Týden tradera: Kryptoměny už mají to nejhorší za sebou
Americké akciové indexy se v průběhu minulého týdne pohybovaly v plusu, podpořené očekáváním, že Federální rezervní systém příští týden skutečně přistoupí ke snížení sazeb. Svoji roli určitě dál hraje sezónní pattern v podobě předvánočního růstu či lepší makrodata z amerického trhu služeb. S otazníkem však zůstávají zejména kryptoměny. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.
Index ISM služeb v USA v listopadu 2025 mírně vzrostl na 52,6 z říjnových 52,4, což signalizuje nejsilnější růst sektoru služeb za posledních devět měsíců a výsledek nad očekáváním trhu. K pozitivním signálům patří pokračující expanze podnikové aktiv ity i nových objednávek a také nejvyšší objem nevyřízených zakázek od února, což naznačuje postupné oživení poptávky. Na druhé straně firmy nadále upozorňují, že cla a vládní shutdown negativně ovlivňují jak poptávku, tak náklady.
To potvrzuje obrázek, že americká ekonomika na poli služeb zůstává silná. Připomeňme, že i nedávná PMI data ze sektoru služeb vyzněla velmi růstově. Opačný efekt však přichází ze zpracovatelského průmyslu, který v rámci indexu ISM dále klesl pod hranici 50 bodů, což podporuje názor, že průmysl je v globální ekonomice ve výrazné kontrakci.
Křehké kryptoakcie
Hodně se řeší „krypto“ trh, který vykazuje velmi silnou volatilitu a je v tzv. „bear marketu“. Bitcoin zažil další prudký výprodej – propadl se o zhruba 7 procent k hranici 85 tisíc dolarů, což spustilo likvidace téměř miliardy dolarů v pákových pozicích. Prudký 51procentní intradení propad akcií těžařské společnosti American Bitcoin, spoluzaložené Ericem Trumpem, znovu připomněl křehkost aktiv spojených s „kryptem“.
Osobně si myslím, že kryptoměny už mají to nejhorší za sebou. Vlády budou dál pokračovat v tištění peněz a americký Fed v prosinci podle aktuálních odhadů s pravděpodobností 86 procent sníží úrokové sazby. To vytváří pro alternativní měny velmi příznivé ekonomické prostředí.
Vladimir Putin nechal emisary Stevena Witkoffa a Jareda Kushnera čekat na plánované setkání více než tři hodiny. To samo o sobě říká vše podstatné o „úspěchu“ jednání ohledně konfliktu na Ukrajině. Postupně se tak zotavuje obranná společnost Rheinmetall, která by v případě dalšího zhoršování geopolitické situace mohla opět atakovat svá nedávná maxima kolem 2 tisíc eur za akcii.
Mír bychom si samozřejmě přáli všichni, ale především ho musí chtít samotní Rusové. Obranné kapacity v Evropě by proto měly i nadále akcelerovat svou přípravu na možný konflikt s Ruskou federací — a ten může být vzdálen jen několik málo let.
Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.
Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.
