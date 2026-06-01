Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory
Se svolením IPR
Petra Nehasilová

Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Pražské Bubny-Zátory patří k největším rozvojovým územím v Evropě. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, parky, školami i významnými kulturními stavbami. A právě zde nyní dochází k důležité změně vlastnické struktury.

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka prodává i zbývající polovinu rozsáhlého území v Bubnech-Zátorech. Stoprocentním vlastníkem struktury se podle dostupných informací stane zakladatel J&T Real Estate Dušan Palcr. Podle informací Hospodářských novin se zároveň o vstup do projektu zajímá také skupina Penta.

Reality

Transakce potvrzuje pokračující proměnu českého realitního trhu, ve kterém se velké transformační projekty postupně koncentrují v rukou několika silných investorů s dlouhodobým kapitálem. Rozsáhlé developerské projekty typu Bubny-Zátory vyžadují vedle vysokých investic také dlouhý časový horizont. Vedle samotné výstavby je nutné financovat i dopravní infrastrukturu, veřejný prostor nebo koordinaci s městem a státem.

Nová čtvrť pro 25 tisíc lidí

Bubny-Zátory dnes představují největší transformační území v Praze. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť pro zhruba 25 tisíc obyvatel. Plány počítají s tisíci bytů, administrativními budovami, obchody, školami i rozsáhlými parky. Klíčovou součástí proměny bude také nová dopravní infrastruktura včetně železniční tratě na letiště Václava Havla a nových železničních zastávek, které zásadně změní propojení severní části metropole s centrem města i letištěm.

Význam celé lokality dále zvyšuje skutečnost, že jde o jedno z posledních velkých území v širším centru Prahy, které umožňuje vznik komplexně plánované městské čtvrti.

V Bubnech posiluje i Křetínského EP Real Estate

Vedle J&T a možného vstupu Penty patří mezi významné investory v území také skupina EP Real Estate podnikatele Daniela Křetínského. Ta v Bubnech připravuje rozsáhlý development kolem bývalé holešovické elektrárny. Šéf společnosti Petr Palička označil Bubny za jeden z klíčových projektů celé skupiny. „Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Newstream Petr Palička. Podle něj může jít o jednu z nejvýznamnějších proměn brownfieldu v metropoli za poslední dekády.

Reality

EP Real Estate zde plánuje kombinaci bydlení, kanceláří, obchodů i kulturních funkcí. Součástí projektu má být také rekonstrukce historické industriální budovy bývalé elektrárny. Podle Paličky dnes Praha potřebuje především velké transformační projekty schopné vytvářet celé nové městské čtvrti. Právě Bubny podle něj představují území, které může zásadně proměnit severní část centra metropole.

Zásadním impulsem pro proměnu celé oblasti bude také Vltavská filharmonie. Nová koncertní síň podle návrhu světového studia BIG architekta Bjarke Ingelse má vzniknout v blízkosti stanice metra Vltavská a stát se novou kulturní dominantou Prahy. Podobné veřejné stavby mají v evropských metropolích významný dopad na rozvoj okolních čtvrtí. Spolu s novou železniční tratí, modernizací nádraží Bubny a plánovanými parky vytvoří filharmonie z Bubnů jednu z nejvýznamnějších nových adres v metropoli.

Reality

Reality

Reality

Češi už nechtějí jen apartmán u moře. Domoplan sází v Chorvatsku na pětihvězdičkový resort za miliardy

Tomáš Vavřík
Domoplan, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Chorvatsko podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka rychle opouští image levné dovolenkové destinace. Developer proto přes fond sází na luxusní resorty u moře. První velký projekt má vzniknout na ostrově Pag.

Chorvatsko bylo dlouhé roky pro Čechy synonymem dovolené autem, apartmánů, rodinných penzionů a relativně dostupného moře. Jenže tahle kapitola podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka pomalu končí. Jadran se posouvá do vyšší cenové i kvalitativní ligy a čeští developeři se snaží zachytit trend dřív, než se trh definitivně přehřeje.

„Chorvatsko se právě dneska mění. Z paštičkářské destinace se stává topová destinace. Nelze tomu zabránit, protože Chorvatsko má všechny atributy k tomu, aby překonalo Španělsko i Itálii,“ říká Vavřík v dalším díle podcastové série Realitní Club. 

Jadran se posouvá z levné dovolené do prémiového segmentu

Domoplan proto v Chorvatsku nerozjíždí jen jeden projekt. Vzniká fondová struktura zaměřená na investice u moře. Vlajkovou lodí má být resort Plava Uvala na ostrově Pag, konkrétně v oblasti Povljany. Projekt má mířit na pětihvězdičkový segment a nabídnout kapacitu zhruba 3500 lůžek.

„Jdeme do nejvyšší kvality, do pětihvězdičkového resortu, jehož součástí bude šest bazénů, wellness centrum a zázemí, které z toho resortu vytvoří projekt mezinárodní kvality,“ popisuje Vavřík.

Resort jako malá vesnice: 3500 lůžek, bazény i wellness

Investičně jde o velký projekt i v mezinárodním měřítku. Vavřík odhaduje náklady na více než 120 až 130 milionů eur. V přepočtu jde o částku přes tři miliardy korun. Vedle ubytovacích kapacit mají vzniknout sportoviště, rodinné zázemí, wellness i prostor pro večerní akce.

„Chceme být family friendly resort. Vybudujeme tam zázemí pro všechny členy rodiny, od malých dětí až po nejstarší. Bude tam velká část sportovišť, tenisové kurty, fotbalová hřiště a obrovské atrium na večerní akce a koncerty. Je to resort, který bude mít tři a půl tisíce lůžek, takže je to v podstatě vesnice,“ říká Vavřík.

Z obchodního hlediska je podstatné, že zakladatel fondu, Tomáš Vavřík, nechce celý projekt rozprodat po apartmánech. Část strategie stojí na dlouhodobém vlastnictví a provozu. Fond má podle Vavříka dvě větve, jednu zaměřenou na výnos z pronájmu a druhou developerskou, tedy výstavbu a prodej apartmánů jednotlivým investorům.

„Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje.

Reality

Právě to je model, který se v posledních letech rozšiřuje i v českých horských střediscích. Investor si koupí rekreační nemovitost, ale nechce ji sám spravovat, uklízet, obsazovat a řešit hosty. Developer nebo provozovatel mu proto nabízí kompletní servis. V Chorvatsku se k tomu přidává ještě silný emocionální motiv. Češi mají k Jadranu historicky blízko. „Chorvatsko je naše české moře. Vždycky bylo a bude,“ říká Vavřík.

Změnu chorvatského trhu urychluje i doprava. Vavřík upozorňuje na levné letenky do Zadaru a rostoucí dostupnost destinace. Tvrdí, že turistická struktura se mění a vedle Čechů přibývají i klienti ze vzdálenějších trhů, například ze Spojených států a Kanady. „Moře si klienta vždycky najde. Když to nebude Čech, bude to někdo jiný. Díky velmi lidovým cenám leteckých společností jsou to dnes lidé poměrně zdaleka. Neskutečně tam vystoupala návštěvnost Američanů a Kanaďanů,“ říká.

Výnos u moře láká, ale vyžaduje profesionální provoz

Pro českého investora je to lákavý příběh: moře, rostoucí destinace, fondová struktura a zajímavý výnos. Zároveň je ale dobré číst mezi řádky. Pětihvězdičkové Chorvatsko znamená také vyšší ceny, vyšší náklady, složitější provoz a potřebu skutečně profesionální správy. Resort pro 3500 lidí není romantický apartmán u pláže, ale tvrdý hospitality byznys.

Money

Vavřík to sám připouští, když mluví o nárazovosti sezony. „Musíte uspokojit tři a půl tisíce lidí v jednu hodinu. Ať píšete, že nemají všichni chodit v jeden okamžik, stejně všichni přijdou v jeden okamžik. Stejně tak přijdou na večeři v jeden okamžik. Potřebujete, aby ta služba fungovala na sto procent,“ říká.

Domoplan tak v Chorvatsku sází na trend, který může být velmi výnosný, ale také náročný. Jadran už podle Vavříka není levnou dovolenkovou jistotou. Stává se prémiovým trhem. A kdo na něj vstupuje, musí myslet jako hoteliér, developer i obchodní stratég zároveň.

Reality

Reality

Reality

Křesťanský mobilní operátor blokuje porno i informace o interrupci. Nastupuje dobrovolná cenzura?

Radiant je křesťanský mobilní operátor
Profimedia.cz
Josef Tuček
Josef Tuček

Nepřekvapí, že diktátorské režimy blokují obyvatelům přístup na „nežádoucí“ webové stránky nebo jejich verze v mobilních telefonech. Ale zcela nově teď zavedla celosíťové blokování obsahu – i zcela legálního – soukromá mobilní síť. A to „napevno“ – ani dospělý uživatel nemůže blokování ve svém telefonu vypnout.

Americká mobilní 5G síť nazvaná Radiant Mobile se zaměřuje na křesťanskou komunitu. Slibuje digitální prostředí „očištěné“ od obsahu, který podle zakladatelů odporuje víře. Hlavním investorem a tichým společníkem v projektu je Roger Bringmann, viceprezident technologické společnosti Nvidia.

Blokování internetu není novinkou. Provozují jej ve velkém diktátorské režimy, aby nepustily své občany ke svobodným informacím. Ale i demokratické země mají zákonná omezení bránící třeba přístupu k dětské pornografii. A v posledních letech jsou třeba blokovány ruské dezinformační weby.

