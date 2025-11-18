Nový magazín právě vychází!

Bitcoin spadl pod 90 tisíc dolarů, kryptoměna za měsíc ztratila čtvrtinu hodnoty

Bitcoin spadl pod 90 tisíc dolarů, kryptoměna za měsíc ztratila čtvrtinu hodnoty
ČTK
Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. Dnes v noci tak poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů. Kolem 7:45 středoevropského času se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů, tedy 1,87 milionu korun. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty.

„Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kótované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu,“ řekl agentuře Reuters Joshua Chu u hongkongské asociace Web3.

„Když podpora slábne a makroekonomická nejistota roste, důvěra může erodovat pozoruhodnou rychlostí,“ dodal Chu.

Podle serveru listu FT se na výprodeji výrazně podílejí obchodníci, kteří pomocí takzvané finanční páky sázeli na pokles ceny. „Krypto­investoři milují páku. Opakovaně vidíme, že obchodníci se pouštějí do příliš riskantních obchodů. Myslí si, že tentokrát je to jiné,“ upozornil Ryan Rasmussen ze společnosti Bitwise Asset Management.

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém" Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

V posledních týdnech se objevily nové pochybnosti o tom, zda americká centrální banka (Fed) na prosincovém zasedání dále sníží úrokové sazby. To podle FT ještě více prohloubilo obavy z extrémně vysokých tržních ocenění technologických společností, které stojí v čele investičního rozmachu v oblasti umělé inteligence.

Česká národní banka (ČNB) se tento měsíc stala první centrální bankou na světě, která nakoupila bitcoiny. Uvedla, že nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,8 milionu korun). Guvernér ČNB Aleš Michl už v lednovém rozhovoru s britským ekonomickým listem FT řekl, že bankovní radě předloží plán investic do bitcoinu.

Guvernér Michl koupil kryptoměny za milion dolarů

Centrální banka koupila za milion dolarů bitcoin, digitální dolar a blockchainové depozitum. Bude to pro ni testovací portfolio, na kterém se chce učit nakládání s kryptem. Banka spustila také vlastní digitální laboratoř, která bude testovat vedle kryptoměn také projekty umělé inteligence.

Proti Michlovu plánu oznámeném v tomto rozhovoru se postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla tehdy, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a že by neměly být zatíženy podezřením z praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar. Evropská centrální banka bitcoin nepovažuje za měnu, ale spekulativní aktivum. Poukazuje, že je silně volatilní a není běžně přijímán jako platidlo.

Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.

Nově lze tresty za sabotáže v ruských zákonech přirovnat k trestům za terorismus: trestní odpovědnost od 14 let, vyloučení podmínečných trestů, nemožnost vynést trest pod dolní hranicí trestní sazby a podmínečné osvobození nejdříve po odpykání tří čtvrtin trestu, poznamenal server BBC News.

Podle ruských zákonů již bylo možné soudit čtrnáctileté za vraždu, únos, loupež, teroristický čin, účast v teroristické organizaci či za výcvik za účelem spáchání teroristickému činu. Přidáním sabotáže na tento seznam se podle vysvětlení k zákonu odstraňuje „mezera v zákonech“, napsal list Kommersant a dodal, že u všech trestných činů souvisejících se sabotážemi se ruší promlčecí lhůty.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se rozsáhlá ruská železniční síť, sloužící k zásobování armády, stala terčem sabotáží. Média tento měsíc informovala o odsouzení několika ruských mladíků k trestům sahajícím od deseti po 15 let vězení za pokusy o sabotáž na železnici. Podle vyšetřovatelů se řídili pokyny člověka jednajícího v zájmu Ukrajiny a měli dostat za svůj čin zaplaceno.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR před třemi dny uvedla, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál minulý čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Němci dají do klimatického fondu 60 milionů eur, pomoc má zmírnit hlad i migraci

ČTK

Německo pošle dalších 60 milionů eur, tedy 1,45 miliardy korun, do fondu, který má zvláště postiženým zemím pomáhat se zvládáním klimatických změn. Na závěrečné fázi jednání klimatické konference OSN COP30 v brazilském Belému to podle agentury DPA oznámil německý ministr životního prostředí Carsten Schneider.

„Kde se společnosti neumí přizpůsobit novým klimatickým podmínkám, hrozí hlad, chudoba a lidé jsou nuceni opouštět svou vlast,“ uvedl v projevu k delegátům Schneider.

Zvyšující teploty na planetě činí pravděpodobnějšími záplavy, sucha, lesní požáry i bouře, připomíná DPA. Na 1,2 miliardy eur (29 miliard korun) z fondu, který má pomáhat s přizpůsobením se klimatickým změnám, už podle ní podpořilo zhruba 200 projektů ve 108 zemích, a pomohlo tak více než 50 milionům lidí. Berlín i na loňské klimatické konferenci v Baku oznámil příspěvek ve výši 60 milionů eur.

Na konferenci dnes vystoupil také český ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík. Vyjádřil přesvědčení, že přizpůsobení se klimatickým změnám už není volbou, ale nutností, a dal najevo solidaritu Česka s nejvíce zasaženými zeměmi. ČR je podle něj na dobré cestě snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.

