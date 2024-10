Týden tradera: Společnost Alphabet bojuje proti svému rozdělení

V týdnu se hodně mluvilo o stimulech a podporách pro čínský akciový trh, který si prochází hodně zajímavým obdobím. Po silných růstech zde došlo k prudkému výběru zisků, kdy se Hang Seng Index zkorigoval až o 7 procent. Naopak pravidelně rostl americký index S&P 500, který dosáhnul mety přes 5800 bodů, a tedy nových historických maxim. Mezi zajímavé události patřily tzv. Fed meeting minutes nebo další hrozba rozdělení americké technologické firmy.

Představitelé Fedu se na svém zářijovém zasedání dohodli na snížení úrokových sazeb, ale nebyli si jisti, jak agresivně postupovat, a nakonec se podle zápisu zveřejněného uplynulou středu rozhodli pro snížení o půl procentního bodu ve snaze vyvážit důvěru v inflaci s obavami o trh práce. Zpravidla je navenek prezentována vysoká jednota v daném rozhodnutí centrální banky, ale často je tomu ve skutečnosti jinak. Z těchto „meeting minutes“ ještě vyplývá, že někteří členové FOMC chtěli začít s poklesem už v červenci. Vidíme tedy, že názor jednotlivých úředníků Fed je dost protichůdný. Americká ekonomika zůstává velmi silná, některé predikce ukazují až na 4 procentní růst HDP. Není tedy důvod si myslet, že nás brzy čeká další pokles sazeb o 50 bps spíš o 25 bps nebo vůbec žádný.

Čínské akcie si prošly mohutnou „rally“ od svých minim posílil např. Hang Seng Index až o 30 procent. Z akcií v Číně se na nějakou chvíli stal zběsilý růstový trh. Důvodem jsou masivní poptávkové stimuly ze strany centrální banky nebo tamní vlády. Jedná se o snahu vymanit se z deflace za každou cenu a nastartovat trvaleji ekonomickou aktivitu. V týdnu došlo na tamním akciovém trhu k prudkému ochlazení. Akcie v Šanghaji se propadly o 6,6 procenta a zaznamenaly nejhorší ztrátu od února 2020, kdy se rozjížděla pandemie COVID - 19. S tím, že se brzy očekávají další oznámení o fiskálních podpůrných stimulech, které mají dál tlačit akcie výš.

Společnost Alphabet bojuje proti svému rozdělení. Společnost uvedla, že návrhy amerického ministerstva spravedlnosti, které jsou součástí jeho žaloby, by mohly poškodit spotřebitele, firmy a vývojáře. Rozdělení Chrome nebo Androidu by podle Googlu „zničilo" tyto produkty, protože by změnilo jejich obchodní modely, zvýšilo náklady na zařízení a oslabilo Android a Google Play v jejich konkurenci s Apple. Z mého pohledu je současný vývoj pro akcie firmy negativní, zdá se, že doba „monopolů“ jejich podnikání končí, a to znamená nižší návratnost kapitálu pro akcionáře. Firma se bude dál zjevně bránit, ale je to otázkou času, kdy vyčerpá svoje možnosti.

