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newstream.cz Trhy Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

SpaceX
ČTK
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SpaceX po vstupu na burzu dál raketově roste. Akcie Muskovy firmy už předstihly Amazon, míří ke čtvrtému dni zisků v řadě a investoři sledují, zda je k dalšímu růstu vystřelí i možné zařazení do indexů.

Akcie společnosti SpaceX pokračují v růstu a míří ke čtvrtému ziskovému dni v řadě. Firma Elona Muska tak podle agentury Bloomberg dál posiluje své postavení mezi nejhodnotnějšími společnostmi světa. Po nedávném vstupu na burzu už svou tržní hodnotou překonala Amazon a stala se pátou největší akcií na světě.

Zájem investorů zůstává výrazný

Akcie společnosti v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími obchodními dny šlo o pomalejší tempo růstu, zájem investorů ale zůstává výrazný.

Tržní přehled
SpaceX akcie
NASDAQ: SPCX · Space Exploration Technologies Corp.
Poslední dostupná cena
$201,80
+4,86 %
+$9,35 proti předchozímu závěru
Výkon od začátku obchodování
Od IPO ceny $135 +49,48 % +66,80 USD na akcii
Od prvního obchodu cca $150 +34,53 % +51,80 USD na akcii
Klíčové údaje
IPO cena $135,00
První obchod cca $150,00
Dosavadní maximum $225,64
Dosavadní minimum $149,34
Časová osa
12. 6. 2026 Debut na burze Nasdaq, IPO cena 135 USD za akcii.
První obchod Akcie začaly obchodování přibližně na 150 USD.
17. 6. 2026 Poslední dostupná kotace činila 201,80 USD.
Data: poslední dostupná kotace 17. června 2026, 09:16 UTC.

Od vstupu na burzu do úterního závěru obchodování akcie SpaceX posílily přibližně o 49 procent. Firma tak hodnotou předstihla Amazon a k Microsoftu jí podle Bloombergu chybí zhruba 150 miliard dolarů.

Anysphere

Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere

Money

SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.

ČTK

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Silný růst ukazuje, že poptávka po akciích SpaceX pokračuje i po rekordní primární veřejné nabídce. To je důležité i pro širší trh. Pomáhá to totiž zmírnit obavy, zda investoři dokážou vstřebat další velké vstupy firem na burzu. Do konce roku se očekávají možné veřejné nabídky akcií společností Anthropic a OpenAI, tedy konkurentů v oblasti umělé inteligence. Obě by se pravděpodobně pohybovaly kolem ocenění jednoho bilionu dolarů.

Podle Briana Mulberryho, hlavního tržního stratéga společnosti Zacks Investment Management, není růst akcií SpaceX překvapivý. Připomněl, že 30 procent emise bylo k dispozici drobným investorům, což podle něj pomohlo poptávce po akciích.

Důležitý týden

Vývoj akcií přichází v týdnu, kdy investoři sledují také důležité makroekonomické a geopolitické události. Americká centrální banka Fed má ve středu poprvé rozhodovat o sazbách pod novým předsedou Kevinem Warshem. Trh proto bude pozorně sledovat nejen samotné rozhodnutí, ale také jeho vystupování na tiskové konferenci. V pátek pak mají Spojené státy a Írán formálně podepsat prozatímní mírovou dohodu.

Za částí výrazných pohybů akcií SpaceX během obchodování může stát nízký počet volně obchodovaných akcií. V první den bylo na trhu k dispozici jen asi 4,2 procenta všech akcií firmy. Omezená nabídka může cenu podporovat, zároveň ale zvyšuje riziko prudších výkyvů.

Do budoucna může na akcie působit i opačný tlak. V příštích měsících budou končit takzvaná lock-up období, která zatím brání insiderům v prodeji akcií. Pokud se na trh dostane více akcií, může to cenu tlačit dolů.

Na druhé straně může akciím pomoci případné zařazení do akciových indexů. Nasdaq změnil pravidla tak, aby se do jeho indexů mohly rychleji dostat mimořádně velké firmy, jako je SpaceX. Pokud by se akcie dostaly například do indexu Nasdaq 100, fondy, které tento index sledují, by je musely nakupovat.

U indexu S&P 500 je situace jiná. S&P Dow Jones Indices se rozhodla pravidla pro rychlejší zařazování nových firem po IPO neměnit. SpaceX se proto do indexu S&P 500 hned nedostane.

Povinné nákupy ze strany indexových fondů by mohly cenu akcií podpořit. Část investorů ale může do té doby zůstat stranou. Po zařazení SpaceX do indexů by totiž získali expozici vůči firmě i nepřímo prostřednictvím fondů, které dané indexy sledují.

„Může to souviset s tím, že si někteří investoři říkají: nebudu panikařit, protože pokud potom můžete jednoduše sledovat daný index prostřednictvím investovatelného nástroje, expozici tím získáte,“ uvedla Shelby McFaddinová, portfolio manažerka společnosti Motley Fool Asset Management.

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Autoři arény v Jihlavě i vítězové soutěže na Vítězné náměstí. O podobu Nových Holešovic bojují známá studia

Okolí nádraží Holešovice se může proměnit.
Nové Holešovice Development, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Okolí Nádraží Holešovice patří k nejrušnějším, ale také nejzanedbanějším místům širšího centra Prahy. Teď se jeho proměna posouvá dál. Do finále mezinárodního workshopu postoupilo pět architektonických studií, mezi nimi CHYBIK + KRISTOF, OVA i silná zahraniční jména.

Místo, kterým denně projdou desetitisíce lidí, dnes většina z nich bere hlavně jako přestupní bod. Metro, vlak, tramvaje, autobusy a rychlý přesun dál. Okolí Nádraží Holešovice má ale v budoucnu fungovat jinak. Z dopravního uzlu se má stát živá část města s náměstími, byty, službami, lepší prostupností a kvalitním veřejným prostorem.

Porota nyní vybrala pět finalistů mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu pro projekt Nové Holešovice. Z osmi pozvaných týmů postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten a česká studia Chybik + Kristof a OVA.

10 fotografií v galerii

Z přestupního uzlu má být čtvrť

Dnes území kolem stanice plní hlavně tranzitní funkci. Cílem projektu je vytvořit městské prostředí, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také se zastavovat, bydlet, pracovat a využívat služby. Zadání počítá mimo jiné se dvěma novými městskými náměstími oddělenými ulicí Vrbenského, která mají fungovat jako jeden propojený celek. Důležitým požadavkem je také pohodlný a chráněný přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. V území se počítá i s mateřskou školou.

„Nové Holešovice jsou jednou z bran do Prahy a zároveň vstupem do rozsáhlého rozvojového území Bubny-Zátory. Jsou také významným dopravním uzlem, kde se potkávají tramvaje, vlaky, metro i autobusy. Neměly by ale být vnímány jen touto optikou,“ říká místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj a členka poroty Lenka Burgerová.

Právě vazba na Bubny-Zátory je důležitá. Projekt Nové Holešovice se netýká celého brownfieldu, kde má v budoucnu vzniknout velká nová čtvrť, ale hlavně okolí metra a vlakového nádraží. Má tak fungovat jako jeden z jejích vstupních bodů.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

Reality

Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Petra Nehasilová

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Složité území, velká očekávání

Porota bude hodnotit nejen podobu nové zástavby, ale i to, jak si návrhy poradí s dopravou, pěšími vazbami a veřejným prostorem. Okolí nádraží musí dál zvládat roli významného přestupního uzlu, zároveň se ale nemá stát jen technickým zázemím dopravy.

„Hlavní výzvou je vytvořit kvalitní návrh, který se dokáže vyrovnat s množstvím omezení kolem železniční stanice a zároveň nabídne přívětivý vstup do rozsáhlé městské čtvrti, jež tu v budoucnu vznikne,“ říká předseda poroty Jörn Walter, urbanista a bývalý vrchní stavební ředitel Hamburku.

Maria Gaľ Tkáčová

Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí

Reality

Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.

Petra Nehasilová

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Podle krajinářského architekta Marka Johnsona ze studia Civitas bude důležité, aby nová čtvrť nepůsobila jako anonymní developerský celek. „Po celé Evropě dnes vzniká mnoho podobných brownfieldových přestaveb a ty mají často tendenci vypadat stejně. Snadno vytvoříte něco efektního, co se ale brzy stane fádním,“ uvedl.

