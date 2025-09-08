Vyberte si z našich newsletterů

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nájmy mírně rostou, v řádu jednotek procent. Ale vlastně se bojím nájemníkům zvedal nájmy. Chci, aby u mě zůstali, protože nejlepším nájemníkem je dlouhodobý nájemce, říká Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní 200 bytů a pronajímá je. A má velké zkušenosti s tím, jak tuzemský, zejména pražský trh s nájemním bydlením funguje.

Podle něj nemá smysl „napálit“ nájemníkovi nájem, protože potom by takový člověk jenom hledal na trhu levnější variantu a z bytu odešel.

Výše nájemného v Praze je údajně o 20 až 30 procent nižší, než uvádějí veřejné statistiky. Vchází i z údajů správcovských firem, které mají o situaci nejlepší přehled. Údaje ministerstva financí prý neodrážejí realitu. Což se propisuje do rozhodování státu například z pohledu příspěvků na bydlení.

„Cenové mapy jsou tvořeny s nabídkových cen na internetu. To však odráží pouze dvacet procent trhu, protože většina nájemních vztahů vzniká mimo realitní kanceláře,“ říká Pácal.

Aktuálně je nečastější, že majitelé uzavírají nájemní smlouvy na jeden nebo dva roky. „Osmdesát procent nájemních smluv je jednoletých nebo dvouletých.“ Podle Pácala to ovšem není dáno tlakem pronajímatelů, ale také zájmem nájemníků. Ti prý nemají o delší smlouvy zájem. Ovšem chtějí možnost obnovování či prodlužování vztahu.

Jiří Pácal, ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Nájemní bydlení je nejlepší shánět přes osobní kontakty, míní Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní dvě stě bytů a pronajímá je. Nejlepší je podle něj dlouhodobý nájemce. Ale také vysokoškolští studenti jsou dobří. Když spolubydlí, pokryjí nájem i za větší byt.

„Pokud u mě někdo dva roky bydlí a jsme spokojení, strašně rád mu dám třeba pětiletý kontrakt.“ Je to mírná nevýhoda pro majitele bytu, protože pronajímatel nemůže takovou smlouvu bezdůvodně ukončit, zatímco nájemník ano. Podle Pácala se v menších bytech nájemníci více „točí“, zatímco ve větších bytech pro rodiny s dětmi dá pronajímatel rád i dlouhodobější smlouvu.

Nájmy na dobu neurčitou se nyní prakticky nevyužívají. „Je velká chyba občanského zákoníku, že takováto smlouva v podstatě nejde ukončit,“ tvrdí Pácal. Řešením by podle něj bylo, kdyby bylo zákonem umožněno definovat si důvody, díky kterým by bylo možné takový nájem ukončit.

Jíří Pácal byl hostem nejnovější epizody podcastu Realitní Club. Audio se spouští v úvodu tohoto článku. Dostupné je i v kanále Newstram Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech. 

