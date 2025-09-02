Vyberte si z našich newsletterů

Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky

Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky

Stanislav Bartoška
Petra Nehasilová
Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.

Stavíte na flexibilitě. Co konkrétně to znamená a jak se vaše služby liší od těch, které nabízí konkurence? 

Flexibilní balíček znamená, že zákazník si může na našem webu vybrat termíny, lety z různých letišť, s dalšími preferencemi, jako je typ pokoje nebo transferu z letiště. Vše je na jednom místě, pod záštitou cestovní kanceláře, s asistencí profesionálního týmu. Naším cílem je ušetřit klientovi čas tím, aby nemusel hledat letenky a ubytování zvlášť. Snažíme se přizpůsobit klientovi, nechceme, aby se on přizpůsobil nám. U nás se vám nikdy nestane, že vám budeme nabízet nejméně kvalitní pokoje z hotelu. Protože nenakupujeme kapacity dopředu a nejsme je pak nuceni vyprodávat. Oproti klasickým kancelářím zároveň neprovozujeme žádné pobočky a ani nemáme žádné katalogy, protože i to se nakonec promítá do provize, kterou musí zaplatit koncový zákazník.

Co když nastane problém během cesty?

V některých destinacích zajistíme delegáta fyzicky, vždy ale máme asistenci na telefonu 24/7. Náš zákazník tak vždy dostane podporu, když ji potřebuje, a zároveň neplatí za služby, které nepotřebuje. 

Jak přesně váš systém funguje?

Na každý let máme linkové lety, ne chartery, což je právě ta velká flexibilita a naše výhoda. Vybíráme tři nejlevnější možnosti a případně jeden let s přestupem. Zákazník vidí jediný termín, který může okamžitě rezervovat. Vše je přehledné a soustředěné na jednom místě.

Dokážeme klientům ušetřit i tisíce korun

Jak zvládáte aktualizovat ceny, aby byly stále aktuální?

Náš systém je datově robustní. Každou minutu kontrolujeme tisíce dostupných termínů a denně provádíme kolem půl miliardy dotazů. Naším cílem je mít až 100 milionů aktivních termínů, takže nabídka je každý den aktuální. Chceme, aby klient, když otevře naši stránku nebo web provizního prodejce, viděl skutečnou cenu. Data exportujeme několikrát denně a neustále ověřujeme dostupnost. Před potvrzením rezervace systém vše provolá, zafixuje dostupnost a drží místa po dobu 30 minut. Zákazník má jistotu, že to, co si vybral, opravdu může využít – bez nepříjemných překvapení. Jako může být třeba změna ceny. To se stává u konkurence, která nemá čerstvá data. My jsme opravdu digitální cestovní kancelář a všechno řešíme po technologické stránce.

Kolik může zákazník ušetřit díky vašemu systému? 

Úspory jsou v jednotkách tisíc korun, největší úspora je na letenkách díky napojení na různé dopravce a flexibilnímu výběru termínů. 

Do jakých destinací zatím svoje klienty posíláte?

Nastartovali jsme s těmi nejatraktivnějšími. Tedy Albánie, Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Právě se fokusujeme na Španělsko, na Itálii, kde jsme navázali spolupráci se se skvělými dodavateli. Připravujeme exotiku. Chceme přidat Maledivy, Srí Lanku, Seychely, Omán. A samozřejmě máme v plánu i lyže v Rakousku a Itálii. Velký potenciál vidíme v Egyptě, do Marsa Alam ale žádná linka přímo z Prahy nelétá. Bude-li ale klient flexibilní, tak s námi může letět z Vídně nebo Katovic a dosáhnout úspory až tři tisíce na hlavu. Což pro rodinu se dvěma dětmi, je nezanedbatelná částka. Naší vizí je i to, že do budoucna takovému klientovi náš systém dokáže nabídnout i vlak do Vídně.

Jak se rozroste váš tým?     

Dáváme více peněz do vývoje a digitalizace než do navyšování počtu zaměstnanců. Naši kolegové s letitou praxí asistují nonstop na telefonu, kontrolují data a rezervace, ale většina procesů je automatizovaná. Cílem je lidem ulehčit práci a rutinu, kterou může dělat technologie, ale vždy bude na telefonu člověk, který poradí s destinací nebo dotazem a vždy o výběru produktu bude rozhodovat zase seniorní kolega. Nemáme v plánu zaměstnávat desítky lidí na kontrolu konkurence.

Dubrovník

Do pěti let už nebudou žádné last minute dovolené

Na kolik prodaných zájezdů v příští roce cílíte?

Cílem je dosáhnout 200 až 300 milionů tržeb v příštím roce. Dosud jsme obsloužili tisíce klientů, začali jsme před hlavní sezónou s omezenými kapacitami, kdy naše konkurence měla již vyprodané zájezdy first minute. Pro dosažení vyšších čísel je potřeba velké portfolio hotelů a destinací.

Na koho cílíte?

Na rodiny s dětmi, časově vytížené klienty, kteří hledají spolehlivost a úsporu času. Osmdesát procent naší nabídky zatím tvoří hotely čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové s all inklusive, ale nabídka se bude rozšiřovat.

Kdy tedy doporučujete plánovat cestu, aby byla co nejvýhodnější?

Pro úsporu doporučujeme rezervaci dva až tři měsíce dopředu. Pokud tam jsou nějaké státní svátky, tak klidně i čtyři měsíce předem. Při státních nebo mezinárodních svátcích, jako jsou například Velikonoce, Vánoce nebo Silvestr, radím nakupovat až půl roku dopředu. Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen.

Nejnáročnější klienti jsou ze Slovenska

Jak se mění preference vašich klientů dle národnosti?

Vnímáme jasné rozdíly v očekávání a preferencích jednotlivých národností. Polští klienti jsou velmi nároční – jsou zvyklí na moderní infrastrukturu, což dokazuje i jejich vlastní část Krkonoš, která se kvalitou služeb a resortů vyrovná rakouským Alpám, často za nižší ceny než na české straně. Poláci proto i v zahraničí hledají vysoký standard, kvalitní vybavení a hotelové služby, jako je například plnohodnotný bazén, a jsou ochotni si za ně připlatit. Češi naopak kladou důraz především na lokalitu a blízkost k moři – často je pro ně rozhodující, aby hotel nabízel snadný přístup na pláž. Za nejvíce náročné však považujeme slovenské klienty, kteří obvykle preferují pětihvězdičkové hotely, deluxe pokoje a výhled přímo na moře.

Jak vybíráte hotely do nabídky a jak reagujete na trendy?

Pro každou destinaci máme stanovený optimální počet hotelů, který průběžně rozšiřujeme podle poptávky. Například v Chorvatsku v oblasti Plava Laguna, která je dlouhodobě oblíbená u českých cestovatelů, nabízíme nejen dva, ale hned deset hotelů, aby si každý mohl vybrat variantu podle svých představ. Naši zákazníci stále častěji hledají více komfortu a menší anonymitu – nechtějí sdílet snídani s dvěma stovkami krajanů, ale raději volí osobnější a kvalitnější zážitky. Proto kombinujeme nejprodávanější a ověřené hotely, které zajišťují prodejní úspěch, s méně tradičními variantami, jež u konkurence často vůbec nenajdete. Díky tomu nabízíme širší výběr a exkluzivní možnosti, které odpovídají aktuálním trendům i individuálním preferencím našich klientů.

Jaká je vaše strategie do budoucna?

Každý měsíc rozšiřujeme nabídku o nové dodavatele, abychom zákazníkům přinesli ještě větší výběr – od exotických destinací, přes lyžování až po maximálně flexibilní balíčky. Klíčovou roli v našem rozvoji hraje individuální přístup a moderní digitální řešení. Naším cílem je, aby si každý zákazník mohl jednoduše a pohodlně sestavit kombinaci letenek, hotelů a služeb přesně podle svých potřeb a preferencí. 

