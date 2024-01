Úroky u „spořáků“ už nenápadně klesají. Větší změny v úročení vkladů chystají banky v březnu

České bankovní domy začaly se snižováním úročení u spořicích účtů od druhé poloviny ledna a docela nenápadně. Sazby tiše tu a tam klesají o desetinky a v cenících probíhají hry s nastavením základních a bonusových sazeb. Kdo si chce být jistý, jakou sazbu dostane, musí čas od času nahlédnout do sazebníků bank nebo sledovat aktualizaci ve svém mobilním bankovnictví. Poklesy se obvykle příliš hlasitě neoznamují. Stále tu je ale možnost získat úročení úspor začínající šestkou.

Prvních sedm míst žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů v Česku zaznamenalo na konci ledna pouze drobné kosmetické změny. Prvenství si tak zatím stále drží beze změn Trinity Bank se svým ročním zhodnocováním ve výši 6,28 procenta. Zahraniční Všeobecná úvěrová banka (VÚB), která se řadu měsíců držela v čele se sazbou 6,15, nyní ale svou sazbu sráží o desetinku na 6,05 procenta. Další Max banka si v tuto chvíli ponechává sazbu 6,01 procenta.

Poslední šestkovou sazbu pak můžete v Česku dostat už jen v Air Bank, která ji nově avizovala hned zpočátku tohoto roku. Tato sazba je ale určena pouze pro „spořílky“ s úsporami nad 250 tisíc korun ročně. K tomu však musí klienti splnit i stále populárnější podmínku mezi tuzemskými bankami a to, že musí minimálně pětkrát za měsíc zaplatit platební kartou z Air Bank. Výjimku v prvním měsíci mají jen majitelé nového účtu. V dalších měsících se už vztahuje tato podmínka i na ně, aby klienti svůj účet a kartu častěji využívali. Kdo nesplní podmínky banky, ztratí v daném měsíci bonusové zvýhodnění a na jeho úspory se bude podle mluvčí banky Jany Pokorné vztahovat nulová sazba.

Hrátky se skládanými sazbami

Ve skupině tuzemských spořicích účtů, které jsou zhodnocovány roční úrokovou sazbou začínající pětkou, je drobných změn hned několik. Například Trinity u svého druhého typu spořicího účtu aktuálně podle sazebníku garantuje zhodnocení 5,68 procenta, a to až do konce letošního srpna. O desetinku pak do limitu půl milionu korun svou sazbu snížila Banka Creditas na 5,50 procenta od 30. ledna 2024. Sumu nad uvedený limit umožní zhodnocovat pouze třemi procenty.

Drobné změny v sazebníku lze vysledovat i u Moneta Money Bank, která již tradičně mění název své marketingové akce s úrokovým bonusem pro nové i stávající klienty, tentokrát na Spořicí účet Spoření H. Podobně jako v případě Komerční banky či ČSOB je její úroková sazba skládaná. Základní sazba Monety Money Bank je jednoprocentní a k ní se přidává 4,3procentní bonus s garancí do konce února.

Od prvního únorového dne má být nová skládaná sazba tedy také v Komerční bance. K základní dvouprocentnímu zhodnocení se podle stratéga banky Michala Vytisky pravděpodobně bude nabízet klientům ještě 3procentní bonusová sazba. Banka ji ale plánuje zveřejnit až úplně na konci ledna. Pro klienty by měla být podle Vytisky k dispozici v Nové éře bankovnictví a při splnění podmínek pravidelného spoření.

Spoření po kapkách

Kombinovanou sazbu má už delší dobu u svého spořicího účtu i ČSOB, která v tuto chvíli klientům garantuje celkové pětiprocentní úročení do 5. dubna. Takové zhodnocení ovšem podmiňuje dodržením několika podmínek. Požaduje po klientech, aby měli v ČSOB založený spořicí účet s názvem Spoření s bonusem. Dále chce, aby klienti využívali mobilní aplikaci pro chytré mobily ČSOB Smart a také, aby alespoň pětkrát měsíčně platili kartou. Obdobnou podmínku má pro zhodnocování úspor na spořicím účtu i Raiffeisenbank, která chce od klientů alespoň tři platby anebo AirBank rovněž s pěti platbami za měsíc. Novou bonusovou sazbu má ČSOB zveřejnit nejpozději 14 dnů před tím, než začne platit, tedy nejspíš 23. března.

