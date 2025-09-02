Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky
Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.
Stavíte na flexibilitě. Co konkrétně to znamená a jak se vaše služby liší od těch, které nabízí konkurence?
Flexibilní balíček znamená, že zákazník si může na našem webu vybrat termíny, lety z různých letišť, s dalšími preferencemi, jako je typ pokoje nebo transferu z letiště. Vše je na jednom místě, pod záštitou cestovní kanceláře, s asistencí profesionálního týmu. Naším cílem je ušetřit klientovi čas tím, aby nemusel hledat letenky a ubytování zvlášť. Snažíme se přizpůsobit klientovi, nechceme, aby se on přizpůsobil nám. U nás se vám nikdy nestane, že vám budeme nabízet nejméně kvalitní pokoje z hotelu. Protože nenakupujeme kapacity dopředu a nejsme je pak nuceni vyprodávat. Oproti klasickým kancelářím zároveň neprovozujeme žádné pobočky a ani nemáme žádné katalogy, protože i to se nakonec promítá do provize, kterou musí zaplatit koncový zákazník.
Co když nastane problém během cesty?
V některých destinacích zajistíme delegáta fyzicky, vždy ale máme asistenci na telefonu 24/7. Náš zákazník tak vždy dostane podporu, když ji potřebuje, a zároveň neplatí za služby, které nepotřebuje.
Jak přesně váš systém funguje?
Na každý let máme linkové lety, ne chartery, což je právě ta velká flexibilita a naše výhoda. Vybíráme tři nejlevnější možnosti a případně jeden let s přestupem. Zákazník vidí jediný termín, který může okamžitě rezervovat. Vše je přehledné a soustředěné na jednom místě.
Dokážeme klientům ušetřit i tisíce korun
Jak zvládáte aktualizovat ceny, aby byly stále aktuální?
Náš systém je datově robustní. Každou minutu kontrolujeme tisíce dostupných termínů a denně provádíme kolem půl miliardy dotazů. Naším cílem je mít až 100 milionů aktivních termínů, takže nabídka je každý den aktuální. Chceme, aby klient, když otevře naši stránku nebo web provizního prodejce, viděl skutečnou cenu. Data exportujeme několikrát denně a neustále ověřujeme dostupnost. Před potvrzením rezervace systém vše provolá, zafixuje dostupnost a drží místa po dobu 30 minut. Zákazník má jistotu, že to, co si vybral, opravdu může využít – bez nepříjemných překvapení. Jako může být třeba změna ceny. To se stává u konkurence, která nemá čerstvá data. My jsme opravdu digitální cestovní kancelář a všechno řešíme po technologické stránce.
Cestovní agentura Invia se dohodla s fintechovou společností Skip Pay patřící do skupiny ČSOB a bude nabízet možnost koupit si zájezd za třetinu. Zbytek pak zákazník doplatí později. Do prodeje zájezdů tak dorazily odložené platby známé třeba z e-shopů. Lidé si tak budou moci „půjčit“ za dovolenou, což však podle ekonomů není správné chování.
Revoluce v zájezdech. Lidem bude stačit na dovolenou v cizině tisícovka, nabízí největší prodejce zájezdů u nás. Zbytek doplatí později
Zprávy z firem
Cestovní agentura Invia se dohodla s fintechovou společností Skip Pay patřící do skupiny ČSOB a bude nabízet možnost koupit si zájezd za třetinu. Zbytek pak zákazník doplatí později. Do prodeje zájezdů tak dorazily odložené platby známé třeba z e-shopů. Lidé si tak budou moci „půjčit“ za dovolenou, což však podle ekonomů není správné chování.
Kolik může zákazník ušetřit díky vašemu systému?
Úspory jsou v jednotkách tisíc korun, největší úspora je na letenkách díky napojení na různé dopravce a flexibilnímu výběru termínů.
Do jakých destinací zatím svoje klienty posíláte?
