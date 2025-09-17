Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Rakušané zavádějí strop pro růst nájemného. Inspirují se Češi?

Rakušané zavádějí strop pro růst nájemného. Inspirují se Češi?

Vídeň
iStock
fry, ČTK

Rakousko, podobně jako Česko, bojuje s dostupností bydlení. Země proto přichází s několika opatřeními. Jedním z nich je i omezení růstu nájemného v rámci volného trhu.

Agentura Bloomberg uvádí, že od příštího roku nebudou moci pronajímatelé v Rakousku zvyšovat nájemné v plné výši inflace. Část růstu nad 3 procenta bude snížena na polovinu, oznámila vláda. Minimální délka soukromých nájemních smluv se navíc prodlouží z tří na pět let.

Opatření, která představil vicekancléř a lídr sociálních demokratů Andreas Babler, navazuje na podobnou politiku již uplatňovanou u bytů pronajímaných bytovými družstvy a obcemi. Ty tvoří většinu nájemního bydlení v Rakousku. U těchto nájmů se v příštím roce povolí růst o jedno procento a v roce 2027 o dvě procenta.

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.

ČTK

Přečíst článek

Krocení inflace

Rakouská vláda se snaží snížit inflaci, která v srpnu zrychlila na 4,1 procenta, což je více než dvojnásobek průměru eurozóny. Automatické růsty cen a mezd v zemi přispěly k setrvačnosti inflace a zhoršily konkurenceschopnost.

Ceny nemovitostí v Rakousku od roku 2010 vzrostly podle údajů Eurostatu o 113 procent, tedy o zhruba dvojnásobek průměru Evropské unie. Nájemné se v zemi za tu dobu zvýšilo o více než 70 procent, zatímco v celé EU činil růst 28 procent.

Tristní situace v Česku

Nejen Rakušané mají s dostupností bydlení problémy. Ceny nemovitostí a výše nájemného v posledních letech výrazně vzrostly také v Česku a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin. Dostupnost brzdí vysoká poptávka a nedostatečná nabídka nebo nízká kvalita bytového fondu. V Česku je také 16 procent bytů neobydlených, uvedla studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů v Česku mezi roky 2008 až 2024 o více než 30 procent. Ceny nájmů se za stejné období téměř zdvojnásobily. Podle dat společnosti Deloitte stál koncem loňského roku metr čtvereční v bytě průměrně 110 100 korun. Nájemné pak činilo 309 korun za metr čtvereční měsíčně, od té doby ale dále rostlo. V letošním prvním čtvrtletí už bylo 316 korun za metr čtvereční.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami. „Dostupné bydlení je jednou z nejdiskutovanějších otázek současnosti. Doporučení zaměřená na územní plánování, financování a legislativu tvoří základ pro naši reformu, která má ambici zlepšit životy tisíců domácností a posílit ekonomiku země,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN).

OECD doporučuje, aby Česko podporovalo vznik neziskových poskytovatelů bydlení. Zavést by se měla také právní definice dostupného a sociálního bydlení a navazujícího systému financování pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj tohoto typu bydlení. Dále by měla být vytvořena jasná pravidla a mechanismy pro spolupráci mezi obcemi a neziskovými organizacemi, aby se mohla rozšiřovat nabídka kvalitního a cenově přijatelného bydlení.

Změnit by se měly také daně z nemovitostí. OECD navrhuje, aby se daň stala lepším zdrojem příjmů pro obce, které by tyto peníze mohly využít na financování výstavby dostupného bydlení a posílení infrastruktury. Efektivněji by se měl také využívat již existující bytový fond a snížit podíl neobydlených bytů.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Aktualizováno

Situace s dostupným bydlením začíná být v Česku neúnosná. Týká se jak seniorů, tak i mladých

Reality

ČTK

Přečíst článek
Praha

Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě

Money

ČTK

Přečíst článek

Stát jako neúspěšná realitka. Dvě bytovky v Harrachově nikdo nechce. Ani se slevou

Stát jako neúspěšná realitka. Dvě bytovky v Harrachově nikdo nechce. Ani se slevou
Profimedia
ČTK
ČTK

Dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku se ministerstvu financí nepodařilo prodat ani na pátý pokus. I když úřad cenu snížil na 67,24 milionu korun, do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil. O výsledku informovala mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.

