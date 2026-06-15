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newstream.cz Money Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Změny penzijního spoření se státním příspěvkem, které chce do konce června schválit vláda, cílí hlavně na to, aby si na penzi začali spořit už děti. Lidé z byznysu jsou k tomu skeptičtí.

Pokud to vláda a parlament schválí, bude stát mladým do 30 let ke každé stokoruně penzijního spoření připlácet 40 korun místo současných 20. U nezletilých účastníků má přitom stačit, aby si ukládali pouhou stokorunu měsíčně. Maximálně budou od státu moci dostat 680 korun, což odpovídá vlastní úložce 1700 korun. „Vyšší státní příspěvek (zvýšení procentní sazby z 20 procent na 40 procent) a mírnější podmínky pro nárok na něj pro kategorii nezletilých účastníků vytvoří silný impuls k zahájení účasti v systému již od dětství, nejprve většinou s podporou rodičů nebo dalších blízkých osob,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu.

Aktuálně činí státní příspěvek k penzijnímu spoření (takzvaný III. Pilíř důchodového systému) 20 procent vlastní úložky, tedy 20 korun ke každé stokoruně, ale minimálně musí člověk měsíčně ukládat 500 korun. Maximálně stát každému klientovi penzijní společnosti připlatí 340 korun, podmínkou je si každý měsíc ukládat 1700 korun. 

Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti

Žijí déle, pobírají méně. Proč jsou ženy ve stáří finančně zranitelnější, diskutují Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti

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Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.

Jaroslav Kramer

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V současnosti ve třetím pilíři spoří 3,9 milionu klientů a penzijní společnosti spravují celkem 660 miliard korun a státní rozpočet na něj vydává zhruba 18 miliard korun ročně. Lidé do 30 let tvoří přibližně 11 procent z celkového počtu klientů penzijních společností a očekávané zvýšení jejich počtu by se podle důvodové zprávy mělo na výdajích státu na státní příspěvek podepsat dodatečnými 1,1 až 1,6 miliardami korun ročně.

K motivaci je potřeba mnohem víc

Důvodová zpráva dodává, že také samotná diskuse o plánovaných změnách může motivovat rodiče i mladé dospělé k aktivnímu zájmu o dlouhodobé spoření a investování i ke vstupu do vhodných finančních produktů, což bude mít pozitivní dopad i na finanční gramotnost občanů.

Obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly je k takové myšlence skeptický. „Mám právě čerstvé zkušenosti z velké akce s mladými. Dojem jsem si z ní odnesl jednoznačný,“ podotýká. „Nemyslím, že je to ideální krok,“ hodnotí plánované změny. „Penzijní spoření, investice a podobné produkty nejsou samoprodejné. Koho kdy napadne, že by si měl začít tolik let před důchodem začít šetřit? Není to srovnatelné s tím, když najednou potřebujete hypotéku,“ říká.

Změna v penzijku. Mladí by automaticky šli víc do rizika

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Mladí by už neměli u spoření na důchod na výběr. Nový návrh Asociace penzijních společností počítá s povinným investováním do dynamičtějších fondů, které mohou přinést vyšší zisky – ale i větší riziko.

ČTK

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Člověk musí k rozhodnutí začít si spořit na stáří dozrát a také pro to něco udělat, někam zajít, něco podepsat a někam začít posílat peníze. Hodně záleží na tom, jaký vztah k penězům a investicím mu od dětství vštěpovali rodiče. „Na papíře to vypadá krásně. Ale je to hodně o mentalitě,“ dodává. Ta česká je podle něj hodně o lenosti. O tom ostatně svědčí i stále velmi vysoký podíl volných peněz, které Češi nechávají ležet na málo výnosných bankovních účtech.

Podobně problém vidí také portfolio analytik Generali Investments CEE Martin Pohl. „Je nutné, aby s klienty někdo aktivně pracoval, aby do systému vstupovali v nízkém věku. Něco jiného je, když existuje druhý penzijní pilíř, který je povinný, kdy vám zaměstnavatel dá vybrat z variant a vše zařídí za vás,“ konstatuje.

K větší motivaci mladých začít si na důchod spořit co nejdříve nepovedou navrhované změny ani podle nedávného vyjádření předsedy představenstva České spořitelny – penzijní společnosti Libora Vošického, který je zároveň viceprezidentem Asociace penzijních společností ČR.

Lukáš Kovanda: Vláda zásadně „řízne“ do penzijního spoření, banky soptí

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Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.

Lukáš Kovanda

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Snížení poplatků

Další hlavní navrhovanou změnou je snížení horní hranice poplatků za správu majetku a za zhodnocení majetku penzijním společnostem. Výši poplatků kritizovala některá akademická pracoviště, jako například CERGE-EI i ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní v modelovém případu, kdy by si klient spořil 1000 korun měsíčně, by změny mohly vést ke zvýšení měsíční renty po skončení penzijního spoření na 8667 korun měsíčně proti současným 2696 korunám měsíčně.

