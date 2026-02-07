Nový magazín právě vychází!

„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá

Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.

Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem. Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání. Šéf Motoristů, který kromě postu ministra zahraničí vede právě i resort životního prostředí, Pavla dále kritizoval při středečním projevu ve Sněmovně. K tomu Babiš řekl, že Macinku žádal, aby to bylo poslední konfrontační vyjádření o vztahu s prezidentem.

Babiš řekl, že chápe Macinku, že za Turka bojuje. „Přesvědčoval jsem pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se na to povznesl, aby mu dal šanci. Řekl jsem, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, něco zase řekne, tak tam nebude,“ poznamenal premiér.

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B“. Chce prostě jen počkat

Názory

Prezident definitivně odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a premiér Babiš s ním na žádný ministerský post již nepočítá. Petr Macinka na to reaguje státnicky. Bude čekat. Klidně dva roky. Klidně se dvěma ministerstvy na krku. Česká politika tak objevila nový žánr. Vládnutí bez řešení, zato s vírou v ústupky budoucího prezidenta.

Michal Nosek

Přečíst článek

Babiš by Turka jmenoval

Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli přístupu k právu a pravidlům. Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. „Pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali sociální sítě,“ řekl Babiš. Uvedl také, že na Pavlově místě by Turka jmenoval.

Turek Nově řekl, že by mohl být premiér na prezidenta trochu tvrdší. Není ale podle něj v silách koalice Pavla přesvědčit, tudíž našla jinou cestu. Odchod Motoristů z vlády by považoval za nesmysl. „Bylo by mnohem praktičtější být ministr, na druhou stranu pod pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal v podstatě schováte veškeré agendy ministerstva životního prostředí,“ podotkl Turek.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Chlad má smůlu

Babiš poznamenal, že vzhledem ke koaliční smlouvě nemůže na sílu rozhodovat o obsazení ministerstva, které náleží Motoristům. Důležité je podle premiéra to, aby úřad fungoval, sám to chce sledovat. Označil ho za těžší než ministerstvo zahraničních věcí, neboť vláda má jasnou zahraniční politiku, pragmatickou a proexportní se zakotvením v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

Motoristé původně chtěli na post šéfa diplomacie Turka a Macinku do čela ministerstva životního prostředí. Po Pavlových výhradách nominace vyměnili, prezident ale svůj postoj k Turkovi nezměnil.

Na dotaz, zda by mohl resort vést miliardář Richard Chlad, který dlouhodobě Motoristy podporuje, premiér odvětil, že určitě ne. „To i kdyby navrhli, tak mají smůlu,“ poznamenal.

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Michal Nosek
Michal Nosek

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

V rozhovoru překvapí, jak zasvěceně Francesco Kinský hovoří o umělé inteligenci. Sám přiznává, že není technický typ, a právě proto k novým technologiím přistupuje obezřetně. Umělou inteligenci ale nedávno poprvé vyzkoušel – a výsledek ho zaskočil.

„Nechal jsem si udělat proslov od ChatGPT,“ říká. „Lepší proslov bych nevytvořil ani za tři hodiny práce. A tomu to trvalo třicet vteřin. To je to, co mě děsí.“

VIP Eva Talk Francesco Kinský dal Borgo Newstream

Podle něj jsme se po průmyslové revoluci vzdali práce rukou a nyní hrozí, že se vzdáme i práce duševní. „Co nám zbude? Možná emoce. A kdo nám zaručí, že i ty jednou nenahradí umělá inteligence?“ zamýšlí se.

Šlechta a technologie: historické spojení

Aristokracie podle Kinského nikdy nebyla pouze konzervativní silou. „Historicky šlechta často implementovala moderní technologie jako první. Byli jsme mecenáši a dotovali vývoj,“ říká. Dnes ho ale znepokojuje tempo změn. „To jediné, co to dnes řídí, je zisk. Nikoho nezajímá, jestli si za dvacet let neřekneme: Ježíš Maria, co jsme si to na sebe udělali,“ dodává.

Bez moci, ale s odpovědností

Když se řeč stočí k postavení šlechty dnes, mluví realisticky. „Ztratili jsme bohatství i politickou moc. Co nám zbývá? Starat se o to, co ještě máme.“ Tím myslí především historické dědictví. „Zachováváme kulturu a historii pro společnost,“ říká. Stejně důležité jsou podle něj i hodnoty. „Musíš být dobrý příklad. Když to uděláš ty špatně, bude to třikrát horší.“

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Tradice jako „batoh“

Rodová kontinuita je podle Kinského zásadní, ale není jednoduchá. „Dívám se na historii jako na batoh. Je to čest, ale i obrovská odpovědnost.“ Zároveň zdůrazňuje, že tradice je něco, co rodům nikdo nevezme. „Může přijít jakýkoliv režim, ale aspoň tohle nám vzít nemůžou.“

Správa rodového majetku je podle něj týmová práce. Cílem je předat vše dalším generacím v lepším stavu, než v jakém to převzali. Klíčové je dát památkám smysluplnou funkci. „Můžete zrekonstruovat budovu, ale pokud jí nenajdete využití, začne znovu chátrat,“ říká. Jako příklad uvádí obnovenou jízdárnu: „Vrátila se jí původní funkce a dneska jsou tam znovu Kinští koně.“

Na zámku jen na návštěvě

Romantická představa života na zámku má podle něj své limity. „Žil jsem tam skoro rok, než mě to přestalo bavit. Lidé chodili každou druhou hodinu a ptali se, kde jsou záchody,“ vzpomíná. Dnes proto žije jinde. „Jsem rád, že žiju v lese, v klidu, v srdci naší historické obory.“

Modrá krev? Jen při úplňku

Rozhovor končí s nadhledem. Kinský pravidelně daruje krev a rád o tom žertuje: „Sestřičky jsou zklamané, že není modrá. Jenom proto, že není úplněk,“ říká na závěr.

Co dalšího se ve videorozhovoru dozvíte?

  • Jak šlechta historicky podporovala vědu, umění a inovace?
  • Funguje rodinné „konzilium“ při správě majetku?
  • Co znamenalo převzít rodové dědictví po roce 1990?
  • Jaké vztahy dnes panují mezi českými šlechtickými rody?
  • Proč považuje myslivost za službu krajině, ne jen tradici?

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?

Fairmont Golden Prague
Fairmont Golden Prague, užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.

Mandarin Oriental Prague: tichá romantika v klášterních zdech

Hotel v bývalém klášteře na Malé Straně sází na komorní atmosféru a klasickou romantiku. Restaurace Monastiq připravila tříchodové valentýnské menu za 2 tisíce korun na osobu.

Na úvod se podává rybí předkrm s kaviárem, hlavním chodem je tournedos Rossini s foie gras a lanýži. Večer zakončí dezert s fialkami a černorybízovým sorbetem. Alternativou je také výběr z à la carte nabídky.

FOTOGALERIE: Projížďka po Vltavě s Mandarin Oriental

Prosecco a lehké občerstvení na začátek 19 fotografií v galerii

Kampa Park: lanýže a svatojakubské mušle u Vltavy

Restaurace s jedním z nejhezčích výhledů na Karlův most připravila třídenní valentýnské menu. Hosté mohou ochutnat například carpaccio ze svatojakubských mušlí s černým lanýžem, langustýna s celerovým pyré nebo telecí svíčkovou se smržovou omáčkou.

Vícechodové menu vyjde na 3 150 korun, vinné párování stojí dalších 1 695 korun.

Majitel Kampa Parku: Raději budu mít restauraci plnou lidí, než michelinskou hvězdu na dveřích

Enjoy

Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Prague Marriott Hotel: večeře i víkendový brunch

Hotel v centru Prahy letos sází na dostupnější variantu oslavy. Valentýnská večeře nabízí tříchodové menu za 790 korun na osobu, doplněné signature koktejly a živou hudbou.

Během víkendu se pak koná valentýnský brunch, a to výjimečně v sobotu i v neděli. Cena je 1 545 korun bez alkoholu, respektive 1 745 korun s alkoholem.

FOTOGALERIE: Prague Marriott Brunch

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu 20 fotografií v galerii

Vinograf: láska ve skleničce vína

Pražský Vinograf tradičně staví valentýnský večer na kombinaci vína a sdílení. Hosté se mohou těšit na speciální degustační menu doplněné párováním vín z evropských vinařství.

Atmosféra je spíše uvolněná než formální, což z Vinografu dělá dobrou volbu pro páry, které chtějí romantiku bez okázalého fine-diningu.

Andaz Prague: designový brunch se sklenkou prosecca

Moderní hotel Andaz připravil valentýnský brunch i večeři v restauraci ZEM. Uvolněnější forma oslavy se sklenkou prosecca a výběrem brunchových specialit vyjde na 1 595 korun na osobu. Večer pak doplní vícechodové valentýnské menu v moderním fine-diningovém stylu.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hliněná bašta: čtyři chody za necelou tisícovku

Pro ty, kdo hledají příjemnou valentýnskou večeři bez luxusní cenovky, připravila Hliněná bašta čtyřchodové menu za 965 korun. Na talíři se objeví například ceviche z lososa s avokádovou majonézou, francouzské baby kuřátko s celerovým pyré nebo malinový dezert s pistáciemi.

FOTOGALERIE: Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou

Japonské Wagyu A5 Steak ze svíčkové Farmářský cheeseburger 13 fotografií v galerii

W Prague: steak, koktejly a noční program

Hotel na Václavském náměstí pojal Valentýna ve svém stylu. Restaurace Le Petit Beefbar nabízí à la carte menu s valentýnskými specialitami a minimální útratou 1 500 korun na osobu. Večer může pokračovat tarotovým výkladem nebo DJ setem.

Fairmont Golden Prague: luxus bez kompromisů

Vloni otevřený hotel na břehu Vltavy připravil hned několik valentýnských scénářů a cenově míří na samotný vrchol nabídky.

Ve střešní restauraci Zlatá Praha se podává degustační menu s wagyu a kaviárem za 4 990 korun na osobu, šampaňské párování vyjde na dalších 2 990 korun. Alternativou je večer v baru Golden Eye se sdíleným menu a DJ setem za 3 tisíce korun.

Restaurant Papilio

OBRAZEM: Gastronomický zážitek bez kompromisů. Papilio potvrdila pověst nejlepší restaurace v Česku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

V Praze září další kuchařská hvězda. Skrze spálený květák přináší chutě Ameriky, zapečenou fetou vzdává hold Evropě

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
