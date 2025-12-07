Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Kryptoměny už mají to nejhorší za sebou

Týden tradera: Kryptoměny už mají to nejhorší za sebou
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americké akciové indexy se v průběhu minulého týdne pohybovaly v plusu, podpořené očekáváním, že Federální rezervní systém příští týden skutečně přistoupí ke snížení sazeb. Svoji roli určitě dál hraje sezónní pattern v podobě předvánočního růstu či lepší makrodata z amerického trhu služeb. S otazníkem však zůstávají zejména kryptoměny. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.

Index ISM služeb v USA v listopadu 2025 mírně vzrostl na 52,6 z říjnových 52,4, což signalizuje nejsilnější růst sektoru služeb za posledních devět měsíců a výsledek nad očekáváním trhu. K pozitivním signálům patří pokračující expanze podnikové aktiv ity i nových objednávek a také nejvyšší objem nevyřízených zakázek od února, což naznačuje postupné oživení poptávky. Na druhé straně firmy nadále upozorňují, že cla a vládní shutdown negativně ovlivňují jak poptávku, tak náklady.

To potvrzuje obrázek, že americká ekonomika na poli služeb zůstává silná. Připomeňme, že i nedávná PMI data ze sektoru služeb vyzněla velmi růstově. Opačný efekt však přichází ze zpracovatelského průmyslu, který v rámci indexu ISM dále klesl pod hranici 50 bodů, což podporuje názor, že průmysl je v globální ekonomice ve výrazné kontrakci.

Křehké kryptoakcie

Hodně se řeší „krypto“ trh, který vykazuje velmi silnou volatilitu a je v tzv. „bear marketu“. Bitcoin zažil další prudký výprodej – propadl se o zhruba 7 procent k hranici 85 tisíc dolarů, což spustilo likvidace téměř miliardy dolarů v pákových pozicích. Prudký 51procentní intradení propad akcií těžařské společnosti American Bitcoin, spoluzaložené Ericem Trumpem, znovu připomněl křehkost aktiv spojených s „kryptem“.

Osobně si myslím, že kryptoměny už mají to nejhorší za sebou. Vlády budou dál pokračovat v tištění peněz a americký Fed v prosinci podle aktuálních odhadů s pravděpodobností 86 procent sníží úrokové sazby. To vytváří pro alternativní měny velmi příznivé ekonomické prostředí.

Vladimir Putin nechal emisary Stevena Witkoffa a Jareda Kushnera čekat na plánované setkání více než tři hodiny. To samo o sobě říká vše podstatné o „úspěchu“ jednání ohledně konfliktu na Ukrajině. Postupně se tak zotavuje obranná společnost Rheinmetall, která by v případě dalšího zhoršování geopolitické situace mohla opět atakovat svá nedávná maxima kolem 2 tisíc eur za akcii.

Mír bychom si samozřejmě přáli všichni, ale především ho musí chtít samotní Rusové. Obranné kapacity v Evropě by proto měly i nadále akcelerovat svou přípravu na možný konflikt s Ruskou federací — a ten může být vzdálen jen několik málo let.

Volkswagen

Rekordní investiční vlna Volkswagenu končí. Koncern přechází do úsporného režimu

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

ČTK

Přečíst článek

Belgická premiér Bart De Wever

Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Názory

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Musk: EU by měla být zrušena

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.

Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.

Evropská komise uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

ČTK

Přečíst článek

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

V předchozím plánu počítal Volkswagen v období let 2025 až 2029 s investicemi 165 miliard eur. V investičním plánu na roky 2024 až 2028 plánoval vydat až 180 miliard eur.

Rok 2024 představoval vrchol investic. Od té doby koncern, pod který spadají značky Porsche a Audi, čelí dopadům amerických cel a silné konkurenci v Číně. To poškodilo hlavně zisky značky Porsche, která prodává zhruba polovinu svých vozů právě na těchto dvou trzích. Značka také oznámila omezení své strategie u elektromobilů.

Blume dodal, že nejnovější investiční plán se zaměřuje na Německo a Evropu, a to včetně produktů, technologií a infrastruktury. Jednání o rozšířeném úsporném programu pro značku Porsche pak podle něj budou trvat do roku 2026.

Blume v lednu odstoupí z funkce generálního ředitele Porsche, aby se mohl soustředit na roli generálního ředitele Volkswagenu. Nedávno mu akcionáři prodloužili smlouvu na funkci generálního ředitele celého koncernu do roku 2030.

Blume dodal, že úvahy o případném závodu značky Audi v USA závisí na možné podstatné finanční podpoře Washingtonu. Ačkoliv zatím neočekává růst značky Porsche v Číně, v budoucnu by mohlo dávat smysl vyvinout pro čínský trh speciální model Porsche šitý na míru místním zákazníkům.

