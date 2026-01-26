Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard

Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun.

Vláda ANO, SPD a Motoristů sestavila vlastní rozpočet poté, co odmítla původní návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ten počítal se schodkem 286 miliard korun. Zástupci současné koalice uváděli, že v původním návrhu chyběly některé výdajové položky, předchozí vláda to odmítala.

Schillerová se opět pustila do Fialovy vlády

Schillerová dnes kritiku předchozího kabinetu zopakovala. Podle ní se podařilo předchozí návrh rozpočtu revidovat. „Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na pomoc lidem. Šetříme deset procent na provozu,“ uvedla ministryně.

Podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) by poslanci měli základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek, schválit 11. února. Konečné hlasování o rozpočtu očekává Okamura 11. března.

Česko v současnosti funguje v rozpočtovém provizoriu, které omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku. Podle analytiků nepředstavuje provizorium pro ekonomiku problém, pokud potrvá jen několik měsíců. Pokud by se protahovalo, mohlo by zbrzdit některé investice. Naposledy bylo Česko v rozpočtovém provizoriu po předchozí změně vlády v roce 2022, tehdy trvalo do března.

Americký dolar

Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let

Money

Trump chystá další masivní tištění dolaru, aby tak nepřímo – přes Japonce – financoval masivní dluh USA. Americké akcie jsou proto v korunách nejlevnější za osm let, zlato poprvé v historii stojí přes 5000 dolarů za unci.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura
Aktualizováno

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Politika

Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura

Fialova vláda loni hospodařila s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mír na Ukrajině se láme na mapě. Moskva označila území za klíčovou otázku

Válka na Ukrajině
ČTK
ČTK
ČTK

Územní otázky zůstávají hlavní překážkou mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Podle Kremlu jsou pro Rusko zásadní a v citlivých bodech zatím nedošlo k žádnému posunu. První kolo rozhovorů v Abú Zabí Moskva hodnotí jako konstruktivní, před rychlými výsledky však varuje.

Pro Rusko jsou v mírových jednáních se Spojenými státy a Ukrajinou nadále tou zásadní věcí územní otázky, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentur. V pátek a v sobotu se v Abú Zabí konaly první rozhovory zástupců Ukrajiny, Ruska a USA o ukončení války na Ukrajině. Mluvčí Kremlu schůzku ocenil jako konstruktivní, ale varoval, že by bylo chybou od prvních jednání očekávat hned výsledky.

Vyjednavače podle něj čeká ještě spousta práce. Rozhovory mají pokračovat příští týden, přesné datum ale ještě nebylo dohodnuto, dodal Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině by mohla pokračovat tento týden. Vyjednavači se vrátí do Spojených arabských emirátů k dalšímu kolu jednání v neděli 1. února, napsala týž den agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Anonymní zdroje se shodovaly v tom, že v citlivých územních otázkách jednání nijak nepokročila.

„Není pro nikoho tajemství, že územní otázka má samozřejmě pro ruskou stranu zásadní význam, to je naše důsledné stanovisko, stanovisko našeho prezidenta (Vladimira Putina),“ zdůraznil Peskov.

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura
Aktualizováno

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Politika

Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.

ČTK

Přečíst článek

Trump dal sliby, které nyní nemůže dodržet

Mluvčí Kremlu - podobně jako dříve Putinův poradce Jurij Ušakov - se dnes znovu zmínil o řešení územních otázek způsobem, který byl podle nich dohodnutý v Anchorage, tedy na schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem na Aljašce loni v srpnu. Tehdy ale žádná dohoda oznámena nebyla. Německý bezpečnostní expert Nico Lange míní, že se zdá, že Trump v Anchorage tam dal sliby, které nyní nemůže dodržet, a proto USA vyvíjejí tlak na Ukrajinu, aby přistoupila na ústupky, napsala agentura DPA.

Při jednáních v Abú Zabí se podařilo dosáhnout značného pokroku ve vojenských otázkách, ale územní spory zůstávají nevyřešeny, napsal server RBK Ukrajina s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s podrobnostmi rozhovorů. Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusové nadále požadují, aby Ukrajina stáhla své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.

Související

Steve Witkoff
Aktualizováno

Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff

Politika

ČTK

Přečíst článek

Muskův Grok to letos schytává. Chatbot nyní čelí vyšetřování v EU

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Vyšetřování souvisí se skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená se zavedením své umělé inteligence na on-line platformě.

„Domníváme se, že platforma mohla porušit nařízení DSA,“ uvedl na pravidelném poledním briefingu mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. „Materiály zobrazující sexuální zneužívání žen a dětí nemají v Evropě místo,“ dodal.

„Nové šetření má za cíl zjistit, zda společnost řádně posoudila a zmírnila rizika spojená s nasazením funkcí chatbota Grok do platformy X v Evropské unii,“ uvedla komise. To podle ní zahrnuje rizika související s šířením nelegálního obsahu v EU, jako jsou manipulované sexuálně explicitní obrázky, včetně obsahu, který může představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Grok

Asie se odvrací od Muskova Groku. Chatbota stopla další země

Zprávy z firem

Filipíny pozastaví přístup k chatbotu Grok na síti X amerického miliardáře Elona Muska, píše agentura AFP. Svůj krok odůvodnily filipínské úřady tím, že Grok generuje a upravuje fotografie skutečných lidí v odhalujícím oblečení. Rozhodnutí padlo několik hodin poté, co vedení X oznámilo, že tuto funkci chatbotu znemožní v zemích, kde je to nelegální. Filipíny jsou největší katolickou zemí v Asii.

ČTK

Přečíst článek

„Zdá se, že se tato rizika naplnila a že občané EU byli vystaveni vážné újmě. Vzhledem k tomu bude komise dál zkoumat, zda společnost X plní své povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách,“ stojí dále v prohlášení.

„Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné.“

Evropská komise zaslala Muskově společnosti X Corp už na začátku ledna žádost o informace ohledně chatbota Grok. „Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v souvislosti se sexualizovanými fotografiemi žen a dětí. „Takový výstup nemůžeme tolerovat. Je to v rozporu s evropskými hodnotami a základními právy. Dodržování evropské legislativy není volba, je to povinnost,“ dodal.

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků ČTK

Síť X na začátku ledna vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné prémiové verze stojí 67 korun měsíčně. Podle mnohých to ale situaci neřeší.

Elon Musk

Musk má problém v Asii. Malajsie chystá žalobu na síť X

Zprávy z firem

Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.

nst

Přečíst článek

Komise upozornila, že oficiální zahájení řízení nepředjímá jeho výsledek. Nyní bude komise nadále shromažďovat důkazy, například zasíláním dalších žádostí o informace, prováděním pohovorů nebo inspekcí, a může uložit předběžná opatření, pokud nedojde ke smysluplným úpravám platformy X.

Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, která je provozovatelem sítě X. Start-up vyvíjí i chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

Grok

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Zprávy z firem

Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Elon Musk

Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů

Zprávy z firem

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme