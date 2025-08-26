Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě
Praha je třetím nejméně dostupným velkým městem pro koupi nového bytu v Evropě. Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni. Hůře jsou na tom pouze Amsterdam a Atény. V Praze navíc dále rostou ceny nájmů a průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Vyplývá to Property Indexu poradenské společnosti Deloitte.
V loňském roce byla Praha v dostupnosti bydlení podle dat Deloitte druhá nejhorší ze sledovaných evropských měst. Letos si mírně vylepšila pozici, přesto se situace v hlavním městě Česka zhoršila a na pořízení bytu je třeba více ročních mezd. V Amsterdamu je třeba na pořízení bytu v novostavbě 15,4 a v Aténách 15,3 ročních platů. Naopak nejdostupnější bydlení je v italském Turíně a dánském Odense, kde lidé mohou pořídit nový byt za 4,9 ročních platů.
„I v letošním roce se Praha řadí mezi metropole s nejhorší dostupností vlastního bydlení v Evropě. Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokáží držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení. Tato strukturální nerovnováha představuje dlouhodobý problém pro dostupnost a udržitelnost trhu – zejména pro první kupující a domácnosti se středními příjmy," řekl Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.
Zámek Štiřín, který leží dvacet kilometrů jižně od Prahy, v devadesátých letech využívali poslanci jako rekreační sídlo. Ceny tam byly nízké, provoz dotoval stát. Poslední rok se stát toto pozdně barokní sídlo snaží prodat v elektronické aukci. Vloni v září začala první aukce za vyvolávací cenu 3,4 miliardy korun. Nikdo se nepřihlásil. Tento týden končí osmý a poslední pokus o prodej, vyvolávací cena je už jen 796 milionů korun.
Výší nájmů Praha patřila podle posledních dat Deloitte v roce 2024 s průměrnou cenou 405 korun (16,5 eura) spíše mezi dražší města regionu střední a východní Evropy. Nejvyšší nájmy byly v Lucemburku, kde nájmy stály 43,4 eura (1065 korun) za metr čtvereční. Následovala Paříž s 32 eury (796 korun) za metr čtvereční a Dublin s 31,7 eura (778 korun) za pronájem části plochy.
Deloitte vypočítává dostupnost z průměrných ročních hrubých mezd potřebných k pořízení nového vlastního bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních v každé z jednotlivých zemí. Průměrná mzda v Praze podle posledních dat Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 62.472 korun. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema stál metr čtvereční v nových pražských bytech ve druhém čtvrtletí v průměru 170 594 korun. Meziročně jejich cena vzrostla o 8,8 procenta a mezičtvrtletně o 1,6 procenta. Zároveň ale developeři v Praze za první pololetí prodali 4300 nových bytů. To je meziročně o 23 procent více a zároveň druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.
Česko se také umístilo na 14. místě z 25 sledovaných zemí ve výstavbě bytů. Loni se v ČR začalo stavět v průměru 3,34 bytových projektů na 1000 obyvatel. Nejvyšší počet nově zahájených stavebních projektů byl v roce 2024 v Irsku, po kterém následovalo Turecko a Izrael. Na opačné straně žebříčku byla Albánie, Itálie a Velká Británie.
