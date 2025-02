Jak seknout s prací až pět let před důchodem a neživořit

Tajemná kategorie „předdůchod“ se zatím v Česku využívá jen minimálně a lidé si ji často pletou s odchodem do předčasného důchodu. Nejasno v tom mají dokonce i lidé z bankovních či pojišťovacích kruhů, protože se o této možnosti moc nemluví ani mezi nimi. Na rozdíl od předčasného důchodu se vám ale u předdůchodu nesníží budoucí penze a nepřijdete tak zbytečně o tisíce korun. Musíte však splnit podmínky pro výplatu renty. Být rentiérem s předdůchodem ale rozhodně není pro každého. Shrnujeme tak, komu se tato renta vyplatí a komu vůbec ne.

S tím, jak se prodlužuje věk odchodu do důchodu a celospolečenská debata nad problémy kolem penzijní reformy budí velké vášně, objevuje se stále dost lidí, kteří do budoucna zvažují předčasný odchod do důchodu. Tato strategie ale nemusí být pro ně finančně zrovna nejvýhodnější. Kdo si totiž požádá o předčasný starobní důchod, tedy státní dávku, natrvalo si tím sníží i výši svého starobního důchodu. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří nemají na výběr a musí takový krok učinit. Ti ostatní, zvláště pak čtyřicátníci či padesátníci, kteří o tom také uvažují, by ale měli raději včas zvážit jiné varianty, jak se připravit na stáří včas a jak případně i čerpat rentu dříve, než do penze půjdou.

Výhody renty před důchodem mají i svá „ale“

Jednou z populárních možností, jak si šetřit peníze na stáří, je investování, a to třeba i prostřednictvím státem podporovaného režimu Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Další možností jsou pak i penzijní fondy, respektive doplňkové penzijní spoření (DPS), které umožňuje investování do dynamičtějších fondů než původní penzijní připojištění. A právě DPS hraje v dřívější výplatě renty zvané „předdůchod“ hlavní roli.

Jedná se totiž de facto o pravidelnou výplatu peněz z úspor na vašem DPS, při které za vás platí stát i zdravotní pojištění, tedy pokud u toho nepracujete. A nemusíte pak odvádět ani sociální pojištění. Další výhodou podle finančního analytika Dušana Šídla a zakladatele portálu Akademiepenez.cz pak určitě také je, že doba, kdy čerpáte předdůchod, nesnižuje osobní vyměřovací základ, který by významně ovlivnil výši vašeho budoucího starobního důchodu.

Renta zvaná „Předdůchod“ je nicméně podle šéfky Generali penzijní společnosti Jany Zelinkové vhodná jen pro ty, kteří mají dostatečné úspory v doplňkovém penzijním spoření, splňují podmínku minimální doby spoření a chtějí si zajistit plynulý přechod do penze, aniž by si snižovali budoucí státní důchod. Čerpat tuto rentu je navíc možné nejdříve pět let před dosažením důchodového věku, a to minimálně po dobu dvou let. Nárok ovšem podle Zelinkové vzniká pouze těm, kteří si spoří alespoň 60 měsíců, přičemž u smluv uzavřených od roku 2024 se tato doba prodloužila už na 120 měsíců. „Výplata předdůchodu také musí probíhat pravidelně a každý měsíc bez přerušení, přičemž minimální částka odpovídá 30 procent průměrné hrubé mzdy. Tuto částku je ale možné i jednorázově doplnit, pokud nemáte naspořeno dostatek prostředků,“ shrnuje Zelinková. A jestliže uvedené podmínky nejsou splněny, předdůchod není podle ní možné využít a zanikají tím i státní výhody, které jsou s ním spojeny.

Senioři i mladí stále zažívají kvůli věku diskriminaci při hledání práce. Kdy se to změní? Money Stále více Čechů nad 50 let aktivně investuje, cestuje, pracuje s moderní technikou, a přesto zažívá diskriminaci kvůli věku. S nefér předsudky se setkávají při hledání práce či bydlení nebo i ve zdravotnických zařízeních. A obdobné situace zažívají i dvacátníci. Ageismus přitom může mít závažné důsledky na fyzické a duševní zdraví i na kvalitu života. Navíc je drahý i pro celou společnost. Více jak 60 procent Čechů tak chce, aby se tato situace řešila, jak vyplynulo z průzkumu Ipsos pro Českou spořitelnu. Věra Tůmová Přečíst článek

Hlavní nevýhody předdůchodu

Mezi základními nevýhodami předdůchodové renty podle Šídla je, že čerpáte své vlastní úspory, místo peněz od státu. „Doba předdůchodu se navíc nezapočítává (pokud nepracujete) do doby pojištění a dochází ke snížení budoucího starobního důchodu více, než kdybyste byli vedeni na Úřadu práce, tedy pokud si sami neplatíte sociální pojištění. Současně také musíte počítat s 15procentním zdaněním výnosu,“ připomíná Šídlo a dodává, že i této dani se dá u DPS vyhnout, pokud si zvolíte výplatu starobní penze na 10 let. Další nevýhodou podle něj je i to, že předdůchod můžete čerpat nejdříve až právě zmiňovaných 5 let před dosažením důchodového věku, zatímco na starobní penzi dosáhnete již v 60 letech.

Komu se předdůchodová renta vyplatí a komu ne

Předdůchod se vám může vyplatit podle Šídla v případě, že nebudete pracovat ani na částečný úvazek. "Předdůchod je v tomto případě vhodný způsob, jak odejít z pracovního trhu s relativně nižší penalizací," konstatuje Šídlo.

Jestliže však plánujete i nadále částečně pracovat a máte možnost čerpat peníze z jiných úspor, u kterých nemusíte platit daň z výnosu (například při zrušení jednoho DIPu, či u DPS žádost o starobní penzi na 10 let), nemusí být pro vás předdůchod podle něj už výhodný. A stejně tak se předdůchod rozhodně podle Šídla nevyplatí ani v případě, že pracovat sice neplánujete, ale nemáte splněnou potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod.

Proč se předdůchod zatím moc nevyužívá

Mezi hlavními důvody, proč se varianta renty zvaná předdůchod v Česku podle finančních poradců moc nevyužívá, jsou primárně dva, respektive tři faktory. Jednak se o této variantě příliš nemluví a tedy se o ní ani neví. Dalším faktorem je, že řada lidí nedokáže splnit časové podmínky pro výplatu předdůchodu. A tou největší překážkou pak podle finanční poradkyně Heleny Hadačové z Broker Consulting bude i nedostatečný zůstatek na účtu DPS při podání žádosti o předdůchod.

„Zůstatek totiž musí být minimálně takový, aby vystačil na pokrytí životního minima po celou dobu jeho čerpání. A to v dnešní době například znamená mít na 3 roky předdůchodu připraveno asi 750 000 korun,“ vypočítává Hadačová a dodává, že i proto doporučuje svým klientům, kterým je 45 až 50 let, aby si právě kvůli případnému využití předdůchodu založili DPS v kombinaci i s DIP. Díky tomu pak mohou maximalizovat daňové odpočty přes DIP i čerpat státní příspěvek na Doplňkové penzijní spoření. A v případě, že mají na DPS nedostatečnou výši úspor, mohou si pak před podáním žádosti o předdůchod převést vlastní prostředky přímo ze svého DIP. „To samozřejmě za předpokladu, že splní podmínky DIP, tedy je jim 60 let a investovali přes režim DIP minimálně 10 let,“ upřesňuje Hadačová.

Předčasný odchod do důchodu versus předdůchod – modelový příklad

Klient narozený 1. 1. 1964 pracoval 35 let. Do řádného důchodu může odejít ve věku 64 let a 10 měsíců (1. 11. 2028).

Předčasný důchod může využít dosažením věku 60 let (o 4 roky a 10 měsíců dříve), ale sníží se mu výše měsíční penze.

Předdůchod může čerpat již ve věku 59 let a 10 měsíců (o 5 let dříve než řádný důchod), pokud si naspoří alespoň 763 740 korun.

Ztráta při pobírání předčasného důchodu tedy může být až 1 151 372 korun.

Zdroj: Generali penzijní společnost

Nová zbraň proti nízkým důchodům. Vláda umožnila zvýšit penzi dlouhodobým investováním Politika Podpora penzijního spoření má nové parametry. Na svém středečním zasedání je schválila vláda premiéra Petra Fialy. Pokud novela projde úspěšně celým legislativním procesem, změny by měly začít platit od 1. ledna 2024. Novela přináší například změnu výše státního příspěvku, mění minimální délku povinného spoření z pěti na deset let a zavádí nový produkt, takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), který umožní lidem další varianty zhodnocování uspořených peněz. Věra Tůmová Přečíst článek

Peníze do dlouhodobého investičního produktu loni vložilo přes 116 tisíc Čechů Money Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo loni za první rok fungování peníze 116 500 Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V dlouhodobém investičním produktu může klient investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. ČTK Přečíst článek