KLDR chce propagovat turismus. První resort otevře příští týden a budovat chce další

Severní Korea dokončila výstavbu rozsáhlé turistické zóny na východním pobřeží. Jde o klíčový projekt, který vůdce Kim Čong-un již několik let prosazuje v rámci podpory cestovního ruchu.

Otevření pobřežní turistické oblasti Wonsan na poloostrově Kalma se Kim osobně zúčastnil a uvedl, že země urychleně vybuduje další velké turistické zóny. S odvoláním na severokorejskou oficiální agenturu KCNA o tom dnes informovala agentura Reuters.

Středisko Wonsan-Kalma může pojmout asi 20 tisíc návštěvníků, kteří se mohou ubytovat v některém z hotelů, plavat v moři, užívat si další aktivity a jíst v místních restauracích a kavárnách. Pro domácí hosty se otevře 1. července, dodala KCNA. O zahraničních turistech se nezmínila.

Severní Korea uzavřela hranice na začátku pandemie v roce 2020, ale od roku 2023 omezení pomalu ruší. Pustila do země ruské turistické skupiny, ale její hlavní město a další části země zůstávají pro běžnou turistiku uzavřeny, ačkoli v dubnu uspořádala maratonský závod, který hostil zahraniční běžce.

Plány na ambiciózní stavební projekt turistického střediska Wonsan-Kalma Severní Korea poprvé zveřejnila v roce 2014. Severokorejský státní týdeník vydávaný v angličtině The Pyongyang Times tehdy napsal, že ve středisku bude podmořský hotel, květinový park, mezinárodní konferenční sál, výstavní sál a stadion. V centru města by měl také vyrůst velký počet mrakodrapů a dalších budov v moderním stylu.

Zatím ale není jasné, co se z těchto plánů podařilo realizovat.

