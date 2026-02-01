Nový magazín právě vychází!

Vyšší rozpočtový schodek? Žádný problém, signalizují mezinárodní invesoři i ČNB

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Vyšší navrhovaný letošní schodek státního rozpočtu sice čeří politické vody, Českou národní banku ale nechává v klidu. Navýšení plánovaného deficitu z 286 na 310 miliard korun evidentně pro ČNB není ničím zásadním, alespoň z hlediska její zákonem dané snahy o udržování stabilní cenové hladiny.

Přitom v minulosti ČNB upozorňovala, že klíčovým zdrojem výraznější inflace jsou poměrně vysoké rozpočtové schodky. Zmíněné navýšení deficitu na 310 miliard ale udrží schodek veřejných financí v poměru k hrubému domácímu produktu na úrovni kolem dvou procent. Tedy zhruba na stejné úrovni, jakou plánovala i Fialova vláda, když navrhovala schodek 286 miliard korun. 

Podstatná část navýšení schodku je navíc fakticky dána loňským ukončením uplatňování kontroverzní daně z mimořádných zisků. Daň, kterou platili takřka výhradně menšinoví akcionáři energetické společnosti ČEZ, a proti níž se veřejně vymezuje už třeba i část vedení opoziční ODS, skončila loni. Vynášela až takřka 40 miliard korun ročně. Pokud by ji Fialova vláda loni neuplatňovala, její výsledný schodek za loňský rok by nečinil bezmála 291 miliard korun, nýbrž takřka 330 miliard korun. Byl by tedy o nějakých dvacet miliard korun vyšší, než ten jaký pro letošek plánuje kabinet Babišův.

Úvahy nad inflačními tlaky

Z hlediska ČNB tak vyšší schodek evidentně nevyvolává žádné nové inflační tlaky. I proto, že vlastně odráží ukončení účinnosti jedné kontroverzní daně, uvalené na specifickou, poměrně úzkou část poplatníků.

To, že ČNB zůstává i po navýšení plánovaného rozpočtového schodku „v klidu“, nejlépe ilustruje fakt, že v posledních dnech začali její představitelé signalizovat možnost až dvojí letošní redukce základní úrokové sazby. K takové signalizaci by se neuchylovali, pokud by se rozpočtový schodek zásadněji vymykal dosavadní linii, takže by hrozil vyvolat výraznější dodatečné inflační tlaky. V takovém případě by ČNB těžko mohla zahájit komunikaci o možném snížení sazeb, a naopak by upozorňovala na jejich možné zvýšení.

ČNB ovšem nejenže zjevně nemá navýšený rozpočtový schodek za jakkoli výrazněji proinflační, navíc si všímá možných protiinflačních tlaků přicházejících ze zahraničí. Člen bankovní rady ČNB Jan Procházka upozornil na možnost až dvojího letošního snížení základní úrokové sazby v případě kolapsu zejména akciových trhů ve světě. Procházka šířeji hovořIl o možném pádu cen aktiv, nejen akcií, který by zbrzdil hospodářské oživení v Německu, stěžejním vývozním trhu České republiky. Podle něj rekordní ocenění akcií klíčových světových trhů nemusí být udržitelné.

Přijde to opět z ciziny?

Jen o den dříve, toto úterý, se v podobném duchu vyjádřil také viceguvernér ČNB Jan Frait, podle nějž mohou zahraniční faktory vést k otevření debaty o snížení úrokových sazeb, letos nejvýše o 50 bazických bodů. Centrální banka by podle něj měla jednat preventivně. Faktory, jako je možný růst dlouhodobějších tržních úrokových sazeb nebo možné náznaky nerovnováhy na finančních trzích, tak mohou ČNB už celkem záhy přimět ke snížení sazeb, byť zřejmě ne hned na zasedání v nadcházejícím týdnu. Rovněž Frait, podobně jako Procházka, se tedy evidentně obává možných otřesů na světových trzích aktiv, jimiž by se ony jím zmíněné nerovnováhy zhmotnily.

Poselství ČNB je tudíž zřejmé. Vyšší domácí rozpočtový schodek za proinflační nepovažuje, naopak se v rostoucí míře zaměřuje na možné protiinflační tlaky přicházející ze zahraničí. 

Trh novou komunikaci ČNB již reflektuje. Zatímco před pouhým měsícem předpokládal, že během jednoho roku se základní sazba ČNB zvýší z nynější úrovně 3,5 procenta na úroveň 3,75 (viz graf agentury Bloomberg: žlutá křivka), potenciálně dokonce na rovná čtyři procenta, nyní jako s nejpravděpodobnějším počítá se scénářem jejího poklesu na tři procenta (tentýž graf: zelená křivka). Během měsíce se tak sazba ČNB v ročním výhledu trhu snížila až o jeden procentní bod. To není málo. Snížila se navzdory navýšení plánovaného letošního schodku. Které tudíž za jakkoli zásadní, totiž proinflační, nepovažují ani trhy samotné, tedy čeští i zahraniční investoři.

Macinkovo řešení sporů s prezidentem? Budeme ignorovat jeho kancelář, hlásá

Macinkovo řešení sporů s prezidentem? Budeme ignorovat jeho kancelář, hlásá
Profimedia
ČTK
ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že on a ministerstvo zahraničí budou ignorovat Kancelář prezidenta republiky. Mezi ministrem a prezidentem propukl v týdnu spor kvůli Macinkovým sms zprávám týkajícím se jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka dnes řekl, že se za zprávy nebude omlouvat. Zprávy určené pro prezidentova poradce Petra Koláře tento týden Pavel zveřejnil s tím, že je pokládá za pokus o vydírání. Macinkova slova o ignorování hlavy státu kritizuje opozice.

