Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

Kosmalt
Matěj Hakár, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.

Na první pohled působí Kosmalt jako typ stavby, nad kterou by mnoho investorů mávlo rukou. Třináct podlaží, přísný betonový rastr, stovky malých buněk a výrazná stopa šedesátých let. Jenže právě v tom košické studio Atrium Architekti našlo hodnotu, kterou současná města potřebují, a to identitu a paměť místa.

Budova na Kysucké ulici v Košicích vznikla v šedesátých letech jako největší dělnická ubytovna někdejších Východoslovenských železáren. Název Kosmalt odkazuje na smaltovanou ocel, jeden ze symbolů místní průmyslové výroby. Dům stojící na sídlišti Terasa byl od začátku víc než jen ubytovací blok. Díky své siluetě a charakteristické fasádě se stal výraznou dominantou okolní městské struktury.

Bývalá dělnická ubytovna Kosmalt v Košicích získala nový život jako dům s 507 kompaktními byty. Projekt ukazuje, že i zdánlivě obyčejný panelový dům může být základem kvalitní současné architektury. Atrium Architekti zachovali výrazný betonový rastr fasády a proměnili ho v hlavní identitu domu. 13 fotografií v galerii

Po desetiletích provozu ale potřeboval novou kapitolu, ne jen zateplení a výměnu oken. Potřeboval proměnu, která ho přizpůsobí současnému životu.

Architekti nechtěli panelák převléct. Chtěli ho pochopit

Michal Burák, Dušan Burák a Jana Varchola Buráková ze studia Atrium Architekti nepřistoupili ke Kosmaltu jako k anonymnímu paneláku, který je třeba schovat pod novou fasádu. Naopak. Hlavním motivem obnovy se stalo to, co už dům měl, pravidelnou geometrickou mřížku z prefabrikovaných betonových modulů. Východní a západní fasáda tvořená rastrem identických polí zůstala zachována jako silný architektonický podpis. Monochromatická šedá barevnost ještě zdůraznila její monumentalitu a čistotu.

Jedním z nejsilnějších momentů celé obnovy je práce s původními materiály. Architekti se nesnažili minulost vymazat. Naopak ji začali odkrývat. Zachovali a repasovali původní lité terrazzo ve společných chodbách a schodištích, mramorové obklady vestibulu, travertinový sokl fasády, ocelové nosníky ve společných prostorách i původní ocelovou pavlač a schodiště ve vstupní hale. Zároveň do domu vstupují současným jazykem, a to tahokovem, vlnitým plechem, svítidly navrženými na míru a výraznými barevnými akcenty. Staré a nové detaily jsou jasně rozlišené, ale nepůsobí proti sobě. Naopak se doplňují. 

PSN kupuje od společnosti E.ON rozsáhlý areál v Brně, kterému vrátí rezidenční funkci.

Kde byla elektrárna, budou byty. PSN chystá velkou proměnu Cejlu

Reality

Uzavřený areál, který desítky let sloužil energetice, se má otevřít městu. PSN zde chystá bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

21 metrů čtverečních. A přesto plnohodnotné bydlení

Největší výzvou byla samotná dispozice. Původní ubytovací buňky byly malé, opakující se a navržené pro úplně jiný společenský režim. Architekti je proměnili v kompaktní soukromé jednotky o ploše 21 metrů čtverečních. V praxi ale byty fungují pro jednotlivce i dvojice. Pomáhá tomu velkorysé prosklení, lodžie a výhledy na město, zejména z vyšších podlaží. Celkem dům nabízí 507 obytných jednotek. V době, kdy města řeší dostupnost bydlení, tlak na zahušťování a nedostatek pozemků, je to víc než architektonická rekonstrukce. Je to realistický model, jak využít to, co už máme.

Zatímco samotné byty jsou malometrážní, společné prostory působí překvapivě velkoryse. Vstupní hala, chodby a vertikální komunikace mají díky dennímu světlu, proporcím a výhledům charakter reprezentativních míst, nikoli jen anonymních průchodů. Součástí návrhu je také nový orientační systém založený na barvě a symbolu. Lososová, slonovinová a žlutá spolu se znaky plus a mínus pomáhají obyvatelům i návštěvníkům snadno číst jednotlivá křídla chodeb.

Tohle kdysi býval chlívek.

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Reality

Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto bude vypadat škola v Zelenči.

