Spořicí účty v dubnu: Čtyřka drží. A Trump může zamíchat i českým spořením

Veronika Kudrnová
Nejlepší sazby na spořicích účtech se dál drží kolem čtyřky, jenže většina lidí na ni nedosáhne. Vysvětlujeme proč. A taky to, proč se dnes o tom, kolik vám banka připíše na úrocích z vkladů, rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.

Nejlepší sazby se i v dubnu dál drží kolem čtyř procent, většina klientů se ale musí spokojit s nižším, i polovičním úrokem. Podmínky bonusů jsou totiž neúprosné. Banky vyšším úrokem odměňují vesměs jen aktivní klienty, kteří své úspory otáčejí a nechávají je pracovat i v dalších investičních produktech.

Čtyři procenta na oko. Realita je pro většinu střadatelů horší

Nejvyšší úročení na trhu nadále nabízí mBank u dětského spořicího účtu mSpoření, kde sazba dosahuje až 5,01 procenta ročně. Platí ale pouze pro děti do 15 let a jen pro vklady do 50 tisíc korun, nad tuto hranici úročení výrazně klesá.

Pro běžné střadatele tak zůstává realita podobná jako v předchozím měsíci. V čele žebříčku se drží Partners Banka, která nabízí bonusovou sazbu 4,06 procenta ročně navázanou na doporučení nového klienta. Hned za ní je mBank se svým mSpořicím účtem Plus, kde lze dostat úrok lehce nad čtyřmi procenty, ovšem za podmínky aktivního využívání běžného účtu.

Třetí příčku dlouhodobě drží Raiffeisenbank, která nabízí rovná čtyři procenta při splnění podmínky pravidelných plateb kartou. Podobnou sazbu nabízí také Banka Creditas, ta ji však podmiňuje pravidelným investováním.

Další banky už se pohybují pod čtyřprocentní hranicí. Například Česká spořitelna nebo ČSOB nabízejí zhruba 3,8 procenta ročně, opět většinou při splnění doplňkových podmínek, jako jsou investice, penzijní spoření nebo aktivní využívání účtu.

Žebříček spořicích účtů (duben 2026)

Rychlý přehled nejzajímavějších sazeb a podmínek. Tabulka zachycuje běžné spořicí účty i speciální nabídky, například dětské účty. Detaily a kompletní srovnání doplňují poslední dva sloupce tabulky. Scroll pro pohyb v tabulce na jejím konci.

Banka Max. sazba p.a. Limit pro max. sazbu Podmínky pro max. sazbu Poznámka
Speciál mBank – mSpoření pro děti 5,01 % do 50 000 Kč Určeno pouze pro děti do 15 let Nad 50 000 Kč se zůstatek úročí sazbou 3,01 %. Sazba je garantována do 30. 6. 2026.
1 Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Poté se sazba vrací na 3,06 % při splnění podmínky pěti plateb měsíčně, jinak klesá na 1,5 %.
2 mBank – mSpořicí účet Plus 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté typicky příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně. Garance sazby do 31. 3. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
3 Raiffeisenbank 4,00 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu v aplikaci. Výše bonusového úroku se odvíjí i od typu běžného účtu. U Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu se vklady do 500 000 Kč úročí 4 %. Nad limit platí nižší sazby podle typu běžného účtu.
4CREDITAS 4,0 % / 3,5 % do 500 000 Kč Investice min. cca 3 000 Kč měsíčně pro 4,0 %. Nižší investice zajistí úrok 3,5 %. Bez investice platí sazba 3,0 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč (u Premium konta do 1 000 000 Kč) 5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit (investice / penze / stavebko) alespoň 1 500 Kč měsíčně. Od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 %. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření (typicky min. 2 000 Kč měsíčně) Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
7VÚB Banka 3,60 % bez stropu Bez podmínek (produkt slovenské banky pro české klienty) Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit srážku 19 %.
8Komerční banka 3,50 % do 1 000 000 Kč Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky. Garance sazby do 31.3. 2026 Po bonusovém období sazba klesá. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
9Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek Od 200 000 Kč do 1 mil. je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. 0,15 %, nad 10 mil. 0,20 %.
10Trinity Bank 3,21 % nad 600 000 Kč Pásmové úročení, vyšší sazba až od vyššího zůstatku Při zůstatku od 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,80 %, při nižším zůstatku 2,01 %.
11UniCredit Bank 3,15 % do 2 000 000 Kč Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně. Garance sazby do 31.3. 2026  
12MONETA Money Bank 2,9 % bez limitu Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,6 % do 1 mil., 0,5 % nad 1 mil. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
13Air Bank 2,6 % do 300 000 Kč (až do 500 000 Kč při aktivitě) Aktivita: min. 5 plateb měsíčně + příjem 25 000 Kč měsíčně Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.
14J&T Banka 2,4 % bez stropu Obvykle pro vyšší vklady / klienty s investicemi (např. od 1 mil. Kč nebo kombinace vztahu s bankou)  

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Michl: Klid ano, ale jen zatím

Banky teď nemají moc důvodů cokoliv zásadně měnit. Úročení vkladů se totiž odvíjí hlavně od základní repo sazby České národní banky, která určuje „cenu peněz“ v ekonomice a kolem níž se pohybují i další tržní úroky. Ta už téměř rok zůstává neměnná, a proto se nikterak výrazně nehýbou ani sazby na spořicích účtech.

Do hry ale vstupuje i konkurenční boj o klienty. Právě ten rozhoduje o tom, která banka přidá pár desetin navíc nebo nabídne bonusové podmínky. Výsledná sazba na spořicím účtu je tak kombinací toho, co „dovolí“ centrální banka, a toho, jak moc chtějí banky přetahovat střadatele mezi sebou.

Klíčovým faktorem pro rozhodování centrální banky je inflace. Ta se v březnu po předchozím útlumu podle předběžných dat Českého statistického úřadu z tohoto týdne zvedla na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta, mimo jiné kvůli skokovému nárůstu cen nafty a benzinu. Pohonné hmoty zdražují v důsledku rostoucích cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoku na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.

Právě podobné signály ČNB sleduje – pokud by se cenové tlaky dál zvyšovaly, může na ně reagovat zvýšením sazeb. Zatím ale bankovní rada na svém březnovém jednání zvolila vyčkávací strategii a základní sazbu ponechala na 3,5 procenta. Podle Michla dosavadní dopady blízkovýchodního konfliktu neohrožují nízkoinflační prostředí v Česku. „Příznivé výchozí podmínky v tuzemské ekonomice, zejména nízká inflace, robustní růst, nevytvářejí tlak na okamžitou reakci, ale naopak poskytují prostor pro analýzu,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl bezprostředně po zasedání bankovní rady v polovině března.

Faktor Trump

Zároveň však centrální banka upozorňuje, že klid nemusí trvat dlouho. Podle Michla nesmí ČNB podcenit ekonomický šok vyvolaný konfliktem v Íránu. Pokud by vedl k růstu jádrové inflace, je bankovní rada připravena sazby opět zvýšit. Právě vývoj cen energií a délka konfliktu tak mohou v dalších měsících rozhodnout nejen o inflaci, ale i o tom, jak se budou vyvíjet úroky na spořicích účtech.

„Dopad bude záviset především na délce konfliktu. To je ale v tuto chvíli velká neznámá,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Právě tady přichází do hry faktor, který může současnou „nudu“ rychle změnit. Faktor Donald Trump. 

Americký prezident v posledních dnech výrazně přitvrdil a Íránu opakovaně hrozí tvrdými útoky, pokud neotevře Hormuzský průliv. Ultimáta přitom eskalovala – od varování před „peklem“ až po výhrůžky zničením elektráren, mostů a další klíčové infrastruktury. Teheránu dal konkrétní lhůtu, po jejímž vypršení měl podle něj přijít razantní zásah. Ta vypršela v noci z úterý na středu.

Místo další eskalace se ale svět ve středu probudil do nové reality. Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří, které má otevřít prostor pro jednání a zároveň uklidnit situaci na energetických trzích.

Reakce trhu byla okamžitá. Zatímco v úterý ráno se ropa Brent prodávala kolem 111 dolarů za barel a WTI blízko 115 dolarů – po oznámení příměří ve středu ráno ceny prudce spadly. Severomořský Brent se propadl pod 95 dolarů a americká WTI klesla k 96 dolarům za barel.

Ani to ale neznamená, že je vyhráno. Příměří je křehké a trhy dál sledují, zda se skutečně podaří obnovit stabilní provoz v Hormuzském průlivu. Jakýkoli nový výpadek by mohl ceny rychle vrátit zpět vzhůru.

A právě tady se kruh uzavírá. Výkyvy cen ropy se promítají do cen pohonných hmot a energií, a tím i do inflace. Tu pak sleduje Česká národní banka při nastavování úrokových sazeb. Jinými slovy: i když dnes ropa zlevňuje, stačí jediný geopolitický zvrat a tlak na růst sazeb – a tím i úroků na spořicích účtech – se může vrátit.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Pro střadatele z toho plyne jednoduchý závěr. O tom, jak banky budou úročit jejich vklady, se dnes rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny
Generali Česká pojišťovna, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Osobní kontakt umělá inteligence nenahradí, už dnes ale výrazně urychluje vyřízení pojistné události a vyplacení peněz. „U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci,“ vyjmenovává jmenuje senior manažerka likvidace neživotního pojištění z Generali České pojišťovny Iva Gažová. 

Kolik škod v oblasti neživotního pojištění ročně řešíte?

V loňském roce jsme v Generali České pojišťovně s klienty řešili téměř 107 tisíc pojistných událostí. To jsou téměř tři stovky denně. Jedná se přitom skutečně jen o neživotní pojištění, kam spadá třeba pojištění domů, bytů, domácností, ale také mazlíčků či odpovědnosti. 

Které události patří mezi nejčastější? 

U majetkového pojištění jsou statisticky nejčastější škody spojené s únikem vody. Často jsou to prasklé hadičky od přívodu vody k toaletě, myčkám nebo v kuchyních obecně. Velké problémy dokáží napáchat i prasklé trubky ve zdech nebo od radiátorů. Řada pojistných událostí je ale způsobena i živelními událostmi. Jen loni byly rozmary počasí příčinou víc než 21 tisíc škod v hodnotě přes 2,2 miliardy korun.

Řešili jste naopak i méně obvyklé problémy? 

Ano, bylo toho víc. Třeba pád obřího pískovcového balvanu na rekreační chalupu. Nebo poškození fasády a oken od trampolíny, kterou vichřice odmrštila na dům, a také poškození horského hotelu, když klienti zapomněli v umyvadle s puštěnou vodou plavky a následně došlo k vytopení objektu. Rovněž jsme řešili případy, kdy došlo k sesunu sněhu ze střechy domu na zaparkovaná auta. 

Dřív bylo v takovém případě třeba vyrazit na pobočku, dnes už jde vše nahlásit online. Využívají lidé i tuto možnost? 

Využívají ji ve velkém, u víc než sedmdesáti procent všech škod proběhne hlášení prostřednictvím webového formuláře nebo aplikace Moje Generali. To bylo naším cílem, proto jsme se snažili online hlášení co nejvíc zjednodušit. Třeba tím, že do formuláře automaticky doplníme všechny informace, které o klientovi víme. Šetří to čas a zamezuje zbytečným chybám nebo neúplnému vyplnění. Průměrně tak naši klienti a klientky nahlásí pojistnou událost do tří minut. 

Jak dlouho pak trvá samotné vyřízení? 

Hned po nahlášení putuje informace o škodě do našich systémů, kde se jí ujme likvidátor. Když už v momentě hlášení máme od klientů všechny potřebné fotografie nebo dokumenty, pojistné plnění vyřídíme co možná nejrychleji. Asi v osmdesáti procentech případů vyplatíme peníze do dvou dnů od dodání potřebných podkladů. Naší ambicí je toto procento dál navyšovat a také zkracovat zmíněný čas. Řadu menších událostí dokážeme už nyní vyřešit v podstatě obratem. Typicky se jedná o vodovodní škody, problémy způsobené přepětím či zkratem nebo rozbitá skla. 

Nepřevezme to v dohledné době umělá inteligence, která proces ještě víc urychlila? 

Pevně si stojíme za tím, že osobní kontakt umělá inteligence nenahradí. Už dnes nám ale pomáhá pracovat rychleji. U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci. Likvidátorům tak odpadá mnohdy velmi únavná administrativa. V umělé inteligenci tak vidíme velký potenciál pro ještě rychlejší vyřešení pojistné události. 

Co bývá při sbírání podkladů největší problém?

Klíčové jsou pro nás fotografie. Nutno ovšem podotknout, že musí jít o skutečně kvalitní snímky, které jsou jasné a ostré. Potřebujeme znát kontext a detaily. Například když vás vytopí soused, potřebujeme fotografii nejen celé zasažené místnosti, ale také jednotlivých poškození. Je třeba nafotit i poničené skříňky nebo podlahu. Obvykle to není žádná věda, ale lidé na fotodokumentaci mnohdy zapomínají. Opakované vyžádání fotek pak řešení škody zbytečně prodlužuje. 

Co dalšího mohou klienti udělat pro rychlejší vyřešení události? 

Podstatný je co nejpodrobnější popis vzniku poškození, základem všeho je potom správně a hlavně kompletně vyplněný formulář. V praxi se často setkáváme s tím, že nám lidé zapomenout uvést třeba číslo bankovního účtu. Pokud tento údaj nemáme ani v našich systémech, potřebujeme ho doplnit právě od klienta. V takovém případě hned voláme a snažíme se potřebné informace co nejrychleji doplnit. Pokud ovšem lidé nezvedají hovory z cizího čísla a nereagují ani na zprávu od likvidátora, musíme komunikovat přes e-mail, což celý proces zbytečně prodlužuje. 

Generali Česká pojišťovna, užito se svolením

Není doplňování údajů po telefonu nebezpečné? Lidé by přece jen měli být vůči podobným hovorům obezřetní.

Nedůvěra v rámci telefonních hovorů obecně stoupá, to je pravda. Je to bohužel důsledek nejrůznějších afér s takzvanými šmejdy či jinými nepoctivými subjekty. Na začátku hovoru tak přirozeně proběhne ověření, díky kterému si my i klient můžeme být jistí, s kým hovoříme. Slouží k tomu nejen údaje klienta, ale také číslo pojistky nebo pojistné události. Chytré telefony už navíc při příchozím hovoru dokáží zobrazit název pojišťovny na displeji. 

Iva Gažová

Absolvovala magisterské studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V Generali České pojišťovně pracuje od roku 1992 a celou svoji kariéru se věnuje oblasti řešení pojistných událostí. Začínala u odpovědnostních škod, nejprve jako likvidátorka, poté manažerka týmu. Dnes řídí útvar likvidace neživotního retailového pojištění. Její tým má na starost pojistné události z majetkového a odpovědnostního a cestovního pojištění.

Důraz na globalizaci slábne, investičně mohou být zajímavé komodity, říká Vladimír Holovka z XTB

Vladimír Holovka z XTB
XTB - použito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Investiční trhy jsou na první pohled relativně klidné, pod povrchem ovšem bublají rizika. Pokud se nenaplní velká očekávání kolem umělé inteligence, mohou přijít výprodeje v řádech desítek procent. „U investorů, kteří nemají dlouhé horizonty, bych byl opatrnější. Zvážil bych diverzifikaci do produktů staré ekonomiky, třeba do energetiky“ říká regionální ředitel XTB Vladimír Holovka.

Jaká je dnes situace na investičních trzích?

Nazval bych to klidem před bouří. Každý jako by tušil, že může přijít událost, která trhy zase rozvíří. Ostřílení investoři a burziáni vědí, že fundamentálně není trh v nejlepším pořádku.

Co v tuto chvíli hrozí?

Jednou z věcí jsou nepředvídatelné kroky ze strany administrativy Donalda Trumpa. Citlivost trhu se sice postupně snižuje, ale úplně nemizí. Druhá věc je vlna umělá inteligence, na kterou naskočily nejen velké technologické firmy. Teď vyvstává otázka, jestli se všechny investice vyplatí. Jsou tam velká očekávání, ovšem pokud se nenaplní, trh to může potrestat výprodeji v řádech desítek procent.

Ale z dlouhodobého hlediska si s tím trhy poradí, nebo ne?

Poradí. Teď se bavíme o krátkodobých efektech, které navíc ani nemusí přijít. Když se podíváme na delší horizont pěti nebo ještě více let, zůstávám velmi optimistický. Trhy už zvládly mnohem větší problémy, než jsou otazníky nad efektivitou investic do AI. Investor, který cílí na delší horizont, by se určitě neměl nechat znervóznit, případné tržní poklesy může naopak využít k dokupům zajímavých investičních příležitostí.

