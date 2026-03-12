Vyberte si z našich newsletterů

Křetínský získal od developera Karlín Group podíl v projektu Nové Holešovice

Daniel Křetínský
Společnost EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského získala od developera Karlín Group podíl v projektu Nové Holešovice. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Podle serveru E15 již podepsaly obě strany smlouvu na prodej lukrativních pozemků u metra Holešovice. Cenu neuvedly. EP Real Estate již ve stejné lokalitě několik pozemků vlastní.

„Potvrzujeme, že se Karlín Group rozhodl prodat svůj podíl na společném podniku s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a EP Real Estate využilo předkupní právo k tomuto podílu, což nám dává smysl vzhledem k našemu developmentu brownfieldu v Holešovicích,“ sdělil Seznam Zprávám Daniel Častvaj, mluvčí EP Equity Investment, jejíž součástí je EP Real Estate.

Podle společníka Karlín Group Jana Ludvíka je účast EP Real Estate na společném podniku dalším scelením vlastnických práv k pozemkům v dané oblasti, což považuje za klíčové. „Cílem je, aby výsledná podoba projektu skutečně naplnila potenciál společného podniku, jehož vznik Karlín Group před osmi lety iniciovala,“ uvedl.

Projekt Nové Holešovice se týká okolí stanice metra a vlakového nádraží Holešovice. Vzniknou tam administrativní budovy a bytové domy s obchody a službami. Nezaměřuje se tak na celou oblast Bubny-Zátory, kde má v budoucnu vyrůst 11 tisíc bytů pro 25 tisíc lidí.

Nové Holešovice založil v roce 2021 pražský dopravní podnik (DPP) spolu s firmou Karlín Group, následně se zapojila i CPI Property Group, která v okolí také vlastní pozemky. Město, respektive DPP měl společnému podniku prodat parcely a v budoucnu se podílet na zisku z developmentu. Proces se zastavil v lednu 2024 poté, co náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nejprve prodej podpořil na dozorčí radě DPP, ale následně na radě města změnil názor s tím, že má o společném podniku pochybnosti.

Poté situace zamrzla na mrtvém bodě a koaliční strany se nebyly schopny se shodnout na dalším postupu. Po více než roce diskusí loni v květnu radní schválili, že DPP v okolí metra společnosti Nové Holešovice prodat.

Expozice s názvem Step from Darkness
KKCG
nst
nst

Galerijní prostor Artium by KKCG zahajuje novou výstavu české vizuální umělkyně Miroslavy Klesalové. Expozice s názvem Step from Darkness představuje autorčinu tvorbu v širším kontextu a propojuje její charakteristické textilní objekty s novým souborem drobných maleb.

Nová díla vznikala v dlouhodobém a tichém tvůrčím procesu, v němž se autorčina intuice propojuje s osobní zkušeností a vnitřním prožitkem. Výsledkem jsou minimalistické kompozice a znaky, které reflektují snahu porozumět okolnímu světu a sdílet vlastní zkušenost s divákem.

Výstava zároveň navazuje na tvorbu, díky níž se Klesalová etablovala jako jedna z výrazných osobností současné české vizuální scény. Vedle maleb jsou zde představeny také její typické textilní objekty, často připomínající zavěšené šaty či mapy vnitřních krajin.

„Její tvorba se vyhýbá expresivitě, ale zároveň není chladně racionální. Výsledkem jsou kompozice, které působí pevně a kontrolovaně, ale zároveň v sobě nesou křehkost a otevřenost,“ uvedla kurátorka výstavy Barbora Kundračíková.

Miroslava Klesalová ČTK

Inspirace v Pošumaví

Klesalová ve své tvorbě pracuje s textilem, kresbou i prostorovými objekty. Inspiraci čerpá mimo jiné z krajiny Pošumaví, odkud pochází. Její textilní instalace tak často odkazují na paměť místa, každodenní zkušenost a rytmus krajiny.

Atmosféru výstavy doplňuje také básnický odkaz na dílo Sylvie Plath, konkrétně její báseň Ariel z roku 1965. Ta vytváří symbolický rámec introspekce a posiluje tematiku paměti, vnitřního prostoru a osobního prožitku.

Nová dramaturgická etapa

Galerie Artium by KKCG vstupuje v roce 2026 do nové dramaturgické etapy nazvané Linie odpovědnosti. Po předchozích tématech odvahy a inovací se letošní program zaměří na odpovědnost – vůči sobě, společnosti i světu, který společně utváříme. Podle pořadatelů má tato linie podpořit dialog, objevování nových dimenzí uměleckých děl a autentickou interpretaci současného umění.

Vedle výstavy Miroslavy Klesalové se letos v Artio představí také absolventka Akademie výtvarných umění Kateřina Šťastná, autorská dvojice Matěj Hrbek a Alessandra Svatek či designérské duo Petra Švejdarová a Klára Vaculíková ze studia PRASKLO. Program doplní koncerty a festivaly. Díky podpoře zakladatelů galerie, mecenášů Karla a Štěpánky Komárkových, zůstává vstup na výstavy pro veřejnost zdarma.

Miroslava Klesalová (1985)

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika 1 u Dalibora Smutného a také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru textilní tvorby Jitky Škopové. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje práci s měkkými materiály, látkou a papírem a zkoumá symbolický jazyk i proměny kulturní krajiny.

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty zdražily v Česku 11krát víc než na Slovensku

Benzin v Česku zlevňuje
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

V České republice zdražily benzín a nafta v reakci na válku v Íránu na poměry zemí EU nadprůměrně. Ve dnech 2. až 9. března totiž stoupla cena benzínu v Česku v přepočtu do eur o 6,9 procenta a nafty o 16,3 procenta. V průměru tak tyto pohonné hmoty zdražily o 11,6 procenta. To je osmý nejvyšší údaj v rámci zemí EU, jak vyplývá z dat, která zveřejnila Evropská komise (viz graf níže). Přepočet do eur umožňuje očistit srovnání vývoje cen paliv od odlišných pohybů kursu jednotlivých zemí EU.

Nejvýrazněji ceny pohonných hmot v daném období zdražily v rámci EU v Rakousku, a to o 17,1 procenta. Druhé skončilo Polsko, jež je jinak charakteristické poměrně nízkými cenami pohonných hmot, kde benzín a nafta v průměru zdražily o 15,2 procenta. Třetí se umístilo Německo, kde daná paliva zdražila v průměru o 14,7 procenta.

Evropská unie jako celek vykazuje zdražení pohonných hmot v průměru o 10,5 procenta. Zdražení v České republice překonalo průměr zdražení EU jak v případě benzínu, tak nafty. Benzín v Česku v daném období zdražil o 6,9 procenta, zatímco v EU o 6,6 procenta, kdežto nafta přidala v tuzemsku na ceně 16,3 procenta a v EU 14,3 procenta.

Nejméně pohonné hmoty v reakci na válku v Íránu zdražily v rámci EU na Maltě, kde jsou ovšem fixovány státem, a dále ve Slovinsku, v Irsku a na Slovensku, kde růst cen činil v průměru po řadě 0,4 procenta, 0,5 procenta a konečně 1,1 procenta. Na Slovensku je tak procentuální rozsah zdražení zhruba 11krát nižší než v sousední České republice. 

Odlišná reakce

Nová data Evropské komise tak dokládají, že i když válka v Íránu, započatá poslední únorový den, výrazně zvedá cenu ropy celosvětově, reakce cen pohonných hmot v jednotlivých zemích EU je značně odlišná. Důvodem je jak rozdílné daňové zatížení pohonných hmot v jednotlivých zemích EU, tak odlišný přístup k cenotvorbě v oblasti pohonných hmot, tak různý přístup k administrativním zásahům do cen paliv.

Například Maďarsko se rozhodlo ceny pohonných hmot v tomto týdnu zastropovat a stejně tak dnes učinil největší provozovatel čerpacích stanic ve Francii, společnost TotalEnergies. Polský podnik Orlen, jenž provozuje rafinérie a čerpací stanice také v ČR, nyní na pokyn polské vlády drží palivové marže v Polsku prakticky na nule.

Modžtaba Chameneí

K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu

Rozdíly v cenovém nárůstu vyvolává také různý přístup k cenotvorbě v jednotlivých zemích, kdy například pumpy v Německu nebo Česku promítají růst cen ropy a velkoobchodních paliv do konečných cen „preventivně“, dopředně, i při přechodném navýšení marže, zatímco v jiných zemích si dávají více na čas a vývoj cen u čerpacích stanic je tam více sladěn s vývojem skutečných nákladů produkce paliv.

Například právě v Německu se navíc projevuje poměrně značné daňové zatížení pohonných hmot. S růstem ceny vlastního paliva narůstá jeho celková cena při vyšším daňovém zatížení výrazněji než při nižším daňovém zatížení. Vyšší zdanění vlastně jakoby „přifukuje“ konečnou cenu, pokud vlastní palivo zdražuje.  

