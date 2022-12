Od 1. ledna 2023 se znovu zvedá životní minimum. Jak se změna dotkne dalších dávek

Hendikepovaní, nízkopříjmové rodiny s dětmi, pěstouni a penzisté se těší na 1. leden 2023 možná ještě o něco více než ostatní. S prvním dnem roku 2023 totiž mají vstoupit v platnost novinky ohledně navýšení různých typů dávek a příspěvků, které se jich týkají. Legislativních změn v sociální oblasti, které avizuje ministerstvo práce a sociálních věcí, je ale mnohem více. O dalších 5,2 procenta se navíc změní životní a existenční minimum a tím se zvětší i počet lidí, kteří díky tomu dosáhnou na státní pomoc.

Zdražování a snaha pomoci nízkopříjmových rodinám jsou hlavní důvody, proč vláda v minulém týdnu už letos potřetí rozhodla o dalším zvýšení životního a existenčního minima. Tentokrát se tyto částky od 1. ledna 2023 zvednou o 5,2 procenta. To bude mít znovu přímo i nepřímo vliv na osm sociálních dávek, které se podle těchto částek dále vypočítávají.

Určuje se podle nich, kdo má či nemá podle svých příjmů oprávněný nárok na pobírání jednotlivých sociálních dávek. Stanovuje se podle nich i výše nezabavitelné částky u alimentů a exekucí. A dále si také finanční instituce s využitím těchto částek propočítávají bonitu žadatelů o úvěr. Ti budou kvůli tomu muset mít zase o něco vyšší příjmy, aby úvěr získali.

Kdy se mění částky životního a existenčního minima

Výše částek životního a existenčního minima i jejich zvyšování je ze zákona stanovená nařízením vlády. Ta je také zmocněna zvyšovat tyto částky vždy od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen. Týká se to období, kdy náklady na výživu a základní osobní potřeby vzrostou minimálně o pět procent ve stanoveném období.

Za mimořádných okolností může pak vláda tyto částky zvýšit i mimo termín pravidelné valorizace. Letos se takto zvyšovalo už o deset procent od dubna a o 8,8 procent od července. Cílem tohoto zvyšování je podle ministerstva práce a sociálních věcí nejen rozšíření okruhu oprávněných osob pro dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, ale současně i navýšení těchto dávek.

Výše částek

Existenční minimum osoby bude od 1. ledna stanovené měsíčně na 3130 korun, životní minimum jednotlivce se zvýší z nynější částky 4250 na 4860 korun měsíčně. V případě, že se posuzuje u některé dávky více osob, pro první osobu se pak počítá s částkou 4470 korun na životní minimum a pro další členy rodiny je tato částka odstupňovaná podle věku.

4040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

3490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

3050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

2480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Zda, jste si správně propočítali životní minimum vaší rodiny, si můžete ověřit na kalkulačce na stránkách mpsv.cz.

Kterých dávek se změna týká

Navýšení existenčního a životního minima primárně rozšíří okruh lidí, kteří mohou pobírat přídavky na děti, mají nárok na porodné či příspěvek na péči. Zvýšení se dotkne i žadatelů o příspěvek na bydlení, u kterého se změní takzvané normativní náklady, z nichž se nárok na tuto dávku odvozuje. Na přídavek na dítě, který se od ledna zvedá o 200 korun, dosáhnou rodiny s dětmi, které mají příjmy do 3,4násobku životního minima. Podat žádost o tento příspěvek je nyní už možné i přes online formulář.

Zvednou se dále také příspěvky na výkon pěstounské péče, a to z dnešních 54 tisíc korun na 59,4 tisíc od ledna. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jednorázová dávka pro pěstouny při převzetí do pěstounské péče se zvedaly už s účinností od října. O tři tisícikoruny na dítě na finálních 39 600 korun se zvedá i státní příspěvek pro každé dítě v zařízení, které slouží pro ochranu dětí vyžadujících okamžitou pomoc. Vloni se to podle MPSV týkalo 1643 dětí.

Penzisté si přilepší, prominentům uberou

Vedle pravidelné valorizace důchodů o 5,1 procenta, tedy v průměru o 825 korun, se nově zvyšují penze o 500 korun za každé vychované dítě. Navýšení se přitom týká toho z rodičů, který pečoval o dítě více. Ministerstvo chce tímto způsobem „ocenit zásluhy pečujících osob a zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou. Docílí se také snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů,“ slibuje MPSV.

Další ze změn ohledně penzí se pak týká zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů, kterým se snižuje věk odchodu do důchodu podle odpracovaných směn a dalších kritérií.

Od ledna 2023 vstupuje v platnost současně i legislativní úprava, která má snížit starobní důchod prominentům komunistického režimu. „Dotčeným osobám se sníží procentní výměra starobního důchodu, a to o jednotnou pevnou částku, která činí 300 korun za každý i započatý rok výkonu některé z funkcí vymezených v zákoně. Snížení se provede ve většině případů od března 2024,“ uvádí MPSV.

Rychlejší posuzování invalidity

Výraznou a pozitivní změnu by měli dále v roce 2023 pocítit také lidé, kteří čekají na příspěvky na péči či při posuzování invalidity. Ministerstvo slibuje, že dojde k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby díky zapojení vybraných profesí nelékařských zdravotnických pracovníků: „Posuzování invalidity či příspěvku na péči tak bude rychlejší a efektivnější, správnost posudku však bude vždy stvrzena posudkovým lékařem. Cílově by mělo být vytvořeno až 160 systemizovaných míst pro tyto pracovníky.“ Zvýšení příspěvku na mobilitu či na zvedací plošiny už začalo platit 1. prosince.