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Reality

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Apartmánový dům Lebenski stojí osamoceně na okraji horského lesního pásma, za kterým se majestátně tyčí štíty Vysokých Tater.

V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chalupa na Vysočině

Zapomeňte na chalupu s krajkami. Rodina si na Vysočině ve starém statku postavila temné designové útočiště

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

Vila na Bali
Domoplan, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Za deset milionů korun se dnes v Praze dá koupit menší byt. Často 2+kk, někdy s výhledem do protější fasády, parkováním zvlášť a s výnosem, který dává smysl hlavně tehdy, když jste mimořádně trpěliví. Na Bali za podobné peníze lze pořídit  vilu s bazénem. Právě na tomhle kontrastu stojí investiční příběh, který na Bali začali psát Jan Pauly, šéf společnosti Thierra ze skupiny Fipox, a jeho žena Kristýna Pauly, která ve stejné skupině vede značku MyResorts. Ve struktuře skupiny rovněž figuruje developerská společnost Domoplan.

10 fotografií v galerii

První větší projekt, konkrétně osm luxusních vil v oblasti Pandawa Beach, se už staví. Všechny jsou prodané. Podle zástupců projektu zmizely během týdne. Teď skupina chystá další projekt: šestatřicet apartmánů v Canggu, jedné z nejživějších částí ostrova.

Nekupuji si dovolenou. Kupuji si výnos

„Je potřeba rozlišit, jestli si kupujete víkendový dům, nebo investiční nemovitost. Bali je pro českého investora spíš investiční produkt,“ říká Jan Pauly. Je to věta, která celý projekt dobře rámuje. Z Prahy se na Bali nejezdí na prodloužený víkend. Cesta trvá zhruba sedmnáct hodin, a i pro movitějšího Čecha je to pořád vzdálená exotika. Majitelé si podle developera často vilu kupují s představou, že ji sami využijí. A realita? „Jedou tam jednou, dvakrát a pak zjistí, že je lepší, když jim to vydělává peníze,“ popisuje Kristýna Pauly.

Výnosový příběh je přitom hlavní argument. „Dřív jsme mluvili o 15 procentech, dnes říkáme spíš 10 až 15 procent. Dvanáct procent považujeme za realistickou hodnotu,“ přibližuje Jan Pauly.

Mikrobyty jsou trend

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Reality

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

První várku osmi vil koupili bohatí čeští investoři. Spíš lidé, kteří už mají majetek v Česku a hledají, kam poslat další část kapitálu. Někteří kvůli výnosu. Jiní kvůli diverzifikaci mimo Evropskou unii. Část z nich podle zástupců projektu řeší Bali i jako možný plán B. „Někdo na to kouká čistě jako na investici, někdo jako na plán B a někdo jako na dovolenou,“ shrnuje Kristýna Pauly.

Cena jedné vily se pohybovala kolem 450 tisíc dolarů. V korunách tedy zhruba tolik, kolik dnes stojí menší pražský byt. Jenže místo jednotky v novostavbě s výnosem v nízkých jednotkách procent má investor dostat produkt, který stojí na turistickém provozu, luxusním servisu a vyšší obsazenosti. 

Zároveň platí, že kdo vstoupil včas, už podle developerů vidí růst cen. „Podobný pozemek ve stejné lokalitě je dnes zhruba o 30 procent dražší než loni v srpnu,“ říká Kristýna Pauly.

Má to ale jednu praktickou podmínku. Investor by měl mít peníze připravené. Klasickou českou hypotéku na vilu na Bali nedostane. „Můžete si vzít maximálně americkou hypotéku proti jiné nemovitosti, ale tím už část lidí ztrácíte,“ říká Pauly. V praxi tak podobné zahraniční investice kupují hlavně lidé, kteří mají hotovost.

Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent

Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent

Reality

Ceny bytů a domů v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku dál rostly. Ve srovnání s loňskem ale výrazně pomaleji. Zatímco loni byty v prvních třech měsících meziročně zdražily o 18 procent, letos jejich ceny vzrostly o šest procent. U rodinných domů je zpomalení ještě výraznější: po loňském růstu o pětinu letos zdražily jen o tři procenta.

nst

Přečíst článek

Zajímavé je i to, jak rychle se rozhodují. Část kupujících podle Paulyho nepotřebuje vidět hotovou stavbu ani stát na místě. Rozhoduje lokalita, čísla a důvěra v developera. „Lidé jsou schopní dělat investici v takovém rozsahu i na dálku,“ říká. U některých projektů podle něj stačí vizualizace, půdorysy a příběh lokality.

Bali už není jen pro baťůžkáře

Ještě před deseti lety si řada lidí spojovala Bali hlavně s baťůžkáři, surfaři a levnou exotikou. Tahle vrstva tam pořád je. Jen už není jediná. Ostrov se posunul. Přibyla gastronomie, designové vily, beach cluby, butikové hotely, digitální nomádi a také mnohem bohatší klientela. Přesně ta, která nechce nutně bydlet v pětihvězdičkovém hotelu, ale chce mít pětihvězdičkový servis.

„Ten klient nechce trávit dovolenou v hotelu plném lidí. Chce soukromí, ale zároveň čeká, že pro něj přijede auto, že bude mít kuchaře a že se nebude muset o nic starat,“ přibližuje Jan Pauly.

Luxus se u podobných projektů neprodává jen přes mramor, výhled a bazén. Prodává se hlavně soukromí. Vila má být něco mezi privátním domem a hotelem. „Není to jen o tom, že vám někdo uklidí a předá klíče. Je to kompletní servis: nákup, čerstvé ovoce, kuchař, vyzvednutí na letišti. Všechno, čím se nechcete zabývat, když tam jedete,“ říká Kristýna Pauly.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Reality

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Přečíst článek

Pandawa Beach má být klidnější luxus

První projekt vzniká v oblasti Pandawa Beach na jihu Bali. Developer sází na to, že lokalita poroste, rozvíjejí se tu i luxusní hotelové značky. Architektonický návrh vil připravila Ivana Linder z Identity Designers, která dlouhodobě spolupracuje s Domoplanem.

Mandarin Oriental oznámil resort na jižním pobřeží Bali s plánovaným otevřením v roce 2027. Pro realitní byznys je to silný signál. Když do lokality vstupuje globální hotelová značka, zpravidla to není náhoda. „Když tam jde Mandarin nebo Kempinski, ty analýzy asi byly důkladné,“ říká Kristýna Pauly.

Výhodou Pandawy má být i doprava. U Pandawa Beach developer zdůrazňuje novou dvouproudou silnici a dojezd z letiště kolem pětadvaceti minut. Na Bali je to prodejní argument. Kdo ostrov zná, ví, že dopravní chaos dokáže z pár kilometrů udělat hodinovou cestu. „Na Bali umíte jet pětadvacet minut jeden kilometr. Tady je nová dvouproudá silnice, z letiště jste tam za pětadvacet minut,“ říká Kristýna Pauly.

Hotovo má být v květnu 2027. Pak si projekt převezme provozovatel a vily mají jít do ostrého pronájmu přes platformy typu Booking, Airbnb a další rezervační kanály.

Češi nakupují nemovitosti v Polsku.

Investice do zahraničních nemovitostí roste. Nejčastější mýty a rizika podle expertů

Reality

Češi si plní sen o bydlení u moře či na horách – a investice do zahraničních nemovitostí nikdy nebyly populárnější. Spolu s boomem ale rostou i mýty, které mohou kupující nepříjemně překvapit. Co je dobré vědět dřív, než podlehnete lákavým nabídkám v Dubaji, Španělsku či Rakousku?

nst

Přečíst článek

Canggu: výnos v rušném letovisku

Druhý projekt má být úplně jiný. Místo vil apartmány. Místo klidnější Pandawy Canggu. „Canggu je nejnavštěvovanější oblast. Jsou tam beach cluby, party, skvělé jídlo, na každém rohu si najdete, co chcete. Ale je tam přelidněno. Lidé tam pojedou na noc nebo na dvě a pak pojedou dál,“ popisuje Kristýna Pauly.

Proto má v Canggu vzniknout šestatřicet apartmánů ve třech domech. Každý kolem 54 metrů čtverečních, tedy větší 2+kk. Na střechách má být infinity pool, fitness, yoga zóna a pravděpodobně i bar.

Cena nejdražších apartmánů má být kolem 189 až 190 tisíc dolarů, zhruba pět milionů korun. „Už teď máme poptávku na nějakých deset až dvanáct apartmánů,“ říká Jan Pauly. A to ještě před tím, než projekt běží v plném prodeji.