Penzijní společnosti tuto část návrhu silně kritizují s tím, že důsledkem může být to, že fondy nebudou moci poskytovat některé služby, a dokonce i to, že některé menší penzijní společnosti, které nad sebou nemají banku, by se mohly dostat do existenčních potíží.

Penzijní společnosti mají nově také povinně nabízet fondy se strategií životního cyklu. Další změnou, kterou navrhuje novela, je zrušení starých, tedy transformovaných penzijních fondů ke konci roku 2036.

Hlavní plánované změny penzijního spoření či připojištění

Dvojnásobný příspěvek pro lidi do 30 let. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření zakotvuje zvýšení státního příspěvku pro lidi do 30 let na 40 procent místo současných 20 procent. Lidé do 18 let si mají moci ukládat pouhých 100 korun měsíčně, zatímco u ostatních činí minimální úložka, k níž stát přidává svůj příspěvek, 500 korun. Ke každé stokoruně tak stát mladým lidem do 30 let přidá 40 korun, což při maximální státem podporované úložce 1700 korun znamená 680 korun od státu.
Jednorázové výběry peněz. Lidé do 36 let si budou moci po minimálně deseti letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení bez sankce a se zbytkem úspor pokračovat ve spoření. Podle ministerstva financí není výběr podmíněn žádným konkrétním účelem. Doposud byl takový výběr možný jen mezi 18. a 20. rokem života.
Snížení či zrušení poplatků. Penzijním společnostem se sníží poplatky za správu, a to maximálně na 0,5 procenta ročně. Zcela se mají zrušit poplatky za dosažené zhodnocení majetku. Ty dosud činily 10 či 15 procent výnosu. Novinka se nemá týkat alternativních účastnických fondů.
Výběr investiční strategie. Novela plánuje zrušit povinnost klienta vyplnit investiční dotazník. Jeho vyplněním je podle ministerstva financí řada klientů nasměrována ke zbytečně konzervativní strategii. Penzijní společnosti budou nově nabízet fondy životního cyklu, v nichž bude mít klient do 50 let v portfoliu 80 procent akcií. Po dosažení této věkové hranice se investice začnou překlápět do konzervativního fondu s nižším zhodnocením, ale stabilnější hodnotou bez výrazných výkyvů.
Transformované fondy skončí na konci roku 2036. Do těchto fondů, jejichž výnosy v průběhu let prohrávaly boj s inflací, nelze vstupovat od ledna 2013. Podle dat ministerstva financí v nich ale v červnu spořilo 1,7 milionu klientů s úsporami ve výši 340 miliard korun. Zbylí klienti budou následně automaticky převedeni do konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření.

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Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alkohol je jednou z mála psychoaktivních látek, která je ve většině zemí legální a společensky akceptovaná. Historicky byl alkohol po tisíciletí spojen s konzervací potravin, oslavami i náboženskými rituály a v mnoha kulturách sloužil jako bezpečnější alternativa k často kontaminované vodě.

Sdílené pití bylo a stále je způsobem, jak signalizovat důvěru, uvolnit zábrany a stmelit skupinu. Tento sociální mechanismus je reálný a historicky opodstatněný, ale také ho můžeme oddělit od otázky, co alkohol dělá s tělem na úrovni jednotlivých buněk.

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Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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Farmakologicky je alkohol látka s širokým spektrem účinku na neurotransmiterové systémy. Hlavním mechanismem je zesílení účinku GABA, hlavního tlumivého neurotransmiteru v mozku, což vysvětluje pocit uvolnění, snížených zábran a při vyšších dávkách útlum a sedaci. Současně alkohol tlumí glutamátový systém, který má naopak povzbuzující funkci. Tato kombinace posílení tlumivého systému a útlum excitačního je důvodem, proč alkohol působí jako depresant centrálního nervového systému, i když subjektivně může v nižších dávkách působit stimulačně a euforicky.

Euforický efekt souvisí s aktivací části dopaminového systému. Alkohol zvyšuje produkci dopaminu, podobně jako jiné látky s návykovým potenciálem, a právě tento mechanismus stojí za příjemnými pocity a motivací k opakování. Při chronickém užívání dochází k adaptačním změnám v organismu a ty se mozek snaží kompenzovat, což je jeden z neurobiologických základů naučené tolerance a závislosti.

Z hlediska aktuálních poznatků o zdravotních rizicích alkoholu došlo v posledních letech k výraznému posunu. Například rozsáhlá analýza Institute for Health Metrics and Evaluation, publikovaná tento měsíc, která zahrnula 843 studií publikovaných do roku 2023, ukázala, že riziko rakoviny stoupá s jakoukoliv úrovní konzumace alkoholu, a to konzistentně a jednoznačně. I konzumace pod jednu standardní dávku denně byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny hltanu, tlustého střeva, jícnu, prsu, jater, slinivky a prostaty.

Rizika existují vždy

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém prohlášení z roku 2023 uvedla, že neexistuje žádná bezpečná hranice konzumace alkoholu z hlediska zdravotních rizik a že současná dostupná evidence neumožňuje identifikovat hladinu, pod kterou by karcinogenní účinky alkoholu nezačínaly působit.

