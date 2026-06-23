SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů
Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.
Akcie SpaceX pokračují ve výprodeji. Podle agentury Bloomberg titul klesl třetí den v řadě poté, co společnost vedená Elonem Muskem oznámila první prodej dluhopisů s investičním ratingem. Ten má být součástí rozsáhlého zadlužování, kterým chce firma financovat své ambice v AI.
Smazáno přes 600 miliard dolarů
V pondělí akcie SpaceX odepsaly 16 procent a uzavřely na 154,60 dolaru, tedy zhruba 3281 korunách. To byla nejnižší hodnota od prvního obchodního dne firmy na burze. Za tři dny titul ztratil 23 procent a smazal více než 600 miliard dolarů, tedy přes 12,7 bilionu korun, tržní hodnoty. Kapitalizace SpaceX se nyní drží těsně nad dvěma biliony dolarů, v přepočtu zhruba 42,4 bilionu korun.
„Prodejci mají znovu navrch. Každý na světě, kdo to chtěl koupit, už to koupil,“ uvedl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti JonesTrading.
Meta kupuje podíl v indickém fintechu Cred. Jejím skutečným úlovkem ale může být jeho zakladatel. Kunal Shah, který naučil bohatší Indy platit kreditky přes vlastní aplikaci, se o to samé pokusí pod křídly WhatsAppu, který se snaží prosadit v digitálních platbách.
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Meta kupuje podíl v indickém fintechu Cred. Jejím skutečným úlovkem ale může být jeho zakladatel. Kunal Shah, který naučil bohatší Indy platit kreditky přes vlastní aplikaci, se o to samé pokusí pod křídly WhatsAppu, který se snaží prosadit v digitálních platbách.
Volatilita provází SpaceX od prvních dnů obchodování po rekordním IPO za 75 miliard dolarů, tedy přibližně 1,59 bilionu korun. Podle Bloombergu šlo o typický vývoj u nových burzovních titulů s nízkým objemem volně obchodovaných akcií a vysokým zájmem drobných investorů. První den bylo k obchodování dostupných jen 4,2 procenta všech akcií.
I po pondělním propadu ale SpaceX zůstává šestou největší společností světa. Její akcie jsou stále asi 15 procent nad upisovací cenou 135 dolarů, tedy zhruba 2865 korun.
SpaceX
Akcie SpaceX po silné post-IPO rally výrazně oslabily. I po aktuálním výprodeji ale zůstávají nad upisovací cenou 135 dolarů za akcii.
Křivka zachycuje celý dosavadní příběh akcie: start na IPO ceně 135 dolarů, prudký růst po debutu až zhruba k 202 dolarům a následný pokles na aktuálních 154,60 dolaru. I přes výprodej je titul stále asi 14,5 % nad upisovací cenou.
Konglomerát zaměřený na vesmírný byznys, satelity a umělou inteligenci se podle Bloombergu snaží z první emise dluhopisů získat nejméně 20 miliard dolarů, tedy zhruba 424,4 miliardy korun. Firma zároveň oznámila mnohamiliardovou dohodu o poskytování výpočetních kapacit startupu Reflection AI.
Investoři SpaceX sledují také v širším kontextu závodu o umělou inteligenci. Po únorové akvizici Muskovy xAI se z firmy stal jeden z klíčových ukazatelů nálady na trhu před možnými IPO konkurentů Anthropic a OpenAI. Obě společnosti chtějí vstoupit na burzu už letos a jejich očekávané valuace se mají pohybovat kolem jednoho bilionu dolarů, tedy zhruba 21,2 bilionu korun.
Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.
Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch
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Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.
Retailový zájem o SpaceX byl podle Vanda Research nejsilnější ze všech IPO v nedávné historii. Drobní investoři během prvních pěti seancí nakoupili akcie za 405 milionů dolarů, tedy asi 8,6 miliardy korun. Minulý týden podle dat nakoupili více akcií SpaceX než všech titulů ze skupiny Magnificent Seven dohromady.
První analytické pokrytí akcií SpaceX přišlo od KeyBanc Capital Markets s doporučením „sector weight“, tedy zhruba neutrálním hodnocením. Analytici vedení Michaelem Leshockem uvedli, že SpaceX má zůstat lídrem v kosmických startech a souvisejících oblastech, velká část dlouhodobé hodnoty je ale podle nich už v ceně akcií započtena.
SpaceX podle nich dál nabízí významné možnosti disruptivního růstu. Současné ocenění už je ale podle KeyBanc odráží a poměr rizika a výnosu působí vyváženě.