Týden tradera: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá
Minulý týden dál pokračovala zvýšená volatilita na finančních trzích, kde se stále spekuluje o konci „boomu“ AI. Hospodářské výsledky klíčové technologické společnosti však investory poněkud uklidnily. Nechyběl ani zápis z posledního jednání Fedu. Index S&P 500 se obchodoval v širším rozpětí 6600–6800 bodů.
AI zůstává motorem velké části burzovního světa, ale zároveň i největším zdrojem napětí. Hedgeové fondy, včetně těch spojených s Peterem Thielem, vyklízejí pozice v Nvidii a Michael Burry otevírá sázky proti velkým hráčům v oblasti AI. Současně však startupy jako Cursor nebo Genspark získávají valuace v desítkách miliard dolarů a technologičtí giganti pumpují další miliardy do datových center. Trh tak žije v paradoxu: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá budoucnost.
Nvidia naštěstí opět překonala očekávání i vlastní výhledy. Tržby firmy ve třetím fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 62 procent na 57 miliard dolarů a výhled byl rovněž působivý. Ve čtvrtém kvartálu očekává firma růst tržeb na více než 65 miliard dolarů. Akcie reagovaly růstem až o šest procent a dodaly trhům novou dávku důvěry.
Pád bitcoinu
Bitcoin mezitím zažil prudký pád pod 90 tisíc dolarů, čímž smazal letošní zisky a vyvolal paniku zejména mezi novými ETF investory. Krátké zotavení nepřineslo jistotu – kryptoměny se opět ukázaly být aktivy, která dokážou zaskočit i ty otrlé. Na jedné konferenci, které jsem se tento týden účastnil, jsem potkal manažera fondu, jenž tvrdil, že se na kryptu stále dají vydělat stovky procent ročně. A pak se divte, že se všichni obáváme prasknutí bubliny na trzích s aktivy a systémové krize.
Vedle technologického vývoje rezonoval i zápis z posledního zasedání Fedu. Ten vyznívá spíše „jestřábím“ způsobem. Přestože FOMC nakonec schválil snížení sazeb o 25 bazických bodů na 3,75–4 procenty, debata byla mimořádně napjatá a výhled na prosinec zůstává nejistý. Mnoho účastníků uvedlo, že už letos nebude vhodné žádné další snížení, zatímco „několik“ by v prosinci podporovalo další cut — a výraz „mnoho“ naznačuje převahu odpůrců.
Fed tak zůstává rozdělený. V datové mlze, způsobené dlouhým shutdownem, bych dál spíše vyčkával; trh práce by mohl mít v USA to nejhorší za sebou a přílišné uvolňování měnové politiky nemusí být nakonec vůbec smysluplné. Nakonec by totiž inflace mohla v případě většího přehřátí americké ekonomiky v příštím roce opět bolestně akcelerovat.
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem
Zprávy z firem
