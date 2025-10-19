Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent

Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent

Olomouc
iStock
ČTK
ČTK

Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.

V Praze a v Brně rostly ceny nájmů nejčastěji o 11 procent, maximálně o 14 procent. V Ostravě, Plzni a v Olomouci byl meziroční cenový růst nájmů u větších dispozic pod deseti procenty. „Ve třetím kvartálu zaznamenáváme výraznější růst cen nájmů pravidelně. Na trhu totiž vstoupí do hry poptávka studentů, což tlačí ceny dále nahoru. Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst,“ uvedl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Byt o velikosti 2+kk v Praze bylo možné podle analýzy pronajmout ve třetím čtvrtletí za zhruba 24 600 korun. V Brně to bylo kolem 20 tisíc korun, v Ostravě zhruba 13 400 korun a v Olomouci a v Plzni okolo 16 tisíc korun. Pronájem bytu dispozice 1+kk činil v průměru od 8900 korun v Ostravě do 17 400 korun v Praze. Cena za pronájem bytu 3+kk byla od necelých 20 tisíc korun v Ostravě či Plzni do téměř 37 tisíc korun v Praze.

Podle Hrbatého se byty prodávaly v průměru dráž než před létem. Například starší byty v Praze v průměru zdražily o 4000 korun za metr čtvereční. Úrokové sazby hypoték se přitom drží na podobných úrovních již řadu měsíců. „Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ řekl.

Měsíční náklady na hypotéku byly podle analýzy ve třetím čtvrtletí o třetinu až 80 procent dražší než výdaje na nájem. Konkrétně u bytů dispozice 2+kk v Praze a u bytů 3+kk v Brně byla hodnota indexu 1,8. Platba nájmu tak vycházela 1,8krát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr.

U bytu po rekonstrukci v dobrém stavu se cena za metr čtvereční pohybovala v Praze kolem 149 600 korun a v Brně kolem 116 400 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,29 procent ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela na zhruba 45 tisíc korun v Praze a na 35 tisíc korun v Brně. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku bylo nejvýhodnější v Ostravě, kde se hodnoty indexu pohybovaly od 1,3 do 1,4.

České Budějovice

Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji

Reality

V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Aktualizováno

Situace s dostupným bydlením začíná být v Česku neúnosná. Týká se jak seniorů, tak i mladých

Reality

ČTK

Přečíst článek

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Chalupa Hajan
Užito se svolením Kouzelné chaloupky
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Češi a chalupy. To k sobě patří odjakživa. Tradice víkendových úniků do přírody, vůně dřeva, praskání ohně a pomalé tempo života mají hluboko zakořeněné. Chalupaření není jen způsob, jak trávit dovolenou. Je to návrat ke kořenům. A právě na tuto tradici navazují Kouzelné Chaloupky. Platforma vznikla z jednoduchého důvodu, v Česku chybělo přehledné místo, kde by lidé našli kouzelná ubytování bez sdílených prostor, od útulných chatek přes roubenky až po moderní tiny housy či glamping.

10 fotografií v galerii

„Chtěli jsme propojit majitele s hosty, kteří hledají klid, soukromí a místo, kde se budou cítit jako doma,“ říká Petr Kotík, zakladatelprojektu. Češi mají podle něj chalupaření v srdci, i proto se říká, že „co Čech, to chalupář.“ „Jsou to vzpomínky na dětství u babičky, prázdniny u rybníka, večery u ohně. Kouzelné Chaloupky tuto nostalgii přenášejí do moderní doby,“ dodává Kotík.

Češi jsou náročnější než dřív

Ne všechno ale zůstává stejné. Zatímco dříve ke koloritu chat patřila kadibudka a studna, dnes nechybí vířivky s výhledem do údolí, sauna s panoramatickým oknem nebo stylová kamna v minimalistickém interiéru. Čeští architekti navíc dávají chataření nový rozměr, vznikají moderní dřevostavby a tiny housy, které propojují design, udržitelnost a harmonii s krajinou.

