Spletl jsem se, napsal Zuckerberg a propustil tisíce lidí

Ve stopách Twitteru Elona Muska kráčí i další z amerických miliardářů, Mark Zuckerberg. Ve společnosti Meta Platforms chystá obří propouštění. Matku Facebooku musí opustit 11 tisíc lidí, což představuje asi 13 procent její pracovní síly.

Tohle si americký technologický podnikatel Mark Zuckerberg za rámeček nedá. Nákladná sázka na Metaverse a snížené příjmy z reklamy vyústily v nejmasovějších propouštění v technologickém sektoru v letošním roce. Firma se podle jejího dnešního sdělení rozloručí s 11 tisíci zaměstnanci. Firma to uvedla v povinném oznámení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Meta, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se potýká s rostoucími náklady a slabším zájmem inzerentů. „Nejenže se on-line obchodování vrátilo k dřívějším trendům, ale makroekonomický pokles, zvýšená konkurence a ztráta reklamních signálů způsobily, že máme mnohem nižší příjmy, než jsem očekával,” uvedl ve zprávě zaměstnancům generální ředitel Mark Zuckerberg. „Spletl jsem se a beru za to zodpovědnost,” dodal.

Takto masové propouštění je první v 18leté historii firmy. Jiné technologické společnosti jako Microsoft nebo Twitter už letos propustily další tisíce zaměstnanců. Technologiím a jejich akciím se dařilo v čase koronavirové pandemie. V letošním roce se jich ale velmi nepříznivě dotýká vysoká inflace a rychle rostoucí úrokové sazby.

Zuckerberg zdůraznil, že firma se musí stát kapitálově efektivnější a uvedl, že společnost přesune zdroje do „oblastí růstu s vysokou prioritou”, jako je jeho vyhledávač AI, reklama a obchodní platformy, ale i jeho projekt metaverse, tedy virtuálního vesmíru.

Meta uvedla, že propuštěným zaměstnancům zaplatí odstupné ve formě 16 týdnů základní mzdy plus dva další týdny za každý rok služby u firmy a proplatí zbývající placené volno. Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na zdravotní péči po dobu dalších šesti měsíců.

Akcie Mety letos ztratily více než dvě třetiny své hodnoty. Po oznámeném propouštění před začátkem dnešního obchodování přidávaly zhruba tři procenta.

