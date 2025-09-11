Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky
Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu i s cenami elektřiny. Fico to uvedl po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.
Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině. Bratislava nové sankce v létě nakonec podpořila, a to poté, co jí EK nabídla záruky právě ohledně svého jiného návrhu, a to ukončit dovoz ruského plynu do EU. Přijetí sankcí si v EU vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí.
Kolik sankčních balíků je třeba přijmout?
„Kolik sankčních balíků je třeba přijmout, abychom změnili postoj Ruska k válce? Když nepomohl ani první, ani osmnáctý, tak devatenáctý nepochybně nepomůže,“ řekl Fico, kterého na Slovensku opozice a část médií obviňuje z opakování ruské propagandy.
„Vyslovil jsem přání, aby Evropská unie vynakládala stejnou míru pozornosti mírovým procesům, jako vynakládá na vojenskou pomoc Ukrajině. Prioritní záležitostí mé vlády je mír, ne pokračování války a vojenské podpory Ukrajiny,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.
Costa před novináři řekl, že EU je mírový projekt, ale mír bez obrany je jen iluze, proto je podle něj potřeba více investovat do vlastní obrany.
Fico, který dlouhodobě poukazuje na vysoké ceny energií v EU, uvedl, že je nutné dát do souladu náročné klimatické cíle EU s realitou. V této souvislosti poukázal na význam automobilového průmyslu. Ten je motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Fico nevyloučil ani možnost úpravy stávajících klimatických cílů evropského bloku.
Slovenský premiér si také přeje, aby EU ve svém příštím sedmiletém rozpočtu zachovala balík peněz na projekty, které slouží k vyrovnávání regionálních rozdílů v evropském bloku. Fico dal rovněž najevo svůj nesouhlas, aby společná zemědělská politika více podporovala menší farmy na úkor těch větších. Takové opatření by zasáhlo zemědělce na Slovensku, kteří zpravidla obhospodařují velké plochy.