"Myslím, že situace by měla být zklidňována, proto mně nezbývá nic jiného než pana prezidenta nejenom já osobně ale i jako ministerstvo zahraničí ho budeme prostě teď ignorovat," řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce. "Nemám za co se mu omlouvat. Nejrozumnější způsob, jak situaci neeskalovat, je ignorovat Kancelář prezidenta republiky," dodal. Spor s prezidentem se týká jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident odmítá. Podle Macinky se tím pohybuje mimo ústavní rámec.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Macinka funguje jako Babišův štít

Názory

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na síti X připomněl článek 63 ústavy, podle kterého prezident mimo jiné zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy či pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Připojil i znění slibu člena vlády, že bude zachovávat ústavu a zákony. "Další komentář považuji za zbytečný," napsal.

Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že Macinka se bude chovat jako ignorant, který nerespektuje, že prezident zastupuje zemi navenek. "Nechceme, aby naši zemi vedli ignoranti. Premiér, pokud vládu skutečně řídí, by z ní měl ignoranty s Macinkou v čele odvolat," dodal. Macinka v pořadu zopakoval, že na jednání koaliční rady či vlády bude diskuse, kdo povede delegaci na summit NATO letos v létě. "Prezident se tím, co dělá, situuje do role lídra opozice. Nevidím důvod, proč by měla opozice reprezentovat ČR na takto zásadním jednání," řekl ministr v ČT.

Kdo nakonec pojede?

Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga už dříve uvedl, že ohledně účasti je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Macinka považuje za vhodné, aby na summit jel právě Babiš, protože zahraniční politiku podle něj vytváří vláda na základě svého programového prohlášení.

Šéf diplomacie vyloučil rezignaci, ke které ho vyzývají opoziční strany. Kvůli případu bude příští týden Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. "Prezident si zvykl, že vláda skákala, jak on pískal. Možná si myslel, že to bude pokračovat, ale je-li to opoziční prezident a chce věci v rozporu s programovým prohlášením a tím, co jsme říkali před volbami, bude si muset zvyknout, že s ním bude komunikováno jako s opozicí," dodal.

Recenze: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu
Zdeněk Pečený, newstream.cz
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Když je plno, ale pořád se vejdeš

Do restaurace přicházíme s rodinou v neděli navečer. Uvnitř to žije, stoly jsou obsazené, ale pár volných míst se ještě najde. Atmosféra je hlučnější, živá, hospodská v tom nejlepším slova smyslu. Žádný stres, žádná strojenost – tady se prostě večeří.

Přehled českých klasik na stole: maso, knedlíky a omáčky servírované zvlášť Gin &tonic na začátek večera Hovězí oháňka s červeným zelím– jednoduché, funkční jídlo 13 fotografií v galerii

Začínáme předkrmy na sdílení. Na stole končí jelení tatarák, který je zajímavým odklonem od klasiky, ale přiznávám, že mi na první ochutnání úplně k srdci nepřirostl. Možná je to jen otázka zvyku, možná bych čekal výraznější chuť. O to jistější volbou je roast beef, který funguje bez výhrad – kvalitní maso, správná úprava, nic navíc.

Ze speciální nabídky zkoušíme smaženou hovězí oháňku, příjemně výraznou a chuťově plnou. Na doporučení obsluhy přichází i kulajda. Je velmi povedená, krémová, s houbami a koprem, jen o něco sladší, než bych osobně preferoval. Pořád ale patří k těm lepším verzím, na které v Praze narazíte.

Knedlíky jako hlavní disciplína

Vinohradský Parlament se dlouhodobě profiluje jako místo, kde knedlíky nejsou jen příloha, ale plnohodnotná součást jídla. A tady to dává smysl. Objednáváme jelení kýtu se třemi omáčkami a třemi druhy knedlíků. Maso je měkké, omáčky poctivé, plné chuti, bez pocitu, že by se šetřilo nebo zjednodušovalo. Každý knedlík funguje trochu jinak a umožňuje si talíř poskládat podle sebe.

K tomu ochutnáváme i několik plněných knedlíků. Největší úspěch má varianta s trhaným masem – chuťově výrazná, dobře vyvážená, přesně ten typ jídla, kvůli kterému se do podobných podniků vracíte. Ze speciální nabídky si nenechávám ujít ani řízek z kančí kýty s lehkým bramborovým salátem. Chuťově velmi povedený, řízek je šťavnatý, obal křupavý, salát nepůsobí těžce ani mastně.

Nepřeslazené pití a sladká tečka

K pití volím nejprve grepový gin & tonic, později přecházím na okurkovou limonádu. Právě u domácích limonád stojí za zmínku, že nejsou přeslazené – detail, který dnes bohužel není samozřejmostí. Ocenil bych širší nabídku nealkoholických koktejlů nebo vína, ale zároveň je jasné, že sem se chodí hlavně na Plzeň.

Na závěr přichází dezerty a vítěz je jednoznačný: kynuté knedlíky se švestkami a mákem. Tradiční, jednoduché, bez snahy cokoliv přepisovat. Přesně takové, jaké mají být.

Verdikt

Vinohradský Parlament není restaurace, která by chtěla českou kuchyni modernizovat nebo ohromovat. Je to místo, které ji bere vážně. Vaří s jistotou, bez zbytečných kudrlinek, a nabízí přesně ten typ poctivého zážitku, který chcete od nedělní rodinné večeře. A to je vlastně víc, než se dnes často nabízí.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

