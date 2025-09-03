Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.
Vedle reprezentace na nejvyšší úrovni, tedy Českého olympijského týmu, CSG podpoří také řadu konkrétních projektů. České domy na olympijských hrách v Miláně 2026 a Los Angeles 2028, Olympijské festivaly a Olympijský víceboj, největší projekt na podporu pohybu a zdatnosti dětí ve školách.
„Značka CSG sdílí hodnoty, které jsou vlastní vrcholovému sportu. Stejně jako Český olympijský tým reprezentuje CSG to nejlepší z naší země a podílí se na posilování obrazu České republiky jako sebevědomého a úspěšného státu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG.
„Společně s CSG vidíme největší problém současnosti ve zdraví a fyzické kondici našich dětí. Zdatnost je prostředek k tomu, abychom měli zdravější a odolnější společnost, což je náš cíl. Jsme moc rádi, že se můžeme spojit s partnerem, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Podle CSG má spolupráce nejen sportovní, ale i hodnotový rozměr. „Věříme v tvrdou práci, odhodlání a schopnost jít za svým cílem. To spojuje špičkový sport i naši průmyslovou skupinu. Chceme motivovat mladou generaci k pohybu,“ dodala ředitelka komunikace a marketingu Kateřina Petko.
CSG, kterou vlastní český podnikatel Michal Strnad, působí v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších oborů. Zaměstnává přes 14 tisíc lidí a mezi její klíčové společnosti patří Tatra Trucks či italský výrobce sportovních brokovnic Perazzi, používaných i olympijskými šampiony, včetně Davida Kosteleckého, zlatého medailisty z Pekingu 2008 a stříbrného z Tokia 2020.
Skupina má dlouhou tradici podpory sportu. CSG je pravidelně partnerem projektu Sparta vzdává hold. V minulosti podporovala hokej v Pardubicích. Automobilka Tatra i další firmy skupiny CSG podporují motorsport, například závodní tým Buggyra, který se úspěšně účastní Rallye Dakar. Firmy CSG také pomáhají amatérskému sportu v regionech, kde působí, a v rámci jednoho z pilířů Nadačního fondu CSG jsou financovány i sportovní projekty vlastních zaměstnanců.
Mimo sport se CSG věnuje i charitě a kultuře. Spolupracovala s Ústavem hematologie a krevní transfuze, podpořila Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a v minulosti darovala hasičům nákladní automobily Tatra.
Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Související
Zbrojař Strnad krouží kolem fotbalové Viktorie Plzeň
Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.
Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?
Nadace PPF: Nejdůležitější je určitě nalezení společných hodnot, které se do spolupráce a především jejího cíle a dopadu musí propsat. V případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 to byl hlavně důraz na podporu otevřené, demokratické společnosti, odvahy a osobní zodpovědnosti. Neméně podstatný je pak vzájemný respekt a nastavení spolupráce, ve kterém se obě strany cítí dobře a svobodně.
Post Bellum: Spolupráce, která má smysl, nezačíná u rozpočtu ani u loga. Začíná u sdílené vize, nápadu, společného přemýšlení, jak na to a chuti, jít do toho. Prostě - když se potká nezisková organizace a firma, které chtějí veřejnosti společně něco důležitého říct, a zároveň si rozumí v tom, jak to říct, vzniká prostor pro partnerství.
Jaké předpoklady musí být splněny, aby taková spolupráce přinesla reálný společenský dopad?
Nadace PPF: Její téma musí ve společnosti rezonovat, komunikace musí být dobře zacílená a získat dostatečnou mediální podporu. Všechny tyto podmínky se v případě Nadace PPF a projektu Nezapomeňme 80 podařilo naplnit.
Post Bellum: Nestačí jen dobrý nápad, potřebujete strategii a šikovné pracovité lidi. A kromě toho má Paměť národa - jak víte - silné autentické příběhy 20. století, které dokumentujeme už dvacet let. Právě příběhy umí oslovit veřejnost a také poučit, poukázat na společensky zásadní hodnoty. To znamená: potřebujete nejen efektivní komunikační plán, ale i kvalitní redaktory a produkční zpracování, které dokáže příběh nebo jeho silné poselství přenést do veřejného prostoru tak, aby rezonovalo v lidech a vyvolalo u nich skutečný zájem a zamyšlení. Díky podpoře Nadace PPF jsme připomněli 80. výročí konce druhé světové války. To je období, které - i když tak dávné - rezonuje nově právě dnes.
