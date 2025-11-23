Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Týden tradera: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá

Týden tradera: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá

Týden tradera: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá
Profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Minulý týden dál pokračovala zvýšená volatilita na finančních trzích, kde se stále spekuluje o konci „boomu“ AI. Hospodářské výsledky klíčové technologické společnosti však investory poněkud uklidnily. Nechyběl ani zápis z posledního jednání Fedu. Index S&P 500 se obchodoval v širším rozpětí 6600–6800 bodů.

AI zůstává motorem velké části burzovního světa, ale zároveň i největším zdrojem napětí. Hedgeové fondy, včetně těch spojených s Peterem Thielem, vyklízejí pozice v Nvidii a Michael Burry otevírá sázky proti velkým hráčům v oblasti AI. Současně však startupy jako Cursor nebo Genspark získávají valuace v desítkách miliard dolarů a technologičtí giganti pumpují další miliardy do datových center. Trh tak žije v paradoxu: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá budoucnost.

Nvidia naštěstí opět překonala očekávání i vlastní výhledy. Tržby firmy ve třetím fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 62 procent na 57 miliard dolarů a výhled byl rovněž působivý. Ve čtvrtém kvartálu očekává firma růst tržeb na více než 65 miliard dolarů. Akcie reagovaly růstem až o šest procent a dodaly trhům novou dávku důvěry.

Pád bitcoinu

Bitcoin mezitím zažil prudký pád pod 90 tisíc dolarů, čímž smazal letošní zisky a vyvolal paniku zejména mezi novými ETF investory. Krátké zotavení nepřineslo jistotu – kryptoměny se opět ukázaly být aktivy, která dokážou zaskočit i ty otrlé. Na jedné konferenci, které jsem se tento týden účastnil, jsem potkal manažera fondu, jenž tvrdil, že se na kryptu stále dají vydělat stovky procent ročně. A pak se divte, že se všichni obáváme prasknutí bubliny na trzích s aktivy a systémové krize.

Vedle technologického vývoje rezonoval i zápis z posledního zasedání Fedu. Ten vyznívá spíše „jestřábím“ způsobem. Přestože FOMC nakonec schválil snížení sazeb o 25 bazických bodů na 3,75–4 procenty, debata byla mimořádně napjatá a výhled na prosinec zůstává nejistý. Mnoho účastníků uvedlo, že už letos nebude vhodné žádné další snížení, zatímco „několik“ by v prosinci podporovalo další cut — a výraz „mnoho“ naznačuje převahu odpůrců.

Fed tak zůstává rozdělený. V datové mlze, způsobené dlouhým shutdownem, bych dál spíše vyčkával; trh práce by mohl mít v USA to nejhorší za sebou a přílišné uvolňování měnové politiky nemusí být nakonec vůbec smysluplné. Nakonec by totiž inflace mohla v případě většího přehřátí americké ekonomiky v příštím roce opět bolestně akcelerovat.

Šéf Eli Lilly David Ricks

Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Evropa odmítla Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině

Evropa odmítla Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Evropští lídři odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě, informuje dnes agentura DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Agentura Reuters píše o obavě evropských zemí, že kvůli navrhovanému početnímu omezení ukrajinských ozbrojených sil by Ukrajina byla zranitelná v případě útoku.

Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

„Prvotní návrh osmadvacetibodového plánu obsahuje důležité prvky, které budou klíčové pro spravedlivý a trvalý mír. Domníváme se tedy, že tento návrh je základem, který bude vyžadovat další práci,“ uvedla v prohlášení skupina zemí, která je připravena se do procesu zapojit.

Hranice není možné měnit silou

Lídři zdůraznili princip, že hranice není možné měnit silou. „Také nás znepokojují navrhovaná omezení ukrajinských ozbrojených sil, která by nechala Ukrajinu zranitelnou vůči budoucímu útoku. Opakujeme, že realizace prvků týkajících se Evropské unie a NATO by vyžadovala souhlas členských států EU a NATO,“ uvedly také státy.

Prohlášení přijali lídři Evropské unie, Evropské komise, Německa, Francie, Británie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Norska, Finska, Irska, Kanady a Japonska.

