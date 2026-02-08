Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Finanční trhy v uplynulém týdnu po delší době znatelně ochladly. Většina světových akciových indexů prošla poměrně svižnou korekcí a navázala tak na předchozí oslabení rizikových aktiv, především na komoditních trzích. Náladu investorů tradičně ovlivnila data z amerického trhu práce, zároveň ale sílily obavy ohledně další návratnosti investic do umělé inteligence. Klíčový americký index S&P 500 se v tomto prostředí stáhl zpět k úrovni kolem 6 900 bodů.

Hlavním zdrojem tlaku byl technologický sektor. Investoři pokračovali v rotaci kapitálu z velkých technologických titulů směrem k širšímu trhu, menším firmám a hodnotovým akciím. Index Nasdaq 100 oslabil zhruba o 1,5 procenta, přičemž největší tlak byl patrný v polovodičích a softwaru. Akcie společnosti AMD například prudce klesly po slabším výhledu.

Pochybnosti ohledně AI

Přestože část trhu už vykazuje známky přeprodanosti a krátkodobý technický odraz může být blízko, nejistota kolem ocenění a dlouhodobého tempa růstu přetrvává. To platí zejména pro software a oblast umělé inteligence. Tento vývoj není překvapivý – pochybnosti se musely dříve či později objevit.

Naréndra Módí a Donald Trump

Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Money

Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.

nst

Přečíst článek

Na trhu se začínají ozývat otázky ohledně dlouhodobé udržitelnosti byznys modelu společnosti OpenAI. Firma bude v nejbližších měsících pravděpodobně potřebovat další významné financování při ještě vyšším ocenění, přičemž poprvé může narazit na slábnoucí důvěru investorů, kteří současné valuace považují za obtížně obhajitelné.

Také proto výrazně korigují akcie společnosti Microsoft, které od svých maxim klesly už o více než 20 procent. Investoři mohli začít přehodnocovat svůj postoj i kvůli rychlému nástupu konkurenčního AI startupu Anthropic. Jeho nástroj Claude Code dosáhl během pouhých šesti měsíců ročního tempa tržeb ve výši jedné miliardy amerických dolarů, což ukazuje, že zákazníci jsou ochotni za umělou inteligenci platit, pokud má skutečně praktické využití.

Americká ekonomika jako celek však zůstává podle nejnovějších dat mimořádně silná. Indexy ISM v průmyslu i ve službách solidně rostly a oba se pohybují výrazně nad hranicí 50 bodů, což signalizuje expanzi. V letošním roce by měla americká ekonomika těžit z pokračujícího růstu produktivity, díky čemuž má potenciál růst nad svůj dlouhodobý potenciál kolem 2,5 procenta ročně.

Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů

Lukáš Kovanda: Na trhy se vrátil optimismus

Názory

Analytici Bank of America předpokládají, že Kevin Warsh v čele centrální banky USA žádnou zásadní změnu, které se nyní trh tolik obává, neprovede. Vlastně tak říkají, že všechen nynější poprask na trzích je zbytečný. Warsh podle nich hlavně neuspěje se svým deklarovaným záměrem snížit rozvahu americké centrální banky. I proto se na trhy včera vrátil optimismus, Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů. A například bitcoin zvrátil svůj předchozí výrazný propad.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Konkrétně americký průmysl zrychlil na nejvyšší úroveň od léta, kdy index dosáhl hodnoty 52,4 bodu. Ještě v prosinci se přitom pohyboval na úrovni 47,9 bodu. Sektor služeb se drží kolem 53 bodů, což rovněž potvrzuje solidní tempo růstu.

Otazníkem zůstává americký trh práce. Zaměstnanost v soukromém sektoru Spojených států v lednu vzrostla o dvacet dva tisíc pracovních míst, což je výrazně méně než tržní očekávání, které činilo čtyřicet osm tisíc. Trh práce tak zatím zůstává spíše slabším článkem jinak odolné americké ekonomiky.

Související

Wall Street

Týden tradera: Trhy se oklepaly z poklesů. Blíží se Santa Claus rally?

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

ČNB: Navýšení schodku rozpočtu je jen kosmetická změna

ČNB
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká národní banka považuje navýšení letošního plánovaného schodku státního rozpočtu za spíše kosmetické. Nebude tedy kvůli němu měnit závěry své nové prognózy, kterou její představitelé blíže představili na včerejším setkaní s analytiky. Právě v jeho rámci zaznělo i zmíněné hodnocení navýšení schodku.

Vláda koncem ledna oznámila letošní plánovaný deficit ve výši 310 miliard korun. Ten je podle Národní rozpočtové rady fakticky vyšší hned o 63 miliard korun než deficit navrhovaný ještě předchozí vládou.

Česká ekonomika by podle nové prognózy ČNB měla růst rychleji než podle poslední prognózy z loňského podzimu. V rozsahu 2,9 namísto 2,4 procenta. A to navíc při pomalejší než dosud předpokládané inflaci – ta by měla celoročně činit 1,6 namísto 2,2 procenta. ČNB tak nepředpokládá, že by navýšení schodku mělo působit proinflačně. Pokud by čekala jeho proinflační působení, zřejmě by na to hlasitě upozorňovala, jako v minulých letech.

