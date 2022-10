Stanislav Šulc: Co dělá šéf Facebooku tak špatně, že přišel o 100 miliard dolarů?

Mark Zuckerberg letos již zchudnul o neuvěřitelných 100 miliard dolarů, což je mnohem víc než veškeré příjmy českého státu za rok 2022. Sázky na budování virtuálního světa Metaverse se však nechce vzdát. Co dělá šéf Facebooku špatně?

Reklama

Akcie Facebooku se poprvé od roku 2015 podívaly pod hranici 100 dolarů. Akcionáři již podruhé v letošním roce zareagovali na ekonomický výkon největší sociální sítě světa a na kroky jejího zakladatele Marka Zuckerberga. Kvůli tomu tak akcie společnosti Meta Platforms odepsaly již více než 75 procent hodnoty a stejně tak se zřítil také Zuckerbergův majetek.

Nedůvěra v Metaverse

Hlavním důvodem je čím dál větší nedůvěra v možnosti takzvaného Metaversu, tedy virtuálního světa, který Zuckerberg buduje. Není se čemu divit. Do Metaversu Facebook pumpuje miliardy dolarů a zatím ukazuje jen poměrně nehezké animované avatary, které připomínají spíš Roblox roku 2020 než nějaký skutečný virtuální vesmír s nekonečnými možnostmi.

A je to tady. Zuckerbergova Meta sníží náklady o deset procent, bude propouštět Zprávy z firem Americká internetová společnost Meta hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek

Konkurence metaversů přitom sílí, Roblox, Decentraland a ostatně i Somnium Space, za kterým stojí čeští tvůrci, neustále rozšiřují své možnosti, daří se jim spolupracovat se stále výraznějšími brandy a influencery, a tím také lákají další a další uživatele. Facebook namísto toho cizeluje jakýsi diamant, o jehož ceně však pochybuje čím dál víc lidí.

Facebook zůstává největší

Potud je pád akcií Meta Platforms asi pochopitelný. Investoři však opomíjejí několik zásadních skutečností. První: Facebook, Messenger, Instagram a WhatsApp dohromady mají hned několik miliard aktivních uživatelů. Druhý: Facebook se již naučil uživatele pumpovat o peníze. Třetí: Facebook spolu s Googlem jsou největší mediální firmy světa. Čtvrtý: Meta Platforms vykazuje kvartální zisk v řádu miliard dolarů.

Reklama

Vyhazujete peníze oknem, vzkázal Zuckerbergovi vlivný investor Leaders Společnost Meta trpí syndromem velké korporace, zaměstnává přemíru drahých lidí a plýtvá zdroji na nesmyslné investice. Tak by se dala shrnout slova jednoho z jejích investorů, který napsal otevřený dopis zakladateli gigantu Markovi Zuckerbergovi, uvedl server CNBC. vku Přečíst článek

To vše platí v situaci, kdy se většina mediálních, ale i jiných společností potácí na hranici přežití. To vše platí i přesto, že všichni očekávali drtivý nástup TikToku. A v nějaké podobě to bude platit i v situaci, kdy Evropská unie (a možná i další země či teritoria) zavedou nějakou zvláštní daň na nadnárodní provozovatele globálních služeb.

Výnos na akcii je geniální

A pak tu je ještě jeden argument, proč má cenu se nad případnou investicí do Facebooku přinejmenším zamyslet. Je jím populární, ale i podceňovaný investiční ukazatel P/E. Platí, že čím je ukazatel nižší, tím je výhodnější akcii koupit. Ten je v důsledku poklesu ceny akcie Meta Platforms pouhých 7,7, přitom průměr akcií v indexu S&P 500 je více než dvojnásobný.

Je to mistr manipulace a vykořisťuje lidi, napsal chatbot o svém stvořiteli Zuckerbergovi Enjoy Chatovací robot americké společnosti Meta Platforms o zakladateli podniku Marku Zuckerbergovi říká, že vykořisťuje lidi. Automat reportérovi britské stanice BBC řekl, že Zuckerberg to dělá pro peníze a že je mu to jedno. Firma přispěchala s vysvětlením, že jde teprve o prototyp. Jinak je podle ní chatbot schopen bavit se téměř o čemkoliv, protože využívá umělou inteligenci. ČTK, vku Přečíst článek

Samozřejmě stále platí „hrozba Metaversu“, na kterou upozorňuje řada profesionálních investorů v čele s Michalem Semotanem z J&T Investiční společnosti. To představuje možnost, že se Zuckerberg zcela rozplyne ve snu o virtuálním vesmíru a bude ochoten to, co vybudoval, zničit kvůli plnění šílené vize.

Ale pak tu je také druhá varianta. Metaversová vize je správná a Facebook, třeba i jinou strategií než doposud (akvizicemi a tak dál) ji opravdu uskuteční. Pak se sázka na Facebook ukáže jako zlatá. Připomeňme, že krátce po IPO akcie Facebooku propadly až téměř k 10 dolarům. Pak ale vyrostly na více než 350 dolarů. A u toho stálo za to být.