Situace s dostupným bydlením začíná být v Česku neúnosná. Týká se jak seniorů, tak i mladých

Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin. Dostupnost brzdí vysoká poptávka a nedostatečná nabídka nebo nízká kvalita bytového fondu. V Česku je také 16 procent bytů neobydlených. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj. Studie navrhuje řešení, která by dostupnost bydlení v ČR mohla zlepšit.
Dostupné bydlení v Česku patří podle odborníků z OECD mezi největší společenské výzvy. Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů mezi roky 2008 až 2024 o více než 30 procent. Je to mírně více, než o kolik to průměrně bylo u všech členů OECD. Ceny nájmů se za stejné období v Česku téměř zdvojnásobily. Podle dat technologicky-poradenské společnosti Deloitte stál koncem loňského roku metr čtvereční v bytě průměrně 110 100 korun. Nájemné pak činilo 309 korun za metr čtvereční měsíčně, od té doby ale dále rostlo. V letošním prvním čtvrtletí už bylo 316 korun za metr čtvereční.
Pomůže dlouhodobá strategie
K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami. „Dostupné bydlení je jednou z nejdiskutovanějších otázek současnosti. Doporučení zaměřená na územní plánování, financování a legislativu tvoří základ pro naši reformu, která má ambici zlepšit životy tisíců domácností a posílit ekonomiku země,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN).
OECD doporučuje, aby Česko podporovalo vznik neziskových poskytovatelů bydlení. Zavést by se měla také právní definice dostupného a sociálního bydlení a navazujícího systému financování pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj tohoto typu bydlení. Dále by měla být vytvořena jasná pravidla a mechanismy pro spolupráci mezi obcemi a neziskovými organizacemi, aby se mohla rozšiřovat nabídka kvalitního a cenově přijatelného bydlení. V Česku funguje dotační program na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů. Současná vláda také schválila zákon o podpoře bydlení, který by měl pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí nalézt dostupné ubytování.
Podle studie ale často vytváří překážky pro rychlejší výstavbu bydlení stávající podoba územního plánování. Bariéry by se tak měly odstranit a posílit koordinace mezi obcemi, státní správou a dalšími aktéry. Je také třeba zrychlit povolování nových projektů a posílit motivace obcí povolovat novou výstavbu.
Změnit by se měly daně z nemovitostí. OECD navrhuje, aby sedaň stala lepším zdrojem příjmů pro obce, které by tyto peníze mohly využít na financování výstavby dostupného bydlení a posílení infrastruktury. Efektivněji by se měl také využívat již existující bytový fond a snížit podíl neobydlených bytů.
V Polsku řeší podobný problém
Podobný problém s dostupností bydlení má také Polsko. V této zemi je podle studie přístup k cenově dostupnému bydlení ústřední politickou výzvou zejména pro domácnosti s nízkými a středními příjmy a sociálně zranitelné osoby. Polsko by se tak mělo zaměřit na rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení, zajištění bydlení pro lidi vyžadující sociální a zdravotní podporu a pomáhat při úpravě bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Zatímco v Česku tvoří podíl neobydlených bytů zhruba 16 procent, v Polsku to je 12 procent. Poptávku po bydlení v Polsku také zvýšil příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých od roku 2022 do země přišlo více než milion. Podle českého ministerstva vnitra žilo na konci června v ČR přes 581 tisíc Ukrajinců a na celkovém počtu cizinců se podíleli z 53 procent.
Čeští důchodci rozhodně nepatří k těm nejchudším ve společnosti. Stále více z nich pravidelně cestuje, a to i na drahé zájezdy do luxusních exotických destinací. Cestující senioři se tak pro cestovní kanceláře stávají stále významnější skupinou klientů. Slevy zatím pro ně ale všude nemají. Přečtěte si, kde vám v seniorském věku nabídnou speciální slevový program, kdo je u nás nejstarší cestovatel a kam míří turisté v seniorském věku nejčastěji.