Projekt s majetkovým pozadím

Nové Holešovice jsou zároveň složitým majetkovým a developerským projektem. V území se potkávají pozemky města, dopravního podniku i soukromých investorů. Projekt se v minulosti zdržel kvůli politickým a právním sporům, nyní se ale posouvá do fáze konkrétního urbanistického řešení.

V projektu původně figurovala Karlín Group, která svůj podíl ve společném podniku prodala společnosti EP Real Estate Daniela Křetínského. Dalšími aktéry jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy a CPI Property Group. Scelení vlastnických vztahů má být pro budoucí podobu území důležité.

ZigZag Haus

Karlín Group se vrací do Holešovic, staví unikátní ZigZag Haus

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Developerská společnost Karlín Group na přelomu roku zahájila výstavbu rezidenčního projektu ZigZag Haus, který nedaleko Výstaviště Praha nabídne celkem 75 bytů a stane se součástí zcela nové klidné ulice s cyklostezkou a malým parkem.

Komerční spolupráce

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Kdo je ve finále

Dánské studio Adept přináší zkušenost s veřejnými budovami a městskými prostory, které propojují architekturu, krajinu a každodenní život. Rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten je známý důrazem na dlouhou životnost staveb a v Praze uspěl v soutěži na nový kampus České spořitelny na Smíchově.

Německé studio Behnisch Architekten má mezinárodní reputaci v oblasti veřejného prostoru, vzdělávacích kampusů a udržitelné architektury. Jeho zakladatel Stefan Behnisch navíc předsedal porotě soutěže Florenc21, která řešila jednu z dalších velkých transformací centra Prahy.

Vítězné náměstí se promění.

Víme, jak se promění Kulaťák. Auta nahradí chodci a tramvaje

Reality

Svojí rozlohou je sice Kulaťák čtyřnásobně větší, než Staromák, ale k podobě náměstí má hodně daleko. To se má brzy změnit. Individuální automobilovou dopravu „nahradí“ tramvaje.

Petra Nehasilová

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České studio Chybik + Kristof má zkušenost s proměnami veřejných prostranství, brownfieldů i větších městských projektů. Stojí například za revitalizací Mendelova náměstí v Brně, Manifesto Marketem na Smíchově nebo multifunkční arénou v Jihlavě. Druhým českým finalistou je OVA, Opočenský Valouch architekti. Pražské studio zvítězilo v soutěži na 4. kvadrant Vítězného náměstí v Dejvicích, tedy další významnou pražskou lokalitu, o jejíž podobě se dlouho diskutuje.

Workshop je dvoukolový a neanonymní, porota tedy ví, který návrh patří kterému studiu. V prvním kole představila pozvaná studia základní urbanistické koncepty. Pět finalistů je nyní dopracuje z hlediska architektury, dopravy i ekonomické proveditelnosti. Závěrečné prezentace jsou naplánované na podzim 2026. 

Projekt PDS v Počernicích

Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

Reality

Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
ChatGPT, Newstream
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Nejlepší nabídky u spořicích účtů se už nyní pohybují nad čtyřmi procenty ročně, a pokud ČNB zítra (ve čtvrtek 18. června 2026) skutečně zvýší sazby, banky mohou mít důvod přidat další desetiny.  A nejde už jen o tržní spekulaci. Možnost utažení měnové politiky připustil v rozhovoru pro Bloomberg guvernér ČNB Aleš Michl. Uvedl, že argumenty pro zvýšení sazeb zesílily a že úprava už na červnovém zasedání je reálnou možností. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl.

Pro střadatele je případné zvýšení sazeb dobrá zpráva. Pokud ČNB zvedne základní sazbu, bankám se otevře prostor k tomu, aby lépe úročily i vklady domácností.

Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem

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Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

ČTK

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Kde teď dostanete nejvíc

Nejvyšší sazbu drží Raiffeisenbank, která při splnění podmínek nabízí až 4,20 procenta ročně do 500 tisíc korun. Do špičky se ale počítá i Partners Banka se sazbou 4,06 procenta, ta však platí jen jako časově omezený bonus za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem.

Za nimi následuje mBank se sazbou 4,01 procenta do 500 tisíc korun a Banka Creditas se čtyřmi procenty. V obou případech je ale potřeba číst podmínky: u mBank platí zvýhodnění první tři měsíce bez podmínek, potom přichází na řadu příjem na účet a platby kartou. Creditas zase navazuje čtyřprocentní sazbu na pravidelné investování.

Proti květnu stojí za pozornost hlavně garance a nové pásmování. ČSOB prodloužila platnost sazby 3,80 procenta do konce července. Komerční banka i UniCredit Bank drží garance do konce června. UniCredit navíc nově rozlišuje dvě pásma: do 500 tisíc korun lze při splnění podmínek získat až 3,50 procenta, do dvou milionů korun pak tři procenta.

Pro střadatele z toho plyne jednoduché pravidlo: dívat se jen na maximální sazbu nestačí. Banky nejlepší úroky podmiňují aktivitou na účtu, platbami kartou, pravidelným investováním nebo časově omezenou akcí.

Žebříček spořicích účtů v červnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelné investování nebo investiční portfolio podle podmínek banky. Výše pásma záleží na typu účtu. Bez investičního bonusu lze při aktivitě dosáhnout na nižší sazbu.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Zvýhodněná sazba za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem. Pro doporučujícího platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Bez zvýhodnění je standardní sazba spořicího účtu 3,20 %.
3mBank 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně a alespoň 5 plateb kartou. Garance sazby 4,01 % do 30. 6. 2026. Vyšší zůstatky jsou úročeny nižšími sazbami.
4Creditas 4,00 %  do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(Premium do 1 mil. Kč)		 Příjem alespoň 15 000 Kč, 5 plateb kartou a investice nebo pojištění alespoň 1 500 Kč měsíčně. Platnost sazby prodloužena do 31. 7. 2026. U vyšších zůstatků sazba klesá.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet, George a pravidelné investování nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investiční aktivity je sazba výrazně nižší. Nad 400 000 Kč je úročení minimální.
7VÚB Banka 3,70 % bez omezení Bez podmínek. Česká pobočka slovenské banky. Účet se zakládá online, banka může požadovat doložení daňového domicilu.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč U nových klientů automaticky, u stávajících obvykle převod alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivace bonusu v KB+. Garance sazby do 30. 6. 2026. Při nesplnění podmínek je základní sazba výrazně nižší.
9UniCredit Bank 3,50 % do 500 000 Kč 3 platby kartou měsíčně a příjem alespoň 20 000 Kč nebo pravidelná investice 2 000 Kč měsíčně. Nově dvě pásma: do 500 000 Kč až 3,50 %, do 2 mil. Kč až 3,00 %. Garance do 30. 6. 2026.
10Trinity Bank 3,30 % bez omezení Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Noví klienti (od 10. 4. 2026): Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Stávající klienti: pásmové úročení 3,01–2,01 % dle výše vkladu nebo až 3,01 % na HIT účtu.
11Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek, nutnost mít běžný účet. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč sazba klesá na 0,10 %. Fio Konto platí jen pro fyzické osoby.
12J&T Banka 3,25 % bez omezení Vklad od 1 mil. Kč nebo stávající klient s investicemi či vklady alespoň 100 000 Kč. Spořicí účet je typicky určen pro klienty s vyšším objemem peněz nebo vztahem s bankou.
13MONETA Money Bank 2,60 % do 1 mil. Kč Bez podmínek. Garance do 30. 6. 2026. Nad 1 mil. Kč platí sazba 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 500 000 Kč
až do 1 mil. Kč při aktivitě		 Alespoň 5 plateb kartou měsíčně. Pro vyšší limit je nutný součet vkladů a příchozích plateb alespoň 25 000 Kč měsíčně. Air Bank dlouhodobě sází spíš na jednoduchost nabídky než na krátkodobé akce pro úzkou skupinu klientů.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová. Rozhoduje limit, pásma, garance a to, zda podmínky splníte každý měsíc. 

Zdroj dat: veřejné sazebníky bank platné k 17.6.2026, vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Banky čekají na verdikt ČNB

Do samotného červnového žebříčku se případné rozhodnutí ČNB ještě nepropsalo. Může ale rychle změnit další vývoj. Banky v anketě Newstreamu připouštějí, že pokud centrální banka sazby zvýší, nemusí zůstat jen u tichého přihlížení.

„V obchodní logice se řídíme především konkurenčním prostředím na trhu, protože naším cílem je mít nabídku dlouhodobě mezi těmi nejlepšími. V případě této změny lze reakci trhu spíše očekávat a my bychom velmi pravděpodobně také reagovali,“ uvedla Ivana Pícková, členka představenstva a ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Důležité je i to, kam by se případná změna propsala. Creditas by podle Píckové pracovala spíše se základní sazbou než jen s bonusem pro vybrané aktivní klienty. A změna by nemusela trvat dlouho. „Pokud děláme změny, umíme je realizovat poměrně rychle, i v řádu dnů,“ dodala.

Češi jsou otrlí investoři, ale i tak preferují vklady u bank

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Zatímco Poláci po vypuknutí války v Perském zálivu panikařili a zbavovali se svých finančních investic, Češi naopak nakupovali.

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Ne všem a ne hned

O něco opatrnější je ve vyjádření Raiffeisenbank, která nyní drží první místo v žebříčku. Případné zvýšení sazeb ČNB by podle banky automaticky neznamenalo plošné přidání všem střadatelům. „Pokud tato situace nastane, budeme úpravu zvažovat,“ uvedl Vladimír Bureš, Product Owner Accounts v Raiffeisenbank. Pokud by ke změně došlo, šlo by podle něj pravděpodobně o úpravu bonusových částí úroku. Obvykle se taková změna podle banky děje v řádu týdnů.

Trinity Bank naznačuje, že by po případném zvýšení sazeb ČNB chtěla klientům nabídku zatraktivnit. „Pokud by tedy ČNB zvýšila základní sazbu, nabídne i Trinity Bank po takovém zvýšení ještě zajímavější zhodnocení úspor klientům,“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová. „O konkrétní podobě změny ale zatím rozhodnuto není,“ dodala.

Air Bank konkrétní slib nedává. Tvrdí, že případný krok ČNB bude posuzovat v širším kontextu trhu, ekonomiky i potřeb klientů. Zároveň zdůrazňuje, že nechce stavět nabídku na krátkodobých akcích pro úzkou skupinu lidí. „V Air Bank se snažíme držet produkty co nejjednodušší a nejpřehlednější,“ uvedl mluvčí banky Michal Kuzmiak.

Bankovky

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

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Změny penzijního spoření se státním příspěvkem, které chce do konce června schválit vláda, cílí hlavně na to, aby si na penzi začali spořit už děti. Lidé z byznysu jsou k tomu skeptičtí.

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Boj o vklady nikdy úplně neskončil

Otázkou je, zda by zvýšení sazeb ČNB znovu rozjelo ostrý konkurenční boj o vklady domácností. Banky se v tom úplně neshodují. Creditas tvrdí, že boj o klienty ve skutečnosti nikdy nepolevil.

„Nemyslím, že by byl konkurenční boj kdy zbrzděn, aby se musel znovu rozjet. Bankovní prostředí je v Česku vysoce konkurenční. Klienti si dokážou velmi rychle a snadno srovnat nabídky na trhu a podle toho se i chovat,“ říká Pícková.

Raiffeisenbank naopak očekává spíše střídmější reakci trhu. Podobně Trinity Bank nepředpokládá návrat situace z pandemických let, kdy se banky o úspory domácností přetahovaly výrazně agresivněji. „Nemyslíme si, že by došlo k něčemu podobnému jako v období pandemie. Samozřejmě se však banky budou snažit klienty svojí nabídkou zaujmout,“ uvedla Trinity Bank.

Pro klienty z toho plyne jednoduchý závěr: pokud ČNB sazby skutečně zvýší, spořicí účty mohou znovu ožít. Vyšší úrok ale nejspíš nepřijde automaticky všem. Spíš se bude dál hrát přes bonusy, pásma, garance, aktivitu na účtu nebo investice.

Kdo chce z úspor dostat maximum, měl by proto sledovat nejen nejvyšší číslo v reklamě, ale i drobný text pod ním. Právě tam se často rozhoduje, jestli čtyřprocentní sazba skutečně platí i pro něj.

Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam

Money

Přání je otcem myšlenky. Tak by se dala zhodnotit představa vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, potažmo vlády, o tom, jak zajistit Čechům lepší penze.

Ivana Pečinková

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David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

Kolaps Hormuzu by bolel víc než ropné šoky, říká ekonom Navrátil

Trhy

Při další blokádě Hormuzského průlivu by světu hrozila největší globální energetická krize, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ivana Pečinková

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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