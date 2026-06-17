Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu
SpaceX po vstupu na burzu dál raketově roste. Akcie Muskovy firmy už předstihly Amazon, míří ke čtvrtému dni zisků v řadě a investoři sledují, zda je k dalšímu růstu vystřelí i možné zařazení do indexů.
Akcie společnosti SpaceX pokračují v růstu a míří ke čtvrtému ziskovému dni v řadě. Firma Elona Muska tak podle agentury Bloomberg dál posiluje své postavení mezi nejhodnotnějšími společnostmi světa. Po nedávném vstupu na burzu už svou tržní hodnotou překonala Amazon a stala se pátou největší akcií na světě.
Zájem investorů zůstává výrazný
Akcie společnosti v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími obchodními dny šlo o pomalejší tempo růstu, zájem investorů ale zůstává výrazný.
Od vstupu na burzu do úterního závěru obchodování akcie SpaceX posílily přibližně o 49 procent. Firma tak hodnotou předstihla Amazon a k Microsoftu jí podle Bloombergu chybí zhruba 150 miliard dolarů.
SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.
Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere
Money
SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.
Silný růst ukazuje, že poptávka po akciích SpaceX pokračuje i po rekordní primární veřejné nabídce. To je důležité i pro širší trh. Pomáhá to totiž zmírnit obavy, zda investoři dokážou vstřebat další velké vstupy firem na burzu. Do konce roku se očekávají možné veřejné nabídky akcií společností Anthropic a OpenAI, tedy konkurentů v oblasti umělé inteligence. Obě by se pravděpodobně pohybovaly kolem ocenění jednoho bilionu dolarů.
Podle Briana Mulberryho, hlavního tržního stratéga společnosti Zacks Investment Management, není růst akcií SpaceX překvapivý. Připomněl, že 30 procent emise bylo k dispozici drobným investorům, což podle něj pomohlo poptávce po akciích.
Důležitý týden
Vývoj akcií přichází v týdnu, kdy investoři sledují také důležité makroekonomické a geopolitické události. Americká centrální banka Fed má ve středu poprvé rozhodovat o sazbách pod novým předsedou Kevinem Warshem. Trh proto bude pozorně sledovat nejen samotné rozhodnutí, ale také jeho vystupování na tiskové konferenci. V pátek pak mají Spojené státy a Írán formálně podepsat prozatímní mírovou dohodu.
Za částí výrazných pohybů akcií SpaceX během obchodování může stát nízký počet volně obchodovaných akcií. V první den bylo na trhu k dispozici jen asi 4,2 procenta všech akcií firmy. Omezená nabídka může cenu podporovat, zároveň ale zvyšuje riziko prudších výkyvů.
Do budoucna může na akcie působit i opačný tlak. V příštích měsících budou končit takzvaná lock-up období, která zatím brání insiderům v prodeji akcií. Pokud se na trh dostane více akcií, může to cenu tlačit dolů.
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Na druhé straně může akciím pomoci případné zařazení do akciových indexů. Nasdaq změnil pravidla tak, aby se do jeho indexů mohly rychleji dostat mimořádně velké firmy, jako je SpaceX. Pokud by se akcie dostaly například do indexu Nasdaq 100, fondy, které tento index sledují, by je musely nakupovat.
U indexu S&P 500 je situace jiná. S&P Dow Jones Indices se rozhodla pravidla pro rychlejší zařazování nových firem po IPO neměnit. SpaceX se proto do indexu S&P 500 hned nedostane.
Povinné nákupy ze strany indexových fondů by mohly cenu akcií podpořit. Část investorů ale může do té doby zůstat stranou. Po zařazení SpaceX do indexů by totiž získali expozici vůči firmě i nepřímo prostřednictvím fondů, které dané indexy sledují.
„Může to souviset s tím, že si někteří investoři říkají: nebudu panikařit, protože pokud potom můžete jednoduše sledovat daný index prostřednictvím investovatelného nástroje, expozici tím získáte,“ uvedla Shelby McFaddinová, portfolio manažerka společnosti Motley Fool Asset Management.