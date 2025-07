Fotogalerie: Jak vypadají hotely těch nejbohatších Čechů?

Soukromí, exkluzivita a vysoká úroveň servisu jsou tři nejčastější komodity, jež ti nejbohatší Češi požadují na své dovolené, uvádí Luxury Travel Report, který každý rok zpracovává cestovní kancelář Elite Voyage.

„Nemyslím si, že by šlo primárně o množství peněz, které na ni vynaložíte. Například pro mě jsou jednotkou luxusu emoce. Protože čím víc peněz máte, tím více si toho za ně můžete dopřát, ale to vám za nějakou dobu zevšední. Teprve to, co ve vás vyvolá emoce, je luxus. Pro někoho, kdo bydlí v několikasetmetrové vile, těžko bude 100metrový hotelový pokoj zážitkem. Luxus tak pro některé může být čistě jen to ztratit se na den v neobjeveném pralese a užít si zde klid, pozorovat ptáky a poslouchat kuňkající žáby, aniž by u toho zvonil telefon,“ přibližuje šéf a spoluzakladatel cestovní kanceláře Elite Voyage Petr Udavský.

Jeho cestovní kancelář obecně spolupracuje s vybranými hotely z vyšší cenové kategorie. To, do jakých cenových relací se dovolené vyšplhá se odvíjí nejenom od ceny ubytování, ale i způsobu dopravy.

"Samotná cena dovolené pak záleží na konkrétní konfiguraci. Cenu také hodně ovlivňují letenky – je velký rozdíl, pokud letíte v economy class nebo ve first class, úplně jinak matematika vychází pokud klienti letí privátně. Běžně tak realizujeme dovolené v řádu milionů korun, ale hezká dovolená se dá naplánovat i za nižší stovky tisíc. Opravdu záleží na konkrétním požadavku. Průměrně jsme někde kolem 700 tisíc korun za dovolenou," dodává Udavský.

A tohle jsou podle něj nejbolbínější hotely jeho klientů.