Ne každý zastánce svobodného přístupu k informacím souhlasí se státem nařízeným blokováním nebezpečných webů (což je téma na samostatný rozbor). Avšak případ Radiant Mobile přesahuje současné hranice: jde pravděpodobně o první soukromou společnost, která ze své vůle celosíťově nastavuje blokování nějakého obsahu, který považuje za nežádoucí. I když – což je podstatné – je tento obsah v dané zemi zcela legální. A uživatelé dobrovolně (či v rámci své komunity, v tomto případě náboženské) souhlasí s tím, že cenzuru přijímají.

I jiní operátoři poskytují aplikace, které se dají stáhnout do mobilu a umožňují rodičům v konkrétním telefonu či jiném zařízení například zablokovat přístup k pornografii, ke které nechtějí pustit své děti. V případě Radiant Mobile však operátor rozhoduje i za svého klienta. Vybraný obsah je zablokován na úrovni celé sítě, nikoli jen v konkrétním zařízení.

Vytvoříme prostředí, které je zaměřené na Ježíše, bez pornografie, bez LGBT a bez trans témat,“ uvedl pro MIT Technology Review zakladatel společnosti Paul Fisher.

Enjoy

Příběh Paula Fishera je stejně pozoruhodný jako jeho projekt. Strávil 35 let v módním průmyslu jako agent světových supermodelek, mezi které patřila například Naomi Campbellová. Dnes říká, že na tuto svoji práci není hrdý. Své schopnosti chce využít pro „službu víře“. Podle jeho slov se mu v noci zjevil Bůh a vnukl mu myšlenku vybudovat mobilní síť slučitelnou s křesťanstvím.

Projekt už přilákal investice ve výši 17,5 milionu dolarů od telekomunikační společnosti Compax Venture a další, nevyčíslené peníze od již zmíněného Rogera Bringmanna z technologického giganta Nvidia. Ten ostatně finančně podporuje i Křesťanskou univerzitu v texaském Austinu, která se označuje za „univerzitu pro křesťanské podnikatele“.

Protože je Radiant Mobile jen virtuální operátor, technické služby pro něj zajišťuje T-Mobile, který se omezováním jejich obsahu nezabývá. Při filtraci informací přímo na úrovni síťové infrastruktury spolupracuje Radiant Mobile s izraelskou kyberbezpečnostní firmou Allot. Ta spravuje obří databázi internetových domén a automatizovaně třídí miliony webových stránek do různých kategorií. Zobrazení těch, které jsou zařazeny jako „pornografie“, „sexualita“, „sebepoškozování“, „potrat“, „sekty“ a 120 dalších, v síti Radiant Mobile blokuje. Pracuje na principu „co si klient objedná, to dostane“, bez ohledu na další souvislosti.

Enjoy

Co cenzurou neprojde, neexistuje

Blokování pornografie, témat sebepoškozování a dalších je povinné pro všechny uživatele sítě Radiant Mobile. Jen na některá témata je filtr v základním nastavení automaticky zapnutý, ale dospělý uživatel jej smí vypnout.

Do třídění subjektivně zasahuje i zakladatel Paul Fisher. Nastavil, že pokud je na stránce zmínka o LGBT problematice, je hned zařazena do blokovaného tématu „sexualita“ (do ní patří i sexuální vzdělávání). A Fisher sám rozhoduje o případných sporných tématech.

Systém nyní například povoluje přístup na hlavní webovou stránku Yaleovy univerzity (v kategorii „vzdělávání“). Blokuje však ty stránky univerzity, které informují o LGBT komunitě.. Světově uznávaná špičková vzdělávací a výzkumná instituce by tedy přestala pro  jeho klienty existovat.

Enjoy

Morální selhání nepovolí, ale nenahlásí

Předplatné stojí 30 dolarů měsíčně, přičemž část z této částky může operátor posílat přímo církevní sborům, které se do programu zapojí. Fisher má s projektem ambiciózní plány a v budoucnu by jej rád rozšířil i do dalších zemí s početnou křesťanskou populací, jako jsou Mexiko nebo Jižní Korea.

V USA existuje i jiná křesťanská aplikace, zvaná Covenant Eyes, která za 18 dolarů měsíčně v pravidelných intervalech na úrovni aplikace v konkrétním mobilu kontrolně skenuje navštívené webové stránky. Pokud zjistí snahu o zobrazení pornografických materiálů, pošle informaci klientově rodině či přátelům, aby dotyčnému pomohli pokušení překonat.

Oproti tomu Radiant Mobile nedonáší. Pokus o návštěvu „nesprávné“ stránky nikomu nehlásí. Jenom jej nekompromisně znemožní. A postižený uživatel si nemá nač stěžovat. Vždyť si cenzuru zvenčí sám objednal a zaplatil.

Zprávy z firem