S další novinkou týkající se spořicích účtů přichází i Česká spořitelna, která má jinak v nabídce také skládanou sazbu s podmínkami ohledně povinného účtu, využívání internetového bankovnictví George a pravidelného investování. Ve svém bankovnictví nyní ale oficiálně spouští službu Platím a spořím, kterou se snaží své klienty přimět k pravidelné tvorbě finanční rezervy a tím chce pomáhat zlepšovat jejich finanční zdraví. Službu si v pilotním provozu zatím aktivovalo přes 82 tisíc klientů, kteří díky ní odeslali na spořicí účet přes 58 milionů korun. V principu se jedná o nastavení, které klientům umožňuje, aby si z každé platby kartou spořili. Jejich platba se totiž zaokrouhlí minimálně na nejbližších deset korun nahoru a odešle na klientův spořicí účet. Obdobnou možnost už má delší dobu i konkurence pod názvem ČSOB Drobné a už dříve si ji vyzkoušeli také klienti Equa bank a mBank.

banka název účtu sazba podmínky a limity pro poskytnutí sazby Trinity Bank Skvělý účet 6,28 % Skvělý účet je určen pro stávající i nové klienty, pokud si u Trinity Bank založí nový účet a vloží nové finanční prostředky. Sazba 6,28 procenta platí do výše vkladu 250 tisíc korun na nově zřízených účtech. Vklady nad 250 tisíc korun jsou úročeny sazbou 5,68 procenta. Max Banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. Airbank Spořicí účet 6,0 % Klienti Air Bank mohou od 1. ledna 2024 v rámci akční nabídky získat u vkladů nad 250 tisíc korun na korunových spořicích účtech bonusovou úrokovou sazbu 6 % ročně. Banka 6% úrok dává v rámci akční nabídky nově i na vyšší vklady nad půl milionu korun. Vklady do 250 000 tisíc korun jsou v akční nabídce úročeny sazbou 5 % ročně. Podmínkou získání bonusové sazby z akční nabídky je 5 realizovaných plateb kartou měsíčně. UniCreditBank Spořicí účet 5,75 % Jedná se o marketingovou akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Akce platí jen pro nové účty založené v období 1. ledna až 29. února 2024. Úroková sazba platí až do limitu 2 000 000 Kč, k účtům START, OPEN nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Bonusovou sazbu získáte po splnění podmínky provedení 3 plateb debetní kartou, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu START, OPEN anebo TOP. Trinity Bank Spořicí účet

Dobrý klient

(již se nenabízí) 5,68 % Sazba je do výše vkladu 500 tisíc korun na účtech zřízených od 12. října 2023 garantována bankou do konce února 2024. Banka Creditas Spořicí účet 5,50 % Spořicí účet + se sazbou 5,5 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny sazbou 3,0 % p.a. Sazby platí od 30. ledna 2024. Lze sjednat online. FIO Banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200 000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. K tomuto účtu banka vydává i platební kartu Visa nebo Mastercard. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze čtyř variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800 000 Kč, může založit až osm cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Moneta Money Bank Spoření, Spoříto G 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do zůstatku jednoho milionu korun do 31. ledna 2024. Moneta Money Bank Spořicí účet Spoření H 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do zůstatku jednoho milionu korun do 29. února 2024. Základní sazba je 1% a bonusová sazba činí 4,3 %. J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Minimální vklad milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady milion či 100tisícovou investicí. Minimální zůstatek na účtu je jeden milion korun. Komerční banka Spořicí účet 5,00 % Tato sazba platí do 31. ledna 2024. Od 1. února 2024 platí podle ceníku základní úroková sazba 2%, pokud banka neoznámí změny bonusové sazby. To by měla případně udělat do 31. ledna 2024. Očekává se ale bonusová sazba 3%. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5,00 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. Bonusový úrok banka posílá až koncem dalšího měsíce. ČSOB Spoření s bonusem Smart 5,00 % Vedení zdarma bez podmínek. Spořicí účet je třeba založit vzdáleně přes internetové bankovnictví nebo aplikaci smartbanking v mobilu. Klienti musí pro získání bonusové sazby splnit 3 podmínky, aby jim tato sazba zůstala zachována, jinak jim klesne úročení na základní sazbu. Sazba platí do 5. dubna 2024 a od 6. dubna se bude měnit úročení. Banka ohlásí novou bonusovou sazbu nejpozději 14 dnů před změnou, tedy nejspíš k 23. března 2024. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním Spoření Premier 5,00 % Sazba platí od 26. ledna 2024 při splnění několika podmínek ohledně povinného vybraného účtu v bance, využívání internetového bankovnictví George a pravidelného investování ve výši minimálně 300 korun měsíčně. FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu dvou milionů Kč. Lze založit až čtyři spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty.

