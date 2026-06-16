Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere
SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.
Americká společnost SpaceX koupí za 60 miliard dolarů (zhruba 1,25 bilionu korun) softwarovou firmu Anysphere. Ta stojí za populárním systémem Cursor, který s využitím umělé inteligence (AI) pomáhá při tvorbě softwaru. Informovala o tom agentura Reuters.
SpaceX
Aktuální cena akcií podle CNBC
Zdroj: CNBC. Údaj vychází z aktuální kotace SPCX: 214,32 USD, +21,82 USD, +11,34 %.
Zpráva o převzetí společnosti Anysphere přichází jen několik dnů poté, co SpaceX uvedl své akcie na burzu. Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem.
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Upevnění pozice
Převzetím společnosti Anysphere se SpaceX snaží upevnit si pozici v oblasti služeb AI pro podniky. Začátkem letošního roku se firma SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI, který rovněž působí v oblasti umělé inteligence a stojí za chatovacím systémem Grok.
Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.
SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon
Trhy
Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.
SpaceX podle dnešní zprávy očekává dokončení převzetí firmy Anysphere ve třetím čtvrtletí, zaplatí za ni vlastními akciemi. Podnik už v dubnu uvedl, že si zajistil opci, na základě které může letos Anysphere převzít za 60 miliard dolarů, nebo zaplatit deset miliard dolarů za vytvoření partnerství, připomíná Reuters.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
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