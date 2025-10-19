Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent
Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.
V Praze a v Brně rostly ceny nájmů nejčastěji o 11 procent, maximálně o 14 procent. V Ostravě, Plzni a v Olomouci byl meziroční cenový růst nájmů u větších dispozic pod deseti procenty. „Ve třetím kvartálu zaznamenáváme výraznější růst cen nájmů pravidelně. Na trhu totiž vstoupí do hry poptávka studentů, což tlačí ceny dále nahoru. Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst,“ uvedl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.
Byt o velikosti 2+kk v Praze bylo možné podle analýzy pronajmout ve třetím čtvrtletí za zhruba 24 600 korun. V Brně to bylo kolem 20 tisíc korun, v Ostravě zhruba 13 400 korun a v Olomouci a v Plzni okolo 16 tisíc korun. Pronájem bytu dispozice 1+kk činil v průměru od 8900 korun v Ostravě do 17 400 korun v Praze. Cena za pronájem bytu 3+kk byla od necelých 20 tisíc korun v Ostravě či Plzni do téměř 37 tisíc korun v Praze.
Podle Hrbatého se byty prodávaly v průměru dráž než před létem. Například starší byty v Praze v průměru zdražily o 4000 korun za metr čtvereční. Úrokové sazby hypoték se přitom drží na podobných úrovních již řadu měsíců. „Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ řekl.
Měsíční náklady na hypotéku byly podle analýzy ve třetím čtvrtletí o třetinu až 80 procent dražší než výdaje na nájem. Konkrétně u bytů dispozice 2+kk v Praze a u bytů 3+kk v Brně byla hodnota indexu 1,8. Platba nájmu tak vycházela 1,8krát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr.
U bytu po rekonstrukci v dobrém stavu se cena za metr čtvereční pohybovala v Praze kolem 149 600 korun a v Brně kolem 116 400 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,29 procent ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela na zhruba 45 tisíc korun v Praze a na 35 tisíc korun v Brně. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku bylo nejvýhodnější v Ostravě, kde se hodnoty indexu pohybovaly od 1,3 do 1,4.
V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.
Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji
Reality
V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?