Rychlost, kterou český developer doma nezná

Pro české developery má Bali ještě jednu zásadní výhodu: čas. Podle zástupců projektu je tempo povolování i výstavby úplně jiné než v Česku. „To, co tady trvá pět až deset let, se tam dá zvládnout za několik měsíců,“ říká Jan Pauly.

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Reality

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Staví se jinak, rychleji, s odlišnými technologiemi a menší administrativní zátěží. Neznamená to, že tam nejsou pravidla. Znamená to, že kapitál se může točit rychleji. A to je pro developera skoro stejně důležité jako samotná marže. I proto čeští developeři nesledují jen Chorvatsko nebo Španělsko, ale i vzdálenější trhy. Kostariku, Panamu, Zanzibar, Dubaj nebo právě Bali.

Správce je důležitější než bazén

Cizinec na Bali nekupuje pozemek stejně jako v Česku. Plné vlastnictví  je jen pro indonéské občany. Cizinci používají leasehold, dlouhodobý pronájem. Běžně se podle zástupců projektu nastavuje na dvacet až třicet let s možností prodloužení. Skupina chce mít u projektů zajištěný horizont minimálně padesát až šedesát let a jasně stanovené podmínky prodloužení.

„Máme to ošetřené tak, že tam máme minimálně 50 až 60 let a že prodloužení musí být za jasně daných podmínek,“ říká Pauly.

U investičních nemovitostí v exotice se snadno prodává obrázek. Vila, západ slunce, palmy, tyrkysový bazén. Jenže výnos nedělá bazén. Výnos dělá obsazenost. Fipox proto spolupracuje s týmem, který na Bali působí zhruba patnáct let. Jsou v něm i Češi a podle zástupců projektu spravuje podobné nemovitosti s obsazeností přes devadesát procent.

Mikrobyt v historickém centru Prahy

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Enjoy

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Byt v Pařížské ulici

Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
video

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů

Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů
Profimedia
ČTK
ČTK

Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.

Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu se všemi zapracovanými připomínkami. Lidé dokumentaci najdou na webu města. Radní Prahy budou o takzvaném Metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Definitivně ho budou schvalovat zastupitelé pravděpodobně 28. května. Krátkou dobu na prostudování kritizuje nezisková organizace Arnika.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nový plán nahradí nynější územněplánovací dokumentaci z roku 1999, která může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028.

Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012, po zveřejnění prvního návrhu v roce 2018 následovala tři kola připomínkování. Poslední bylo loni.

Jan Sadil

Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

Reality

Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prostor pro 350 tisíc bytů

Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci nebo rozdělení města na specifikované lokality a jejich ochranu.

V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. Zahrnuje také všechny velké dopravní i další plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.

V případě schválení zastupiteli příští týden by měl začít platit letos 1. září.

Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí

Názory

Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Arnika kritizuje rychlé schvalování

Postup při schvalování dokumentu dnes kritizovala Arnika. Nelíbí se jí, že finální podoba byla zveřejněna dnes a zastupitelé o ní mají hlasovat již příští týden.

„Považujeme za zcela nezodpovědné chtít po zastupitelích, městských částech i veřejnosti, aby během jediného týdne prostudovali více než 100 tisíc stran dokumentace, která rozhodne o budoucí podobě Prahy na desítky let dopředu,“ uvedla za spolek Anna Vinklárková.

Organizace v tomto smyslu odeslala otevřený dopis zastupitelům, ve kterém požaduje odložení hlasování na červen či ideálně září.

Developeři plán vítají

Zveřejnění plánu ocenila Asociace developerů. „V tuto chvíli se s jeho textovou i grafickou podobou teprve podrobně seznamujeme, a proto zatím nemůžeme poskytovat detailní komentář. Věříme však, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ píše se v jejím vyjádření.

Dušan Kunovský, Central Group

Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský

Reality

Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj

Radní Hlaváček: Metropolitní plán schválíme do konce volebního období, je příliš podrobný

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Petr Hlaváček

Hlaváček: Když bude Praha stavět vlastní byty, ovlivní to ceny realit. Ale až za dlouho

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Sídliště na Černém Mostě

Praha se začíná dělit na bohaté a chudé. Analýza ukazuje rostoucí rozdíly v bydlení

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme