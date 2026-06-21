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newstream.cz Politika Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám

Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) opět kritizoval Českou národní banku za zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Předseda vlády už před čtvrtečním rozhodnutím řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Dnes ve videu na sociálních sítích dodal, že vláda udělá vše pro to, aby ceny nerostly.

Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu ve čtvrtek, zpřísnění měnové politiky podpořilo šest ze sedmi členů rady. Důvodem pro zvýšení sazeb byla převažující rizika ve směru vyšší inflace v české ekonomice, řekl novinářům guvernér ČNB Aleš Michl. Úrokové sazby ČNB upravila po 13 měsících, základní sazba se tak vrátila na úroveň z počátku loňského května. Bylo to první zvýšení úrokových sazeb od července 2022, kdy se Michl stal guvernérem centrální banky.

„Samozřejmě tady je správně napsáno: Úvěry to prodraží lidem, firmám i státu. A porostou samozřejmě hypotéky,“ odkázal se dnes Babiš ve videu na některé články v médiích. „Jejich logika je, že Evropská centrální banka, eurozóna, jim stoupla inflace, a proto oni navýšili základní sazbu o 0,25 procenta. U nás inflace klesla, ale Česká národní banka taky navýšila sazbu o 0,25 procenta. Dává vám to smysl? No mně ne,“ uvedl Babiš. Jeho vláda podle něj udělá vše pro to, aby ceny nerostly, protože chce nízkou inflaci.

Zdraží hypotéky?

Rozhodnutí ČNB může podle odborníků vést ke zdražení hypoték. „Zdražení základní úrokové sazby zdraží hypotéky. Můžeme počítat s tím, že úrok poroste zhruba o 0,2 až 0,3 procentního bodu. To bude znamenat pro hypotéku pět milionů korun na 20 let nárůst měsíční splátky o zhruba 1500 korun,“ uvedla ve čtvrtek hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.

Guvernér ČNB připustil, že zvýšení úrokových sazeb může vést ke zpomalení hospodářského růstu. „Zřejmě přehodnotíme růst ekonomiky směrem dolů, ale naším hlavním cílem je cenová stabilita v české ekonomice,“ řekl Michl. Podle něj nízkoinflační prostředí vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a prosperitu země.

Babiš měnovou politiku ČNB opakovaně kritizoval už v uplynulých týdnech. Považoval ji za příliš přísnou ve srovnání s eurozónou, kde klíčová depozitní sazba dlouho byla dvě procenta, týden před rozhodnutím ČNB se zvýšila na 2,25 procenta.

Michl novinářům řekl, že bankovní rada ČNB je nezávislá a nenechá se nikým ovlivňovat. „Jsme tady pro budoucnost země. Nehodlám se přes média s nikým dohadovat. Garantuji nezávislost,“ prohlásil.

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Albánie se bouří kvůli Kushnerovu resortu. Tisíce lidí žádají pád premiéra

V Albánii sílí odpor proti luxusnímu resortu spojenému s Jaredem Kushnerem
ČTK
nst
nst

V Albánii sílí odpor proti luxusnímu resortu spojenému s Jaredem Kushnerem. Podle agentury Bloomberg vyšly v Tiraně do ulic tisíce lidí, kteří obviňují vládu z neprůhledného schvalování velkých investic a žádají demisi premiéra Ediho Ramy.

V Albánii sílí protesty proti plánovanému luxusnímu resortu na jižním pobřeží, za nímž stojí investiční společnost Affinity Partners Jareda Kushnera. Podle agentury Bloomberg se v sobotu v metropoli Tiraně uskutečnila dosud největší demonstrace proti vládní podpoře projektu.

Tisíce lidí zaplnily hlavní bulvár v Tiraně a shromáždily se před úřadem premiéra Ediho Ramy. Protestující skandovali hesla proti vládě, zablokovali silnici před vládní budovou a požadovali Ramovu rezignaci.

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Protesty proti resortům Jareda Kushnera v Albánii přerostly v odpor proti celé politické třídě. Kauza ukazuje, jak silně na Balkán tlačí zahraniční realitní kapitál.

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Symbol nespokojenosti

Demonstrace začaly před třemi týdny poté, co u místa plánovaného resortu začalo oplocování a přípravné práce. Projekt spojený se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa se mezitím stal symbolem širší nespokojenosti s tím, jak se v Albánii rozvíjí pobřeží a jak vláda schvaluje velké soukromé investice.

V Albánii sílí odpor proti luxusnímu resortu spojenému s Jaredem Kushnerem ČTK

Protestující žádají zrušení projektu. Tvrdí, že vláda dostatečně nevysvětlila otázky spojené s chráněnou půdou, vlastnictvím pozemků ani samotným schvalovacím procesem.

Premiér odstoupit nehodlá

Rama výzvy k odstoupení odmítá. V sobotu uvedl, že vláda má nespokojenost veřejnosti vnímat, ale „nenechá se řídit tlakem ulice“. Zároveň varoval, že pokud by Albánie měnila směr podle toho, „odkud vítr vane“, její cíl vstoupit do Evropské unie by se vzdálil.

Premiér projekt hájí a tvrdí, že mezinárodní kritika se netýká ani tak ochrany přírody jako Kushnerovy účasti a jeho rodinných vazeb na Trumpa.

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Babiš chce zakázat mobily ve školách. Platit by to mělo i o přestávkách

Babiš chce zákaz mobilů ve školách od září 2027. Platit má i o přestávkách
iStock
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Mobily ve školách by mohly od září 2027 čekat přísnější pravidla. Návrh podepsaný Andrejem Babišem a Robertem Plagou míří hlavně na děti do konce povinné školní docházky a zákaz by se měl týkat výuky i přestávek.

Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by mohla začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsali premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Babiš uvedl, že návrh v pondělí vloží do sněmovního systému.

Premiér už minulý týden avizoval, že chce používání mobilních telefonů ve školách zakázat. Dnes mohou pravidla během výuky upravovat jednotlivé školy ve svých školních řádech.

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Novela zákona o střetu zájmů se může ještě změnit. Alena Schillerová připustila úpravy sporných lhůt pro vymáhání dotací, opozice ale návrh dál označuje za zákon šitý na míru Andreji Babišovi.

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Podle Babiše se nová pravidla budou týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoří. „Takže hlavně žáků do konce povinné školní docházky,“ uvedl. Zákaz by se podle něj vztahoval nejen na výuku, ale také na přestávky.

Velká debata

Babiš očekává, že návrh vyvolá velkou debatu. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit, upravit školní řády a nastavit praktický režim. Premiér ale řekl, že osobně by byl raději, kdyby se pravidla zavedla už od letošního září.

Plošné omezení používání mobilů na základních školách podporuje Národní ústav duševního zdraví. Jeho ředitel Jiří Horáček minulý týden uvedl, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím souvisí s depresivními a úzkostnými symptomy, horším spánkem i nižší životní spokojeností dětí. Nejvíce podle něj sociální sítě a telefony dopadají na dívky a problematické uživatele.

Ministerstvo školství si už dříve nechalo zpracovat průzkum mezi školami. Podle něj má pravidla pro používání mobilů a dalších elektronických zařízení formálně zakotvena ve školním řádu 93 procent škol. Do průzkumu se zapojilo 5441 škol. Zhruba 200 škol chce pravidla teprve zavést, nejčastěji od 1. září 2026.

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Babiš v Bruselu tlačí na vyšší peníze pro Česko. Je mi jedno, odkud přijdou, říká

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Premiér Andrej Babiš v Bruselu uvedl, že prioritou České republiky je získat z příštího dlouhodobého rozpočtu Evropské unie co nejvíce peněz. Ocenil, že kyperské předsednictví v novém návrhu navýšilo prostředky pro Česko o 1,5 miliardy eur, stále to ale podle něj nestačí. Klíčová jednání se očekávají na podzim.

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Během vyučování podle průzkumu na většině škol platí regulovaný režim. Telefony lze používat hlavně pro vzdělávací účely a na pokyn učitele. Výrazně větší rozdíly jsou ale v tom, jak školy přistupují k používání mobilů o přestávkách.

V Česku se zároveň vede širší debata o omezení sociálních sítí pro děti. Babiš už v únoru přišel s myšlenkou zákazu po vzoru Francie. Ke spíše restriktivnímu přístupu se kloní také prezident Petr Pavel. Například opoziční Piráti ale namítají, že samotné zákazy neřeší podstatu problému.

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