Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi
Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.
Pražské Bubny-Zátory patří k největším rozvojovým územím v Evropě. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, parky, školami i významnými kulturními stavbami. A právě zde nyní dochází k důležité změně vlastnické struktury.
Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka prodává i zbývající polovinu rozsáhlého území v Bubnech-Zátorech. Stoprocentním vlastníkem struktury se podle dostupných informací stane zakladatel J&T Real Estate Dušan Palcr. Podle informací Hospodářských novin se zároveň o vstup do projektu zajímá také skupina Penta.
Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.
Transakce potvrzuje pokračující proměnu českého realitního trhu, ve kterém se velké transformační projekty postupně koncentrují v rukou několika silných investorů s dlouhodobým kapitálem. Rozsáhlé developerské projekty typu Bubny-Zátory vyžadují vedle vysokých investic také dlouhý časový horizont. Vedle samotné výstavby je nutné financovat i dopravní infrastrukturu, veřejný prostor nebo koordinaci s městem a státem.
Nová čtvrť pro 25 tisíc lidí
Bubny-Zátory dnes představují největší transformační území v Praze. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť pro zhruba 25 tisíc obyvatel. Plány počítají s tisíci bytů, administrativními budovami, obchody, školami i rozsáhlými parky. Klíčovou součástí proměny bude také nová dopravní infrastruktura včetně železniční tratě na letiště Václava Havla a nových železničních zastávek, které zásadně změní propojení severní části metropole s centrem města i letištěm.
Význam celé lokality dále zvyšuje skutečnost, že jde o jedno z posledních velkých území v širším centru Prahy, které umožňuje vznik komplexně plánované městské čtvrti.
V Bubnech posiluje i Křetínského EP Real Estate
Vedle J&T a možného vstupu Penty patří mezi významné investory v území také skupina EP Real Estate podnikatele Daniela Křetínského. Ta v Bubnech připravuje rozsáhlý development kolem bývalé holešovické elektrárny. Šéf společnosti Petr Palička označil Bubny za jeden z klíčových projektů celé skupiny. „Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Newstream Petr Palička. Podle něj může jít o jednu z nejvýznamnějších proměn brownfieldu v metropoli za poslední dekády.
Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?
EP Real Estate zde plánuje kombinaci bydlení, kanceláří, obchodů i kulturních funkcí. Součástí projektu má být také rekonstrukce historické industriální budovy bývalé elektrárny. Podle Paličky dnes Praha potřebuje především velké transformační projekty schopné vytvářet celé nové městské čtvrti. Právě Bubny podle něj představují území, které může zásadně proměnit severní část centra metropole.
Zásadním impulsem pro proměnu celé oblasti bude také Vltavská filharmonie. Nová koncertní síň podle návrhu světového studia BIG architekta Bjarke Ingelse má vzniknout v blízkosti stanice metra Vltavská a stát se novou kulturní dominantou Prahy. Podobné veřejné stavby mají v evropských metropolích významný dopad na rozvoj okolních čtvrtí. Spolu s novou železniční tratí, modernizací nádraží Bubny a plánovanými parky vytvoří filharmonie z Bubnů jednu z nejvýznamnějších nových adres v metropoli.
Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne" do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu," říká v rozhovoru Petr Hlaváček.
