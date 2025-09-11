Vyberte si z našich newsletterů

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Slovenský premiér Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu i s cenami elektřiny. Fico to uvedl po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině. Bratislava nové sankce v létě nakonec podpořila, a to poté, co jí EK nabídla záruky právě ohledně svého jiného návrhu, a to ukončit dovoz ruského plynu do EU. Přijetí sankcí si v EU vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí.

Kolik sankčních balíků je třeba přijmout?

„Kolik sankčních balíků je třeba přijmout, abychom změnili postoj Ruska k válce? Když nepomohl ani první, ani osmnáctý, tak devatenáctý nepochybně nepomůže,“ řekl Fico, kterého na Slovensku opozice a část médií obviňuje z opakování ruské propagandy.

„Vyslovil jsem přání, aby Evropská unie vynakládala stejnou míru pozornosti mírovým procesům, jako vynakládá na vojenskou pomoc Ukrajině. Prioritní záležitostí mé vlády je mír, ne pokračování války a vojenské podpory Ukrajiny,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Costa před novináři řekl, že EU je mírový projekt, ale mír bez obrany je jen iluze, proto je podle něj potřeba více investovat do vlastní obrany.

Fico, který dlouhodobě poukazuje na vysoké ceny energií v EU, uvedl, že je nutné dát do souladu náročné klimatické cíle EU s realitou. V této souvislosti poukázal na význam automobilového průmyslu. Ten je motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Fico nevyloučil ani možnost úpravy stávajících klimatických cílů evropského bloku.

Slovenský premiér si také přeje, aby EU ve svém příštím sedmiletém rozpočtu zachovala balík peněz na projekty, které slouží k vyrovnávání regionálních rozdílů v evropském bloku. Fico dal rovněž najevo svůj nesouhlas, aby společná zemědělská politika více podporovala menší farmy na úkor těch větších. Takové opatření by zasáhlo zemědělce na Slovensku, kteří zpravidla obhospodařují velké plochy.

Rusku klesají příjmy z prodeje ropy

Těžba ropy
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Příjmy Ruska z prodeje ropy a ropných produktů v srpnu klesly na jednu z nejnižších úrovní od začátku války na Ukrajině, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ruský energetický průmysl se potýká s útoky ukrajinských dronů na ropné rafinerie a exportní ropovody i s dopady západních sankcí.

Příjmy proti červenci klesly o 920 milionů dolarů na 13,51 miliardy dolarů (přes 282 miliard korun) v důsledku poklesu vývozu ropy a pohonných hmot. Vliv mělo i zvýšení slevy z ceny ruské ropy Urals na přibližně 56 dolarů za barel, což je pod cenovým stropem 60 dolarů za barel, který stanovily západní státy.

„Příjmy Ruska z vývozu ropy zůstávají blízko pětiletého minima, což snižuje daňové příjmy a prohlubuje zpomalení ruské ekonomiky,“ uvedla agentura. Vývoz ropy a pohonných hmot z Ruska se podle ní v srpnu snížil o 70 tisíc barelů denně na 7,3 milionu barelů denně, z toho vývoz ropy klesl o 30 tisíc barelů denně a vývoz odvozených produktů o 40 tisíc barelů denně.

Produkce ropy v Rusku v srpnu klesla o 30 tisíc barelů denně na 9,3 milionu barelů denně, což je v souladu s produkčními kvótami stanovenými skupinou OPEC+. Tu tvoří členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci včetně Ruska.

Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské invazi, se snaží ničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody. Minulý týden například Ukrajina znovu zasáhla ruský ropovod Družba. Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři, jejichž vlády v srpnu na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky reagovaly negativně.

Drony zachytil systém Patriot

Do ochrany polského vzdušného prostoru se podle zdroje z NATO vedle polských stíhaček F-16 zapojily i spojenecké letouny, včetně nizozemských F-35, italského radarového letadla včasné výstrahy AWACS a aliančního tankovacího letounu MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, původem z Německa.

V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Ruské ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že jeho drony provedly rozsáhlý útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

