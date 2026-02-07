Podezření kolem Epsteina míří i do Česka. Lipavský tlačí na Babiše
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.
Bývalý šéf diplomacie na síti X uvedl, že chce vědět, zda vláda tyto vazby prověřuje, zda má informace o případném pobytu Epsteina v České republice a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověřování možných obětí na českém území. Zajímá se také o to, zda kabinet zvažuje spolupráci se spojenci a jakým způsobem zajistí ochranu případných obětí.
⚠️📄 Interpeluji premiéra Andreje Babiše ve věci kauzy Jeffreyho Epsteina— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 6, 2026
Ptám se, zda vláda prověřuje možné vazby na Česko, zda má informace o případném pobytu Epsteina u nás a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možného působení sítě a možných obětí v ČR. Zajímá… pic.twitter.com/WGmLRzWk2Z
Lipavský připomněl, že jiné evropské státy už v reakci na zveřejněné dokumenty podnikají konkrétní kroky. Polský premiér Donald Tusk podle něj oznámil oficiální prověřování Epsteinových spisů, které má zkoumat možné vazby na Polsko i bezpečnostní rozměr celé kauzy, včetně rizika zneužití sítě k získávání kompromitujících materiálů ve prospěch Ruska. V dokumentech se objevilo i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, jenž následně odstoupil z funkce poradce premiéra Roberta Fica. Epsteinovy vazby řeší také Británie, Norsko, Lotyšsko a další země.
„Pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření,“ uvedl Lipavský.
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Epstein v Praze
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, včetně velkého množství komerční pornografie a materiálů pocházejících z Epsteinových zařízení.
Z dokumentů vyplývá, že Epstein se pohyboval mezi vysoce postavenými osobami z politiky, byznysu i kulturní sféry, včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé z nich hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.
Ve zveřejněných spisech se objevují také zmínky o České republice. Média informovala o korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami a podle Seznam Zpráv Epstein Českou republiku opakovaně navštívil. Fotografie ho zachycují například na Starém židovském hřbitově v Praze a z bankovních výpisů vyplývá, že bydlel mimo jiné v pražském hotelu Marriott. Z další korespondence lze usuzovat, že zvažoval i koupi nemovitosti v Česku.
Jeffrey Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.