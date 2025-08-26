Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě

Nový magazín právě vychází!

Praha je třetím nejméně dostupným velkým městem pro koupi nového bytu v Evropě. Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni. Hůře jsou na tom pouze Amsterdam a Atény. V Praze navíc dále rostou ceny nájmů a průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Vyplývá to Property Indexu poradenské společnosti Deloitte.

V loňském roce byla Praha v dostupnosti bydlení podle dat Deloitte druhá nejhorší ze sledovaných evropských měst. Letos si mírně vylepšila pozici, přesto se situace v hlavním městě Česka zhoršila a na pořízení bytu je třeba více ročních mezd. V Amsterdamu je třeba na pořízení bytu v novostavbě 15,4 a v Aténách 15,3 ročních platů. Naopak nejdostupnější bydlení je v italském Turíně a dánském Odense, kde lidé mohou pořídit nový byt za 4,9 ročních platů.

„I v letošním roce se Praha řadí mezi metropole s nejhorší dostupností vlastního bydlení v Evropě. Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokáží držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení. Tato strukturální nerovnováha představuje dlouhodobý problém pro dostupnost a udržitelnost trhu – zejména pro první kupující a domácnosti se středními příjmy," řekl Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.

Zámek Štiřín

Dalibor Martínek: Neuvěřitelný příběh zámku Štiřín. Končí osmá aukce, další už nebude

Reality

Zámek Štiřín, který leží dvacet kilometrů jižně od Prahy, v devadesátých letech využívali poslanci jako rekreační sídlo. Ceny tam byly nízké, provoz dotoval stát. Poslední rok se stát toto pozdně barokní sídlo snaží prodat v elektronické aukci. Vloni v září začala první aukce za vyvolávací cenu 3,4 miliardy korun. Nikdo se nepřihlásil. Tento týden končí osmý a poslední pokus o prodej, vyvolávací cena je už jen 796 milionů korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výší nájmů Praha patřila podle posledních dat Deloitte v roce 2024 s průměrnou cenou 405 korun (16,5 eura) spíše mezi dražší města regionu střední a východní Evropy. Nejvyšší nájmy byly v Lucemburku, kde nájmy stály 43,4 eura (1065 korun) za metr čtvereční. Následovala Paříž s 32 eury (796 korun) za metr čtvereční a Dublin s 31,7 eura (778 korun) za pronájem části plochy.

Deloitte vypočítává dostupnost z průměrných ročních hrubých mezd potřebných k pořízení nového vlastního bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních v každé z jednotlivých zemí. Průměrná mzda v Praze podle posledních dat Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 62.472 korun. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema stál metr čtvereční v nových pražských bytech ve druhém čtvrtletí v průměru 170 594 korun. Meziročně jejich cena vzrostla o 8,8 procenta a mezičtvrtletně o 1,6 procenta. Zároveň ale developeři v Praze za první pololetí prodali 4300 nových bytů. To je meziročně o 23 procent více a zároveň druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.

Česko se také umístilo na 14. místě z 25 sledovaných zemí ve výstavbě bytů. Loni se v ČR začalo stavět v průměru 3,34 bytových projektů na 1000 obyvatel. Nejvyšší počet nově zahájených stavebních projektů byl v roce 2024 v Irsku, po kterém následovalo Turecko a Izrael. Na opačné straně žebříčku byla Albánie, Itálie a Velká Británie.

Zatímco české banky končí u třicetileté splatnosti, v zahraničí už běžně existují modely, které se splácí několik generací. Úvěroví experti upozorňují, že takzvané mezigenerační hypotéky by sice mohly ulehčit rodinným rozpočtům, ale zároveň také otevřít cestu k novým dluhovým pastím.

Pořízení vlastního bydlení je čím dál finančně náročnější. Podle Deloitte Property Index bylo v roce 2024 na koupi průměrného bytu potřeba zhruba 13,3 ročního hrubého platu. Nejhorší situace je v Praze, která podle mezinárodních srovnání patří k nejméně dostupným metropolím hned po Amsterdamu. Nemovitosti ovšem dlouhodobě zdražují i v dalších částech Česka, zejména v krajských městech. 

