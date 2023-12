Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu, říká Jan Kotala z EKP Advisory

Od 1.ledna 2024 vejde v účinnost většina daňových a účetních změn, které schválil Parlament v rámci konsolidačního balíčku vlády. Kabinet Petra Fialy jej navrhl primárně kvůli slibované konsolidaci veřejných rozpočtů. „Množství změn, které vstoupí v platnost, ovšem bude největší za posledních 14 let. Bude to taková daňová revoluce,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz o daňových novinkách Jan Kotala, jeden ze šéfů poradenské společnosti EKP Advisory, která se specializuje na daně a účetnictví.

Jaké největší daňové a účetní změny nám tedy přináší Konsolidační balíček?

Rozhodně těch změn nebude v příštím roce málo. V zásadě se po 14 letech u nás chystá daňová revoluce, protože jde o největší změny v daních, které jsou srovnatelné s Kalouskovou reformou veřejných financí v roce 2009. Za největší změny, které se dotknou všech zaměstnanců, pak považujeme především následující čtyři.

Jednak jde o zavedení takzvaného benefitního paušálu 21 983 korun ročně na nepeněžní benefity – většina z těchto benefitů je do konce roku 2023 osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti (daně z příjmů placené zaměstnanci). Současně po téměř 30ti letech končí monopol vydavatelů stravenek. Dojde tak ke srovnání daňového zvýhodnění stravenek se stravenkovými paušály. Dochází také k omezení slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Ruší se tak slevy na dani pro pracující studenty, ruší se i slevy na dani ve výši takzvaného školkovného a dochází k omezení i slevy na dani na manžela/manželku bez příjmů. Výraznou změnou také od 1.července 2024 bude i zavedení odvodů sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, pokud celkové příjmy z těchto dohod přesáhnou částku 17 500 korun měsíčně.

Kolika oblastí se změny dotknou a které skupiny obyvatel pak nejvíce zasáhnou?

Hlavními dotčenými jsou podle mého názoru zaměstnanci. Těm se díky výše uvedeným změnám zvýší zdanění, protože dojde k odstranění daňových výjimek a osvobození, včetně těch nesystémových jako bylo například odstupné pro horníky, které až dosud bylo osvobozeno od daně z příjmů. Také je nutné podotknout, že v roce 2021 se zrušením takzvané superhrubé mzdy zaměstnancům významně odvody klesly a státní rozpočet tenkrát přišel o 90 miliard korun ročně. Nyní se, byť ve významně menší míře, zdanění mírně zvedne. Uvědomuji si aktuální stav veřejných financí a sám tak chápu potřebu zavedení takto razantního daňového balíčku jako reakci na nezodpovědnou hospodářkou politiku vlády v letech 2020 až 2022.

Hlavní oblasti změn jsou velmi přehledně sepsány přímo na webu ministerstva financí.

Největší změny pro zaměstnance a fyzické osoby jsme už zmínili. Která je ale ta nejvýznamnější změna u daní z příjmů pro právnické osoby v roce 2024?

Nepochybně to je podle mne zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 procent.

A co čeká OSVČ? Jak se jim změní odvody pojistného?

OSVČ v daňového balíčku vidíme jako vítěze. Sice se jim zvednou minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění o 20% v roce 2024 a těm, kteří neplatí minimální odvody se zvednou odvody o 10 procent, ale ani tak nebudou zdaleka dosahovat takové míry zdanění, jako zaměstnanci.

Co se mění ohledně daně z přidané hodnoty, tedy DPH?

Tak toto je docela překvapivé. Žádnou velkou revoluci v DPH ozdravný balíček nepřinesl. Ano, došlo ke změně sazeb DPH z 15% na 12% a přeřazení některých položek, zejména potravin a restauračních služeb do jiných sazeb DPH. Jiné vážnější změny nás ale nyní nečekají. Hojně diskutované omezení odpočtu DPH u manažerských vozů bylo sice zajímavé, ale nakonec prosazená hodnota vozidel nad 2 miliony korun je spíše úsměvná podobně jako před 20 lety zavedení snížené sazby DPH na prodej a stavební úpravy sociálního bydlení u bytů nad 120 metrů čtverečních a domů nad 350 metrů čtverečních.

Oblast spotřebních a energetických daní se také promění. Co jsou ty nejvýznamnější změny u těchto daní?

Konečně se prolomila cigaretová lobby, kdy tabákové firmy léta vydělávaly na nesmyslně nízké spotřební dani. Z prodeje zahřívaného tabáku tak dojde k navýšení daně o 15 procent ročně každý rok mezi lety 2024 až 2027. V případě e-cigaret to bude o 2,5 koruny za mililitr náplně v každém roce mezi lety 2024-2027 a u nikotinových sáčků to bude každoročně o 0,4 koruny za gram v každém z let 2024 až 2026 a až o 0,5 koruny za gram v roce 2027.

Za zajímavé a přínosné považujeme stanovení vratek za takzvanou zelenou naftu podle normativů, čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby nafty a dojde tím ke snížení administrativy na straně zemědělců.

Neméně zásadní změny se ale dotknou také daně z nemovitých věcí. Navýšení daně má být až na 1,8násobku a k tomu se bude počítat ještě inflační koeficient...

Ano, očekávejte, že se daň z nemovitých věcí ročně téměř zdvojnásobí. A i tak ale bude ve srovnání se západní Evropou směšně nízká. Zbystřit by měli majitelé více nemovitostí a pozemků, protože kvůli navázání daně na katastr nemovitostí bude mít velká část majitelů nemovitostí povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Termín k podání přiznání pro rok 2024 je přitom už 31. ledna 2024. Podrobnosti je možné dohledat na webu Generálního finančního ředitelství.