Větší než Barclays i Erste

Zajímavější je ale nacenění, kterého se tak bance dostalo. Bloomberg hodnotu odhaduje na 75 miliard dolarů, což by z Revolutu učinilo třetí nejhodnotnější fintechový startup světa hned za irsko-americkým Stripem a čínskou společností Ant Group. Přitom při posledním naceňování vloni měl Revolut hodnotu 45 miliard. Za rok tak neobanka narostla o 30 miliard dolarů.

A s takovouto tržní hodnotou se Revolut již může poměřovat i se standardními finančními domy. „Cena společnosti převyšuje tržní kapitalizaci Barclays, i když se jedná o soukromý prodej akcií, nikoli o prodej na veřejných trzích,“ uvedla Aisha S Gani z Bloombergu.

Při pohledu na globální žebříček bank podle tržní kapitalizace by se pak Revolut zařadil na 41. příčku. Za sebou by vedle Barclays nechal například Deutsche Bank, Crédit Agricole nebo Société Générale i Erste Group.

Startupy, které nechtějí na burzu

Fintechy patří k nejúspěšnějším startupům první vlny těchto mladých firem stojících na rychlém růstu. Řada z nich vznikla mezi lety 2010 a 2015, přinesla mnoho inovací a často se staly součástí větších finančních skupin.

Některé ale zůstaly samostatné. Ant Group se například v roce 2020 pokoušel vstoupit na burzu a odhadovalo se, že by to čínský startup nacenilo na hodnotu 313 miliard dolarů. Kvůli sporům mezi zakladatelem Ant Group Jackem Ma (zakladatel Alibaby) s regulátory ale k IPO nakonec nedošlo a v roce 2023 byla firma naceněna na 79 miliard dolarů, což je zatím poslední oficiální údaj.

ilustrační foto

Na tento trend sází i síť nejvyhlášenějších podniků -  Ambiente. Konzervovaná jídla vaří ve velkém v Jenči za Prahou. Stejně jako v dalších podnicích, i tady tým kuchařů používá suroviny od prověřených dodavatelů a maso z Amasa, které pochází výhradně z českých chovů. „Pokrmy zde od základu uvaříme, naplníme jimi sklenice a následně při více než 100 °C sterilujeme. To eliminuje případné nežádoucí mikroorganismy a zaručí delší trvanlivost. Každá sklenice obsahuje dvě až tři porce, přičemž některé koncentrované pokrmy je třeba doředit vodou. Pak už stačí jen ohřát, přidat přílohu a pustit se do jídla,“ vysvětluje Lukáš Dráb. Ten spolu se šéfkuchařem Alešem Karpíškem za výrobu jídel zodpovídá.

Aktuálně sortiment čítá více než 30 položek. Připravují například rajskou, dušené ledvinky nebo kuře na paprice z Lokálů, ragú bolognese z Pizza Nuova nebo trhané hovězí z Kantýny. Letošními novinkami jsou hovězí guláš a segedín z Lokálu, vývar s játrovými knedlíčky a smetanová omáčka s kuřecím masem na spaghetti podle receptury Pastacaffé. Další přibudou. „Cílem je rozšiřovat nabídku napříč kategoriemi – tedy hlavní jídla, polévky a omáčky – a nabídnout lidem větší výběr. Vycházíme přitom z oblíbených jídel, která hosté znají z našich restaurací,“ uzavírá Dráb. 

Růst zájmu o hotová jídla je v Česku velký, což potvrzují i data Rohliku.cz. Češi hledají pohodlí a rychlá řešení pro domácí stravování, aniž by museli slevit z kvality. A segment „hotovek“ se tak mění pod taktovkou známých šéfkuchařů i oblíbených restaurací. Jde o kvalitní pokrmy bez konzervantů a jiných aditiv. Uspokojí tak náročné strávníky.

Do segmentu hotovek se pustil i šéfkuchař Filip Sajler, který se proslavil jako díky gastronomickému pořadu Kluci v akci a zároveň založil společnost Perfect Canteen & Perfect Catering zaměřenou na firemní kantýny, moderní firemní stravování a prémiový catering. Pod značkou cibule připravuje celou škálu pokrmů, které po uvaření prudce zchladí a následně zabalí do krabičky v ochranné atmosféře.

