Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Naréndra Módí a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.

Podle nového rámce dohody USA sníží cla na indické zboží na efektivní sazbu 18 procent z dosavadních 50 procent, připomíná agentura Bloomberg. Indie se na oplátku zavázala k nákupům amerických produktů v hodnotě 500 miliard dolarů a k odstranění obchodních bariér u části zboží, včetně zemědělských výrobků, chemikálií a zdravotnických prostředků. Podrobnosti dohody byly zveřejněny po podpisu exekutivního nařízení americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Dohoda odstranila významný zdroj nejistoty, což se okamžitě odrazilo na trzích. Indické akcie i měna v uplynulém týdnu výrazně posílily. Rupie zaznamenala nejlepší týden za poslední tři roky a akciový index NSE Nifty 50 vzrostl o 3,5 procenta.

Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků

Zprávy z firem

Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Komu se uleví?

Pozitivní dopad se očekává zejména u indických vývozců oděvů, obuvi a šperků, kteří patří mezi klíčové dodavatele na americký trh. Dosavadní vysoká cla narušovala jejich dodavatelské smlouvy a firmy byly nuceny absorbovat zvýšené náklady. Snížení cel na 18 procent by mělo zlepšit marže a obnovit růst objednávek. Úlevu očekávají také dodavatelé amerických maloobchodních řetězců a výrobci šperků.

Výrazné zlepšení vyhlídek zaznamenává rovněž letecký a kosmický průmysl. USA souhlasily se zrušením cel na některá letadla a letecké komponenty dovážené z Indie. To by mělo přispět ke zlepšení cash flow a konkurenceschopnosti indického dodavatelského řetězce v situaci, kdy se firmy připravovaly na zavedení vyšších cel.

Z dohody budou těžit i výrobci automobilových dílů. USA Indii přiznaly preferenční celní kvóty a základní automobilové komponenty vyvážené z Indie budou zatíženy nulovým clem. Naopak elektromobily byly z jednání vyňaty a případné snížení cel na americká auta se má týkat pouze vozů s vyšším objemem motoru.

Na opačné straně stojí rafinerský sektor. Dohoda se sice výslovně nezmiňuje o indických nákupech ruské ropy, exekutivní nařízení však počítá s návratem 25procentního sankčního cla v případě pokračujících dovozů z Ruska. Indické rafinerie, které v posledních letech profitovaly ze zpracování levné ruské ropy, se tak mohou dostat pod zvýšený dohled. Největší dovozci ruské ropy zároveň patří k významným vývozcům ropných produktů na americký trh, což jejich pozici činí citlivější.

Naréndra Módí
Aktualizováno

Potíže pro Putina? Trump tvrdí, že Indie přestane odebírat ruskou ropu

Politika

Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.

ČTK

Přečíst článek

Tlak může zesílit také v sektoru alkoholu. Indie se v rámci dohody zavázala odstranit bariéry pro dovoz vína a lihovin, což zvýší konkurenci pro domácí výrobce. Největší indické vinařské a lihovarnické společnosti budou čelit silnějšímu tlaku ze strany evropských a amerických producentů, přestože celní úlevy mají být zaváděny postupně a za určitých podmínek.

Analytici očekávají, že dohoda posílí postavení Indie v globálních dodavatelských řetězcích v rámci strategie diverzifikace výroby mimo Čínu. Krátkodobě přináší úlevu trhům, střednědobě by mohla vést k přeskupení zisků napříč jednotlivými sektory indické ekonomiky.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Lukáš Kovanda: Dobré zprávy pro české řidiče. Pohonné hmoty budou nadále zlevňovat

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Konopí na pár kliknutí: byznys roste, pravidla se zpřísňují
ČTK
nst
nst

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun, zatímco v roce 2023 činil 32 tun, uvádí agentura Bloomberg. Prodeje na domácím trhu se podle oborové asociace BPC zvýšily z téměř jedné miliardy eur v roce 2024 na zhruba dvě miliardy eur v roce 2025. Klíčovou roli v tomto růstu hrají online lékárny, které prostřednictvím digitálních platforem nabízejí široký sortiment konopných produktů.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun ČTK

Růst trhu je spojen především s rozšířením telemedicíny. Po vyřazení konopí ze seznamu zakázaných narkotik mohou lékaři látku předepisovat snadněji, což vedlo ke vzniku desítek online služeb. Ty často fungují na základě krátkých zdravotních dotazníků, které posuzují lékaři působící v různých zemích Evropské unie. Po vystavení receptu mají zákazníci přístup k online tržišti, kde si mohou konopí objednat s doručením domů.

Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Má spotřeba ještě zdravotní charakter? 

Snadná dostupnost však vyvolává podezření, že značná část spotřeby má spíše rekreační než zdravotní charakter. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že zatímco celkový počet receptů prudce vzrostl, výdaje hrazené z veřejného zdravotního pojištění se v roce 2024 zvýšily pouze o 9 procent. Většina zákazníků si konopí hradí z vlastních prostředků, což podle některých odborníků ukazuje na obcházení původního účelu zákona.

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst ČTK

Soudní spory

Rostoucí tržby zároveň přitahují pozornost regulátorů. Ministryně zdravotnictví Nina Warkenová loni představila návrh zákona, který by omezil vydávání receptů pouze na osobní návštěvy lékaře a výdej konopí na kamenné lékárny. Zástupci odvětví varují, že by takový krok mohl zásadně snížit objem trhu a poškodit dostupnost léčby, zejména v regionech s nedostatkem lékařů.

Regulační tlak se už promítá i do soudních sporů. Regionální lékárenská komora v Severním Porýní-Vestfálsku uspěla u soudu s návrhem na zákaz vydávání receptů bez osobní konzultace u jedné z online platforem. Některé digitální služby čelí kritice také kvůli agresivnímu marketingu a cenovým akcím, které testují hranice německého zákazu reklamy na léčbu na předpis.

Protesty v Německu za dekriminalizaci a legalizaci konopí ČTK

Tomáš Prouza
video

Češi neumí stárnout zdravě. Bez prevence zdravotnický systém nevydrží, varují lékaři

Newstream TV

Češi se dožívají stále vyššího věku, jenže zdraví jim nepřibývá. Počet let prožitých s nemocemi a omezeními zůstává stejný, zatímco náklady zdravotního systému rostou rekordním tempem. Lékaři a odborníci a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají: Bez důrazu na prevenci, změnu životního stylu a nové motivace pro pacienty se zdravotnictví dostane na hranici udržitelnosti. A data poprvé jasně ukazují, že prevence není luxus ani ideologie, ale nutnost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Masivní investice

Navzdory nejistému výhledu část trhu dál masivně investuje. Některé lékárny uvádějí, že léčebné konopí dnes tvoří až 80 procent jejich tržeb, rozšiřují provozy a navyšují počet zaměstnanců. Analytici očekávají, že současná fáze rychlého růstu povede k postupné konsolidaci trhu, kdy menší a méně stabilní hráči mohou zaniknout, zatímco zavedené společnosti s robustním dodavatelským řetězcem svou pozici upevní.

Výsledek legislativních jednání tak bude klíčový nejen pro dostupnost konopí, ale i pro budoucí podobu jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů německého farmaceutického trhu.

Související

Trh s konopím, kluby a samopěstováním by přinesl ročně přes 5 miliard korun

Legalizace marihuany by českému rozpočtu přinesla miliardy ročně, spočítali na VŠE

Money

ČTK

Přečíst článek

Babiš: Chceme se vrátit k projektu Nová zelená úsporám

Zateplení domu
iStock
ČTK
ČTK

K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí, bude na něj hledat peníze. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž program snížil lidem náklady. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.

„My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi, budeme se chtít k tomu vrátit,“ řekl předseda vlády. Program podle něj lidem snížil náklady například na vytápění, zároveň měl významný investiční efekt.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Jan Lipavský a Andrej Babiš

Podezření kolem Epsteina míří i do Česka. Lipavský tlačí na Babiše

Politika

Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.

nst

Přečíst článek

Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) následně řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.

Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila Babišova vláda.

Související

Doporučujeme