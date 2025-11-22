Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Akcie společnosti od začátku roku zpevnily už o více než 35 procent. Hlavní podíl má na tom prudký růst trhu s léky na hubnutí.
Léčba obezity byla dříve považována za okrajovou kategorii, ale dnes patří k nejlukrativnějším segmentům ve zdravotnictví s rostoucí poptávkou. Zpočátku měla na tomto trhu náskok dánská firma Novo Nordisk. Přípravky Mounjaro a Zepbound od Eli Lilly si však získaly oblibu a pomohly zastínit konkurenční přípravek firmy Novo Nordisk.
Výkon akcií firmy výrazně překonal americký akciový trh. Od uvedení přípravku na obezitu Zepbound na trh koncem roku 2023 akcie Eli Lilly stouply o více než 75 procent. Širší akciový index S&P 500 za stejnou dobu posílil o více než 50 procent.
V posledním čtvrtletí tržby firmy z prodeje přípravků na obezitu a cukrovku činily 10,04 miliardy dolarů. Na celkových tržbách, které činily 17,6 miliardy dolarů, se tato kategorie tedy podílela více než polovinou.
Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.
Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?
Názory
Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.
Trh za 130 miliard dolarů
Analytici z Wall Street odhadují, že trh s léky na hubnutí bude mít do roku 2030 hodnotu 130 miliard dolarů. Většinový podíl budou mít podle nich firmy Eli Lilly a Novo Nordisk.
Investoři se nyní soustředí na nový lék na obezitu orforglipron, který Eli Lilly nabízí ve formě tablety. Schválen by měl být na začátku příštího roku.
Podle analytika Deutsche Bank Jamese Shina začíná Eli Lilly znovu připomínat tzv. Magnificent Seven (velkolepou sedmičku), tedy skupinu technologických gigantů jako Nvidia či Microsoft, kteří z největší části zajišťují růst celého akciového trhu. Firma už mezi touto elitou jednou byla, ale po několika slabších výsledcích a negativních zprávách ztratila přízeň investorů. Nyní se zdá, že má šanci se do ní vrátit. Pro některé investory může být atraktivní alternativou vzhledem k nedávným obavám kolem některých akcií z oblasti umělé inteligence, dodal Shin. m
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.