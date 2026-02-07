Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí
Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.
Podle nového rámce dohody USA sníží cla na indické zboží na efektivní sazbu 18 procent z dosavadních 50 procent, připomíná agentura Bloomberg. Indie se na oplátku zavázala k nákupům amerických produktů v hodnotě 500 miliard dolarů a k odstranění obchodních bariér u části zboží, včetně zemědělských výrobků, chemikálií a zdravotnických prostředků. Podrobnosti dohody byly zveřejněny po podpisu exekutivního nařízení americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Dohoda odstranila významný zdroj nejistoty, což se okamžitě odrazilo na trzích. Indické akcie i měna v uplynulém týdnu výrazně posílily. Rupie zaznamenala nejlepší týden za poslední tři roky a akciový index NSE Nifty 50 vzrostl o 3,5 procenta.
Komu se uleví?
Pozitivní dopad se očekává zejména u indických vývozců oděvů, obuvi a šperků, kteří patří mezi klíčové dodavatele na americký trh. Dosavadní vysoká cla narušovala jejich dodavatelské smlouvy a firmy byly nuceny absorbovat zvýšené náklady. Snížení cel na 18 procent by mělo zlepšit marže a obnovit růst objednávek. Úlevu očekávají také dodavatelé amerických maloobchodních řetězců a výrobci šperků.
Výrazné zlepšení vyhlídek zaznamenává rovněž letecký a kosmický průmysl. USA souhlasily se zrušením cel na některá letadla a letecké komponenty dovážené z Indie. To by mělo přispět ke zlepšení cash flow a konkurenceschopnosti indického dodavatelského řetězce v situaci, kdy se firmy připravovaly na zavedení vyšších cel.
Z dohody budou těžit i výrobci automobilových dílů. USA Indii přiznaly preferenční celní kvóty a základní automobilové komponenty vyvážené z Indie budou zatíženy nulovým clem. Naopak elektromobily byly z jednání vyňaty a případné snížení cel na americká auta se má týkat pouze vozů s vyšším objemem motoru.
Na opačné straně stojí rafinerský sektor. Dohoda se sice výslovně nezmiňuje o indických nákupech ruské ropy, exekutivní nařízení však počítá s návratem 25procentního sankčního cla v případě pokračujících dovozů z Ruska. Indické rafinerie, které v posledních letech profitovaly ze zpracování levné ruské ropy, se tak mohou dostat pod zvýšený dohled. Největší dovozci ruské ropy zároveň patří k významným vývozcům ropných produktů na americký trh, což jejich pozici činí citlivější.
Tlak může zesílit také v sektoru alkoholu. Indie se v rámci dohody zavázala odstranit bariéry pro dovoz vína a lihovin, což zvýší konkurenci pro domácí výrobce. Největší indické vinařské a lihovarnické společnosti budou čelit silnějšímu tlaku ze strany evropských a amerických producentů, přestože celní úlevy mají být zaváděny postupně a za určitých podmínek.
Analytici očekávají, že dohoda posílí postavení Indie v globálních dodavatelských řetězcích v rámci strategie diverzifikace výroby mimo Čínu. Krátkodobě přináší úlevu trhům, střednědobě by mohla vést k přeskupení zisků napříč jednotlivými sektory indické ekonomiky.
