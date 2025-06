Fico opět pohrozil bojkotem protiruských sankcí

Slovensko podle premiéra Roberta Fica zablokuje přijetí 18. sankčního balíku Evropské unie proti Rusku, pokud unie předem nevyřeší záležitost ohledně navrhovaného ukončení dovozu ruských energií. Fico v této souvislosti opět kritizoval plán Evropské unie postupně zastavit veškerý dovoz ruského plynu do konce roku 2027. Ten je součástí projektu RePower EU s cílem odbourat závislost evropského bloku na energiích z Ruska.

„Žádáme odložit hlasování o sankčním balíku, dokud se nevyřeší ´repowering´. Všichni dobře víme, že škodí celé Evropské unii. Pokud se rozhodnou neposlouchat, budou za každou cenu prosazovat ´repowering´ a bude to uděláno kvalifikovanou většinou, tak zablokujeme sankce,“ řekl Fico.

Zatímco uvalení nových sankcí EU či prodloužení těch stávajících vůči Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině si vyžaduje jednomyslný souhlas evropského bloku, návrh ohledně uvedeného ukončení dovozu ruského plynu do EU by měl být schvalován procedurou kvalifikované většiny. To by umožnilo přehlasovat postoj Bratislavy a také Budapešti, které shodně vystupují proti zákazu odebírat ruský plyn.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pondělí podle agentury Reuters uvedl, že Maďarsko a Slovensko se rozhodly nepodpořit 18. unijní sankční balík proti Rusku. Důvodem je právě plán EU ukončit energetický import z Ruska, na který Slovensko i Maďarsko spoléhají. Nově navrhované sankce míří především na ruský energetický a bankovní sektor.

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár pak podle svého úřadu řekl, že Slovensko bude moci podpořit 18. balík protiruských sankcí, neboť by neměl mít negativní dopad na slovenskou ekonomiku. Také Blanár ovšem vyzval k tomu, aby o sankčním balíku diskutovali státníci členských zemí EU na summitu společně s plánem EU odstřihnout se od strategických surovin z Ruska.