Vždyť vidíme několik set kilometrů od nás, jak Ukrajinci s obrovským nasazením bojují za svoji svobodu. Mír, svoboda v Evropě nejsou samozřejmostí. Hrdiny si nepřipomínáme proto, abychom se dojímali nad jejich osudy, ale aby nás inspirovali, zamysleli jsme se, na jaké straně stát, jak se nás to týká, a konali. Projekt Nezapomeňme 80 přinesl do stovek měst a obcí výstavy, koncerty, besedy a další akce, které spojují minulost s dneškem právě skrze příběhy lidi, kteří tu s námi ještě nedávno žili, zažívali, to co my. Jejich poselství jsou nesmírně silnou výzvou, abychom neusnuli na vavřínech. Byli připraveni bránit se, bránit svobodu svoji i druhých, připomínají nám odpovědnost za svobodu, kterou máme.
Podpora vědy přináší konkrétní výsledky: inovace, říká šéfka programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Již dvě dekády funguje program na podporu vědkyň, na němž se podílejí L’Oréal a UNESCO. Za tu dobu program ocenil pět desítek talentovaných žen, které mění svět svým věděním a poznáním. Na programu se také podílí Akademie věd ČR. „Chceme nadále rozšiřovat viditelnost vědkyň a podpořit jejich aktivní zapojení do veřejného prostoru,“ říká o novinkách organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen. Program usiluje o cenu Good Comapny Circle Awards, které se budou udílet v polovině října.
Post Bellum: Projekt Nezapomeňme 80, realizovaný Pamětí národa (Post Bellum) ve spolupráci s Nadací PPF, připomněl osmdesát let od konce druhé světové války ve městech a obcích ČR v mimořádném rozsahu. Díky podpoře Nadace PPF se podařilo vytvořit celospolečenskou událost se vzdělávacím dopadem a mezilidským přesahem. Přinesli jsme do ulic a náměstí příběhy pamětníků. Projekt moderními technologiemi, muzikou, filmem oslovoval mladé lidi, ale i jejich rodiče. Do projektu Nezapomeňme 80 se připojilo více než sto měst a obcí po celé České republice. Realizovali jsme 137 veřejných akcí, od videomappingů, výstav a debat, až po kinopříběhy, školní workshopy a koncerty.
Zvláštní důraz jsme kladli na vyprávění příběhů pamětníků, které jsme představovali prostřednictvím různých forem – filmů, výstav, podcastů i spotů. Vyvrcholením se stalo ohromné shromáždění tisíců lidí a s tím spojená celodenní kulturní akce na Václavském náměstí na den výročí 8. května 2025, doprovázená uměleckými instalacemi, debatami a pietní připomínkou padlých - minutou ticha a zvoněním kostelních zvonů po celé ČR a českou hymnou. Myslím, že po dlouhé době se stalo něco, co už veřejnost nezná: uctít lidi, kteří padli za naši svobodu, zamyslet se nad smyslem jejich oběti a nechat se vtáhnout do tehdejších dramat jejich vzpomínkami. Výzvou pro nás organizátory byla koordinace, produkce a samotná příprava, která nám zabrala skoro rok. Zapojili se do ní stovky lidí po celé ČR.
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.
Na co se zaměřujete v nejbližším období a kam se chcete posunout?
Post Bellum: V rámci projektu jsme vytvořili modelovou výukovou hodinu dějepisu a občanské výchovy - průlet druhou světovou válkou. Taková nabídka netradiční hravé hodiny plné zvuků, fotografií, videí vyprávějící příběhy z druhé světové války pro učitele. Skrze tato svědectví pamětníků přibližujeme žákům a studentům témata svobody, aktivního občanství a branné povinnosti. Nabídli jsme učitelům a zájem nás ohromil. Pracujeme nyní v týmu s učiteli na dalších podobných hodinách o odboji, holocaustu, nástupu komunismu, o padesátých letech, o roce 1968, normalizaci a sametové revoluci. Postupně budeme nabízet výukový nástroj jako doplněk k běžné výuce. “Zalidníme” výuku dějepisu skutečnými příběhy. Dále chceme pokračovat v lokálních výstavách na náměstích, lidé se zajímají o příběhy místních. Hodně se zabýváme tématem “odolnosti společnosti”. Jak může Paměť národa přispět k resilienci? Myslíme si, že je to opravdu podstatné pracovat se svědectvími předešlých generací. Vždyť z nich plyne to nejpodstatnější - motivace bránit svobodu.
Proč se podle vás vyplatí investovat do společnosti? Co konkrétně přináší taková investice?
Nadace PPF: V dobách klidu a relativního blahobytu má společnost jako celek tendenci zapomínat na hodnoty, na kterých stojí. Proto je potřeba je neustále připomínat a oživovat.
