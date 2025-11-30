Týden tradera: Trhy se oklepaly z poklesů. Blíží se Santa Claus rally?
V uplynulém týdnu se trhy dál oklepávaly z předchozích poklesů a znovu našly růstové „momentum“. Možná se už pomalu blíží tzv. „Santa Claus rally“, kdy trhy na konci roku obvykle výrazně posilují. Týden nebyl vůbec chudý na makroekonomická data ani na geopolitické události. Hlavní americký index S&P 500 se přiblížil k hladině 6 900 bodů.
Béžová kniha Fedu ukazuje, že ekonomická aktivita v posledních týdnech zůstala téměř beze změny, zatímco celkové spotřebitelské výdaje dále oslabily – s výjimkou zákazníků s vyššími příjmy, jejichž poptávka zůstává stabilnější. Zaměstnanost mírně klesla a ceny rostly umírněně. Výhled se obecně nezměnil, ale některé indikátory upozorňují na rostoucí riziko zpomalení aktivity v příštích měsících, zatímco výrobci hlásí určitou opatrnou dávku optimismu.
Více regionů uvádí, že domácnosti s nízkými a středními příjmy zřetelně omezují výdaje. Firmy častěji využívaly přirozený úbytek zaměstnanců namísto přímého propouštění. Náklady zůstávají pod tlakem, zejména v průmyslu a maloobchodu, přičemž část firem zmiňuje stres způsobený tarify – i když některé zaznamenaly pokles cen kvůli slabší poptávce nebo odkladu tarifů.
Mezi členy Fedu dál panuje nejednotnost ohledně toho, zda v prosinci sazby ponechat, nebo je snížit. Právě růst očekávání, že sazby půjdou v prosinci dolů o 25 bps s pravděpodobností 80 procent, vedlo k masivnímu posílení trhů během týdne. Nic na tom nezměnilo ani zklidnění trhu práce, kde podpory v nezaměstnanosti (216 tisíc) klesly na nejnižší úroveň za řadu měsíců.
Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.
Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol
Trhy
V týdnu se hodně řešil konflikt na Ukrajině. Jednání USA a Ukrajiny v Ženevě byla podle všeho produktivní, obě strany pokročily v návrhu rámce dohody. Prezident Zelenskyj však trvá na tom, že jakýkoli krok k ukončení války nesmí oslabit Ukrajinu vůči Rusku. K finální dohodě by bylo nutné schválení USA, Ukrajiny i Ruska. Všichni se obáváme, že takový mír „za každou cenu“, spojený s ústupky v Donbasu či oslabením armády, by znamenal faktickou kapitulaci Ukrajiny a geopoliticky posílil Rusko.
To by mohlo povzbudit tuto zemi časem v další agresi vůči Ukrajině či pobaltským státům, což připomíná varování po Mnichovské dohodě v roce 1938: „Měli jste na vybranou mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu – a budete mít válku.“ Osobně bych čekal, že pokud dojde k nějaké přestávce v této hrozné válce trhy na to nejdřív obecně budou reagovat pozitivně. Současné slevy u zbrojních společností, jako je Leonardo či Rheinmetall bych přesto využil jako příležitost vstupu do pozice. Zbrojit se bude dál, ať už zavládne pro Ukrajinu nespravedlivý mír nebo ne.