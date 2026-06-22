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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod

Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod

Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Některé prognózy čekají růst sazeb hypoték až o 0,3 procentního bodu. Ekonom Lukáš Kovanda vysvětluje, proč je takový scénář krajně nepravděpodobný. Banky

Z cen hypoték se stává zásadní politické téma. Premiér Andrej Babiš viní Českou národní banku z jejich zdražování. K němu by podle něj mělo dojít v důsledku zvýšení základních úrokových sazeb centrální banky z konce minulého týdne, prvního po takřka čtyřech letech.

Banky už zdražily dopředu

Banky však pro zdražování hypoték nemají prakticky žádný důvod. Už totiž zdražily v uplynulých týdnech a měsících. ČNB vlastně zvýšením svých sazeb jejich zdražení spíše už jen potvrzuje. Trh totiž v režimu vyšších úrokových sazeb – tedy těch klíčových pro hypoteční sazby – „jede“ už delší čas, v podstatě od prvních dní války v Íránu na přelomu února a března. Lze tak říci, že trh zvýšení sazeb ČNB plně očekával a do svých – tržních – sazeb jej už plně započítal předtím, než samotný krok ČNB minulý týden nastal.

Prognózy dalšího zdražení jsou přehnané

V médiích se přitom v těchto dnech objevují i takové analytické prognózy, podle nichž banky v reakci na zvýšení základní úrokové sazby ČNB zvýší sazby hypoték o dalších až 0,3 procentního bodu. To je ale krajně nepravděpodobné. Ačkoli právě na těchto prognózách může Babiš stavět svou kritiku centrální banky.

Rozhodují swapy, ne jen sazba ČNB

Banky ovšem v praxi stanovují sazby hypoték mnohem spíše podle sazeb úrokových swapů než podle základní sazby ČNB. A to nejvýše se čtyřměsíčním zpožděním, jak plyne z loňské výzkumné zprávy ČNB.

Zdroje bank v červnu spíše zlevňují

Korunové úrokové swapy, například tříleté či pětileté, narostly zhruba před čtyřmi měsíci – viz graf Bloombergu, zachycující konkrétně pětiletý swap – zejména v důsledku zesílení inflačních očekávání kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Od té doby swapy kolísají kolem zvýšené úrovně, ale dále nerostou. Právě teď jsou na stejné úrovni jako začátkem března. V červnu dokonce v porovnání s květnem dochází poprvé od začátku války k meziměsíčnímu poklesu průměrné měsíční pětileté swapové sazby; měsíční průměry zachycují přímky na grafu níže. Pokles činí osm bazických bodů, neboli 0,08 procentního bodu.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Bankám tak navzdory zvýšení sazeb ČNB jejich zdroje, jimiž hypotéky kryjí, mírně zlevňují. Alespoň tedy v červnu v porovnání s květnem. I z toho je zřejmé, proč je krajně nepravděpodobné, že hypotéky budou nyní zdražovat, navíc hned „až o 0,3 procentního bodu“, jak tvrdí někteří analytici. Proč by měly zdražovat až o 30 bazických bodů, když jim zdroje o osm bazických bodů zlevňují? To by předpokládalo, že v Česku náhle přestal existovat jakýkoli konkurenční boj mezi bankami.

ČNB další zdražení hypoték nespustí

Banky už tedy růst swapů plně promítly do sazeb hypoték, přičemž současně swapy dále nerostou, ba dokonce mírně klesají. Banky tudíž vskutku prakticky nemají žádný důvod nyní hypotéky dále zdražovat, a to ani v důsledku zvýšení základní sazby ČNB.

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Konec Keira Starmera se blíží, tvrdí britská média. Labouristé hledají nového lídra

Keir Starmer
ČTK
ČTK
ČTK

Keir Starmer může už v pondělí oznámit plán svého odchodu z čela britské vlády. Tlak uvnitř Labouristické strany sílí, mezi možnými nástupci se skloňují Wes Streeting a Andy Burnham a strana řeší, jak rychle případnou výměnu premiéra provést.

Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada ve vládních kruzích se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila, uvedl server zpravodajské televize BBC.

Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele vlády.

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K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petera Kylea pro BBC. Ten uvedl, že premiér udělá to, „co bude v nejlepším zájmu země“, a dodal, že Starmer zvažuje současné politické okolnosti i výzvy, kterým čelí. Připustil, že Starmerovo postavení je ohrožené, zároveň ale řekl, že nemá žádné informace potvrzující spekulace o chystané rezignaci. Na rozdíl od předchozích vyjádření vlády ale neuvedl, že Starmer hodlá čelit případné výzvě o vedení strany.

Kdo jsou možní nástupci?

Tlak na premiéra podle médií postupně sílí už delší dobu. Za možného nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál. Jeho spojenci nyní podle médií připouštějí, že by potenciální kandidáti měli jednat o dalším směřování vlády, což vyvolává spekulace o možné dohodě mezi jednotlivými tábory.

Dalším favoritem je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Agentura Reuters upozornila, že podle průzkumů mezi členy Labouristické strany by případný souboj o vedení s velkou pravděpodobností Burnham vyhrál.

Není ale vyloučeno, že se objeví i další uchazeči. K vyvolání hlasování o novém předsedovi Labouristické strany je potřeba podpora nejméně 81 labouristických poslanců, což je pětina současných poslanců.

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Pokud by Starmer skutečně oznámil odchod, není zatím jasné, kdy by se funkce premiéra ujal jeho nástupce. Uvnitř Labouristické strany se vedou spory, zda by měl být přechod moci rychlý, nebo odložený až na podzim. Zastánci rychlejší výměny varují, že delší období nejistoty by mohlo ochromit fungování vlády a podnítit další spekulace o jejím budoucím směřování.

Agentura DPA upozornila, že Starmerovy problémy se vyvíjejí delší dobu. Labouristická strana utrpěla výrazné ztráty v komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu, kde část voličů přešla k pravicově populistické straně Reform UK Nigela Farage. Následně začala slábnout jeho podpora uvnitř strany, přičemž se od něj odklonili i někteří významní politici. Podle britské agentury PA nyní více než 100 labouristických poslanců údajně požaduje jeho odchod.

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A skvělým příkladem je i Deer Restaurant, který postavil svůj koncept na tradiční, přesto dlouho opomíjené surovině – na zvěřině. Ve svém menu ukazuje, že i zdánlivě staromódní ingredience spojená spíše s mysliveckými hostinami než s moderní gastronomií může v současném pojetí působit lehce, sebevědomě a nečekaně aktuálně.

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