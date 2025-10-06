Strnad zakládá AviaNeru, české centrum vývoje vojenských dronů
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada vstupuje do segmentu high-tech obranných technologií. Nově založená společnost AviaNera Technologies má zastřešit vývoj, výrobu a obchod s bezpilotními prostředky - Unmanned Aerial Systems (UAS) a zbraňovými systémy.
„Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů,“ uvedl Michal Strnad, majitel a CEO CSG. „Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií,“ dodal.
AviaNera bude od počátku úzce spolupracovat se společností Excalibur International, která pro CSG zajišťuje globální obchod s produkty skupiny i jejích partnerů. „Na rozvoji aktivit CSG v tomto segmentu bude od začátku pracovat zkušený obchodní i projektový tým, který má na kontě obranné projekty v hodnotě stovek milionů eur. Novinkou je, že zákazníkům nabídneme vlastní UAS systémy vyvinuté a vyrobené in-house,“ říká Miloš Šivara, CEO Excalibur International.
Novou společnost povede Pavel Čechal, bývalý výkonný ředitel PBS Group. Podle něj chce AviaNera co nejrychleji vybudovat vývojové a výrobní kapacity. „Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás,“ vysvětluje Čechal. „Budeme přitom využívat synergií s firmami CSG, které působí ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů.“
Tým AviaNera už jedná o několika akvizicích evropských firem a rozvíjí partnerství na Ukrajině, která je dnes jedním z hlavních center vývoje vojenských UAS. Klíčovou prioritou nové firmy bude vývoj pohonných jednotek – proudových, dvouproudových i hřídelových motorů.
Název AviaNera odkazuje na tradici legendární letňanské Avie a zároveň symbolizuje „novou éru“ českého letectví. „V letectví nastává přelomové období. Do budoucna lze většinu misí, které dnes obstarávají pilotované letouny, řešit prostřednictvím UAS. Překážkou už nejsou technologie, ale legislativa,“ doplňuje Čechal.
Podle CSG má segment obranných UAS mimořádný tržní potenciál. „AviaNera má strategickou příležitost stát se klíčovým dodavatelem nové generace pohonných jednotek pro vojenské bezpilotní aplikace,“ uzavírá Čechal.
Skupina CSG dnes působí ve více než deseti zemích, zaměstnává přes 14 tisíc lidí a její tržby za rok 2024 dosáhly 5,2 miliardy eur. Kromě Tatra Trucks či Excalibur Army zahrnuje i výrobce munice MSM Group nebo americkou The Kinetic Group.
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.