Dva bytové domy v Harrachově se státu nepodařilo prodat ani napáté, přestože je v aukci nabídl s výraznou slevou.  „Nebyla předložena žádná nabídka. Další postup bude předmětem dalšího posouzení,“ uvedla Pavlasová z ministerstva financí.

Oba domy s 14 byty a deseti garážemi stát neúspěšně nabízí od loňského jara. Původně za ně požadoval minimálně 112 milionů korun. Přestože cenu postupně snižuje, v pěti vyhlášených kolech veřejné soutěže nikdo nabídku nepředložil.

Prodej komplikuje, že stát prodává jen domy bez pozemků. Ty patří městu. Jeho vedení má sice o domy zájem, chtělo by je ale získat bezúplatně. Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) to už dříve zdůvodnil tím, že do budov bude třeba investovat. Náklady na rekonstrukci domů odhaduje na 70 milionů korun.

Oba domy stojí v Harrachově v místní části zvané Klondajk. Postavilo je město před více než 30 lety pro místní skláře, nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Stát obě budovy převzal od města do svého vlastnictví před čtyřmi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.

Národní dům na Vinohradech

Bude to druhý Štiřín? Národní dům na Vinohradech kupce opět nenašel

Reality

Národní dům v Praze na Vinohradech se nepodařilo prodat ani na pátý pokus. Do elektronické aukce, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Úřad uvedl, že vypíše nové výběrové řízení na prodej nemovitosti na náměstí Míru.

ČTK

Přečíst článek

Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice

Reality

Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně spravuje hotelová síť Oreo.

Stát chce za pozemky u hotelu Horal ve Špindlu miliony. Stojí na nich ale stavby někoho jiného

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

ČTK

Přečíst článek

Most na Výtoni stát nakonec nenahradí, ale zrekonstruuje

Most na Výtoni
ČTK
ČTK
ČTK

Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky, uvedli to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.

Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit. Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví (HIA), kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr.

Ministerstvo zveřejnilo předběžný harmonogram dalšího postupu, podle kterého by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028. Práce na opravě snesené konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029 a být dokončeny na konci roku 2032.

Posudek HIA podle ministra přišel s podobnými závěry jako výbor UNESCO. „Podobně ukazuje, že nejvyšší hodnotou mostu je právě pozice původní konstrukce v daném místě,“ řekl. Původní plán byl takový, že by původní konstrukce sloužila proti proudu Vltavy jako lávka pro pěší mezi Velkou Chuchlí a Modřany.

Novou architektonickou soutěž plánuje SŽ vypsat na konci příštího roku a výsledek mít do konce roku 2027. Na jejím zadání bude státní organizace spolupracovat s hlavním městem a Národním památkovým ústavem, jehož ředitelka Naděžda Goryczková se tiskové konference také zúčastnila a změnu přístupu k mostu uvítala. 

Životnost sto let

Při přípravě zadání se bude řešit i přesné umístění nové stavby se třetí kolejí nebo zastávka na výtoňské straně, která by se mohla posunout z Výtoně směrem k bývalému vyšehradskému nádraží. Hlavní město nicméně preferuje její ponechání v nyní plánovaném místě u nábřeží. V plánu je podle SŽ také zvednutí mostu na Výtoni, kde nízko umístěná mostovka způsobuje problémy v tramvajovém provozu. Životnost opraveného mostu má být dalších 100 let, dodal Svoboda.

Po snesení konstrukce podle Svobody SŽ prověří i případné nutné opravy pilířů. Ředitelův náměstek Mojmír Nejezchleba k plánované provizorní konstrukci řekl, že její umístění bude možné až po přemístění inženýrských sítí, které mostem vedou. Budou vést pod Vltavou.

Současný most bude podle náměstka možné do snesení zajistit v nynějším provozu, kdy je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině a pouze pro jeden vlak v jednu chvíli, s pomocí takzvaného bandážování. „Tato opatření by měla spolehlivě ty konstrukce udržet v tom stavu, v jakém jsou teď,“ řekl. Dodal, že na jednokolejném provizoriu bude pravděpodobně možné rychlost zvýšit na 40 kilometrů v hodině.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, SŽ považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na Děčínsku opravují podstávkový dům, architektura má v kraji lákat turisty

OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

Enjoy

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

ČTK

Přečíst článek

Související

Železniční most na Výtoni

Železniční most zachovejte a mrakodrapy nestavějte. UNESCO vystavilo účet Praze

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme