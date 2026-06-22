Muskův burzovní triumf chladne. Akcie SpaceX po raketovém startu ztrácí dech
Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál ztrácejí. Přestože jsou od debutu stále výrazně výš, investoři, kteří nakupovali až po IPO, už téměř přišli o počáteční zisky.
Akcie SpaceX v pondělním obchodování před otevřením trhu klesaly o více než tři procenta. Pokračoval tak výprodej, který titul zasáhl po prudké rally následující po rekordním vstupu firmy na burzu.
V 5:15 východoamerického času akcie odepisovaly 3,65 procenta. Navázaly tak na ztráty z minulého týdne, kdy ve středu a ve čtvrtek klesly o pět procent a o 3,6 procenta. V pátek se kvůli svátku Juneteenth neobchodovalo.
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Trhy
Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.
Vesmírná a AI společnost Elona Muska se po mimořádně sledovaném IPO z 12. června zařadila mezi nejhodnotnější firmy světa. Během prvních dvou celých obchodních dnů akcie prudce rostly a tržní hodnota SpaceX překonala Amazon a krátce také Microsoft. Poté ale titul část zisků odevzdal a kapitalizace se vrátila pod úroveň obou technologických obrů.
SpaceX
Po prudké rally po vstupu na burzu přišlo ochlazení. Akcie jsou ale stále výrazně nad IPO cenou 135 USD.
Vysoko i přes propad
I po propadu byly akcie ke čtvrtečnímu závěru trhu stále o 37 procent výše než při svém debutu. Firma při něm nabízela akcie za pevně stanovenou cenu 135 dolarů, tedy zhruba 2850 korun za akcii.
Optimističtí investoři dál sázejí na to, že Musk dokáže ve SpaceX dlouhodobě vytvořit mimořádnou hodnotu. Firma je ale stále hluboko ve ztrátě. V roce 2025 vykázala čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů, tedy přibližně 103,4 miliardy korun. V prvním čtvrtletí letošního roku prodělala dalších 4,28 miliardy dolarů, zhruba 90,4 miliardy korun.
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EasyJet odmítl už třetí nabídku na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake. Ta podle Bloombergu oceňuje britské aerolinky na 4,74 miliardy liber a po neúspěchu u vedení se obrací přímo na akcionáře.
Pro investory, kteří nakupovali akcie SpaceX na volném trhu až po burzovním debutu, je vývoj méně příznivý. Kvůli následnému poklesu přišli do konce minulého týdne téměř o všechny zisky, které jim přinesla počáteční rally.
Rekordní IPO přesto zásadně změnilo majetkové poměry kolem firmy. Z Muska podle textu udělalo prvního bilionáře světa, tedy člověka s majetkem přes jeden bilion dolarů, což odpovídá více než 21,1 bilionu korun. Vstup na burzu zároveň vytvořil tisíce nových milionářů a u některých akcionářů posunul hodnotu jejich podílů nad hranici jedné miliardy dolarů, tedy zhruba 21,1 miliardy korun.