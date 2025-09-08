Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába

Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába

Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.

Skupina 4iG kupuje 74 procent akcií ve společnosti Rába a zároveň dává povinnou nabídku na výkup zbytku akcií. CSG Defence, což je dceřiná společnost CSG zastřešující její aktivity v obranném průmyslu, při tom na základě předběžné dohody získá možnost nabýt až 49 procent ve společnosti 4iG SDT EGY Zrt., jejímž prostřednictvím skupina 4iG realizuje transakci s firmou Rába. „To představuje pro CSG až 37procentní nepřímý podíl ve firmě Rába,“ uvedl Čírtek.

Součástí dohody je ujednání, že 4iG získá práva na prodej, montáž, servis a distribuci těžkých kolových podvozků pro vojenskou a speciální techniku v Maďarsku. „Díky kombinaci výrobních kapacit firmy Rába, silnému zázemí CSG a schopnostem Tatra Trucks ve vývoji a výrobě unikátních terénních vozidel vzniká silná průmyslová základna schopná nabídnout moderní a konkurenceschopná řešení nejen pro Maďarsko, ale případně i na dalších trzích,“ uvedl výkonný ředitel CSG Defence Jan Marinov.

Ferrari

Strnad investuje do luxusních aut. Kupuje českého dovozce vozů Ferrari

Money

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

ČTK

Přečíst článek

Předseda představenstva 4iG Gellért Jászai očekává, že vznikne moderní průmyslová kapacita, která posílí postavení Maďarska v NATO a Evropské unii. Společnost Rába byla založená v roce 1896, s akciemi nynější Rába Automotive Holding se obchoduje na budapešťské burze. Vozidla Rába využívají maďarské ozbrojené síly a společnost spolupracuje i s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Výrobky exportuje do zemí EU, postsovětských států a USA.

Technologická a průmyslová skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG Space and Defence Technologies (4iG SDT) buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Zprávy z firem

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

nst

Přečíst článek

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. V letošním prvním pololetí CSG zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard korun), její konsolidovaný provozní výsledek vzrostl na 777 milionů eur ze 425 milionů eur o rok dřív.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

EU připravuje nové sankce vůči Rusku ve spolupráci s USA

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie úzce koordinuje přípravu nových sankcí proti Rusku se Spojenými státy, uvedl předseda Evropské rady António Costa, který je na návštěvě Finska. Evropská komise připravuje již devatenáctý soubor sankčních opatření, mohl by být představen v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb.

„Musíme zastavit tuto válku, musíme podporovat Ukrajinu a navýšit tlak na Rusko,“ uvedl Costa. „Naše úsilí koordinujeme s USA, aby sankce byly ještě účinnější a donutily (ruského prezidenta Vladimira) Putina usednout k jednacímu stolu,“ dodal předseda unijních summitů. Zdůraznil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mírová jednání ihned přistoupil, zatímco Rusko naopak v několika posledních dnech navýšilo útoky na Ukrajinu, ničí stále více infrastruktury a zabíjí více lidí.

Podle finského premiéra Petteri Orpa představuje Rusko dlouhodobou hrozbu pro Evropu, zejména pro její východní část. „Nebezpečí Putinova Ruska nezmizí, ani kdyby boje na Ukrajině skončily hned zítra,“ uvedl premiér země, která sdílí s Ruskem pozemní hranici v délce přes 1300 kilometrů. „Podpora Ukrajiny a čelení Rusku jsou nejlepší investice do naší společné bezpečnosti,“ dodal Orpo.

Podle předsedy finské vlády je třeba využít všech možností další podpory bránící se Ukrajiny. Zdůraznil i význam vojenské pomoci prostřednictvím takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF). „Nesmíme dovolit žádnému členskému státu, aby podobná rozhodnutí blokoval,“ prohlásil Orpo. Platby prostřednictvím EPF stále blokuje Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán udržuje blízké vztahy s Moskvou.

Španělský premiér Pedro Sánchez
Aktualizováno

Španělsko zesílí tlak na Izrael, uvedl premiér Sánchez. Situaci v Gaze označil za genocidu

Politika

Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael a dění v palestinském Pásmu Gazy označil za genocidu. Španělsko podle Sáncheze zakáže vstup na své území Izraelcům zapojených do bojů na palestinském území a vyhlásí na Izrael zbraňové embargo. Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě. Izrael kritiku odmítl, podle něj se Sánchez jen snaží odvrátit pozornost od problémů své vlády.

ČTK

Přečíst článek

Související

Český průmysl nadále stoupá. Vzhůru jej táhnou automobilky

Český průmysl nadále stoupá. Vzhůru jej táhnou automobilky
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Už pošesté v řadě stoupla průmyslová výroba v Česku, uvedl v pravidelném přehledu Český statistický úřad. Ten dále zveřejnil i výsledky zahraničního obchodu a stavební produkce.

Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta po červnovém zvýšení o 0,2 procenta. Stoupla pošesté po sobě. Meziroční růst táhl automobilový a gumárenský průmysl. Hodnota nových zakázek po červnovém poklesu v červenci meziročně vzrostla. Proti červnu se průmyslová výroba v Česku zvýšila o 0,8 procenta.

„Průmyslová produkce v červenci vzrostla. K růstu nejvíce přispěly výroba motorových vozidel a výroba pryžových a plastových výrobků, zejména pneumatik,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst podle ČSÚ zaznamenaly také podniky ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo ve výrobě elektrických zařízení. Částečně vlivem nižší srovnávací základny se meziročně zvýšila těžba uhlí. Klesla výroba nápojů, potravin nebo textilií.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 procenta. Objednávky ze zahraničí se zvýšily o 2,9 procenta, z tuzemska o 13 procent. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 2,9 procenta.

„Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 procent. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Meziročně ubylo objednávek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci meziročně snížil o 1,9 procenta. Průměrná mzda pracovníků se proti loňskému červenci zvýšila o pět procent.

EU

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Money

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Josef Tuček

Přečíst článek

Počet dokončených bytů klesl

Stavební výroba v Česku v červenci meziročně vzrostla o 10,1 procenta. Meziroční růst zaznamenala podeváté v řadě, tempo růstu zpomalilo, v červnu to bylo po revizi o 15,2 procenta. Produkce v pozemním stavitelství v červenci meziročně stoupla o 9,2 procenta a v inženýrském o 11,5 procenta. Meziměsíčně byla stavební výroba vyšší o jedno procento.

Stavební výroba letos meziročně vzrostla v každém měsíci. Dvouciferný meziroční růst evidují statistici potřetí v řadě, v květnu to bylo o 13,6 procenta.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v červenci vydáno stavební povolení, dosáhla 54,2 miliardy korun, což bylo meziročně o 37,9 procenta více. „K meziročnímu růstu orientační hodnoty staveb přispělo povolení rekonstrukce velké dopravní stavby v řádu miliard korun. Nicméně i po modelovém odečtení staveb s rozpočty nad miliardu korun by byla orientační hodnota nad úrovní loňského července,“ podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V červenci se začalo stavět 2628 bytů, oproti loňskému sedmému měsíci to bylo o 9,2 procenta méně. Počet dokončených bytů klesl meziročně o 13,4 procenta na 2353 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v červenci meziročně zvýšil o 0,6 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému červenci vzrostla o 3,8 procenta.

Jablonecká radnice rozhodla o přestavbě nemocnice na byty

Bytová politika za 162 milionů. V Jablonci nad Nisou přestaví nevyužitou dětskou nemocnici

Reality

Jablonec nad Nisou plánuje přestavět léta nevyužívanou budovu dětské nemocnice v ulici Petra Bezruče na byty, které městu chybí. V architektonické soutěži na konverzi budovy zvítězil návrh spolupracujících týmů architektů z atelieru gram a büro hacke.

ČTK

Přečíst článek

Poprvé se schodkem 1,7 miliardy

Zahraniční obchod ČR letos poprvé skončil v červenci schodkem 1,7 miliardy korun, meziročně byl o 5,5 miliardy korun nižší. Vývoj negativně ovlivnila především bilance kovodělných výrobků. Příznivý vliv měl přebytek obchodu s motorovými vozidly

„Stejně jako loni skončila i letos obchodní bilance poprvé se záporným výsledkem v červenci. Letošní červencová bilance byla ovšem příznivější, zejména díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel, který vzrostl o více než 12 miliard korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. „Ani odstávky výroby kvůli celozávodním dovoleným neměly vliv na meziroční srovnatelnost výsledku, jelikož převážně spadaly do stejného letního měsíce,“ doplnila.

Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 procenta na 375,2 miliardy korun a dovoz se zvýšil o 3,1 procenta na 376,9 miliardy korun. Meziměsíčně po sezonním očištění se snížil vývoz o 4,2 procenta a dovoz o 3,8 procenta. Červenec 2025 měl o jeden pracovní den více než červenec 2024.

Bilance kovodělných výrobků se zhoršila o 5,2 miliardy korun přechodem z aktiva do pasiva. Deficit obchodu u zemědělských produktů se prohloubil o 1,2 miliardy korun, u základních kovů o miliardu korun. Příznivý vliv na zahraniční obchod měl vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 5,1 miliardy korun, s ostatními dopravními prostředky o tři miliardy korun a stroji a zařízeními o 2,3 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zvýšil o 2,4 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,5 miliardy korun.

Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 136,7 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 9,4 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 procenta a dovoz o 5,1 procenta.

ČSÚ zároveň dnes zveřejnil zpřesnění údajů za loňský rok. Podle definitivních údajů za rok 2024 vzrostl meziročně vývoz o pět procent na 4,7 bilionu korun a dovoz o 2,8 procenta na 4,4 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 220,5 miliardy korun, který byl o 98 miliard korun vyšší než v roce 2023.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme