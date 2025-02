Jak být rentiérem už před penzí. Na předčasný důchod zapomeňte

Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás?

Měli jste řadu let vyšší příjmy a zvažujete, zda jít do předčasného důchodu nebo raději pobírat soukromou rentu zvanou předdůchod? Co z toho je pro vás výhodnější, když je vám 60 let a nechcete mít zbytečně nižší starobní důchod? To jsou otázky, které zajímají v Česku stále více lidí v předdůchodovém věku. Propočty penzí jsou totiž i podle odborníků čím dál komplikovanější. V absolutních číslech pak z těchto výpočtů vychází, že jít do předčasného důchodu je obvykle pro řadu lidí o dost méně výhodnější než pobírat rentu v takzvaném režimu předdůchodu. Díky předdůchodu mohou mít lidé s vyššími příjmy až o pět tisíc korun měsíčně více než u předčasného důchodu, ročně to je 60 tisíc korun navíc.

O kolik nižší je předčasný důchod

Pro lepší představu, jak se liší vypočítané důchody, si to spolu Janem Grufíkem ze společnosti Freedom.cz, která stojí i za projektem ČeskáPenze.cz, přiblížíme na příkladu šedesátiletého manažera, který dosud vydělával 100 tisíc korun měsíčně. Což je příjem, u kterého dosáhnete na důchod přes 36 tisíc korun. Jde o manažera, který chce už trochu zvolnit a má k dnešku odpracovaný potřebný počet let a splňuje i další podmínky předčasného důchodu i renty předdůchod, na kterou si naspořil u penzijní společnosti. Starobní důchod, který by tedy manažer za 5 let dostával po řádném termínu odchodu do penze, mu podle propočtů Freedom.cz vychází na 36.265 korun.

Pokud manažer odejde ovšem do předčasného důchodu, získá sice peníze od státu o tři roky dříve, měsíčně ale jeho důchod bude do konce života výrazně nižší ten původně vypočítaný starobní a nižší i než ten, který získají ti, kdo čerpají předdůchod. Předčasný důchod by byl ve výši 27.589 korun měsíčně. Tato penze tak podle Grufíka představuje pro managera ztrátu 18,9 procent, což znamená, že bude mít už navždy minimálně o 8676 korun měsíčně méně, než kdyby šel do penze až v řádném termínu a valorizace tento rozdíl ještě zvýší.

Do předčasného důchodu manažer může odejít navíc nejdříve až 3 roky před důchodovým věkem a jen když splní minimálně 40 let důchodového pojištění. Současně podle finančního analytika Dušana Šídla také platí, že pro lidi s vyššími příjmy je předčasný odchod do penze ještě ztrátovější než pro lidi s nižšími příjmy i z dalších důvodů. „Během předčasného důchodu se až do důchodového věku nevalorizuje totiž ani procentní výměra důchodu. V absolutní částce tak jde o ztrátu většího množství peněz u vyšších příjmů, tedy u lidí s budoucím vyšším důchodem,“ konstatuje Šídlo.

Co vše mění renta zvaná předdůchod

Jestliže si 60letý manažer ale zvolí předdůchod, tedy rentu od penzijní společnosti a nebude od státu čerpat ani podporu v nezaměstnanosti a ani nebude nikde na plný úvazek pracovat, výměra jeho starobního důchodu vyjde o několik tisíc korun měsíčně vyšší než u předčasného odchodu do penze. Aktuálně by tak v režimu předdůchodu měl vyměřený starobní důchod 32.822 korun měsíčně. Oproti předčasnému odchodu do penze tak bude mít po pěti letech pobírání renty starobní důchod vyšší o 5.233 korun měsíčně. V režimu předdůchodu navíc za něj stát platí i zdravotní pojištění, sociální platit nemusí, pokud nepracuje.

Zapeklité to je však v případě, když se manažer rozhodne přece jen ještě trochu pracovat a sníží se mu v posledních 5 letech před důchodem jeho příjem. Pokud totiž bude poskytovat třeba jen konzultace za dvacet tisíc, protože chce konečně zvolnit a věnovat se rodině či cestovat, výše jeho budoucího důchodu by začala kvůli nižším příjmům zase rapidně klesat. Tomu se ale dá podle Grufíka zabránit tím, že manažer-rentiér si při výpočtu důchodu požádá o nezapočítání posledních pěti let, kdy byl v režimu předdůchodu. Pochopitelně ale za podmínky, že má dostatek odpracovaných let na důchodovém pojištění. Takto si de facto zafixuje svůj starobní důchod na nejvýhodnější hladině za období, kdy měl nejvyšší příjmy. Kdyby to neudělal, měl by starobní důchod nižší než na jaký si vydělal v období svých stotisícových příjmů. Aktuálně nejvyšší možný důchod, který může být letos v Česku podle Grufika přiznán, je zhruba 52 tisíc korun, na což je potřeba příjem přibližně 200tisic korun měsíčně.

Modelový příklad:

Výpočty důchodu pro 60letého manažera s příjmem 100 tisíc korun měsíčně Detaily Modelace výše důchodu Předčasný odchod do důchodu Předčasný odchod do penze v 62 letech (nejdříve 3 roky před odchodem do penze) 27 589 Kč Předdůchod - renta od penzijní společnosti Soukromá renta předdůchod od 60 let (nejdříve 59 let, 10měsíců), důchod až v 65 letech 32 822 Kč Předdůchod + evidence na Úřadu práce Evidence na ÚP s podporou v nezaměstnanosti 11 měsíců*+ soukromá renta předdůchod od 60 let, důchod až v 65 letech 34 888 Kč Starobní důchod starobní důchod v řádném termínu v 65 letech 36 265 Kč Kalkulace k datu 20.2. 2025 * nejvyšší podpora v nezaměstnanosti v roce 2025 je 26.163 Kč

Zdroj: Freedom

Uvedené výpočty je nicméně podle odborníků třeba brát jako ilustrativní, protože kalkulace důchodu záleží vždy na řadě personalizovaných údajů a je tak pro každého velmi individuální. Každý člověk je totiž v jiné finanční a majetkové situaci, má jiné možnosti uplatnění na trhu práce, jiný zdravotní stav, jiné priority.

Statistiky předdůchodů

Rentiérem dnes ale může být už leckdo. Není to nedostižný sen jako to bylo v Československu před 2.světovou válkou. Dnes to je už realita, kterou si podle Asociace Penzijních Společností ČR (APSČR) každým rokem užívá stále více Čechů. Aktuálně to je přes 6 tisíc lidí, kteří pobírají předdůchod. Na konci roku 2024 se na tuto rentu vyplatilo 263 milionů korun. Za posledních 11 let se zvýšil i počet těchto rentiérů více než 22krát a to z 274 lidí v roce 2013 na 6171 rentiérů v roce 2023.

„Až na drobné výjimky lze říci, že počet vyplácených předdůchodů v Česku každoročně stoupá a také, že nároky na minimální vyplácenou výši stoupají bez výjimky každoročně. Současně neustále stoupá i objem prostředků, které penzijní společnosti na výplaty předdůchodů vynakládají,“ říká Jan Sedláček z APSČR. V absolutních číslech jde ale podle něj stále o velmi okrajový způsob čerpání peněz z penzijka.

Co musíte splnit, abyste mohli být rentiérem

Pro čerpání předdůchodu musíte splnit tři podmínky a ideálně si rentiérství naplánovat už jako padesátníci. První podmínkou je věk 60 let, respektive 59 let a 10 měsíců. Pro splnění druhé podmínky musíte mít alespoň 5 let Doplňkové penzijní spoření (DPS) nebo starší penzijní připojištění. Pro nové loňské smlouvy platí už 120 měsíců od založení smlouvy. Pokud DPS nemáte, ale máte starší penzijko je podle finančního poradce Partners Lukáše Urbánka možné si do DPS převést smlouvu a prostředky z původního penzijního připojištění.

Třetí podmínkou u předdůchodu je i naspořená suma. Za každý rok předdůchodu, tedy minimálně dva a maximálně 5 let, je potřeba mít 12násobek 30 procent průměrné hrubé mzdy. „V roce 2025 to znamená, že minimální úspory musí být ve výši 324 768 korun pro období 2 let a přes 800 tisíc na 5 let,“ shrnuje Urbánek a dodává, že pokud na penzijní smlouvě nemáte dostatečné úspory, můžete je jednorázovým vkladem doplnit odjinud. Půjde to do budoucna třeba z úspor na Dlouhodobém investičním produktu (DIP). Pokud jste všechny podmínky splnili, můžete penzijní společnost požádat o předdůchod. První výplatu dostanete podle Urbánka hned následující měsíc po podání žádosti. „Penzijní společnost zároveň informuje vaši zdravotní pojišťovnu a ČSSZ o výplatě předdůchodu. Samotná výše předdůchodu při zahájení výplaty pak odpovídá minimálně 30 procentům průměrné mzdy v uplynulém roce,“ dodává Urbánek a připomíná, že i v průběhu předdůchodu je možné pracovat, případně pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenskou.