Takže v technologických firmách vidíte i navzdory možné „bublině“ potenciál?

Velké firmy, které do AI investují, jsou finančně velmi silné. Nedovedu si představit, že by případný pokles otřásl společnostmi jako Google, Microsoft, Meta nebo Amazon natolik, aby v horizontu pěti let nebyly vítězi.

Někteří investoři dnes sází čistě na ETF typu S&P 500. Je to správný přístup?

Pokud má investor opravdu dlouhé horizonty, pak to u běžného nebo začínajícího investora smysl dává. Indexová ETF mají nesmírnou výhodu, do svého koše dávají jen nejvýkonnější akciové tituly své doby. Dnes jsou výnosné technologie, za dvacet let tam může být zase úplně jiný sektor. Třeba vesmírné cestování nebo těžba zdrojů. ETF budou tyto změny v čase reflektovat.

Co říkáte na investice do technologických startupů?

Akciové trhy v posledních letech doručovaly téměř dvacet procent ročně, takže apetit investorů je obrovský. Se čtyřmi až pěti procenty ročně se nespokojí, proto jdou i do private equity, kde jsou potenciální výnosy vysoké. Je ale třeba velmi dobře vybírat. Nechci říkat, že potenciální bublina je právě ve startupech, ale bez ohledu na dobu platí, že ne každý startup zvítězí a doručí dobré výsledky. Úspěšnost je relativně malá, řekněme jedna ku třem nebo čtyřem. Navíc v oblasti AI startupů je konkurence vysoká. Každý uživatel vidí, že podobných služeb je na trhu nespočet, a logicky ne každá si najde své místo.

Jak na stávající situaci na trhu reagují zkušenější investoři nebo i fondy?

Určitým barometrem může být cena zlata, která sice roste dlouhodobě, nicméně efekt „Trump 2.0“ se sem nepochybně promítl. Kromě toho je více patrý důraz na diverzifikaci a i řada institucionálních investorů se dívá po regionech mimo Spojené státy.

Mají zájem hlavně o Asii, nebo i Evropu?

Evropa dostala pár takzvaných „wake-up callů“, aby se začala trochu hýbat, což se myslím pomalu i daří. Už proběhla i jistá revize Green Dealu a mám pocit, že globální investoři si toho všímají. Část jejich investic směřuje sem, část potom míří na „nové trhy“ v Asii. Japonsko si svou transparentností a vyspělostí drží prim, ale zajímavá je také Indie, která je vzhledem k velikosti trhu a spotřeby velmi perspektivní i do budoucna. Upozaďuje se naopak Čína, kde jsou dlouhodobě velké otazníky ohledně transparentnosti, navíc kvůli politice jednoho dítěte hrozí poměrně dramatické demografické problémy do budoucna.

Vraťme se ještě k trendům, které na trhu pozorujete…

Vidíme, že vzhledem k velkým geopolitickým tenzím se z globalizace pozvolna přesouváme k deglobalizaci a větší uzavřenosti trhů. To povede k většímu důrazu na komodity. Když je globální trh volný a můžeme se spolehnout na komodity z celého světa, ceny jdou obvykle dolů. Ale jakmile se svět uzavírá a každý si drží strategické zásoby, komodity zdražují.

Takže by investoři měli zvážit jejich přidání do portfolia?

Může to být zajímavá strategie. Ale nutno podotknout, že komodity jsou volatilnější než akcie, hýbou se nepředvídatelně nahoru a dolů. Smysl tak dávají především v dlouhých horizontech, protože nedokážete dopředu načasovat, kdy budou na svých maximech.

Které další komodity kromě zlata mohou být zajímavé?

Řekl bych, že téměř všechny včetně zemědělských. Poptávka po nich je poměrně stabilní, kdežto na straně nabídky může docházet k výkyvům. Některé komodity jsou citlivé na počasí – a když do toho navíc vstoupí deglobalizace, jakékoli výkyvy v zemědělských výnosech mohou vystřelit ceny nahoru. Zajímavé mohou být jak komodity typu kakao nebo káva, kde už jsme růst cen viděli v minulých letech, tak i ty tradiční, tedy pšenice nebo kukuřice. Kromě toho bych doplnil i klasiky jako energetické komodity nebo průmyslové kovy, například měď, zinek či stříbro.

Čemu byste se naopak v tuto chvíli coby investor vyhnul?

To je poměrně záludná otázka, protože jde o předvídání krize a to není nikdy jednoduché. Osobně nedávám velkou podporu krypto trhu, řekněme vyjma hlavních představitelů, Bitcoinu a Etherea. U investorů, kteří nemají dlouhé horizonty, bych byl opatrnější i s investicemi do zmiňovaných technologických firem. Na jejich místě bych zvážil větší diverzifikaci, například do produktů „staré ekonomiky“. Třeba do energetiky.

Když zmiňujete produkty staré ekonomiky, co evropský průmysl?

Jsem přesvědčený, že Evropa bude chtít svůj průmysl obnovit, zvlášť když trhy směřují k větší deglobalizaci. Čína byla dlouhé dekády továrnou světa, ale už přestává být levným zdrojem. Navíc i tam se budou od průmyslových odvětví přesouvat více k službám. To je přirozený vývoj jakékoli rostoucí ekonomiky. My dnes potřebujeme mít své zdroje, závody a i za cenu vyšších nákladů snižovat rizika spojená s přerušením dodavatelsko-odběratelských vztahů. Proto tam pro evropský průmysl vidím renesanci.

Kam dál diverzifikovat portfolio, když nemám dlouhé investiční horizonty na akcie?

To je otázka, na kterou se dnes odpovídá mnohem hůř než před pár lety. Dřív bych vám řekl klasický učebnicový příklad, tedy šedesát procent do akcií, čtyřicet do dluhopisů. Ale to platilo v době, kdy jsme měli nízkoúrokové prostředí. Potom přišla inflační vlna a úroky šly nahoru. Místo toho, aby nám dluhopisy vyrovnávaly propady akcií, padaly také. Diverzifikace nezafungovala. Dnes bych možná zvážil akciové tituly, které jsou méně citlivé na hospodářský cyklus. Může jít o stabilní firmy typu Coca-Cola, které dramaticky nerostou, ale ani nepadají. Dluhopisy bych si zařadil už jen jako menší, symbolickou část. A když už, tak zase raději státní, kde sice rovněž hrozí propady, alespoň rizikovost nesplácení je tam ovšem mnohem nižší než u korporátních dluhopisů.

Jak se liší přístup k riziku u jednotlivých skupin vašich klientů? Vnímáte třeba rozdíly v investičním chování mužů a žen?

Nerad bych generalizoval, jistě existuje celá řada výjimek. Nicméně z našich statistik a zkušeností opravdu vyplývá, že ženy obvykle přistupují k investicím trochu jinak. Jsou mnohem zodpovědnější, systematičtější, uvědomují si případná rizika a také si dokáží rychleji přiznat chybu. Pro investiční portfolio je to jedině dobře, protože rychleji přehodnotí ztrátovou nebo neperspektivní investici a uberou svou pozornost jinam.

Přesto dlouhodobě investují méně než muži. Čím to je?

Myslím, že za to mohou některé stereotypy a mýty. Třeba že je to hodně o matematice a je třeba rozumět všem finančním výkazům. To už dnes není pravda, protože investiční aplikace se zjednodušují. Kromě toho máme k dispozici ETF tituly, takže není nutné vybírat konkrétní akcie. Nejsou tam ani kapitálové bariéry, dá se začít s minimem v řádu stovek nebo jednotek tisíc a i náklady mohou být takřka na nule. To jsou faktory, které možná dříve hrály roli, ale dnes už neplatí a ženy do světa investic vstupují stále častěji. Historicky jsme měli kolem deseti procent investorek a devadesáti procent investorů, v posledních letech se poměr skutečně trochu mění. Loni to bylo kolem patnácti procent žen, poslední čísla hovoří dokonce o dvaceti procentech.

Vladimír Holovka

Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V brokerské společnosti XTB působí od roku 2010. Působil mimo jiné jako regionální obchodní ředitel, od loňského roku pak vede celou společnost na českém, slovenském a maďarském trhu.

