Rakušané zavádějí strop pro růst nájemného. Inspirují se Češi?
Rakousko, podobně jako Česko, bojuje s dostupností bydlení. Země proto přichází s několika opatřeními. Jedním z nich je i omezení růstu nájemného v rámci volného trhu.
Agentura Bloomberg uvádí, že od příštího roku nebudou moci pronajímatelé v Rakousku zvyšovat nájemné v plné výši inflace. Část růstu nad 3 procenta bude snížena na polovinu, oznámila vláda. Minimální délka soukromých nájemních smluv se navíc prodlouží z tří na pět let.
Opatření, která představil vicekancléř a lídr sociálních demokratů Andreas Babler, navazuje na podobnou politiku již uplatňovanou u bytů pronajímaných bytovými družstvy a obcemi. Ty tvoří většinu nájemního bydlení v Rakousku. U těchto nájmů se v příštím roce povolí růst o jedno procento a v roce 2027 o dvě procenta.
Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.
Krocení inflace
Rakouská vláda se snaží snížit inflaci, která v srpnu zrychlila na 4,1 procenta, což je více než dvojnásobek průměru eurozóny. Automatické růsty cen a mezd v zemi přispěly k setrvačnosti inflace a zhoršily konkurenceschopnost.
Ceny nemovitostí v Rakousku od roku 2010 vzrostly podle údajů Eurostatu o 113 procent, tedy o zhruba dvojnásobek průměru Evropské unie. Nájemné se v zemi za tu dobu zvýšilo o více než 70 procent, zatímco v celé EU činil růst 28 procent.
Tristní situace v Česku
Nejen Rakušané mají s dostupností bydlení problémy. Ceny nemovitostí a výše nájemného v posledních letech výrazně vzrostly také v Česku a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin. Dostupnost brzdí vysoká poptávka a nedostatečná nabídka nebo nízká kvalita bytového fondu. V Česku je také 16 procent bytů neobydlených, uvedla studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů v Česku mezi roky 2008 až 2024 o více než 30 procent. Ceny nájmů se za stejné období téměř zdvojnásobily. Podle dat společnosti Deloitte stál koncem loňského roku metr čtvereční v bytě průměrně 110 100 korun. Nájemné pak činilo 309 korun za metr čtvereční měsíčně, od té doby ale dále rostlo. V letošním prvním čtvrtletí už bylo 316 korun za metr čtvereční.
Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.
K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami. „Dostupné bydlení je jednou z nejdiskutovanějších otázek současnosti. Doporučení zaměřená na územní plánování, financování a legislativu tvoří základ pro naši reformu, která má ambici zlepšit životy tisíců domácností a posílit ekonomiku země,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN).
OECD doporučuje, aby Česko podporovalo vznik neziskových poskytovatelů bydlení. Zavést by se měla také právní definice dostupného a sociálního bydlení a navazujícího systému financování pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj tohoto typu bydlení. Dále by měla být vytvořena jasná pravidla a mechanismy pro spolupráci mezi obcemi a neziskovými organizacemi, aby se mohla rozšiřovat nabídka kvalitního a cenově přijatelného bydlení.
Změnit by se měly také daně z nemovitostí. OECD navrhuje, aby se daň stala lepším zdrojem příjmů pro obce, které by tyto peníze mohly využít na financování výstavby dostupného bydlení a posílení infrastruktury. Efektivněji by se měl také využívat již existující bytový fond a snížit podíl neobydlených bytů.