Nastartovali jsme s těmi nejatraktivnějšími. Tedy Albánie, Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Právě se fokusujeme na Španělsko, na Itálii, kde jsme navázali spolupráci se se skvělými dodavateli. Připravujeme exotiku. Chceme přidat Maledivy, Srí Lanku, Seychely, Omán. A samozřejmě máme v plánu i lyže v Rakousku a Itálii. Velký potenciál vidíme v Egyptě, do Marsa Alam ale žádná linka přímo z Prahy nelétá. Bude-li ale klient flexibilní, tak s námi může letět z Vídně nebo Katovic a dosáhnout úspory až tři tisíce na hlavu. Což pro rodinu se dvěma dětmi, je nezanedbatelná částka. Naší vizí je i to, že do budoucna takovému klientovi náš systém dokáže nabídnout i vlak do Vídně.
Jak se rozroste váš tým?
Dáváme více peněz do vývoje a digitalizace než do navyšování počtu zaměstnanců. Naši kolegové s letitou praxí asistují nonstop na telefonu, kontrolují data a rezervace, ale většina procesů je automatizovaná. Cílem je lidem ulehčit práci a rutinu, kterou může dělat technologie, ale vždy bude na telefonu člověk, který poradí s destinací nebo dotazem a vždy o výběru produktu bude rozhodovat zase seniorní kolega. Nemáme v plánu zaměstnávat desítky lidí na kontrolu konkurence.
Chůze v plavkách vás může stát stovky eur, stejně jako focení selfie v Portofinu, pití alkoholu na ulici v Barceloně nebo sbírání kamínků na Santorini. Za, co si turista připlatí a čemu by se měl vyvarovat?
Pokuty za plavky i dlouhé focení. Kde si dát pozor?
Enjoy
Chůze v plavkách vás může stát stovky eur, stejně jako focení selfie v Portofinu, pití alkoholu na ulici v Barceloně nebo sbírání kamínků na Santorini. Za, co si turista připlatí a čemu by se měl vyvarovat?
Do pěti let už nebudou žádné last minute dovolené
Na kolik prodaných zájezdů v příští roce cílíte?
Cílem je dosáhnout 200 až 300 milionů tržeb v příštím roce. Dosud jsme obsloužili tisíce klientů, začali jsme před hlavní sezónou s omezenými kapacitami, kdy naše konkurence měla již vyprodané zájezdy first minute. Pro dosažení vyšších čísel je potřeba velké portfolio hotelů a destinací.
Na koho cílíte?
Na rodiny s dětmi, časově vytížené klienty, kteří hledají spolehlivost a úsporu času. Osmdesát procent naší nabídky zatím tvoří hotely čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové s all inklusive, ale nabídka se bude rozšiřovat.
Nastává doba last minute zájezdů. Jak moc lze ušetřit při plánovaní dovolené na poslední chvíli?
U leteckých společností fungují algoritmy, které neumožňují výrazné slevy na poslední chvíli. Cestovní kanceláře mohou zlevnit, pokud mají předem koupené kapacity, ale většinou už tři týdny dopředu vědí, že místa nenaplní. Pak zlevňují. Například u nás se nevyplatí kupovat dovolenou těsně před odletem, protože cena závisí na letenkách a dostupnosti. Já věřím, že do pěti let bude téma last minute zájezdů tabu, bude normální, že si lidi budu plánovat dovolenu včas a budou si mít z čeho vybírat a netratit na kvalitě.
Na trhu cestovních služeb se objevila značka, která mění zažité způsoby plánování dovolené. Flexi Tours přináší chytré a přehledné řešení pro každého, kdo si chce sestavit zájezd přesně podle svých potřeb.
Flexi Tours nabízí nový přístup k cestování
Zprávy z firem
Na trhu cestovních služeb se objevila značka, která mění zažité způsoby plánování dovolené. Flexi Tours přináší chytré a přehledné řešení pro každého, kdo si chce sestavit zájezd přesně podle svých potřeb.
Kdy tedy doporučujete plánovat cestu, aby byla co nejvýhodnější?
Pro úsporu doporučujeme rezervaci dva až tři měsíce dopředu. Pokud tam jsou nějaké státní svátky, tak klidně i čtyři měsíce předem. Při státních nebo mezinárodních svátcích, jako jsou například Velikonoce, Vánoce nebo Silvestr, radím nakupovat až půl roku dopředu. Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen.