„Důvodem zhoršující se dostupnosti vlastního bydlení jsou především rostoucí ceny nemovitostí. Například v Praze lidé za byt o podlahové ploše 60 metrů čtverečních zaplatí téměř 9 milionů korun. Zejména mladí lidé na takové bydlení často dosáhnou jen s pomocí širší rodiny. Řešením je buď půjčka od blízkých, nebo jejich pomoc se splácením hypotéky,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Pojem mezigenerační hypotéka označuje úvěr na bydlení s mimořádně dlouhou dobou splatnosti, obvykle 40 až 50 let nebo i více. Hlavní zvláštností je, že dluh nesplácí pouze jedna generace, například rodiče, ale plynule ho přebírá generace následující. Děti tak mohou pokračovat ve splácení hypotéky, kterou původně uzavřela předchozí generace. Dlouhá splatnost hypotéky umožňuje výrazně snížit měsíční splátky a zpřístupnit vlastnické bydlení i těm, kteří by na hypotéku se splatností například 30 let nedosáhli.

Byt jako investice. A deset pastí, do kterých se chytají i zkušení pronajímatelé

Ve většině vyspělých evropských zemí, jako jsou Německo, Francie nebo Dánsko, se hypotéky běžně sjednávají s maximální dobou splatnosti 25 až 35 let. Tento model vychází z délky aktivního pracovního života dlužníka, která zpravidla odpovídá době splácení úvěru.

V některých státech se však setkáte i s mnohem delšími splatnostmi. Švédsko drží světový rekord. Ještě nedávno tam hypotéky teoreticky neměly horní limit. Od roku 2023 platí nová regulace s maximem 105 let. Ve Velké Británii si trh teprve hledá cestu k ultradlouhým hypotékám. Vedle tradičních splatností 25 až 35 let se objevují i první nabídky až na 50 let. Zatím ovšem nejde o běžný bankovní standard.

Hypotéky s dlouhou splatností nejsou novinkou posledních let. V Japonsku se v době realitní bubliny 80. let rozšířily tzv. mezigenerační hypotéky až na 100 let, kdy dluh přecházel z rodičů na děti a vnuky.

V Česku ultradlouhé hypotéky chybí

Hypotéky na 40, 50 či více let v Česku žádná banka nenabízí. V současné době je standardem maximální splatnost 30 let. Z tohoto pohledu Česko zapadá do evropského průměru. Banky rovněž stanovují maximální věkovou hranici, do kdy musí být úvěr splacen.

Poskytovatelé hypoték se řídí doporučením ČNB. Doba splatnosti by podle ní neměla přesahovat horizont ekonomické aktivity dlužníka, takže hypotéka by měla být splacena do důchodového věku, obvykle do 65 let. Ideální věk pro sjednání první hypotéky je tedy kolem 30 let,“ doplňuje Marek Pavlík, CEO portálu hypotecnikalkulacka.cz.

Porovnání 30 vs 50 let hypotéky

Nejčastěji zmiňovanou výhodou mezigeneračních hypoték je nízká měsíční splátka, nevýhodou jsou naopak celkové vyšší náklady. Pro názornost provedeme hypotetické srovnání hypotéky se splatností 30 a 50 let.

Počítáme s hypotékou ve výši 5 milionů korun a průměrnou úrokovou sazbou 3 procenta ročně po celou dobu splácení úvěru. V následující tabulce je uvedena celková výše měsíční splátky a kalkulace celkových nákladů mezigenerační hypotéky.

kalkulace Hyponamíru.cz, užito se svolením

Delší splatnost v našem příkladě snižuje měsíční splátku o téměř 5 tisíc korun. Na druhou stranu je ovšem třeba počítat i s výrazným prodražením úvěru. Na úrocích totiž zaplatíte u hypotéky na 50 let o více než 2 miliony korun více než u 30leté. U 50leté splatnosti tak zaplatíte celkem skoro dvojnásobek jistiny. 

Výhody mezigenerační hypotéky

  • Nižší měsíční splátky: Prodloužení splatnosti může snížit měsíční splátky o 15–25 procenta, což může výrazně ulevit rodinnému rozpočtu.
  • Zvýšení dostupnosti bydlení: Mezigenerační hypotéka může zpřístupnit vlastnické bydlení domácnostem s nižšími příjmy, které by jinak na úvěr nedosáhly.
  • Předání nemovitosti za výhodnějších podmínek: Nemovitost i částečně splacenou hypotéku lze předat další generaci. 
  • Větší finanční stabilita: Nižší měsíční výdaje mohou domácnostem umožnit lépe plánovat rozpočet a vytvářet rezervy.
  • Flexibilita pro vícegenerační bydlení: V rodinách, kde panuje důvěra a ochota spolupracovat, může sdílené splácení hypotéky posílit mezigenerační solidaritu.