Chaty a chalupy v pololetí zdražily

Chcete pryč z města? Chata se dá v Česku sehnat za pár set tisíc

Reality

I přesto, že cena chat a chalup v Česku stoupla, dají se podle portálu Bezrealitky.cz sehnat i objekty, které stojí jen pár set tisíc korun.

ČTK

Přečíst článek

Lidé stále více touží po místě, kde se mohou odpojit od něj. „Největší zájem je o chaloupky obklopené přírodou, ať už jde o roubenku v horách, nebo moderní tiny house u lesa,“ potvrzuje Kotík. A jsou hosté ochotni si za kvalitu připlatit? Určitě ano. Pokud místo nabízí něco výjimečného: jedinečnou atmosféru, klid, výhled nebo příběh.

A kam směřuje trend chataření? Všechno nasvědčuje tomu, že jeho popularita poroste dál. Pandemie i současný důraz na „slow travel“ naučily lidi vážit si klidu, přírody a autentických zážitků.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

17 fotografií v galerii

Chaty a chalupy jako architektonická disciplína

Kdysi bývala chata prostým útočištěm. Malá, skromná, často svépomocně postavená. Stačilo pár prken, kamna, voda ze studny a víkendový klid. Jenže dnes se z chaty stává architektonický fenomén.  Dřevěné konstrukce, lokální materiály, minimalistické formy jsou znaky, které propojují současné realizace od Beskyd po Šumavu. Architekti se vracejí k tvarům roubenek, sedlovým střechám i přírodním materiálům, ale v moderním pojetí.

Inspirováni tradičními rybářskými boudami navrhli architekti ze studia A111 na břehu rybníka, zasazeného v malebné krajině Vysočiny, malou chatu. Její velikost limituje legislativa.

FOTOGALERIE: Jak to dopadne, když si Čech postaví chatu? Podívejte se

Enjoy

Češi byli, jsou a asi i budou národem chatařů a chalupářů. Potřebu mít klidné útočiště, kam lze prchnout před hektickým životem ve městě, je v nás hluboce zakořeněna. Některé rekreační nemovitosti jsou obzvláště povedené. Podívejte se na náš výběr.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„O venkovské chalupy je v posledních letech čím dál víc zájem, vedle snahy vyvážit rychlé tempo města souvisí i s touhou po něčem autentickém a tradičním. Obecně je tedy výzvou, jak vyhovět současným nárokům na komfort, a přitom udržet původního ducha stavby,“ dodává respektovaná architekta Lenka Míková.

Realizace rekreačních objektů se dostávají i do hledáčku odborníků. Není výjimečné, že některé z nich se každoročně dostávají do užšího nominačního kola architektonického klání Česká cena za architekturu.

Věděli jste, že Česko má jednu z největších hustot chat a chalup na obyvatele v Evropě? Že mnohé chalupy se dědí v rodinách po generace, i proto je na ně vazba tak silná a že, nejoblíbenější destinace jsou Středočeský kraj, Vysočina a jižní Čechy? 

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

fry

Přečíst článek

OBRAZEM: Kalifornie se zvedá po ničivých požárech, pojišťovny nechávají některé obyvatele na holičkách

Následky po požárech v Malibu
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Devět měsíců po ničivém požáru, který pohltil část Pacific Palisades a Malibu, se zdá, že se Kalifornie zotavila. Silnice jsou opět průjezdné, kavárny plné. Ale při jízdě po Sunsetu z Beverly Hills k oceánu jsou následky ničivé katastrofy stále vidět – v ohořelých stromech, prázdných parcelách i v hlavách místních.

Vyjíždím z Beverly Hills po Sunset Boulevardu, klikaté silnici mezi lesklými vilami, golfovými trávníky a palmami. Tady vypadá všechno stejně jako dřív – město, které se vždycky tváří, že se ho katastrofy netýkají. Ale čím víc se blížím k oceánu, tím víc se mění atmosféra.

