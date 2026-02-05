Češi si půjčují víc, úroky klesají. Refinancování má prostor růst
Češi si nadále půjčují více. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl zhruba o devět procent a spolu s tím posílil i segment refinancování. Vyplývá to z dat České národní banky, která zároveň ukazují na dlouhodobý pokles úrokových sazeb u nových spotřebitelských úvěrů. To vytváří prostor pro refinancování starších půjček a možné snížení nákladů na jejich splácení.
Průměrná úroková sazba u nových spotřebitelských úvěrů se podle statistik ČNB aktuálně pohybuje okolo 8,2 až 8,3 procenta. Ještě před rokem činila zhruba 8,8 procenta a v roce 2023 se běžně pohybovala kolem deseti procent. I relativně malý pokles sazeb přitom může u dlouhodobých úvěrů znamenat výrazný rozdíl v celkové zaplacené částce. Rozdíl mezi průměrnou sazbou a nejvýhodnějšími nabídkami na trhu může být navíc výrazný, v některých případech až dvojnásobný.
Zkušenosti z bankovní praxe ukazují, že řada domácností stále splácí úvěry sjednané v minulých letech za podmínek, které už neodpovídají aktuální situaci na trhu. Přestože objem refinancování loni vzrostl o 28 procent, tvořilo méně než pětinu z celkového objemu 148 miliard korun, které si domácnosti v uplynulých dvanácti měsících půjčily. To naznačuje, že zatímco část klientů refinancování vnímá jako užitečný nástroj, značná část domácností jeho potenciál stále nevyužívá.
Možnosti úspor potvrzují i interní data Trinity Bank. Klienti, kteří si převedli nebo sloučili své půjčky do produktu s úrokem 3,99 procenta ročně při řádném splácení, dosáhli v průměru úspory až 60 tisíc korun. Každý pátý klient přitom ušetřil více než 100 tisíc korun. Refinancování se ale často neprojevuje pouze snížením celkové zaplacené částky, ale také poklesem měsíční splátky, což má okamžitý dopad na rodinný rozpočet. Vyšší úspory se typicky objevují u starších úvěrů sjednaných v době vyšších sazeb nebo u klientů s více půjčkami současně, ale také v případech, kdy došlo ke zkrácení zbytečně dlouhé doby splatnosti.
Refinancování dnes podle bankovní praxe neznamená známku finančních potíží, ale spíše aktivní přístup k osobním financím. Stejně jako lidé pravidelně přehodnocují své pojistky či úspory, měli by průběžně kontrolovat i podmínky svých úvěrů. Trh se vyvíjí a mění se i finanční situace domácností. K úsporám může vést nejen refinancování, ale také mírné zvýšení splátek a zkrácení doby splatnosti. Podle dat Trinity Bank volí nejdelší možnou splatnost méně než čtvrtina klientů a pro většinu z nich není nejnižší měsíční splátka rozhodujícím parametrem.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
