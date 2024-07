Chcete v létě na brunch? Restaurace The Artisan je správnou volbou

Většina pražských hotelů s příchodem léta pozastavila svou nabídku brunchů. To ovšem neplatí o restauraci The Artisan v hotelu Marriott Prague, kde je budou podávat i přes léto. Stojí za to si tam zajít?

Podle webu zde brunch začíná ve 12:30. Zhruba v tolik dorážíme do hotelu Marriott v pražské ulici V Celnici. A restaurace The Artisan je tou dobou již téměř plná. Buď je tu jídlo tak dobré anebo se místní hosté posledních 24 hodin postili a už se nemohli dočkat.

Šéfkuchař restaurace David Rejhon se opravdu snaží. A to nejen v kuchyni. Líbí se mi, že se při brunchi i zapojuje do servisu či nabízí hostům prohlídku bylinkové zahrádky. Z toho by si měli vzít příklad šéfkuchaři jiných hotelů, kteří při brunchi klidně postávají na „place“, většinou hypnotizovaní svým mobilem. Zajímavou vložkou je zde tombola, kde hosté vyplní lístečky a následně několik šťastlivců vyhraje láhev vína či poukaz do restaurace. Nechybí ani živá hudba.

Široká nabídka pokrmů

Nabídka je tak široká, že úplně nevím, kde začít. Nakonec padne první volba na ústřice, mají tu pěkně masitý druh. Pokračuji salátem z červené řepy a výběrem tataráků – hovězí, lososový a mrkvový. Všechny jsou dobře ochucené, mile mě překvapuje vegetariánská verze.

Výběr ryb mě úplně nenadchl – byly celkem suché. Zato masa nezklamala – ribeye steak, trhané telecí, vepřová panenka či hovězí žebra. Chybu nemělo nic, ale u mě zvítězil křehký ribeye steak. Z hlavních pokrmů zkouším ještě segedínský guláš s karlovarským knedlíkem. Na kachnu s červeným zelím už mi nezbývají síly.

Výběr dezertů je široký – crème brûlée, panna cotta, medovník, brownies, zmrzlina a další. Vše vypadá skvěle. Specialitou během naší návštěvy byly jahody s espumou z prosecca.

Neomezená konzumace vína

Hned po usazení dorazí welcome drink – sklenička prosecca. U toho je možné v rámci neomezené konzumace zůstat po celý brunch nebo přejít na víno (Veltlínské zelené či Zweigeltrebe z vinařství Mádl) nebo pivo (Pilsner Urquell). Samozřejmostí je výběr nealkoholických nápojů. Kromě nápojů ze sortimentu Pepsi jsou k dispozici také domácí limonády. Nechybí ani káva či čaj, která se také objednává u obsluhy, žádná samo.

Kolik to stojí?

Brunch v restauraci The Artisan vyjde na 1495 korun včetně neomezené konzumace alko a nealko nápojů. Za 1295 korun bez alkoholu. Děti do 6 let jsou zdarma, do 12 let za 645 korun. Velmi chválím balíček, který neobsahuje alkoholické nápoje. Ten v nabídce pražských brunchů často chybí.

Brunch nabízí velmi široký výběr pokrmů a – hlavně nealko – nápojů. Na rozdíl od většiny pražských hotelů se tu nechystá letní pauza, takže brunchovat se dá i celé léto. Mojí největší výtkou je „dětský“ koutek. Určitě by to šlo udělat lépe než stolem s omalovánkami. Anebo to nedělat vůbec.