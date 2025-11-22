Nový magazín právě vychází!

Trump chce půlku zisku z ruských peněz. Evropa zuří

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Plán amerického exprezidenta Donalda Trumpa využít zmrazená ruská aktiva pro americký zisk vyvolal v Evropě ostré reakce a obavy z narušení citlivých jednání o finanční pomoci Ukrajině. Podle serveru Politico, který získal detaily nového 28bodového amerického návrhu na příměří, počítá Washington s tím, že z investičních výnosů z těchto aktiv by Spojené státy inkasovaly až 50 procent.

Evropská unie se už měsíce snaží najít právně průchozí způsob, jak využít zhruba 140 miliard eur ruských státních aktiv, která jsou převážně uložena v belgickém clearingovém domě Euroclear. Z těchto prostředků má vzniknout půjčka pro ukrajinskou vládu, jejíž finance se blíží kritické hranici. Jednání jsou ale podle diplomatů v mimořádně křehké fázi.

Trumpův nový plán však na stole předkládá konkurenční koncept: po uzavření příměří by zmrazené prostředky byly uvolněny a přesměrovány na projekty vedené Spojenými státy. Další část prostředků by měla doplnit Evropa. Zbytek chce americká strana investovat do společného americko-ruského fondu určeného k projektům „posilujícím globální stabilitu“, uvádí Politico.

Podle evropských diplomatů může tato iniciativa zásadně zkomplikovat schválení unijní „reparační půjčky“. Některé země, zejména Belgie, už nyní váhají a obávají se, že by po poválečném urovnání mohly nést finanční odpovědnost, pokud by se Rusko pokusilo prostředky vymáhat zpět. Trumpův plán zároveň zvyšuje riziko, že by na Evropu vyvíjel tlak, aby aktiva úplně uvolnila.

„Witkoff potřebuje psychiatra“

Reakce z evropských institucí byly podle Politico velmi ostré. Jeden představitel EU označil návrh za „skandální“, další diplomat prohlásil, že Steve Witkoff, Trumpem pověřený vyjednavač, „potřebuje psychiatra“. Všichni se shodují, že žádná z unijních vlád takový postup nepodpoří.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších momentů války — potenciální volbě mezi ztrátou „důstojnosti“ a ztrátou „klíčového partnera“. Zelenskyj proto okamžitě telefonoval s lídry Německa, Francie a Spojeného království. Ti jej ujistili, že stojí za koncepcí „spravedlivého míru“ a že jakákoliv dohoda ovlivňující evropské země bude vyžadovat jejich souhlas.

Trumpův plán podle kritiků otevírá otázku, zda se USA nepřipravují tlačit Ukrajinu do jednostranné dohody výhodné pro Vladimira Putina. Evropská nervozita tak roste — a vyjednávání v Bruselu vstupuje do ještě nejistější fáze.

Návrh, pro který chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie. Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by pro Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy s Moskvou, v maďarském státním rozhlasu k návrhu řekl, že se domnívá, že "jsme v rozhodujícím okamžiku, klíčové budou příští dva až tři týdny". Uvedl, že na obzoru je mírový summit v Budapešti.

To, že se v maďarské metropoli chystá americko-ruská vrcholná schůzka, oznámil v polovině října Trump, kterého Orbán považuje za svého spojence. Po necelých dvou týdnech ale šéf Bílého domu uvedl, že se schůzka s Putinem neuskuteční.

Maďarsko vyzývá evropské vůdce, aby nepodkopávali úsilí amerického prezidenta o vyřešení války na Ukrajině, uvedl dnes šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó podle agentury MTI. Podle ministra americký mírový plán obsahuje klíčové pilíře pro budoucí bezpečnost Evropy, přináší naději na mír a "jasně dokazuje", že Donald Trump "bude i nadále dělat vše v zájmu míru a svého úsilí se nevzdá". Plán, který se zaměřuje na obnovu vztahů s Moskvou, zrušení sankcí a opětovné začlenění Ruska do globální ekonomiky, je i v zájmu Maďarska. "Zatímco USA vypracovaly mírový plán, který podporujeme, Brusel chce Ukrajině poslat dalších 100 miliard eur na válku," prohlásil.

