Stále více Čechů má účet v eurech. Taky o něm uvažujete? Srovnali jsme nabídky bank

Éra posilující koruny vůči euru nahrává nákupům evropské měny. Začínají to ostatně doporučovat, jak někteří investoři, tak i analytici. Navíc dnes je doba, kdy založit si účet v eurech či jiné cizí měně není až tak složité a mnohdy to jde i online na pár kliknutí. Prošli jsme proto nabídku jednotlivých bank v Česku a řekneme vám, na co si dát pozor.

Mít bankovní účet v eurech může být nyní díky příznivému kurzu koruny docela lákavé. Snad všechny tuzemské banky, které umožňují vedení cizoměnového účtu, mají své euroúčty velmi nízko, nebo zcela nulově úročené. Pokud navíc svůj euroúčet začnete aktivně využívat, můžete objevit existenci poplatků, které už u klasických běžných účtů v korunách téměř ve všech bankách za posledních deset let vymizely.

Bankovní domy však svou poplatkovou strategii u euroúčtů obhajují tím, že mají s vedením cizoměnových účtů zvýšené náklady. Někde vám proto naúčtují poplatky za vedení účtu, jinde za odchozí platby, výběr hotovosti nebo provedení zahraničního platebního styku. Určitě se proto vyplatí zřizovat si euroúčet v první bance, která člověka napadne, ale nejprve se podívat na všechny parametry a podmínky, které s účtem souvisí.

Kde to jde online

Euroúčet online, tedy přes aplikaci chytrého telefonu či internetbanking, umožňují v Česku sjednávat především velké banky. Euroúčet si založíte online ale i v Airbank nebo Bance Creditas. V případě podzimního nováčka na českém bankovním trhu, Max Banky, kvůli založení euroúčtu ovšem už musíte na pobočku na Prahu 4. Online to zatím v této bance neumí. Euroúčet pak vůbec nenabízí Hello bank a ani mBank. Druhá jmenovaná banka jej nicméně letos chce pro své klienty do nabídky zařadit.

Počítejte s poplatky

Založení i vedení účtu je u řady euroúčtů už zdarma. Bezplatně si je sjednáte třeba ve Fio bance, Monetě nebo Raiffeisenbank. Například v UniCreditBank chtějí ale poplatky za vedení účtu od 89 do 299 korun dle typu účtu. Odpustí vám je v případě, že si na běžný účet TOP v této bance budete posílat měsíčně 40 tisíc korun. Stokorunový měsíční poplatek za účet chce i Max Banka a k tomu si účtuje ještě 65 korun za platební kartu. Česká spořitelna sice uvádí nulový poplatek, ale jedině pro ty, kdo u ní mají běžný účet Plus. Jinak se platí dvacetikoruna a dále třeba pětikoruna za jednotlivé odchozí transakce. Za platby si ale zase neúčtuje Raiffeisenbank, která svůj cizoměnový účet umožňuje vést až v 18 měnách s tím, že na vše u nich stačí jen jeden účet.

V některých bankách se neplatí ani poplatek za bezhotovostní operace či vydání a vedení platební karty. Zdaleka to však není možné říci univerzálně. Obvykle bývají zpoplatněné přinejmenším právě hotovostní operace. Má to netradičně kupříkladu i Fio banka, která se léta honosí bezpoplatkovou politikou. Za výběr pět set euro z vlastního účtu na pobočce u ní zaplatíte kolem tří eur. A podobný poplatek si naúčtuje za vklad hotovosti zpět na účet třeba po dovolené. „Standardní europlatby v rámci zemí SEPA, stejně jako platby mezi ČR a SR máme bez poplatku už od jara 2019. Vklady nebo výběry hotovosti v cizích měnách (euro nebo americké dolary) jsou za poplatek, jelikož sami s manipulací s hotovostí máme náklady a nejedná se úplně o běžnou službu,“ odůvodňuje poplatky Jakub Heřmánek z Fio banky.

Jedním z vyšších poplatků, který se také objevuje u euroúčtů, je sazba za nepovolený debet. V případě, že budete z účtu čerpat a nemáte na něm povolený kontokorent, abyste mohli jít do mínusu, je třeba počítat s tučným poplatkem. V České spořitelně činí tato roční sazba 25 procent z čerpané částky.

Euroúčty v českých bankách (k 16.1.2023) Banka Má účet v eurech? Lze sjednat online? Poznámky k účtu AirBank ANO ANO Založení i vedení 1 běžného účtu v každé měně (CZK, EUR, USD) zdarma a bez podmínek. Zdarma i všechny příchozí a odchozí tuzemské platby i SEPA platby. Creditas ANO ANO Vedení, správa a bezhotovostní operace jsou stejně jako u korunových účtů zdarma. Česká spořitelna ANO NE Běžný účet v eurech lze sjednat jen na pobočce s platným dokladem totožnosti. Vklad hotovosti do 100 tisíc korun zdarma, nad 100 tisíc poplatek 30 korun. Výběr hotovosti do 100 tisíc korun zdarma, nad tuto sumu poplatek 100 korun. ČSOB ANO ANO - online Stejná pravidla pro založení účtu v eurech jako při sjednání běžného účtu v korunách. Lze sjednat pro EUR, USD, GBP, CHF, CAD. Měsíční vedení účtu 25 korun, výběr z bankomatu ČSOB v ČR (5 korun), z bankomatu jiné banky v ČR (40 korun), v cizině (100 korun), na pobočce ČSOB vklad na účet majitelem zdarma, na poště 10 až 20 korun, výběr hotovosti v měně účtu na pobočce 100 korun, na poště 40 korun. Poplatky za tuzemské a zahraniční platby. FIO banka ANO ANO Zřízení, vedení i zrušení účtu zdarma. Trvalé příkazy i standardní platby v eurech zdarma, online převody v rámci banky zdarma, 2 bezkontaktní platební karty zdarma. Hello Bank NE NE Banka nemá běžné účty v eurech. Komerční banka ANO NE Sjednání účtu v cizí měně - telefonicky, na pobočce. Top nabídka - účet s nadstandarním servisem, umožňuje 2 účty - v CZK a v USD či EUR, výběry z bankomatů po celé světě zdarma, premiové karty. Vedení zdarma pro klienty s KB Premium. Balíček Erasmus - pro studenty v zahraničí - vedení účtu v CZK, EUR, USD zdarma, SEPA platby zdarma, zdarma karta. Max Banka ANO NE Sjednání účtu jedině na pobočce banky na Praze 4. Vedení zpoplatněno 100 korunami měsíčně. Platební karta standard 65 korun/měsíčně, poplatky 6,50 za výběr z bankomatu v ČR a zemích eurozóny, mimo tuto oblast 2,5% z částky min. 80 Kč. Poplatky za odchozí platby (5 korun) mBank NE - NE Banka nemá běžné účty v eurech. Letos chce ale uvést na trh. Moneta Money Bank ANO ANO Cizoměnový účet je označován jako Účet s online směnárnou. Podle kurzu banky lze provádět okamžité převody v pracovních dnech. Virtuální nebo fyzická karta k účtu. Platby ze/do zemí EHP zdarma, zpoplatněné transakce mimo země EHP. Výběr hotovosti na obchodním místě 100 korun. Raiffeisenbank ANO ANO Multiměnový účet - lze vést až v 18 měnách současně, přitom každá měna je vedená na vlastní měnové složce. Není tak třeba zakládat více účtů, stačí jen jeden. Službu je možné sjednat online v mobilním i internetovém bankovnictví. Při sjednání Chytrého nebo Aktivního účtu výběry z bankomatů zdarma v ČR i v cizině. Stejně tak zdarma jsou i tuzemské platby v korunách i eurech v rámci EHP. Trinity Bank ANO NE Účet v eurech lze sjednat jen na pobočce. Vedení účtu 19 Kč /měsíčně UnicreditBank ANO ANO Jedná se o účty s názvem OPEN a TOP. Ty zahrnují jak účet v CZK, tak i účet v EUR. Ve variantě TOP navíc klient může používat třetí účet, vedený v USD. Účty je možné založit online.

Euroúčet kvůli dovolené?

Ačkoliv v cizině nepracujete a nemáte příjmy v eurech, může mít smysl sjednat si v nich účet i kvůli dovolené v eurozóně, pokud tam předpokládáte platby kartou či bezhotovostní platby a zařídíte si účet s minimem poplatků. Ušetříte za konverzi a zaplatíte jen sumu, která je na cedulce s cenou. V případě, že se chystáte ale v cizině vybírat peníze z bankomatu, může se vám na účtu objevit poplatek i za výběr, ačkoliv výběry máte od své banky zdarma. Záleží totiž na provozovateli bankomatu.

Za výběr 100 euro s kartou Fio bank z bankomatu Erste ve Vídni si Erste strhla například 4,95 eura. Bezplatné domácí i zahraniční výběry z bankomatů po celém světě u svého účtu Tom Plus ovšem slibuje Moneta Money Bank. Ta k cizoměnovému účtu nabízí i speciální funkci a to online směnárny s okamžitou výměnou eur či dolarů. Směňovat je ale možné jen v pracovních dnech.

Statisíce euroúčtů

Počty euroúčtů v českých bankách se letos v lednu pohybují ve statisících. Nejvíce jich nyní oficiálně přiznává Fio banka, která uvádí 145 tisíc účtů vedených v eurech a z toho asi třetina patří firmám. Přes 75 tisíc jich hlásí Česká spořitelna a Airbank přes 70 tisíc. Zájem klientů o sjednávání euroúčtů podle Jiřiny Jančíkové z České spořitelny ovšem roste lineárně. V menších bankách je zájem dokonce vyšší než v předchozích letech. Doba, kdy bude mít každý bankovní klient v Čechách svůj účet v korunách i v eurech ale ještě na spadnutí zatím tedy určitě není.