Zároveň zdůraznila, že neexistují studie, které by ukázaly, že případné pozitivní působení nízké konzumace na srdečně-cévní systém převažuje nad rizikem rakoviny. Mechanismem karcinogenity je primárně acetaldehyd, toxický meziprodukt metabolismu alkoholu, který poškozuje DNA a brání jejím opravným mechanismům, a tento proces probíhá bez ohledu na typ nebo kvalitu alkoholického nápoje.

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Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

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Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

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Vztah alkoholu ke kardiovaskulárnímu zdraví zůstává komplexnější než u rakoviny. Podle některých analýz je nízká až střední konzumace spojená s nižším rizikem některých kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve srovnání s abstinencí, zatímco vyšší konzumace riziko zvyšuje vždy. Tento vzorec je ale předmětem metodologické debaty, protože skupina abstinentů v observačních studiích často zahrnuje lidi, kteří přestali pít již kvůli zhoršenému zdraví, což zkresluje srovnání.

V kontextu sociálních interakcí je realistický přístup pro většinu lidí spíše o vědomé volbě než o absolutní abstinenci nebo povolení. Z fyziologického hlediska má smysl rozlišovat mezi pravidelnou, nízkou konzumací a nárazovým pitím, protože druhé je spojeno s vyšším rizikem akutního poškození i dlouhodobých následků. Časování má také roli, kdy alkohol konzumovaný s jídlem se vstřebává pomaleji, což snižuje koncentraci v krvi a tím i akutní zátěž pro organismus.

Hydratace mezi alkoholickými nápoji zmírňuje dehydratační efekt alkoholu, který je primárním důvodem ranní únavy a bolesti hlavy po konzumaci. Alternativy, které se v posledních letech stávají populární, zahrnují nealkoholické varianty piva a vína nebo nápoje s adaptogeny a funkčními bylinami, jejichž cílem je nahradit sociální rituál pití bez akutních i chronických negativních efektů alkoholu.

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Babiš si maže opozici na chleba

Babiš si maže opozici na chleba
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Z veřejné debaty si na pár dní dalo volno téma Pavel a Ankara. Vláda se věnovala hlavně nové protidrogové politice a likvidaci koncesionářských poplatků, opozice probírala dotace pro Agrofert.

S Pavlem to byl tentokrát krátký proces. Přišel na vládu a po krátké chvíli odešel. Vláda se složením delegace nezabývala, rozhodne až za týden. Přesto jedno zajímavé rozhodnutí padlo. Petr Macinka ustoupil prezidentovi v zářijové delegaci do OSN. Pavel ji povede. V tématu Ankary následně Macinka vysvětloval, že neformální setkání, o které měl Pavel zájem, není žádné nezávazné tlachání. Je tedy více než jasné, že Ankara pro prezidenta nebude. OSN má být takové držhubné. Chtěl někam letět, tak ať letí, glosoval Macinka.

Protidrogová politika se začíná přesouvat pod ministerstvo zdravotnictví. S tím měli odpovědní pracovníci problém a krátce dokonce stávkovali. Kromě samotného přesunu agendy z úřadu vlády však Babišova vláda chce také přitvrdit vůči drogám. Nebudeme dělat liberální drogovou politiku jak naši předchůdci, prohlásil premiér. A na vládu už míří série opatření, jak z trhu dostat kratom a další látky. Odborníci na drogy postup kritizují, jde podle nich o zbytečné represe a návrat před rok 1989.

Dotace pro Agrofert

Také likvidace koncesionářských poplatků ČT a ČRo jde svižně kupředu. Už za pár hodin by měl návrh projít vládou. V týdnu se sešli lídrové koalice s řediteli obou institucí. Už se v podstatě neřeší, zda poplatky padnou, ale jen kolik televize a rozhlas budou dostávat. Mezitím zaměstnanci obou organizací chystají čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku. Má se konat zhruba za týden. Tak aby už nebylo pozdě.

Opozice si chtěla týden zpestřit debatou na půdě sněmovny o dotacích pro Agrofert. Poslanci se skutečně sešli, ti opoziční nenechali na nepřítomném Babišovi nit suchou. Sněmovna nakonec neschválila návrh programu mimořádné schůze a bylo hotovo.

Modrý kodex

ODS si tak aspoň o víkendu spravila chuť, když si uspořádala ideovou konferenci. A představila deset aktualizovaných ideových hodnot pod názvem Modrý kodex. Kdo by čekal nějaké výstřelky, nedočká se. Kodex navazuje na téměř třicet let staré poděbradské artikuly, a nepřekvapivě obsahuje svobodu, volný trh, západní orientaci, malý stát či nezadluženou budoucnost. Snad jedinou novinkou je rozvíjení české ekonomiky pomocí vzdělávání, rozvoje umělé inteligence, digitalizace. Možná překvapí i apel na péči o přírodu. Ovšem „neideologickou“. A vysvětlením, že jde přece o konzervativní hodnotu. Vždyť i Václav Klaus rád jezdil do Krkonoš.

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