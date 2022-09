A je to tady. Zuckerbergova Meta sníží náklady o deset procent, bude propouštět

Americká internetová společnost Meta hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

Firma tak podle zdrojů reaguje na nepříznivý vývoj tržeb a rostoucí konkurenci. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Zdroje tvrdí, že firma už začala rušit pracovní místa prostřednictvím reorganizace svých oddělení. Tento postup je podle zdrojů zřejmě předehrou k rozsáhlejším úsporným opatřením, na kterých by se mělo velkou měrou podílet snížení počtu zaměstnanců, píše WSJ.

Je tady spousta lidí, kteří tady nemají co dělat, míní Zuckerberg

Mluvčí společnosti Meta Tracy Clayton v reakci na tyto informace poukázal na červencové prohlášení šéfa podniku Marka Zuckerberga, podle kterého bude firma muset přerozdělit své zdroje, protože její podnikání čelí rostoucím tlakům.

Společnost Meta měla na konci druhého čtvrtletí 83 553 zaměstnanců, což bylo téměř o třetinu více než před rokem. "Reálně je ve firmě pravděpodobně spousta lidí, kteří by tam být neměli," uvedl Zuckerberg v červnu.

Tržby společnosti Meta se ve druhém čtvrtletí snížily o jedno procento na 28,8 miliardy dolarů (zhruba 724 miliard korun). Firma tak zaznamenala první pokles čtvrtletních tržeb ve své historii.

Podnikání společnosti ohrožuje řada problémů, k nimž patří i silná konkurence firem Amazon a TikTok na trhu s reklamou. Její tržby zasáhly také změny společnosti Apple v oblasti ochrany osobních údajů v mobilním operačním systému iOS.