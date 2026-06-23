Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Trhy SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů

SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů

SpaceX
ČTK
nst
nst

Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.

Akcie SpaceX pokračují ve výprodeji. Podle agentury Bloomberg titul klesl třetí den v řadě poté, co společnost vedená Elonem Muskem oznámila první prodej dluhopisů s investičním ratingem. Ten má být součástí rozsáhlého zadlužování, kterým chce firma financovat své ambice v AI.

Smazáno přes 600 miliard dolarů

V pondělí akcie SpaceX odepsaly 16 procent a uzavřely na 154,60 dolaru, tedy zhruba 3281 korunách. To byla nejnižší hodnota od prvního obchodního dne firmy na burze. Za tři dny titul ztratil 23 procent a smazal více než 600 miliard dolarů, tedy přes 12,7 bilionu korun, tržní hodnoty. Kapitalizace SpaceX se nyní drží těsně nad dvěma biliony dolarů, v přepočtu zhruba 42,4 bilionu korun.

„Prodejci mají znovu navrch. Každý na světě, kdo to chtěl koupit, už to koupil,“ uvedl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti JonesTrading.

Zuckerberg loví v Indii. Do WhatsAppu přetahuje šéfa fintechu pro bohaté Indy

Zuckerberg loví v Indii. Do WhatsAppu přetahuje šéfa fintechu pro bohaté Indy

Leaders

Meta kupuje podíl v indickém fintechu Cred. Jejím skutečným úlovkem ale může být jeho zakladatel. Kunal Shah, který naučil bohatší Indy platit kreditky přes vlastní aplikaci, se o to samé pokusí pod křídly WhatsAppu, který se snaží prosadit v digitálních platbách.

nst

Přečíst článek

Volatilita provází SpaceX od prvních dnů obchodování po rekordním IPO za 75 miliard dolarů, tedy přibližně 1,59 bilionu korun. Podle Bloombergu šlo o typický vývoj u nových burzovních titulů s nízkým objemem volně obchodovaných akcií a vysokým zájmem drobných investorů. První den bylo k obchodování dostupných jen 4,2 procenta všech akcií.

I po pondělním propadu ale SpaceX zůstává šestou největší společností světa. Její akcie jsou stále asi 15 procent nad upisovací cenou 135 dolarů, tedy zhruba 2865 korun.

SpaceX · NASDAQ: SPCX

SpaceX

Akcie v tomto týdnu

Akcie SpaceX po silné post-IPO rally výrazně oslabily. I po aktuálním výprodeji ale zůstávají nad upisovací cenou 135 dolarů za akcii.

Aktuálně $154,60 23. 6. 2026 · 08:40 UTC
Vývoj od začátku obchodování do teď
IPO → prudká rally → následný výprodej
Od IPO +14,5 %
$202 $170 $135 IPO vrchol po debutu teď $135 ~$202 $154,60
IPO cena $135 upisovací cena při vstupu na burzu
Za 3 dny −23 % pokles po výrazné rally
Tržní hodnota −$600 mld. smazáno během výprodeje
Co ukazuje křivka

Křivka zachycuje celý dosavadní příběh akcie: start na IPO ceně 135 dolarů, prudký růst po debutu až zhruba k 202 dolarům a následný pokles na aktuálních 154,60 dolaru. I přes výprodej je titul stále asi 14,5 % nad upisovací cenou.

Zdroj: tržní datový feed, Bloomberg, Reuters. Křivka je zjednodušená vizualizace vývoje od IPO po aktuální kotaci a neslouží jako investiční doporučení.

Konglomerát zaměřený na vesmírný byznys, satelity a umělou inteligenci se podle Bloombergu snaží z první emise dluhopisů získat nejméně 20 miliard dolarů, tedy zhruba 424,4 miliardy korun. Firma zároveň oznámila mnohamiliardovou dohodu o poskytování výpočetních kapacit startupu Reflection AI.

Investoři SpaceX sledují také v širším kontextu závodu o umělou inteligenci. Po únorové akvizici Muskovy xAI se z firmy stal jeden z klíčových ukazatelů nálady na trhu před možnými IPO konkurentů Anthropic a OpenAI. Obě společnosti chtějí vstoupit na burzu už letos a jejich očekávané valuace se mají pohybovat kolem jednoho bilionu dolarů, tedy zhruba 21,2 bilionu korun.

Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch

Leaders

Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.

nst

Přečíst článek

Retailový zájem o SpaceX byl podle Vanda Research nejsilnější ze všech IPO v nedávné historii. Drobní investoři během prvních pěti seancí nakoupili akcie za 405 milionů dolarů, tedy asi 8,6 miliardy korun. Minulý týden podle dat nakoupili více akcií SpaceX než všech titulů ze skupiny Magnificent Seven dohromady. 

První analytické pokrytí akcií SpaceX přišlo od KeyBanc Capital Markets s doporučením „sector weight“, tedy zhruba neutrálním hodnocením. Analytici vedení Michaelem Leshockem uvedli, že SpaceX má zůstat lídrem v kosmických startech a souvisejících oblastech, velká část dlouhodobé hodnoty je ale podle nich už v ceně akcií započtena.

SpaceX podle nich dál nabízí významné možnosti disruptivního růstu. Současné ocenění už je ale podle KeyBanc odráží a poměr rizika a výnosu působí vyváženě.

Související

Akcie SpaceX raketově rostou

Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
SpaceX

Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

Trhy

nst

Přečíst článek

Plynovody pod ČEZem potřebují miliardy na starý dluh. Půjčku poskytne čtveřice bank

Plynovody pod ČEZem potřebují miliardy na starý dluh. Půjčku poskytne čtveřice bank
Profimedia
ČTK
ČTK

Společnost Czech Gas Networks Investments, většinově ovládaná skupinou ČEZ, si bere úvěr 8,9 miliardy korun. Peníze použije na refinancování části stávajícího dluhu. Firma vlastní skupinu GasNet, největšího distributora plynu v Česku.

Společnost Czech Gas Networks Investments, v níž drží nadpoloviční podíl energetická skupina ČEZ, si vzala úvěr 8,9 miliardy korun. Peníze chce použít na refinancování části stávajícího dluhu. Půjčku poskytne skupina čtyř bank. Dohodnutý úvěr bude mít splatnost pět let. Na svém webu o tom informoval ČEZ.

GasNet je největší distributor plynu v Česku

Czech Gas Networks Investments vlastní skupinu GasNet, největšího distributora plynu v České republice. GasNet provozuje 65 tisíc kilometrů plynovodů a obsluhuje asi 2,2 milionu odběrných míst.

Loni distribuoval přes 63 terawatthodin plynu. V roce 2024 vykázal podle údajů ČEZ čistý zisk čtyři miliardy korun.

ČEZ má ve firmě většinu

Většinovým vlastníkem Czech Gas Networks Investments je energetická skupina ČEZ. Ta v roce 2024 odkoupila 55,21procentní podíl od investičního fondu Macquarie Asset Management.

Za podíl zaplatila 846,5 milionu eur, tedy přes 20,48 miliardy korun. Zbývající podíly drží zahraniční investoři British Columbia Investment Management Corporation, zkráceně BCI, a Allianz Capital Partners.

Daniel Beneš, GŘ ČEZ

Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

Názory

ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

„Extrémní příklad cenzury“. Moskva zuří kvůli nevydanému článku Lavrova na serveru Politico

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Moskva obvinila Politico z cenzury poté, co portál nezveřejnil článek Sergeje Lavrova o Evropě, Ukrajině a bezpečnosti. Ruská kritika ale přichází ze země, která od začátku invaze tvrdě potlačuje nezávislá média i domácí odpůrce války.

Za akt do očí bijící cenzury označila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová rozhodnutí bruselského portálu Politico nezveřejnit článek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o tom agentura TASS. V textu, který se věnuje Evropě, Ukrajině a světové bezpečnosti, Lavrov označuje Evropu jako stranu usilující o ruskou porážku. Článek dále uvádí, že Rusko naplní cíle své speciální vojenské operace, jak Moskva označuje invazi na Ukrajinu, a že by upřednostnilo, aby se tak stalo diplomatickou cestou.

Jurij Ušakov

Putinův poradce se pustil do USA: Západ marně věří v porážku Ruska, vzkázal Ušakov

Politika

Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.

nst

Přečíst článek

Přirovnání k Orwellovi

Ač se Evropa prezentuje jako zastánce demokracie, svobody a prosperity, ve skutečnosti je rozhodnutí portálu Politico podle Zacharovové „extrémním příkladem cenzury a orwellovských diktátorských praktik“. Tvrdí také, že portál neodmítl Lavrova, ale obsah jeho textu. „To je akt do očí bijící cenzury,“ dodala.

Zacharovová ale ve svém vyjádření nezmínila fakt, že Rusko od začátku invaze zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující takzvanou diskreditaci ruské armády a šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly podle médií uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly.

Sergej Lavrov

Že Rusko na Ukrajině prohrává? Evropané se mýlí, vzkázal Lavrov

Politika

Rusko podle Sergeje Lavrova na Ukrajině neprohrává a Evropa si prý dělá iluze, pokud Moskvě klade ultimáta. Šéf ruské diplomacie zároveň uvedl, že Moskva podporuje Trumpovy návrhy na ukončení války.

ČTK

Přečíst článek

Ve zmíněném článku, který nakonec Lavrov zveřejnil na webu ruského ministerstva zahraničí, šéf diplomacie uvádí, že Rusko se nevyhýbá kontaktu s žádnou stranou, ale že Evropa usilující o ruskou porážku nemůže z pohledu Moskvy vystupovat jako nestranný pozorovatel. Evropany také Lavrov obvinil, že ničí desítky let fungující systém bezpečnosti v Evropě.

Ruská armáda přitom v únoru 2022 vpadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Související

Petr Macinka
Aktualizováno

Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Politika

ČTK

Přečíst článek