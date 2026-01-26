Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun.
Vláda ANO, SPD a Motoristů sestavila vlastní rozpočet poté, co odmítla původní návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ten počítal se schodkem 286 miliard korun. Zástupci současné koalice uváděli, že v původním návrhu chyběly některé výdajové položky, předchozí vláda to odmítala.
Schillerová se opět pustila do Fialovy vlády
Schillerová dnes kritiku předchozího kabinetu zopakovala. Podle ní se podařilo předchozí návrh rozpočtu revidovat. „Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na pomoc lidem. Šetříme deset procent na provozu,“ uvedla ministryně.
Podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) by poslanci měli základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek, schválit 11. února. Konečné hlasování o rozpočtu očekává Okamura 11. března.
Česko v současnosti funguje v rozpočtovém provizoriu, které omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku. Podle analytiků nepředstavuje provizorium pro ekonomiku problém, pokud potrvá jen několik měsíců. Pokud by se protahovalo, mohlo by zbrzdit některé investice. Naposledy bylo Česko v rozpočtovém provizoriu po předchozí změně vlády v roce 2022, tehdy trvalo do března.
Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.
