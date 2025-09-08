Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.
Skupina 4iG kupuje 74 procent akcií ve společnosti Rába a zároveň dává povinnou nabídku na výkup zbytku akcií. CSG Defence, což je dceřiná společnost CSG zastřešující její aktivity v obranném průmyslu, při tom na základě předběžné dohody získá možnost nabýt až 49 procent ve společnosti 4iG SDT EGY Zrt., jejímž prostřednictvím skupina 4iG realizuje transakci s firmou Rába. „To představuje pro CSG až 37procentní nepřímý podíl ve firmě Rába,“ uvedl Čírtek.
Součástí dohody je ujednání, že 4iG získá práva na prodej, montáž, servis a distribuci těžkých kolových podvozků pro vojenskou a speciální techniku v Maďarsku. „Díky kombinaci výrobních kapacit firmy Rába, silnému zázemí CSG a schopnostem Tatra Trucks ve vývoji a výrobě unikátních terénních vozidel vzniká silná průmyslová základna schopná nabídnout moderní a konkurenceschopná řešení nejen pro Maďarsko, ale případně i na dalších trzích,“ uvedl výkonný ředitel CSG Defence Jan Marinov.
Předseda představenstva 4iG Gellért Jászai očekává, že vznikne moderní průmyslová kapacita, která posílí postavení Maďarska v NATO a Evropské unii. Společnost Rába byla založená v roce 1896, s akciemi nynější Rába Automotive Holding se obchoduje na budapešťské burze. Vozidla Rába využívají maďarské ozbrojené síly a společnost spolupracuje i s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Výrobky exportuje do zemí EU, postsovětských států a USA.
Technologická a průmyslová skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG Space and Defence Technologies (4iG SDT) buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.
Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group.
Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. V letošním prvním pololetí CSG zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard korun), její konsolidovaný provozní výsledek vzrostl na 777 milionů eur ze 425 milionů eur o rok dřív.