Rizika mezigenerační hypotéky

  • Zvýšení celkových nákladů: Delší splatnost vede k výraznému přeplacení úvěru, často až o miliony korun.
  • Rizika vysokého dluhu pro děti: Budoucí generace mohou zdědit závazek, který si samy nevytvořily, což může negativně ovlivnit jejich finanční start do života.
  • Etické dilema sdíleného dluhu: Vzniká otázka, zda je morálně přijatelné přenášet odpovědnost za splácení na děti, které se k závazku nemohly svobodně vyjádřit.
  • Právní dopady mezigenerační hypotéky: Je potřeba předem vyřešit, jak se v případě úmrtí vypořádá dědické řízení s hypotékou. Dědicové totiž nepřebírají jen majetek, ale i finanční závazky zemřelého.
  • Dlouhodobá nejistota ohledně příjmové situace: Při dlouhé splatnosti nelze předvídat ekonomické podmínky, stabilitu zaměstnání ani vývoj úrokových sazeb.

Kromě zmíněných rizik je třeba dopředu zvážit i to, co se stane při nesplácení hypotéky rodiči. V takovém případě hrozí exekuce, ztráta nemovitosti nebo přechod dluhu na potomky, kteří nemusí mít dostatečné příjmy k jeho splacení. Vyšší dostupnost hypoték navíc může zvýšit poptávku po nemovitostech a tlačit jejich ceny vzhůru, čímž se problém s dostupností bydlení ještě prohlubuje.

Alternativy k mezigenerační hypotéce

Jednou z alternativ k mezigenerační hypotéce je model, kdy rodiče sjednají hypotéku se splatností do 30 let, pořídí nemovitost a později ji převedou na potomka. Další možností je družstevní bydlení. Kupuje se podíl v bytovém družstvu, pořizovací cena je nižší a není nutná klasická hypotéka. Financování lze řešit úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotékou s ručením jinou nemovitostí. Třetí variantou je rent-to-own, která však není v Česku běžně rozšířená. „Nemovitost se nejprve užívá formou nájmu, část nájemného může sloužit jako akontace. Po určité době je možné nemovitost odkoupit za předem stanovených podmínek,“ popisuje Majer.

Jak funguje převzetí hypotéky od rodičů

Převod hypotéky je možný jen se souhlasem banky. Ta vždy prověří finanční situaci nového dlužníka. Musí doložit dostatečný příjem, stabilní zaměstnání nebo podnikání a schopnost úvěr splácet. K žádosti se předkládají doklady totožnosti a potvrzení o příjmu. Nový odhad nemovitosti obvykle není potřeba, ale banka si ho v případě potřeby může vyžádat. Pokud nový dlužník splní podmínky, banka připraví dodatek ke smlouvě a úvěr se formálně převede. 

Po převzetí hypotéky lze využít refinancování, které může snížit úrok, upravit splátky nebo prodloužit splatnost. Refinancování po převzetí hypotéky tak pomáhá přizpůsobit úvěr aktuální finanční situaci.

Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.

„Někdo se diví, že nám je vidět až do talíře. Nám to ale nevadí. Užíváme si výhledu do krajiny, psa povalujícího se na terase, rozkvetlé květinové louky, sílících ovocných stromů v sadu, vůně bylinek a šumění rákosí,“ popisují svůj domov architekti Vymetálkovi. Interiér totiž plynule přechází v exteriér a rodina tak má bezprostřední kontakt se zahradou i intimním prostorem atria se saunou.

Dům stojí na místě, kde kdysi stával jiný, cihlový jejich prababičky. A jak říkají architekti, je nenáročný na metry čtvereční (95 metrů) a technologie, zato náročný na přiznané materiály.

„Betonový strop vybíhá ven nad jižní prosklenou stěnou, kterou chrání proti přehřívání. Podlaha je z hlazeného betonu. Plné cihly jsou v interiéru doplněny nábytkem a obklady z překližky,“ přibližují architekti.

Hmotu domu rozdělili na dvě hlavní křídla, která propojuje obytný prostor a vstupní nádvoří se stromem a krytým stáním. A na kolik je vyšel? Díky tomu, že vznikl svépomocí, na tři miliony.

Realizaci ocenili i experti. „V jednoduchosti je krása - jde o rodinný dům s jasnou strukturou a půdorysem. Sympatický a praktický,“ uvedla mezinárodní odborná porota České ceny za architekturu, která ho poslala do nominačního kola letošního ročníku.

Veritas jsou dva malé dřevěné objekty – chata a sauna, se společnou terasou na pozemku ukrytém mezi vinicemi na dohled od českého středohoří.