Post Bellum: Investovat do společnosti chápeme jako snahu o obnovování soudržnosti, získávání důvěry ve společné hodnoty, hledání toho, co nás spojuje. Bez uvědomělých, aktivních a ochotných občanů dělat něco i pro ostatní nefunguje stát ani byznys.
Martina Hřebíková: Do Click and Feed se může zapojit každý a nemusí nic platit
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Co konkrétně přináší taková investice – ať už firmě, neziskovce, nebo celé komunitě?
Nadace PPF: Taková investice přispívá ke společenské stabilitě a odolnosti, ze které mohou profitovat jak jednotlivci, tak firmy, instituce a další subjekty.
Post Bellum: Podpora smysluplných projektů přináší postupné uzdravování rozhádané společnosti. Firmy podporou občanských projektů dokazují, že jim není lhostejné, co se děje kolem nich, že jsou součástí komunity. Právě Paměť národa vypráví příběhy o tom, jak důležitá je občanská odvaha, pomáhat druhým, morální pevnost. To posiluje naši schopnost čelit výzvám, nést odpovědnost a stávat se odolným. Prostě dobrá investice.
Hana Morávková z Nadace Via: Cílem filantropie je silnější společnost
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.
Vláda rozjíždí největší modernizaci armády za poslední dekády. Do výzbroje přibudou německé tanky Leopard 2A8, české pušky BREN i elitní vozidla Supacat v součtu jde o nákupy za více než 40 miliard korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o krok nezbytný k zajištění bezpečnosti země i k posílení závazků vůči spojencům v NATO.
Vláda tento týden schválila hned několik klíčových nákupů ministerstva obrany, jejichž hodnota v součtu přesahuje 40 miliard korun. První z velkých zakázek se týká dodávky ručních palných zbraní od České zbrojovky z Uherského Brodu. Ministerstvo obrany uzavře s výrobcem rámcovou smlouvu na období 2025 až 2031, jejíž celková hodnota může dosáhnout až 4,26 miliardy korun bez DPH.
Armáda pořídí moderní pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL 40 mm i pistole CZ P-10 C. Součástí dodávek bude také příslušenství, včetně optiky, laserových zaměřovačů, náhradních dílů či pouzder. „Tato smlouva nám umožní flexibilně reagovat na potřeby armády i rozpočtové možnosti,“ uvedla Černochová. Nákupem se podle ministerstva dokončí přezbrojení na zbraně kompatibilní s NATO.
Další kontrakt se týká speciálních sil české armády. Ty získají 18 lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda, která mají nahradit zastaralé Land Rovery a doplnit logistické schopnosti jednotek. Hodnota zakázky činí 1,7 miliardy korun bez DPH. Podvozky vozidel dodá britská společnost LPP, jejich technické zhodnocení pak zajistí český Vojenský technický ústav. Podle ministerstva jde o jediný typ vozidla, který splňuje požadavky speciálních sil na maximální mobilitu, modulární konstrukci a schopnost operovat v extrémních podmínkách. Vozidla Supacat využívají také armády USA či Dánska.
Nejvýznamnější část modernizační vlny představuje nákup 44 bojových a velitelských tanků Leopard 2A8 z Německa. Včetně přizpůsobení potřebám české armády vyjde zakázka na 34,25 miliardy korun s DPH, dalších pět miliard je vyčleněno jako inflační a kurzová rezerva. Dodávky začnou v roce 2028 a potrvají do roku 2031. Ministerstvo obrany plánuje tanky nasadit zejména u 73. tankového praporu v Přáslavicích, část půjde na výcvik do Vyškova a některé budou určeny ženijním jednotkám. Životnost techniky se odhaduje na 30 let.
Česká republika se připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany, což umožní snížit jednotkovou cenu. Do budoucna bude možné objednat dalších až 33 strojů v různých modifikacích – vyprošťovacích, mostních či ženijních. Na zakázce se mají podílet i domácí firmy, jejichž zapojení ministerstvo vyčíslilo minimálně na dvě miliardy korun.
Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o historicky nejrozsáhlejší modernizační program české armády. „Investujeme do bezpečnosti naší země i do spolehlivého plnění spojeneckých závazků. Je to jasný signál, že Česko bere obranu vážně,“ řekl po jednání vlády.
Vláda tak reaguje nejen na zastarávání stávající výzbroje, ale i na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Černochová připomněla, že nové akvizice posunou českou armádu blíže k cíli vybudovat moderní, plně interoperabilní ozbrojené síly. „Je to investice na desítky let dopředu,“ dodala ministryně.
Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.
Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.