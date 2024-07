Tragická výsledková sezona stahuje peníze z burzy. Zlé časy doléhají hlavně na hvězdy minulých měsíců

Nejhorší chvíle za poslední rok prožívají americké burzy. Výsledky velkých společností téměř bez výjimky nabízejí špatná čísla, případně očekávají negativní, nebo značně nejistý vývoj. A nedaří se napříč sektory. Špatné časy dolehly na luxus, výrobce, ale hlavně na technologické firmy, které v posledním roce patřily k superhvězdám. Výsledek? Propadají se indexy i akcie konkrétních firem. A to pořádně.

Až se v pátek večer středoevropského letního času uzavřou poslední významné, tedy americké burzy, leckterý investor si oddychne. Skončí totiž opravdu špatný týden, který dokonce přinesl nejhorší obchodní den za posledních 18 měsíců. Stala se jím středa, když se burzy sklouzly dolů po špatných výsledcích Alphabetu (mateřská firma Googlu) a Tesly.

Negativní sentiment pak pokračoval a stále pokračuje, a navíc jej podporují další negativní zprávy, ať už jde o konkrétní výsledky firem, nebo výrazně ochlazující očekávání budoucího vývoje.

Výsledek je jednoduchý: řada firem ztratila na hodnotě i desítky procent, legendární indexy, které rostly téměř deset měsíců, odepsaly část svých zisků. Nejvíc to přitom odnesl Nasdaq Composite (minus téměř čtyři procenta), naopak nejlépe si vedl Dow Jones Industrial Average. Logicky, nejvíc se totiž propadly akcie technologických firem, které přitom doposud táhly všechny burzy nahoru.

Přelívání investic

Akcie big-tech společností přitom neklesají jen kvůli nepříliš dobrým výsledkům. Od počátku měsíce se totiž projevuje jiný fenomén, na který například upozornil také portfolio manager BHS Kamil Bednář v rozhovoru pro Newstream. A tím je přelévání kapitálu z technologického sektoru jinam. „Například do oblasti zdravotní péče nebo sektoru zboží denní potřeby,“ uvedl Bednář.

To se přitom podle Financial Times již skutečně děje. Investoři sklízejí zisky, jichž dosáhli v posledních měsících na expozicích do Big-techu a přesouvají je do firem s menší tržní kapitalizací.

„Obchodníci povzbuzení údaji o HDP se opět přesunuli do akcií s malou tržní kapitalizací, čímž se prodloužila silná nedávná série této dříve neoblíbené třídy aktiv. Rotace z velkých technologických společností do společností s malou tržní kapitalizací začala počátkem tohoto měsíce poté, co nižší než očekávané údaje o červnové inflaci posílily důvěru investorů, že americká ekonomika je i nadále na cestě k dosažení scénáře ‚Goldilocks‘, kdy inflace zpomaluje, aniž by vyvolala recesi,“ uvedl server Financial Times.

Nakažená luxusní Evropa

Také evropský technologický sektor bojuje s negativní náladou investorů. Index Stoxx Europe 600 Technology v posledních dnech také odepsal téměř dvě procenta. To však není nic ve srovnání s luxusním sektorem, který čelil mimořádnému propadu hodnoty akcií kvůli špatným výsledkům.

Největší luxusní konglomerát světa LVMH nedokázal naplnit očekávání analytiků zejména kvůli poklesu poptávky v Číně, na což akcie reagovaly poklesem. Zakladatel, CEO a hlavní investor LVMH Bernard Arnault tak podle Bloombergu čelil výraznému propadu osobnímu jmění a klesl na třetí příčku žebříčku nejbohatších lidí světa. Arnault podle Bloombergu je se ztrátou ve výši 22,1 miliard dolarů mužem s nejvyšším poklesem osobního jmění v letošním roce.

Situace akcií LVMH se začala obracet až na konci týdne, když Arnault přiznal drobnou investici do konkurenční společnosti Richemont vlastnící řadu luxusních značek včetně Cartier.

Problémy však hlásí také hlavní konkurent LVMH, tedy společnost Kering ovládaná dalším francouzským miliardářem Françoisem-Henrim Pinaultem. Její akcie jen v aktuálním týdnu odepsaly více než 11 procent a klesly na nejnižší úroveň za sedm let. Důvodem jsou bídné výsledky hlavního brandu Keringu, kterým je Gucci. V prvním pololetí se tržby Gucci propadly o pětinu. Důvodem je podobně jako v případě LVMH poptávka v Číně.

Česko zdánlivě v klidu

Negativní investiční nálada se přelila také pražskou burzu, nicméně ta zaznamenala daleko nižší propad než většina ostatních indexů. PX-TR zahrnující i výnosy dividend klesl méně než o procento.

Nicméně dobrý výsledek drží zejména relativně stabilní cena ČEZu a bankovních titulů. Jiné akcie již tolik radosti nedělají a některé také postihl vysoký propad ceny. Například pojišťovna VIG za uplynulý týden propadla o více než šest procent. A výrobce letadel Primoco UAV se propadl dokonce téměř o deset procent.