Za Brentwoodem se silnice zařezává do kopců Santa Monica Mountains. Právě tady se před devíti měsíci rozšířil takzvaný Palisades Fire, který během několika dní pohltil většinu čtvrti. Dnes jsou svahy znovu zelené. Při bližším pohledu je tu vidět nový život vyrůstající ze spálené půdy.

FOTOGALERIE: Podívejte se jak se zotavuje Malibu po požárech

Fiske Street, Pacific Palisades - Opuštěné parcely a nové dřevěné rámy domů. Devět měsíců po požáru se město zvedá z popela krok po kroku. Zástavba u Sunset Boulevardu - Za bílými plachtami stavebních plotů začínají vyrůstat nové domy. Obnova má i symbolickou rovinu – na plotě visí americká vlajka. Roh Sunset Boulevardu - Zbytky historické budovy stojí jako memento ohně, který během několika hodin proměnil část města v ruiny. 16 fotografií v galerii

Palisades, město na hraně

V samotných Pacific Palisades působí všechno idylicky. Kavárny ve Village jsou opět plné, děti běhají po parku, surfy míří k oceánu. Ale jen o pár ulic dál se krajina mění – nedotčené spáleniště střídá dřevěný rám nového domu, který ční do nebe jako symbol návratu i zapomnění.

„Devět měsíců a pořád čekáme,“ říká muž, který sedí na skládací židli před svým pozemkem. „Pojišťovna to pořád přehazuje mezi odděleními. Nejhorší není oheň. Nejhorší je byrokracie.“ Jeho slova potvrzují i statistiky: z více než 6 800 zničených staveb se rekonstrukce podařilo zahájit jen u části. Požár vznikl z neuhašeného ohniska menšího Lachman Fire a silný vítr známý jako Santa Ana winds ho rozdmýchal do smrtící bouře.

Mezi ruinami a rezignací

Na Pacific Coast Highway střídají ploty s cedulemi permit pending hromady suti. Tam, kde bývaly domy s výhledem na oceán, zůstaly jen betonové základy, případně vchodová branka a betonový plot. A o pár metrů dál už rachotí bagry. Silnice je místy stále omezená. V Malibu Canyon visí plakáty komunit s nápisy „Rebuild, but smarter“. Jenže stavět „chytřeji“ znamená i dráž – nové protipožární materiály a větší odstupy prodražují výstavbu o desítky procent.

„Můj dům by dnes stál o půl milionu víc,“ říká mladá žena u kávovaru před Malibu Country Mart. „Takže zatím žiju v pronájmu. Měla jsem štěstí – přišla jsem jen o dům. Jiní přišli o všechno.“

Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého

Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého

Money

Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Oheň, který nezmizel

V Malibu i Palisades se mezitím mění i složení obyvatel. Ti, kteří tu žili celé dekády, odcházejí – unavení a zadlužení. Jejich pozemky kupují investoři, kteří staví nové „požáruvzdorné“ vily pro movité klienty z New Yorku či ze zahraničí.

Devět měsíců po katastrofě se Kalifornie zvenčí tváří, že se nic nestalo. Slunce svítí, oceán šumí, turisté fotí západ slunce u Point Dume. Ale oheň tu pořád je – v očích lidí, ve spálené zemi, v kouři, který se vrací s každým teplejším větrem.

Když projíždím posledními zatáčkami před Malibu Pier, cítím směs vůně moře a dřeva. Kalifornie znovu dýchá, ale s novými jizvami. A i když Sunset Boulevard září jako filmová kulisa, za ním leží svět, kde se sen o oceánu může během jediné noci proměnit v popel.

Související

Sopečná erupce na Islandu

FOTOGALERIE: Lávové peklo. Sopečná erupce na Islandu by mohla trvat i měsíce

Enjoy

fry, ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme