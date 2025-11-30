Týden tradera: Trhy se oklepaly z poklesů. Blíží se Santa Claus rally?

Nový magazín právě vychází!

Wall Street
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

V uplynulém týdnu se trhy dál oklepávaly z předchozích poklesů a znovu našly růstové „momentum“. Možná se už pomalu blíží tzv. „Santa Claus rally“, kdy trhy na konci roku obvykle výrazně posilují. Týden nebyl vůbec chudý na makroekonomická data ani na geopolitické události. Hlavní americký index S&P 500 se přiblížil k hladině 6 900 bodů.

Béžová kniha Fedu ukazuje, že ekonomická aktivita v posledních týdnech zůstala téměř beze změny, zatímco celkové spotřebitelské výdaje dále oslabily – s výjimkou zákazníků s vyššími příjmy, jejichž poptávka zůstává stabilnější. Zaměstnanost mírně klesla a ceny rostly umírněně. Výhled se obecně nezměnil, ale některé indikátory upozorňují na rostoucí riziko zpomalení aktivity v příštích měsících, zatímco výrobci hlásí určitou opatrnou dávku optimismu.

Více regionů uvádí, že domácnosti s nízkými a středními příjmy zřetelně omezují výdaje. Firmy častěji využívaly přirozený úbytek zaměstnanců namísto přímého propouštění. Náklady zůstávají pod tlakem, zejména v průmyslu a maloobchodu, přičemž část firem zmiňuje stres způsobený tarify – i když některé zaznamenaly pokles cen kvůli slabší poptávce nebo odkladu tarifů.

Mezi členy Fedu dál panuje nejednotnost ohledně toho, zda v prosinci sazby ponechat, nebo je snížit. Právě růst očekávání, že sazby půjdou v prosinci dolů o 25 bps s pravděpodobností 80 procent, vedlo k masivnímu posílení trhů během týdne. Nic na tom nezměnilo ani zklidnění trhu práce, kde podpory v nezaměstnanosti (216 tisíc) klesly na nejnižší úroveň za řadu měsíců.

V týdnu se hodně řešil konflikt na Ukrajině. Jednání USA a Ukrajiny v Ženevě byla podle všeho produktivní, obě strany pokročily v návrhu rámce dohody. Prezident Zelenskyj však trvá na tom, že jakýkoli krok k ukončení války nesmí oslabit Ukrajinu vůči Rusku. K finální dohodě by bylo nutné schválení USA, Ukrajiny i Ruska. Všichni se obáváme, že takový mír „za každou cenu“, spojený s ústupky v Donbasu či oslabením armády, by znamenal faktickou kapitulaci Ukrajiny a geopoliticky posílil Rusko.

To by mohlo povzbudit tuto zemi časem v další agresi vůči Ukrajině či pobaltským státům, což připomíná varování po Mnichovské dohodě v roce 1938: „Měli jste na vybranou mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu – a budete mít válku.“ Osobně bych čekal, že pokud dojde k nějaké přestávce v této hrozné válce trhy na to nejdřív obecně budou reagovat pozitivně. Současné slevy u zbrojních společností, jako je Leonardo či Rheinmetall bych přesto využil jako příležitost vstupu do pozice. Zbrojit se bude dál, ať už zavládne pro Ukrajinu nespravedlivý mír nebo ne.

Bronzová busta od Alfonse Muchy se vydražila za rekordní sumu

Bronzová plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy
ČTK
ČTK
ČTK

Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně European Arts Investmenst Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.

Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta. „Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva,“ uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.

Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky. V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.

Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera

Součástí dražby byla také benefiční Aukce cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním, která vynesla 226 tisíc korun, uvedla aukční síň v tiskové zprávě.

Dílo od Jiřího Machta Cesta za svobodou

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Hold mu vzdal i král Karel III.

Tom Stoppard
ČTK
ČTK
ČTK

Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků Tom Stoppard. S odkazem na jeho agenty o tom informuje server BBC a další média. Zlínský rodák je mimo jiné autorem Oscarem a Zlatým glóbem oceněného scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll. Hold Stoppardovi vzdal i britský král Karel III.

„Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině,“ uvedla jeho agentura. „Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho,“ dodala organizace. Sir Tom zemřel pokojně ve svém domě v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii obklopen rodinou, píše BBC.

Stoppard, kterého v roce 1997 královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu, se v roce 1967, ve svých 29 letech, stal nejmladším dramatikem, jehož dílo, konkrétně Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, bylo uvedeno v londýnském Národním divadle. Hra pak byla uváděna i na Broadwayi v New Yorku a v prvních deseti letech na více než 250 místech na světě.

Mnozí kritici považují za Stoppardovo vrcholné dílo Arkádii z roku 1993. Tato hra propojuje teorii chaosu, Isaaca Newtona i milostný život básníka Lorda Byrona. „Jeho hutné, spletitě vystavěné hry jsou založeny na rozsáhlém výzkumu,“ uvedla agentura Reuters. Pojem „stoppardovský“ se podle ní dokonce dostal do oxfordského slovníku angličtiny a odkazuje na využívání "slovní gymnastiky" při popisu filosofických konceptů.

Poslední Stoppardova hra Leopoldstadt byla uvedena v roce 2020. Příběh židovské rodiny ve Vídni má autobiografické prvky. Právě rodinným kořenům dramatika se dnes agentury také podrobněji věnují. Připomínají, že Stoppard, rodným jménem Tomáš Straussler, uprchl se svými rodiči - lékařem u firmy Baťa Eugenem Strausslerem a zdravotní sestrou Martou, rozenou Beckovou - před nacisty a odstěhovali se do Singapuru. Následně s matkou a starším bratrem odešel do Indie, kde se Marta Strausslerová provdala za britského majora Kennetha Stopparda a rodina se přestěhovala do Anglie.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

Stoppard až po desetiletích objevil své židovské kořeny a svého nevlastního otce obvinil z „vrozeného antisemitismu“. „Nakonec se od českých příbuzných dozvěděl, že všichni čtyři jeho prarodiče byli Židé a že zemřeli v nacistických koncentračních táborech,“ píše Reuters.

„Cítím se neuvěřitelně šťastný, že jsem nemusel přežít nebo zemřít. Je to nápadná součást toho, co by se dalo nazvat okouzlujícím životem,“ napsal Stoppard v roce 1999 v americkém časopise Talk, když vzpomínal na návrat s bratrem do rodného Zlína.

Knihovna Václava Havla, která uděluje ceny Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce, přijala dnešní zprávu o dramatikově úmrtí se zármutkem. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček řekl, že Stoppard patřil k těm, kteří trvale upozorňovali demokratický svět na zápas československého disentu o svobodu a lidskou důstojnost. Připomněl i Stoppardovo dlouholeté blízké přátelství s českým prezidentem a dramatikem Václavem Havlem. Agentura AP také připomněla, že Stoppard překládal do angličtiny i Havlovy hry.

Cenu Toma Stopparda letos získal Stanislav Šulc za esej „Obchodní podmínky. Oceněný autor a publicista je spolupracovníkem serveru newstream.cz.

Po zprávě o Stoppardově úmrtí vyjádřily zármutek četné osobnosti včetně například frontmana kapely The Rolling Stones Micka Jaggera. „Tom Stoppard byl můj oblíbený autor divadelních her. Zanechal nám majestátní soubor intelektuálních a zábavných děl,“ napsal Jagger na síti X a příspěvek doplnil společnými fotografiemi se slavným dramatikem.

Agentura AP také poznamenala, že divadla londýnského West Endu v úterý na počest zesnulého dramatika v 19:00 místního času na dvě minuty ztlumí světla.

