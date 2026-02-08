Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI
Finanční trhy v uplynulém týdnu po delší době znatelně ochladly. Většina světových akciových indexů prošla poměrně svižnou korekcí a navázala tak na předchozí oslabení rizikových aktiv, především na komoditních trzích. Náladu investorů tradičně ovlivnila data z amerického trhu práce, zároveň ale sílily obavy ohledně další návratnosti investic do umělé inteligence. Klíčový americký index S&P 500 se v tomto prostředí stáhl zpět k úrovni kolem 6 900 bodů.
Hlavním zdrojem tlaku byl technologický sektor. Investoři pokračovali v rotaci kapitálu z velkých technologických titulů směrem k širšímu trhu, menším firmám a hodnotovým akciím. Index Nasdaq 100 oslabil zhruba o 1,5 procenta, přičemž největší tlak byl patrný v polovodičích a softwaru. Akcie společnosti AMD například prudce klesly po slabším výhledu.
Pochybnosti ohledně AI
Přestože část trhu už vykazuje známky přeprodanosti a krátkodobý technický odraz může být blízko, nejistota kolem ocenění a dlouhodobého tempa růstu přetrvává. To platí zejména pro software a oblast umělé inteligence. Tento vývoj není překvapivý – pochybnosti se musely dříve či později objevit.
Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.
Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí
Na trhu se začínají ozývat otázky ohledně dlouhodobé udržitelnosti byznys modelu společnosti OpenAI. Firma bude v nejbližších měsících pravděpodobně potřebovat další významné financování při ještě vyšším ocenění, přičemž poprvé může narazit na slábnoucí důvěru investorů, kteří současné valuace považují za obtížně obhajitelné.
Také proto výrazně korigují akcie společnosti Microsoft, které od svých maxim klesly už o více než 20 procent. Investoři mohli začít přehodnocovat svůj postoj i kvůli rychlému nástupu konkurenčního AI startupu Anthropic. Jeho nástroj Claude Code dosáhl během pouhých šesti měsíců ročního tempa tržeb ve výši jedné miliardy amerických dolarů, což ukazuje, že zákazníci jsou ochotni za umělou inteligenci platit, pokud má skutečně praktické využití.
Americká ekonomika jako celek však zůstává podle nejnovějších dat mimořádně silná. Indexy ISM v průmyslu i ve službách solidně rostly a oba se pohybují výrazně nad hranicí 50 bodů, což signalizuje expanzi. V letošním roce by měla americká ekonomika těžit z pokračujícího růstu produktivity, díky čemuž má potenciál růst nad svůj dlouhodobý potenciál kolem 2,5 procenta ročně.
Analytici Bank of America předpokládají, že Kevin Warsh v čele centrální banky USA žádnou zásadní změnu, které se nyní trh tolik obává, neprovede. Vlastně tak říkají, že všechen nynější poprask na trzích je zbytečný. Warsh podle nich hlavně neuspěje se svým deklarovaným záměrem snížit rozvahu americké centrální banky. I proto se na trhy včera vrátil optimismus, Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů. A například bitcoin zvrátil svůj předchozí výrazný propad.
Lukáš Kovanda: Na trhy se vrátil optimismus
Konkrétně americký průmysl zrychlil na nejvyšší úroveň od léta, kdy index dosáhl hodnoty 52,4 bodu. Ještě v prosinci se přitom pohyboval na úrovni 47,9 bodu. Sektor služeb se drží kolem 53 bodů, což rovněž potvrzuje solidní tempo růstu.
Otazníkem zůstává americký trh práce. Zaměstnanost v soukromém sektoru Spojených států v lednu vzrostla o dvacet dva tisíc pracovních míst, což je výrazně méně než tržní očekávání, které činilo čtyřicet osm tisíc. Trh práce tak zatím zůstává spíše slabším článkem jinak odolné americké ekonomiky.