Češi si půjčují víc, úroky klesají. Refinancování má prostor růst

Money

Češi si nadále půjčují více. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl zhruba o devět procent a spolu s tím posílil i segment refinancování. Vyplývá to z dat České národní banky, která zároveň ukazují na dlouhodobý pokles úrokových sazeb u nových spotřebitelských úvěrů. To vytváří prostor pro refinancování starších půjček a možné snížení nákladů na jejich splácení.

nst

Přečíst článek

ČNB navíc nevylučuje možnost dokonce dvojího letošního snížení své základní úrokové sazby. Na tuto možnost upozorňuje od konce ledna. Začala s ní tedy vlastně až poté, co již bylo zveřejněno zamýšlené navýšení schodku státního rozpočtu. Opět, pokud by centrální banka považovala navýšení schodku za proinflační, věrna své předchozí rétorice by těžko mohla takto otevřít možnost hned dvojího snížení sazeb.  

Trh i v reakci na nejnovější komunikaci ČNB nyní počítá s jedním letošním snížením základní úrokové sazby, z 3,5 na 3,25 procenta, k němuž by mělo dojít nejspíše už v rámci měnověpolitického zasedání letos v březnu.

Mzdy porostou rychleji

Z prognózy ČNB dále plyne, že reálné mzdy letos porostou rychleji, než se dosud mínilo. Jejich růst by se mohl opět pohybovat kolem úrovně 4,5 procenta, která se obecně předpokládá také za loňský rok. Celkový výsledek za loňský rok Český statistický úřad teprve zveřejní.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Vyšší rozpočtový schodek? Žádný problém, signalizují mezinárodní invesoři i ČNB

Názory

Vyšší navrhovaný letošní schodek státního rozpočtu sice čeří politické vody, Českou národní banku ale nechává v klidu. Navýšení plánovaného deficitu z 286 na 310 miliard korun evidentně pro ČNB není ničím zásadním, alespoň z hlediska její zákonem dané snahy o udržování stabilní cenové hladiny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tuzemská centrální banka je ve své nové prognóze výrazně optimističtější než ministerstvo financí. To ve své lednové prognóze počítá s letošním reálným růstem české ekonomiky jen ve výši 2,4 procenta. Inflace by přitom měla činit 2,1 procenta.

I když ČNB počítá s citelně rychlejším růstem ekonomiky než resort financí, nelze na základě její prognózy předpokládat, že tuzemská ekonomika vytvoří vyšší nominální hrubý domácí produkt. Ten by se měl pohybovat letos kolem úrovně 8960 miliard korun, protože ČNB sice počítá s citelně rychlejším reálným růstem než ministerstvo financí, zato však se znatelně pomalejší inflací. Zlepšení prognózy ze strany ČNB tedy čistě nominálně neznamená žádný dodatečný letošní příjem pro veřejnou kasu ČR, ani pro státní rozpočet.    

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
Aktualizováno

Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Právě začíná rozhazování peněz ve velkém, uvedl Kupka

Money

ČTK

Přečíst článek
Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Fico zpochybnil protiruské sankce: EU by se měla zaměřit na vlastní fungování

Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie má důležitější povinnosti a priority, než jsou sankce proti Rusku, řekl slovenský premiér Fico k návrhu Evropské komise na schválení již dvacátého balíku protiruských sankcí. Fico v diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR ale neuvedl, zda Bratislava bude přijetí nových sankcí blokovat, jak zpočátku činila při podobném předchozím návrhu opatření proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině.

„Sankční politika nikomu nic nepřinesla. Jen sami sobě ubližujeme,“ řekl předseda slovenské vlády, který dlouhodobě kritizuje opatření EU proti Rusku a který obhajuje potřebu dialogu s Moskvou.

Andrej Babiš a Petr Macinka

„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá

Politika

Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.

ČTK

Přečíst článek

„Udělejme si pořádek“

Podle Fica by se EU měla spíše než na sankce zaměřit na vlastní fungování. Tvrdil, že evropský blok je oslaben a z pohledu zahraniční politiky neschopen.

„Udělejme si pořádek, co se týče ekonomiky. Udělejme si pořádek v zahraniční politice. Mějme odvahu říct, že někteří komisaři to nezvládají v Evropské komisi. Pojďme se bavit o tom, co uděláme s vlastní obranyschopností. Toto jsou naše priority,“ dodal ministerský předseda.

Návrh nového balíku sankcí proti Rusku zahrnuje například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.

Na předchozím souboru protiruských sankcí se členské země EU shodly loni na podzim. Slovensko tehdy přestalo přijetí blokovat, když do závěrů summitu prosadilo určité formulace týkající se energetiky a automobilového průmyslu, jež se sankcemi přímo nesouvisely.

Válka na Ukrajině

Zelenskyj: Trump chce, aby válka na Ukrajině skončila do června

Politika

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.

ČTK

Přečíst článek

Jan Lipavský a Andrej Babiš

Podezření kolem Epsteina míří i do Česka. Lipavský tlačí na Babiše

Politika

Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.

nst

Přečíst článek

Související

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme