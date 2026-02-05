Češi si půjčují víc, úroky klesají. Refinancování má prostor růst

Nový magazín právě vychází!

Češi si nadále půjčují více. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl zhruba o devět procent a spolu s tím posílil i segment refinancování. Vyplývá to z dat České národní banky, která zároveň ukazují na dlouhodobý pokles úrokových sazeb u nových spotřebitelských úvěrů. To vytváří prostor pro refinancování starších půjček a možné snížení nákladů na jejich splácení.

Průměrná úroková sazba u nových spotřebitelských úvěrů se podle statistik ČNB aktuálně pohybuje okolo 8,2 až 8,3 procenta. Ještě před rokem činila zhruba 8,8 procenta a v roce 2023 se běžně pohybovala kolem deseti procent. I relativně malý pokles sazeb přitom může u dlouhodobých úvěrů znamenat výrazný rozdíl v celkové zaplacené částce. Rozdíl mezi průměrnou sazbou a nejvýhodnějšími nabídkami na trhu může být navíc výrazný, v některých případech až dvojnásobný.

Zkušenosti z bankovní praxe ukazují, že řada domácností stále splácí úvěry sjednané v minulých letech za podmínek, které už neodpovídají aktuální situaci na trhu. Přestože objem refinancování loni vzrostl o 28 procent, tvořilo méně než pětinu z celkového objemu 148 miliard korun, které si domácnosti v uplynulých dvanácti měsících půjčily. To naznačuje, že zatímco část klientů refinancování vnímá jako užitečný nástroj, značná část domácností jeho potenciál stále nevyužívá.

Možnosti úspor potvrzují i interní data Trinity Bank. Klienti, kteří si převedli nebo sloučili své půjčky do produktu s úrokem 3,99 procenta ročně při řádném splácení, dosáhli v průměru úspory až 60 tisíc korun. Každý pátý klient přitom ušetřil více než 100 tisíc korun. Refinancování se ale často neprojevuje pouze snížením celkové zaplacené částky, ale také poklesem měsíční splátky, což má okamžitý dopad na rodinný rozpočet. Vyšší úspory se typicky objevují u starších úvěrů sjednaných v době vyšších sazeb nebo u klientů s více půjčkami současně, ale také v případech, kdy došlo ke zkrácení zbytečně dlouhé doby splatnosti.

Refinancování dnes podle bankovní praxe neznamená známku finančních potíží, ale spíše aktivní přístup k osobním financím. Stejně jako lidé pravidelně přehodnocují své pojistky či úspory, měli by průběžně kontrolovat i podmínky svých úvěrů. Trh se vyvíjí a mění se i finanční situace domácností. K úsporám může vést nejen refinancování, ale také mírné zvýšení splátek a zkrácení doby splatnosti. Podle dat Trinity Bank volí nejdelší možnou splatnost méně než čtvrtina klientů a pro většinu z nich není nejnižší měsíční splátka rozhodujícím parametrem.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Pražský hrad v zimě

Česká ekonomika roste, ale naráží na své limity

Money

Česká ekonomika sice nadále roste, avšak její další vývoj stále více limitují strukturální slabiny, demografický vývoj a přetrvávající inflační tlaky ve službách. Zatímco domácí poptávka zůstává silná a inflace se drží blízko cíle, prostor pro fiskální i měnové uvolnění je omezený. O budoucím růstu tak budou rozhodovat spíše strukturální reformy než krátkodobé stimuly, uvedl Mezinárodní měnový fond.

nst

Přečíst článek

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů, nejníže od listopadu 2024

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů, nejníže od listopadu 2024
iStock
ČTK
ČTK

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu korun). Kolem 12:30 středoevropského času se pohybovala v blízkosti 69 967 dolarů, pak se ale nad 70 tisíc dolarů vrátila.

Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).

Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.

„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.

Plesnivé muffiny i prošlé maso. Inspekce našla pochybení u třetiny restaurací KFC v Česku

KFC
ČTK
nst
nst

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni zjistila pochybení přibližně u třetiny kontrol v síti restaurací rychlého občerstvení KFC v Česku. Inspektoři provedli celkem 144 kontrol, při nichž prověřili všechny pobočky řetězce, některé i opakovaně. Závažnost zjištěných nedostatků se lišila, uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Rozsáhlá kontrolní akce začala na popud nezávislého novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích upozorňoval na hygienicky nevhodné zacházení s masem, včetně falšování údajů o jeho trvanlivosti a přípravy jídel z masa, které bylo zapáchající nebo zkažené. Podle Tuny nešlo o ojedinělé selhání, ale o běžnou praxi. Inspekce zároveň reagovala i na zjištění kolegů z Dánska, kteří podobné problémy odhalili při kontrolách tamních poboček KFC.

Prodej plesnivých muffinů

Mezi nejzávažnější zjištění patřil prodej plesnivých muffinů v pobočce v Jenišově na Karlovarsku, kde byly umístěny přímo na výdejním pultu. V Liberci inspektoři odhalili použití masa po datu použitelnosti při marinování za studena. V pražských Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě. V dalších případech inspektoři zjistili nevyhovující vzorek ledu a kontaminovaný stěr z prkénka používaného při kompletaci pokrmů, přičemž množství mikroorganismů překročilo zákonné limity.

Nejčastěji se pochybení týkala hygieny potravin, a to ve 38 případech. Třináctkrát inspekce zaznamenala porušení postupů v systému řízení bezpečnosti potravin. V jednom případě šlo také o porušení požadavků na sledovatelnost masa.

Společnost AmRest, která restaurace KFC v Česku provozuje, se k výsledkům vyjádřila poté, co si je od inspekce vyžádala. Uvedla, že jakékoli nedostatky v potravinových standardech považuje za nepřijatelné, zároveň ale tvrdí, že kontroly potvrzují funkčnost jejích systémů a že firma své postupy dále posílila.

SZPI může restaurace rychlého občerstvení kontrolovat teprve od začátku loňského roku. Před touto plošnou kontrolní akcí provedli inspektoři v KFC 63 kontrol, přičemž porušení zákona zjistili v devíti případech.

