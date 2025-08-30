Jiří Hrabě z Elpidy: Senioři chtějí být přínosem
Kavárna Stará škola poblíž pražského Anděla je svého druhu unikát. Obsluhují zde výlučně seniorky a senioři. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Elpida a Ambiente Tomáše Karpíška. „Firma pochopila, že to, co děláme, má smysl a dokáže to velmi lidsky komunikovat mezi své další zaměstnance,“ říká o Staré škole Jiří Hrabě z Elpidy. Projekt Stará škola je dalším kandidátem na letošní ocenění Good Company Circle, které oceňují spolupráce mezi neziskovým a byznysovým sektorem. Ceny budou předány 14. října v pražské Spirále.
Jak celý projekt vlastně začal?
V prosinci roku 2023 jsme na Smíchově, v blízkosti Anděla, otevřeli veřejnosti kavárnu Stará škola, která je v rámci Prahy výjimečná. Je to místo, kde by se naši hosté měli cítit jako u babičky a dědy na prázdninách. Jako jediná kavárna v ČR totiž zaměstnává výhradně seniory a seniorky, a to na pozicích baristek, baristů a pekařek. Hlásíme se k principům sociálního podnikání. V kavárně pracuje v krátkých 4hodinových směnách 20 až 25 zapálených seniorek a seniorů. V rámci třetího ročníku národních cen sociálního podnikání Zlatá Vážka získala Stará škola první místo v kategorii Sociální podnik 2025.
Jak funguje spolupráce s byznysem? Na čem stavíte?
Nejdůležitější je důvěra a zájem. Kavárna Stará škola spolupracuje se společností Ambiente a jejím majitelem Tomášem Karpíškem od samého začátku. Konzultovali jsme koncept, návrh interiéru, gastro vybavení baru i kuchyně i realizaci jednotlivých kroků dlouho před otevřením kavárny. Postupně jsme navázali spolupráci s projektantem Ambiente Pavlem Kuncem, který vyprojektoval náš bar i kuchyň. Head barista Ambiente Ondřej Štokl dlouhodobě školí všechny naše baristy, pravidelně kontroluje přípravu kávy. Podporuje nás také školící centrum UM, kde se naše pekařky zúčastnily mnoha školení v pečení i přípravě nápojů. Menu nám pomáhají dotáhnout kreativní kuchaři Ambiente.
|Hlasujte pro své favority letošních Good Company Circle Awards.
Takže jde o velké propojení nezisku a podnikatelské sféry…
Podařilo se navázat velmi živou spolupráci se zájmem na obou stranách, zkrátka jsme na jedné vlně. Firma pochopila, že to, co děláme, má smysl a dokáže to velmi lidsky komunikovat mezi své další zaměstnance a probudit v nich přirozený zájem o tento projekt. Máme za sebou teprve rok a půl fungování kavárny, jsme teprve na začátku, ale jsme si jisti, že naše spolupráce s Ambiente má a bude mít reálný společenský dopad.
Chystáte nějaké novinky?
Smyslem sociálního podnikání je nejen podpora cílové skupiny, ale také vytvoření funkčního byznys modelu. Práce se seniory má samozřejmě svá specifika, která nás zatím limitují, zejména pomalejší tempo, nutná podpora a koordinace, vzdělávání. Našim cílem je i přes všechny výzvy zajistit udržitelný ekonomický výsledek. S tím souvisí zlepšení dohledatelnosti naší kavárny – připravujeme samostatný web Staré školy, posilujeme PR o nové kanály, připravujeme nový merch. Uvažujeme o rozšíření otevírací doby o sobotní brunche. V dlouhodobějším výhledu bychom chtěli zvýšit kapacitu kavárny i vnitrobloku.
Elpida se věnuje seniorům dlouhodobě. Jaký smysl vidíte v podpoře podobných projektů?
Populace stárne. Seniorky a senioři, tedy lidé nad 65 let, tvoří v Česku pětinu obyvatel a bude jich mnohem víc. Nejpočetnější skupinou v roce 2050 budou sedmdesátníci a trend je jasný – budou chtít vést aktivní život a i po odchodu do důchodu pracovat. Nejen proto, aby si přivydělali k důchodu, ale především, že chtějí mezi lidi, cítit se užiteční, využívat své zkušenosti, být přínosem, nebo se naopak naučit něco nového. Obzvlášť jsou rádi za kontakt s mladými. Na běžném pracovním trhu zatím není dostatek příležitostí pro seniory, kteří preferují zkrácené směny, podporu, zkrátka senior friendly přístup. Jde o inovativní projekt, který může být příkladem pro společnost a myslíme si, že je dobré „být u toho“.
Již dvě dekády funguje program na podporu vědkyň, na němž se podílejí L’Oréal a UNESCO. Za tu dobu program ocenil pět desítek talentovaných žen, které mění svět svým věděním a poznáním. Na programu se také podílí Akademie věd ČR. „Chceme nadále rozšiřovat viditelnost vědkyň a podpořit jejich aktivní zapojení do veřejného prostoru,“ říká o novinkách organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen. Program usiluje o cenu Good Comapny Circle Awards, které se budou udílet v polovině října.
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.