Paní Božena je ve svých 97 letech nejstarší klientkou CK Blue Style. Po devadesátých narozeninách s nimi vycestovala už dvakrát a po každé do Bulharska. V Čedoku je nejstaršímu cestujícímu seniorovi 96 let, v Invii 95 a v Travel Family 91 let. Co bylo dříve nemyslitelné je dnes běžné a s cestovními kancelářemi cestují čím dál starší klienti. Ostatně není divu, protože podle údajů Českého statistického úřadu tvoří lidé nad 65 let už téměř čtvrtinu obyvatelstva a jejich podíl v budoucnu nepochybně dále podle expertů z cestovních kanceláří poroste.
Podle jejích dat je už každý pátý turista cestovních kanceláří v Česku v seniorském věku nad 65 let. V evropském srovnání jsou pak čeští důchodci s 20,6 procenty na pátém místě za Švédskem, Nizozemím, Francií a Dánskem v podílu turistů v populaci. Za námi je s 19,4 procenty například i Německo, které je proslulé cestujícími důchodci, kteří si zvlášť oblíbili mimo jiné české lázně. Celkový průměr Evropské Unie je podle Eurostatu nyní 17,8 procenta.
Většina českých seniorů cestuje podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové ve dvojicích. Oblíbené jsou podle ní i skupinové poznávací zájezdy, kde senioři oceňují společnost, organizaci i pohodlí. Samostatně se ale senioři na cesty s cestovními kancelářemi vydávají podle šéfky Travel Family Martiny Bláhové jen výjimečně.
Pokud už jedou senioři na rekreaci v páru, vyhledávají podle Jana Bezdíka z DER Touristik CZ, která zahrnuje cestovní kancelář EXIM tours, Fischer, NEV-Dama a eTravel spíš klidnější místa nebo přímo hotely jen pro dospělé takzvané „adults only“ hotely, protože více vyhovují jejich požadavkům na ideální dovolenou. „Velmi často pak nemají ani problém si připlatit, aby si zájezd a veškeré služby hotelu opravdu užili. A řada těchto klientů pak dovolenou tráví i aktivněji než rodiny s dětmi, a to hlavně v tom ohledu, že vyrážejí na výlety, půjčují si auta a chtějí danou destinaci opravdu poznat,“ shrnuje Bezdík.
Senioři ale necestují jen na zájezdy ve své věkové skupině. Často vyráží na dovolenou i s vnoučaty nebo s celou rodinou v rámci takzvaných multigeneračních dovolených, kdy na dovolenou letí s dětmi kromě rodičů ještě i alespoň jeden z prarodičů. A že se tyto segmenty neustále zvyšují, potvrzuje například mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová. „Podíl seniorů mezi klienty CK Blue Style stoupl mezi rokem 2019 a 2025 o 33,6 procenta. A rostl také podíl v multigeneračních dovolených. V těchto dvou segmentech stoupl podíl o rovných 22 procent,“ konstatuje Fischerová a dodává, že pro jejich cestovní kancelář představují cestující senioři třetí nejpočetnější segment klientely a to 18 procent ze všech klientů. Tento podíl nejvíce zvyšují podle ní právě společné dovolené s vnoučaty a dalšími generacemi.
Narůstající podíl cestujících seniorů evidují i další cestovní kanceláře. Jen u cestovní kanceláře Čedok v letošní letní sezóně tvořili lidé nad 65 let zhruba 16 procent, v Travel Family pak asi 20 procent ze všech cestovatelů.
Oblíbené destinace seniorů
Zvyšující se počet cestujících starších ročníků je podle Petra Šatného, šéfa marketingu cestovní kanceláře Alexandria, způsoben ovšem nejen stárnutím společnosti, ale především změnou životního stylu. „Dříve se tradovalo, že jsou doménou seniorů především posezónní termíny, dnes to ale již dávno neplatí a nelze jednoznačně říci, že by se preference dříve narozených lišily nějak extra výrazně od mladších ročníků,“ konstatuje Šatný a dodává, že spousta osob seniorského věku tak na dovolenou vyráží nejen mimo sezonu, ale i během července a srpna. Podle něj tak jde spíše o klišé, když se tvrdí, že senioři cestují hlavně mimo sezonu, kdy nejsou taková vedra.
„Když se podívám na věkové rozlišení zákazníků, tak se mimo sezonu od prázdnin zas až tak moc neliší. Stejně tak již neplatí, že senioři se při nákupu zájezdu zajímají o dostupnost lékařské péče víc než mladší lidé, snad jen co se týče pojištění, jsou v tomto zodpovědnější a bez cestovního pojištění jich vyráží jen opravdu minimum,“ zdůrazňuje Šatný.
Podle Martiny Bláhové z Travel Family se nicméně dá vysledovat i trend z hlediska destinací, které si senioři pro své cesty vybírají. „Čeští senioři nejčastěji volí tradiční a oblíbené lokality u moře, zejména Chorvatsko, Řecko a Turecko, ale také například maďarské či slovenské termální lázně. Oblíbené jsou také poznávací zájezdy po Evropě, například do Vídně, Říma nebo Paříže,“ konstatuje Bláhová. V Invii mají senioři tradičně největší zájem o řecké ostrovy, Turecko a Egypt, přičemž preferují cesty mimo hlavní sezónu, a to nejčastěji v červnu nebo září. „U části klientů sledujeme i rostoucí zájem o exotiku, zejména Spojené arabské emiráty,“ poznamenává Ekrt Jirušková.
Navzdory tomu, že Čedok nemá podle informací na call centru žádné speciální slevy pro lidi v seniorském věku, roste každým rokem počet cestujících důchodců i u této cestovní kanceláře. Podle mluvčí Kláry Divíškové pak vzhledem k časové flexibilitě vyhledávají tito klienti u nich i termíny mimo hlavní prázdniny, tedy například už v květnu, červnu nebo potom na podzim. U letních dovolených u moře, kam cestují senioři nejčastěji s vnoučaty, pak rezervují nejčastěji termíny na začátku nebo na konci sezóny, kdy panuje v destinacích příjemnější počasí bez extrémních teplot, jsou vhodnější podmínky pro výlety a zároveň jsou i nižší ceny. Každým rokem se ale podle Divíškové zvyšuje počet seniorů, kteří létají za exotikou.
„Za poslední čtyři sezony přímých letů do exotiky vidíme, že tento typ cestování přilákal právě i starší cestovatele. Mohou cestovat bez mezipřistání do vzdálených destinací, na místě mají k dispozici česky hovořícího delegáta, takže se díky servisu cestovní kanceláře nemusí obávat ani jazykové bariéry a dalších případných komplikací spojených s cestováním. Tito klienti také oceňují výlety v češtině s průvodci a také to, že mohou objevit nové země a lokality, kam se dříve létalo třeba složitěji a výrazně dráž. Z exotiky vede Zanzibar, Thajsko nebo Dominikánská republika,“ popisuje Divíšková a doplňuje, že zájem mezi seniory je však i o prodloužené víkendy, kde vítězí jednoznačně Egypt s plavbou po Nilu, dále pak týdenní program v Turecku, na Madeiře nebo i prodloužené víkendy po Francii, Itálii, Velké Británii, Portugalsku či vlakové zájezdy do Švýcarska. V poslední době jsou však populární i poznávací zájezdy do tak vzdálených destinací jako je Jižní Korea, Čína nebo Island.
Jaké speciální slevové programy pro seniory můžete například najít u cestovních kanceláří:
Alexandria – program Senior 55PLUS
CK Blue Style – speciální sleva 55+ ve výši 500 Kč nad 55 let mimo hlavní sezónu
Invia – jen slevy v rámci First minute nebo Last minute
Kavárna Stará škola poblíž pražského Anděla je svého druhu unikát. Obsluhují zde výlučně seniorky a senioři. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Elpida a Ambiente Tomáše Karpíška. „Firma pochopila, že to, co děláme, má smysl a dokáže to velmi lidsky komunikovat mezi své další zaměstnance,“ říká o Staré škole Jiří Hrabě z Elpidy. Projekt Stará škola je dalším kandidátem na letošní ocenění Good Company Circle, které oceňují spolupráce mezi neziskovým a byznysovým sektorem. Ceny budou předány 14. října v pražské Spirále.
Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás?
Starobní důchod se od ledna zvedne v průměru o 358 korun. Činit tak bude průměrně asi 21 080 korun. Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí dostanou přidáno 260 korun. K tomu jim ještě vzroste zásluhový díl penze o 0,6 procenta. Pětisetkorunový bonus za vychované dítě se navýší o tři koruny. O 0,6 procenta se upraví také důchodové příplatky pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Nařízení o navýšení schválila dnes vláda. Oznámilo to ministerstvo práce. Na valorizaci bude podle údajů resortu příští rok potřeba asi 12,3 miliardy korun.
Podle nejnovějších dat OECD za rok 2022 se míra příjmové chudoby důchodců v České republice držela na úrovni pouhých 7,6 procenta. Což je ve srovnání s jinými zeměmi málo. Důchodci se v Česku mají dobře. Se sdělením přišli finanční experti ze společnosti Portu.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
Akcie 4iG Nyrt, maďarské telekomunikační společnosti, kterou premiér Viktor Orbán přetváří v obranný konglomerát, zaznamenaly prudký růst poté, co oznámila partnerství s obrannou skupinou českého miliardáře Michala Strnada, uvedla agentura Bloomberg. Vzrostly až o 6,7 procenta, když firma uvedla, že koupí maďarského výrobce automobilových dílů Rába Nyrt – včetně státního většinového podílu – a naváže partnerství s CSG Defence, obrannou divizí společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která získá 37procentní podíl v této jednotce.
Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.
Maďarská firma v rámci transakce získá výhradní práva, včetně prodeje, distribuce a servisu vojenských vozidel Tatra z produkce CSG na domácím trhu.
Akcie 4iG se letos více než zdvojnásobily. Akcie Ráby, která je rovněž obchodována na burze, v pondělí vyskočily až o 22 procent. 4iG uvedla, že koupí 74procentní podíl prostřednictvím mimoburzovní transakce a za zbývající akcie nabídne 1 789 forintů za kus, což je o 13 procent více než páteční závěrečná cena.
Hodnota akvizice podle 4iG dosahuje téměř 25 miliard forintů, což je 1,76 miliardy korun. Zahrnuje koupi 54procentního státního podílu v Rábě, jak potvrdilo ministerstvo hospodářství v samostatném prohlášení.
Miliardář, Orbán a Elon Musk na Mar-a-Lago
Majoritním vlastníkem 4iG je maďarský miliardář Gellért Jászai, její dlouholetý manažer, považovaný za blízkého člověka Viktora Orbána.
Maďarský premiér už dříve pomohl 4iG, tehdy ještě malé IT firmě, získat maďarskou pobočku společnosti Vodafone v roce 2023. Letos pak jeho vláda převedla na 4iG část domácího obranného průmyslu, včetně státních podílů v jednotkách firem Rheinmetall a Airbus Helicopters.
Tento krok se časově shoduje s celoevropským úsilím posilovat vojenské kapacity v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Maďarský premiér je však v rámci EU v izolaci kvůli svému odmítání vojenské pomoci Kyjevu. Investoři o 4iG projevili zájem poté, co se v prosinci rozšířila fotografie ukazující Gellérta Jászaiho při družném rozhovoru s šéfem SpaceX Elonem Muskem a Viktorem Orbánem na floridském sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago.
Od té doby 4iG, jak připomíná Bloomberg, jmenovala do svého poradního sboru dva Trumpovy spojence – Richarda Grenella a Matta Mowerse. Orbán mezitím jmenoval Jászaiho zvláštním vyslancem pro mezinárodní investice, což podtrhuje zvláštní vazby firmy na vládu.
Lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v průzkumech před volbami očekávanými na duben, slíbil, že prověří obchody 4iG a zneplatní transakce související s převody státních obranných aktiv.
Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty