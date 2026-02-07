„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá
Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.
Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem. Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání. Šéf Motoristů, který kromě postu ministra zahraničí vede právě i resort životního prostředí, Pavla dále kritizoval při středečním projevu ve Sněmovně. K tomu Babiš řekl, že Macinku žádal, aby to bylo poslední konfrontační vyjádření o vztahu s prezidentem.
Babiš řekl, že chápe Macinku, že za Turka bojuje. „Přesvědčoval jsem pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se na to povznesl, aby mu dal šanci. Řekl jsem, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, něco zase řekne, tak tam nebude,“ poznamenal premiér.
Prezident definitivně odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a premiér Babiš s ním na žádný ministerský post již nepočítá. Petr Macinka na to reaguje státnicky. Bude čekat. Klidně dva roky. Klidně se dvěma ministerstvy na krku. Česká politika tak objevila nový žánr. Vládnutí bez řešení, zato s vírou v ústupky budoucího prezidenta.
Babiš by Turka jmenoval
Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli přístupu k právu a pravidlům. Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. „Pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali sociální sítě,“ řekl Babiš. Uvedl také, že na Pavlově místě by Turka jmenoval.
Turek Nově řekl, že by mohl být premiér na prezidenta trochu tvrdší. Není ale podle něj v silách koalice Pavla přesvědčit, tudíž našla jinou cestu. Odchod Motoristů z vlády by považoval za nesmysl. „Bylo by mnohem praktičtější být ministr, na druhou stranu pod pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal v podstatě schováte veškeré agendy ministerstva životního prostředí,“ podotkl Turek.
Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.
Chlad má smůlu
Babiš poznamenal, že vzhledem ke koaliční smlouvě nemůže na sílu rozhodovat o obsazení ministerstva, které náleží Motoristům. Důležité je podle premiéra to, aby úřad fungoval, sám to chce sledovat. Označil ho za těžší než ministerstvo zahraničních věcí, neboť vláda má jasnou zahraniční politiku, pragmatickou a proexportní se zakotvením v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).
Motoristé původně chtěli na post šéfa diplomacie Turka a Macinku do čela ministerstva životního prostředí. Po Pavlových výhradách nominace vyměnili, prezident ale svůj postoj k Turkovi nezměnil.
Na dotaz, zda by mohl resort vést miliardář Richard Chlad, který dlouhodobě Motoristy podporuje, premiér odvětil, že určitě ne. „To i kdyby navrhli, tak mají smůlu,“ poznamenal.