Nejnáročnější klienti jsou ze Slovenska
Jak se mění preference vašich klientů dle národnosti?
Vnímáme jasné rozdíly v očekávání a preferencích jednotlivých národností. Polští klienti jsou velmi nároční – jsou zvyklí na moderní infrastrukturu, což dokazuje i jejich vlastní část Krkonoš, která se kvalitou služeb a resortů vyrovná rakouským Alpám, často za nižší ceny než na české straně. Poláci proto i v zahraničí hledají vysoký standard, kvalitní vybavení a hotelové služby, jako je například plnohodnotný bazén, a jsou ochotni si za ně připlatit. Češi naopak kladou důraz především na lokalitu a blízkost k moři – často je pro ně rozhodující, aby hotel nabízel snadný přístup na pláž. Za nejvíce náročné však považujeme slovenské klienty, kteří obvykle preferují pětihvězdičkové hotely, deluxe pokoje a výhled přímo na moře.
Jak vybíráte hotely do nabídky a jak reagujete na trendy?
Pro každou destinaci máme stanovený optimální počet hotelů, který průběžně rozšiřujeme podle poptávky. Například v Chorvatsku v oblasti Plava Laguna, která je dlouhodobě oblíbená u českých cestovatelů, nabízíme nejen dva, ale hned deset hotelů, aby si každý mohl vybrat variantu podle svých představ. Naši zákazníci stále častěji hledají více komfortu a menší anonymitu – nechtějí sdílet snídani s dvěma stovkami krajanů, ale raději volí osobnější a kvalitnější zážitky. Proto kombinujeme nejprodávanější a ověřené hotely, které zajišťují prodejní úspěch, s méně tradičními variantami, jež u konkurence často vůbec nenajdete. Díky tomu nabízíme širší výběr a exkluzivní možnosti, které odpovídají aktuálním trendům i individuálním preferencím našich klientů.
Jaká je vaše strategie do budoucna?
Každý měsíc rozšiřujeme nabídku o nové dodavatele, abychom zákazníkům přinesli ještě větší výběr – od exotických destinací, přes lyžování až po maximálně flexibilní balíčky. Klíčovou roli v našem rozvoji hraje individuální přístup a moderní digitální řešení. Naším cílem je, aby si každý zákazník mohl jednoduše a pohodlně sestavit kombinaci letenek, hotelů a služeb přesně podle svých potřeb a preferencí.
Města a obce v Anglii mají velký problém. Minulý rok se čtyři, včetně velkoměst, ocitly v insolvenci, v příštích měsících se k nim možná přidají desítky dalších. To už těžko lze svést na špatný management. Financování samospráv potřebuje důkladnou reformu.
Buckinghamský palác platí menší daň než řadovka v chudé čtvrti. Krachující samosprávy volají po reformě
Názory
Města a obce v Anglii mají velký problém. Minulý rok se čtyři, včetně velkoměst, ocitly v insolvenci, v příštích měsících se k nim možná přidají desítky dalších. To už těžko lze svést na špatný management. Financování samospráv potřebuje důkladnou reformu.
Polská společnost Wirtualna Polska Holding (WP Holding) kupuje za téměř 240 milionů eur (asi šest miliard Kč) Invia Group, která působí i v České republice. Obě firmy podepsaly rámcovou dohodu o koupi 100 procent akcií Invia Group, uvedla Invia. Vznikne tak jedna z největších cestovních kanceláří v Evropě. Díky fúzi budou firmy společně spravovat transakce za více než 2,5 miliardy eur.
Vzniká evropský gigant. Poláci kupují za miliardy cestovní kancelář Invia
Zprávy z firem
Polská společnost Wirtualna Polska Holding (WP Holding) kupuje za téměř 240 milionů eur (asi šest miliard Kč) Invia Group, která působí i v České republice. Obě firmy podepsaly rámcovou dohodu o koupi 100 procent akcií Invia Group, uvedla Invia. Vznikne tak jedna z největších cestovních kanceláří v Evropě. Díky fúzi budou firmy společně spravovat transakce za více než 2,5 miliardy eur.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.