Francouzští, britští a němečtí poradci pro národní bezpečnost se v neděli v Ženevě setkají se zástupci EU, USA a Ukrajiny, aby projednali americký plán pro Ukrajinu, uvedli podle agentury Reuters nejmenovaní činitelé na okraj summitu G20 v Johannesburgu. Reuters rovněž cituje americký zdroj, podle něhož budou na jednání zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a americký ministr zahraničí Marco Rubio. V Ženevě je již podle tohoto zdroje náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll.

Americký prezident Donald Trump

Trump chce půlku zisku z ruských peněz. Evropa zuří

Politika

Plán amerického exprezidenta Donalda Trumpa využít zmrazená ruská aktiva pro americký zisk vyvolal v Evropě ostré reakce a obavy z narušení citlivých jednání o finanční pomoci Ukrajině. Podle serveru Politico, který získal detaily nového 28bodového amerického návrhu na příměří, počítá Washington s tím, že z investičních výnosů z těchto aktiv by Spojené státy inkasovaly až 50 procent.

nst

Přečíst článek

Související

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Náměstí míru
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zatímco běžní hosté začínají rezervovat sváteční večeře v listopadu, firmy plánují mnohem dříve, což zásadně ovlivňuje skladbu poptávky. Potvrzuje to Hana Rajsner, obchodní manažerka Vinografu, kde vánoční setkání probíhají už od začátku listopadu. Podnik se proto nesoustředí jen na kapacitu, ale i na kvalitu programu: someliéři připravují řízené degustace vín, rumů či koňaků a stále častěji také semináře o byznys etiketě. „Nejoblíbenější jsou středy a čtvrtky. Ty bývají zarezervované půl roku dopředu. Vánoční akce tvoří třicet procent našich tržeb,“ uvádí Rajsner a dodává, že podnik otevře i v neděli — kdy má běžně zavřeno — pokud jiný vhodný termín pro klienta neexistuje. Flexibilita se stává konkurenční výhodou.

Podobný trend sleduje i Kampa Park. Podle jeho majitele Nilse Jebense začíná sezona zhruba v polovině listopadu a vrcholí před 20. prosincem. „V prosinci tvoří firemní a soukromé vánoční akce přibližně dvacet procent našich měsíčních tržeb. Vidíme také rostoucí trend přesouvání večírků na leden či únor,“ říká Jebens. Podniky tak stále častěji pracují s delší „vánoční sezonou“, která se z prosince přelévá do nového roku.

Dvě mouchy jednou ranou

Sváteční poptávka má zásadní dopad také na hotely — a to nejen finanční, ale i reputační. Podle Kateřiny Hajné, marketingové ředitelky hotelu Prague Marriott, má advent v hotelovém prostředí hned dvojí efekt. „Adventní období a Silvestr představují jedno z nejdůležitějších období roku — z hlediska tržeb i PR dopadu. Adventní brunche máme vyprodané týdny dopředu. Pro mnoho hostů se staly tradicí,“ říká.

Silvestrovské gala tak nebývá jen kulinárním finále roku, ale i marketingovým momentem, kdy podnik pracuje s novými hosty, často ze zahraničí. Úspěšně zvládnutý prosinec může přinést klienty, kteří se vracejí i mimo sváteční období.

Výrobce harrisy Imed Attig

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Enjoy

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Luxusní hotely zároveň stále silněji rozvíjejí svůj gastronomický segment. Dokládá to i Mandarin Oriental Prague, který na letošní sezonu připravil šíři firemních eventů, štědrovečerní pětichodové menu šéfkuchaře Michala Horvátha i silvestrovský večer s živou hudbou, koktejly a speciální prezentací pokrmů. Hotely tak neprodávají jen ubytování, ale zážitek, který pro ně může být stejně důležitý jako obsazenost pokojů.

Prosinec rozhoduje o lednu

Dobře zvládnuté předvánoční období přináší podnikům víc než okamžitý obrat. Posiluje loajalitu hostů, zvyšuje prestiž značky a otevírá marketingový prostor na začátek roku — období, které bývá tradičně slabší. Naopak špatně zvládnuté akce, chaotická organizace nebo nenaplněná očekávání mohou odradit firemní klientelu i hosty na dlouhou dobu.

Advent tak v pohostinství není jen o vůni skořice, slavnostních menu a světélkách nad ulicemi. Pro restaurace a hotely je to okamžik, kdy se rozhoduje o jejich náskoku v lednu i o tom, zda se hosté vrátí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme